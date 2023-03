Vehemente Gegenwehr der Ukraine: Der Krieg und die Logik

Von: Arno Widmann

Gräber ukrainischer Gefallener in Butscha. © IMAGO/CTK Photo

Die Zeitenwende besteht in der Vehemenz und Eloquenz, mit der sich die Ukraine wehrt. Und sie besteht darin, dass die Welt anfängt, die Angegriffenen ernst zu nehmen.

Fast jeder versteht, warum wir die Ukraine unterstützen. Aber fast jeder hat auch Angst davor, es zu sehr zu tun. Russland, der größte Flächenstaat der Welt, ist dabei, sein Nachbarland, die Ukraine, den größten Flächenstaat Europas, zu verschlingen.

Als Russland 2014 der Ukraine die Krim entriss, gab es Proteste dagegen, ein paar kurzfristige Sanktionen. Aber man ging bald wieder zur Tagesordnung über. Aus zwei Gründen. Erstens: Die Ukraine hatte gegen das riesige Russland nicht den Hauch einer Chance. Zweitens: Wir waren zu abhängig von Russland, um uns gegen das Land stemmen zu können. Damals hätten wir begreifen sollen, dass wir offensichtlich im falschen Boot saßen. Wir hatten uns so abhängig von ihm gemacht, dass wir Russlands völkerrechtswidrige Annexion der Krim glaubten hinnehmen zu müssen.

Putin verstand seine Lage besser als wir die unsere. Wir hatten ihm mit unserer Zurückhaltung angesichts der Annexion der Krim einen Freibrief für weitere Angriffe auf die Ukraine ausgestellt. Er knabberte die nächsten Jahre an der Ostukraine. Wie er es immer getan hatte: mit offenen und mit verdeckten Aktionen. Wir taten – fast – nichts. Manche gingen noch weiter. Es gab Politikberater, die erklärten, man hätte die russische Annexion der Krim anerkennen und dafür von Putin die Zusicherung eintreiben sollen, jetzt aber die Ukraine in Ruhe zu lassen.

Es liege, so erklärten sie weiter, im Interesse Deutschlands und des Westens, die Ukraine als Teil einer zu schaffenden Pufferzone zu betrachten, um die Gefahr einer direkten Konfrontation des Westens mit Russland auf ein Minimum zu reduzieren. Putin machte derweil klar, dass er kein Interesse an Pufferzonen hatte. Am 24. Februar marschierten seine Truppen in die Ukraine ein und die Hauptstadt Kiew wurde bombardiert. Putin glaubte, die Ukraine ebenso leicht erobern zu können, wie er es mit der Krim getan hatte. Nach zwei, drei Wochen wäre die „Militäraktion“ beendet, es würde ein paar Sanktionen des Westens geben; nach einem Jahr sei vergessen, dass es einmal eine – auch von Russland anerkannte – unabhängige Ukraine gegeben hatte.

So dachte, denke ich, Putin. So dachten, weiß ich, viele auch im Westen. Sie fanden es schrecklich, aber realistisch. Die Ukraine hatte schließlich, so argumentieren sie, keine Chance gegen Russland. Und der Westen hatte keine Lust, für die Ukraine einen Krieg mit Russland zu riskieren.

Aber alles kam anders. Die Ukraine ließ sich nicht mit einem Handstreich wegwischen. Ukrainerinnen und Ukrainer setzten ihr Leben ein gegen die russischen Angreifer. Sie tun das nach einem Jahr noch immer. Damit hatte kaum jemand gerechnet. Die Zeitenwende ist gerade nicht, dass Russland fremdes Territorium angreift. Das hat es immer getan. Die Zeitenwende besteht vielmehr in der Vehemenz und Eloquenz, mit der sich der Angegriffene wehrt. Vor allem aber darin, dass wir die Angegriffenen ernst zu nehmen beginnen.

Und damit auch unsere Lage. Europa, insbesondere aber Deutschland, wird durch den russischen Angriff und die Bereitschaft der ukrainischen Bevölkerung, sich ihm zu widersetzen, neu positioniert. Ob es Pufferzonen zwischen Staaten gibt, hängt zuerst einmal davon ab, ob die Staaten bereit sind, die zwischen ihnen liegenden Territorien als Pufferzonen anzuerkennen. Eine einseitige Ernennung zur Pufferzone kommt einer Aufforderung an den Kontrahenten gleich, sich der Pufferzone zu bemächtigen. Noch wichtiger ist allerdings, dass die Pufferzone selbst bereit dazu ist, eine zu sein.

