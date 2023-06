Überfall auf die Sowjetunion: Ein barbarischer Feldzug

Von: Michael Hesse

Am 22. Juni 1941 überfiel Nazi-Deutschland die Sowjetunion und belog seine Bevölkerung über die wahren Gründe.

So oder so lebt Vergangenes in uns fort: entweder als verdrängte Geschichte oder als eine Geschichte, die wir annehmen. Zu lange haben wir Deutsche das mit Blick auf die Verbrechen im Osten unseres Kontinents nicht getan. Es ist an der Zeit, das nachzuholen.“ Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zum 80. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Nicht einmal ein Jahr nach seiner Rede hatte Russland sein Nachbarland, die Ukraine, überfallen. Und es stellte sich die Frage, ob die Deutschen die Geschichte zu einseitig verstanden hatten, weil der deutsche Krieg eben nicht allein die russische Bevölkerung, sondern auch die weißrussische und ukrainische getroffen hatte. Dennoch spürte man in Berlin vor allem die Verantwortung gegenüber Russland. Ein Fehler.

Putin rechtfertigte den Überfall auf die Ukraine als Akt der Selbstverteidigung gegen Nazis in der Ukraine und Faschisten im Westen. Das war für viele eine ähnlich verlogene Begründung, wie sie die Nazis gegenüber den Deutschen 1941 vorgebracht hatten. Der Historiker Timothy Garton Ash sagte, dass zum ersten Mal seit 80 Jahren ein Vergleich mit Hitler nicht fehl am Platze sei. Das NS-Regime erklärte damals, dass es sich bei dem Krieg um einen Präventivschlag gegen den „jüdischen Bolschewismus“ handele.

Die Sowjetunion wurde von Hitlers Vorhaben überrascht. In den frühen Morgenstunden des 22. Juni 1941 hatte das Auswärtige Amt der sowjetischen Regierung eine Note zukommen lassen. Deutsche Diplomaten erklärten, das russische Verhalten habe die deutsche Wehrmacht zu Gegenmaßnahmen gezwungen. In einer Weisung hatte Hitler darauf bestanden, das Wort „Kriegserklärung“ nicht zu erwähnen.

Hitler wollte den Krieg gegen die Sowjetunion von Beginn seiner Regierungszeit an führen. Die Zerschlagung Polens, die den Beginn des Zweiten Weltkriegs markiert, wurde in einem geheimen Zusatzprotokoll mit dem Kreml vorher abgestimmt, dem eigentlichen Systemfeind der Nationalsozialisten. Nur 16 Tage nachdem die Nazis in Polen eingefallen waren, marschierte auch der östliche Nachbar, die UdSSR, ein.

Auf Hitlers Weisung hatte die Wehrmacht bereits 1940 konkrete Vorbereitungen für den Krieg gegen die Sowjetunion vorgenommen. Hitlers Ziel war es, einen Großteil der russischen Bevölkerung zu töten, einen kleinen Teil zu „germanisieren“ – und den Rest zu versklaven oder zu vertreiben. Der US-Historiker Timothy Snyder argumentierte, dass die Entfesselung der Gewalt in diesem Teil Europas nicht erst mit dem Einmarsch der Deutschen im Juni 1941 begonnen hatte. Allerdings fand sie nun in einer neuen, noch grausameren Dimension statt. So erging von Hitler ein Erlass, der den deutschen Soldaten ein brutales Vorgehen gegen die sowjetische Zivilbevölkerung erlaubte. Zudem sollten die politischen Kommissare nach ihrer Gefangennahme „erledigt“ werden. Bei dem Feldzug hatte es sich von Anfang an um einen „barbarischen Terror“ gehandelt, man war angetrieben von Antisemitismus, Antibolschewismus und von Rassenwahn.

Verlief die Operation zu Beginn noch erfolgreich, geriet sie schon im Winter 1941 ins Stocken. Die Großoffensive der Roten Armee führte fast zum Zusammenbruch der „Heeresgruppe Mitte“. Der Kampf im „Kessel von Stalingrad“ brachte dann auch psychologisch die Wende. Die Opferzahlen waren enorm hoch: Auf sowjetischer Seite verloren bis zu 27 Millionen Menschen ihr Leben, davon knapp die Hälfte Soldaten. Zum Vergleich: die Deutschen verloren im gesamten Zweiten Weltkrieg zwischen sechs und sieben Millionen Menschen. Anders als in der Sowjetunion waren es weit überwiegend Soldaten.

Für Deutschland erwachse große Verantwortung, sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede. „Wir wollen und wir müssen alles tun, um Völkerrecht und territoriale Integrität auf diesem Kontinent zu schützen und für den Frieden mit und zwischen den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion zu arbeiten.“ Das Vorhaben schlug fehl. Hatte man genug und das Richtige getan? Darüber wird noch viel diskutiert werden müssen.