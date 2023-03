Ulrike Guérot: Politologin im Treibsand

Von: Martin Benninghoff

Ulrike Guérot.

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot ist ein Phänomen – findet sie selbst.

Demokratie im Treibsand“, das wäre doch ein vielversprechender Titel gewesen! Stattdessen hat es diese Zeile bei der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot nur zum Untertitel ihres neuen Buches geschafft, das sie zusammen mit dem Publizisten Matthias Burchardt herausbringt. Im Titel selbst spielt sie die Hauptrolle – als „Das Phänomen Guérot“. Drunter ging es offenbar nicht. Und wer sich jetzt fragt, was an der von der Universität Bonn zu Ende März wegen eines Plagiatsvorwurfs gekündigten Politologin so phänomenal ist, bekommt die Erklärung gleich mitgeliefert: „Ulrike Guérot gehört zu den nur noch sehr wenigen Menschen in Deutschland“, heißt es in der Verlagsankündigung, „deren Prominenz auf ihren herausragenden Qualitäten und ihrer tatsächlichen Bedeutung für das kulturelle Leben beruht“.

Tja, wer hat das nicht gewusst? Der Text frei jeglichen Anflugs von Subtilität klingt so, als hätte sich Donald Trump sein Arbeitszeugnis für vier Jahre Weißes Haus selbst geschrieben. Ohne Rücksicht auf die Quellenlage und ohne Expertise einer neutraleren Instanz, die nicht genauso klingt und aussieht wie man selbst. Kurzum: Wie faktenfrei kann Meinung sein? Eine Frage, die Kritikerinnen und Kritiker der Politikwissenschaftlerin im vergangenen Jahr mehrfach gestellt haben. Als Guérot im Talkstudio von Markus Lanz behauptete, dass der russische Überfall der Ukraine völkerrechtswidrig sei, Kiew aber zuvor provoziert habe. Putin deshalb zwar vieles gebühre, aber sicherlich nicht die Alleinschuld an diesem „Konflikt“, wie es bei ihr heißt. Für die Uni war irgendwann Schluss mit diesem Framing.

Der AStA der Uni und die Fachschaft für Soziologie und Politikwissenschaften bezogen 2022 öffentlich Stellung gegen die Professorin, deren Äußerungen „in der Öffentlichkeit auch als Position der Universität Bonn“ aufgefasst würden. Die Universitätsleitung distanzierte sich von Guérot in einer Mitteilung, ohne ihren Namen explizit zu nennen, mit dem Hinweis, „allgemeine Standards guter wissenschaftlicher Praxis“ müssten gewahrt bleiben und „namentlich spekulative, nicht wissenschaftlich belegbare Behauptungen“ unterlassen werden. Ein Vorgang, der im Wissenschaftsbetrieb Seltenheitswert hat – und in der Kombination mit der später ausgesprochenen Kündigung das Zeug hat, die wissenschaftliche Karriere der Politologin zu beerdigen.

Also jetzt ein Buch im Verlag „Klarsicht“, der Werke herausbringt wie „Das System – wie wir täglich durch Propaganda von Wirtschaft, Politik und Medien manipuliert werden“. Guérot schlägt in dieselbe Kerbe, offenbar aus persönlicher Kränkung heraus: „Dieselben Medien, die eine Person heute glorifizieren, stellen sie morgen an den Pranger“, heißt es, sie selbst sei als „Kristallisationsfigur“ – im symbolischen Sinne – medial hingerichtet worden. Die Frage ist: Welches Medium hat Ulrike Guérot „glorifiziert“? Oder hat die Autorin ihre Präsenz bei „Markus Lanz“ oder Bild TV womöglich als besondere Adelung empfunden, als es den Redaktionen vielmehr darum ging, eine eloquente Vertreterin steiler Thesen einzuladen, die ordentlich für Stimmung sorgt?

Der weitere Weg Guérots scheint vorgezeichnet zu sein, andere haben ihn schon hinter sich. Wer wie der frühere Spiegel-Autor Matthias Matussek aus dem System kippt, radikalisiert sich. Sein Ex-Kollege Jan Fleischhauer schrieb einmal über ihn, den großen Tragischen des deutschen Journalismus: „Es waren Texte zum Niederknien.“ Und heute? „Sitzt er in einem Kaff irgendwo an der Schlei und schreibt Putin-Apologien“. Das sei eine Entwicklung „vom Freigeist zum Bänkelsänger des Autoritären“. Am Anfang des Abrutschens steht die Kränkung, eine Fehlentscheidung, vielleicht nur ein kleines Missgeschick, wodurch sich der Blick auf die Realitäten verengt, Freund-Feind-Denken sich den Raum ergreift, wo früher der Diskurs Platz genommen hat.

Es ist ein System, das sich selbst nährt. Die Medienperson Ulrike Guérot wird in ihrer Filterblase viel Zuspruch bekommen – und möglicherweise selbst an ihre „herausragenden Qualitäten“ und ihre „tatsächliche Bedeutung für das kulturelle Leben“ glauben. Die Frage ist, ob man aus diesem Tunnel nach der Kränkung wieder ans Tageslicht findet oder schnurstracks tiefer in den Berg hineinläuft, wo es dunkler wird und die eigene Stimme umso lauter hallt.