Das will heute keiner der europäischen Anrainerstaaten Russlands. Die meisten suchen Schutz vor Russland in einem Bündnis mit dem Westen. Ein paar sind bereit, sich Russland zu unterwerfen. Auch weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass der Westen nicht bereit ist, für die Freiheit einiger kleiner Länder Osteuropas in den Krieg zu ziehen.

Ukrainerinnen und Ukrainer haben nicht auf die militärische Unterstützung des Westens gewartet, um sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Sie setzten den russischen Truppen entgegen, was sie hatten. Das genügte, um die Idee vom erfolgreichen russischen Blitzkrieg zu zerstören. In Ost und West.

Die Ukraine hält uns vor Augen, wie falsch der imperiale Blick auf die Lage ist. Wer nur auf das Verhältnis Russland – der Westen sieht, der übersieht, dass die Länder dazwischen eigene Vorstellungen von ihrer Rolle haben. Vor 40 Jahren hatten unter anderem György Konrád, Milan Kundera und Claudio Magris alle, die ganz befangen waren in der Ost-West-Dichotomie, fast schon verzweifelt daran erinnert, dass die Tschechoslowakei, dass Polen und Ungarn, Rumänien usw. nicht zum Osten gehörten, sondern „Mitteleuropa“ waren. Sie hatten eigene Identitäten und waren nicht einfach Anhängsel der Sowjetunion. Heute stellt sich das gleiche Problem mit der Ukraine. Putin will festhalten an der imperialen Politik Russlands. Er will es „wieder groß machen“. Dazu gehörte die Niederschlagung der tschetschenischen und georgischen Unabhängigkeitsbestrebungen und die Herausschlagung Transnistriens aus der Republik Moldau.

Heute, so erklären uns die Regierungen, gehe es darum, die Ukraine zu unterstützen, ohne Russland einen Vorwand zu liefern, dagegen vorzugehen. Wer glaubt, ihm könne diese Quadratur des Kreises gelingen, der hat unsere Lage nicht verstanden.

Vergangenen Donnerstag war der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew so freundlich, uns klarzumachen, womit wir es bei der Kreml-Diplomatie zu tun haben. In einem Interview erklärte er zu dem internationalen Haftbefehl gegen Putin: „Stellen wir uns vor – natürlich ist das eine Situation, die nie eintreten wird –, aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation.“ Das ist ganz Putins Stil. Medwedew wird vorgeschickt. Er erinnert daran, dass Russland eine Atommacht ist und spricht von Kriegserklärung. Das ist ein Testballon. Wie reagieren wir darauf? Knicken wir ein, wenn der Kreml „Atom“ sagt? Wie jetzt mit der laut Putin geplanten Stationierung von Atomwaffen in Belarus? Wenn wir das tun, hat er uns in der Hand.

Russland verfügt über – strategische und taktische – Atomwaffen. Es hat auch chemische und biologische Kampfmittel. Wir haben also allen Grund seine Drohungen ernst zu nehmen? Atomwaffen hat Russland noch nie eingesetzt. Ein paar Mal chemische Kampfstoffe. Der Eroberung der Krim ging eine Maskerade voraus, bei der verkleidete russische Geheimagenten zündelten. Erst als daraufhin vonseiten des Westens nichts passierte – nicht einmal ein Nato-Kriegsschiff tauchte vor Sewastopol auf –, kam es zum Putsch. Der Vorwurf, Russland habe zwar die Ukraine überfallen, der Westen jedoch trage eine erhebliche Mitschuld, ist völlig berechtigt.

Allerdings nicht, weil der Westen Russland über den Tisch gezogen hat, sondern weil er es nicht getan hat.

Zu dem internationalen Haftbefehl gegen Putin sollte noch gesagt werden: 123 Staaten der Welt haben den Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof unterzeichnet. Im Jahre 2017 wurde auch die militärische Aggression in die Liste der von ihm zu verfolgenden Delikte aufgenommen. China, Indien, die USA, Russland, die Türkei und Israel haben das Römische Statut entweder gar nicht unterzeichnet, das Abkommen nach der Unterzeichnung nicht ratifiziert oder ihre Unterschrift zurückgezogen. Sie wollen sich offenbar jede Option offenhalten. Es sind die Großmächte, die nicht mit von der Partie sind. Und die, die gerne welche wären.

Zurück zur Quadratur des Kreises. Jürgen Habermas sprach davon, die Ukraine dürfe nicht verlieren und Russland nicht besiegt werden. Das ist meines Erachtens völlig richtig. Wenn es um die Unterzeichnung des Friedensvertrages geht. Bei dieser Gelegenheit kann man, sollte man, muss man Rücksicht darauf nehmen, dass beide Seiten ihr Gesicht wahren können. Im Krieg aber geht es nicht darum. Da kommt es darauf an, wer wen besiegt. Die Bedingungen für die Friedensverhandlungen werden auf den Schlachtfeldern geschaffen. Während eines Krieges kann man nicht umschalten und ganz auf die diplomatischen Mittel setzen. Man kann das tun, weil man keine Chance mehr für einen militärischen Sieg sieht. Man muss es dann vielleicht tun.

Das ist derzeit nicht die Situation der Ukraine. Es ist auch nicht die Russlands. Beide kämpfen. Russland will die Vernichtung einer unabhängigen Ukraine. Die Ukraine wehrt sich mit allen Kräften dagegen. Sie hat sicher vor Augen, dass den Afghanen es gelang, die Sowjetunion zu schlagen. Russland erinnert sich auch daran: Diese Niederlage läutete das Ende der Sowjetunion ein. Eine Niederlage gegen die Ukraine könnte das Ende des imperialen Russlands sein. Beiden Seiten geht es ums Ganze. Es wird niemandem gelingen, die Menschen in der Ukraine dazu zu überreden, sich von Russland verschlucken zu lassen. Niemand wird Russland davon überzeugen können, doch bitte abzulassen von der Ukraine.

Die Wahrheit über unsere Lage ist: Wir sind im Krieg. Wir alle sind es.

China zum Beispiel beobachtet sehr genau, wie der Westen sich zu Russlands Angriff auf die Ukraine stellt. Gäbe er nach, würde die Volksrepublik davon ausgehen, dass die Einverleibung Taiwans ohne größeren Konflikt mit den USA abgehen könnte. Niemand will einen Weltkrieg. Die Wahrheit aber ist: Gezündelt wird heute an zig Ecken des Globus. Es kommt darauf an, die Feuer auszutreten. Solange sie noch kein Flächenbrand sind. Würde der Angriff Russlands auf die Ukraine abgewehrt, so wäre das ein Signal an all die Regime, die im Augenblick darauf spekulieren, alte Rechnungen zu begleichen oder auch neue Gelüste zu befriedigen.

Je länger eine energische Antwort des Westens auf die russische Aggression auf sich warten lässt, desto mehr werden die ermutigt, die in Asien, Afrika oder Lateinamerika Ländergrenzen korrigieren wollen.

Europa scheint die Ukraine zwar nicht mehr als Pufferzone zu betrachten. Aber jedes Mal, wenn sie sagen, Ukrainerinnen und Ukrainer opferten ihre Leben für die europäischen Werte, sagen sie: Ihr seid unser Kanonenfutter. Wir werfen euch den Russen zum Fraß vor, damit wir noch eine Weile unsere Ruhe haben.

Das ist ganz sicher unmoralisch. Aber vielleicht ist es klug? Vielleicht gelingt es so, weder die Ukraine noch Russland den Krieg verlieren zu lassen? Ich glaube das nicht. Das zieht den Krieg nur in die Länge. Es wird über kurz oder lang kein Weg daran vorbeiführen, den ukrainischen Luftraum zu sichern. Je eher und je massiver, desto besser.

Wir sind im Krieg. Man führt nicht ein bisschen Krieg. Im Krieg kämpft man darum, wer die Oberhand hat. Das müssen wir uns klarmachen und der nach Hilfe rufenden Ukraine. Noch wichtiger: Putin und die Menschen in Russland müssen es auch verstehen. Sonst begreifen sie ihre Lage nicht.