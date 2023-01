Trump, Bolsonaro und der Neonazifaschismus

Teilen

Die Krawalle in Brasilia sollten einen Militärputsch vorbereiten. Lulas Vorgänger folgte dem Skript seines amerikanischen Vorbildes, er hinterlässt ein gezeichnetes Land. Von Paula Macedo Weiß und Jean Goldenbaum

Unglücklicherweise hat vieles von dem, was in Brasilien an Verwerflichem geschieht, seit jeher und bis heute mit den USA zu tun. Manchmal waren es die direkte Intervention oder Vorgaben, wie zu Zeiten der brasilianischen Militärdiktatur 1964 bis 1985, die zu einem Großteil durch die USA unterstützt und finanziert wurde (nicht nur in Brasilien, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas). Manchmal genügten das Vorbild oder der Einfluss negativer politischer Ereignisse in Washington, um von Brasilien rasch „importiert“ zu werden. So im Fall des Bolsonarismus, der aus Sicht vieler ohne den Trumpismus nicht einmal entstanden wäre.

Bolsonaro selbst spiegelt sich immer wieder in Donald Trump, und 2016, als die riesige Fake-News-Maschine des damaligen Kandidaten für das Weiße Haus die US-amerikanische Gesellschaft überfiel, leistete der damalige Parlamentsabgeordnete Jair Bolsonaro gerade seinen Betrag zum parlamentarischen Putsch gegen die damalige Präsidentin Dilma Rousseff. Und er tat dies im großen Stil im Sinne der extremen Rechten und widmete seine Stimme für das Impeachment dem verstorbenen Oberst Carlos Brilhante Ustra, dem Hauptverantwortlichen für die Folterung von Dilma Rousseff nach ihrer Verhaftung als Gegnerin der Diktatur 1970.

Als gelehrsamer Schüler der erfolgreichen Strategie Trumps, der sein Land auf nie gekannte Weise mit einer Mischung aus Fake News, Verschwörungstheorien und Hassrede überzog, kopierte Bolsonaro zwei Jahre später genau dies, als er 2018 für die Präsidentschaft Brasiliens kandidierte. Indem er Trumps Mechanismus aus Unwahrheiten und Hass noch um ein System unaufhaltsamer Bombardements bolsonaristischer Informationen im Internet und über neue Systeme der Telefonie verfeinerte, gewann der Mann aus dem Hinterland von São Paulo das Rennen um das Präsidentenamt, während Lula der politischen und gesellschaftlichen Tragödie aus dem Gefängnis heraus zusehen musste. Zu Unrecht inhaftiert aufgrund einer Offensive, die ausgerechnet der damaligen Richter Sergio Moro betrieb, der später – was dann schon niemanden mehr überraschte – Justizminister unter Bolsonaro wurde, kam Lula erst im November 2019 wieder frei, als sich der komplette Prozess, für den er hinter Gittern gewesen war, als illegal herausgestellt hatte.

Die vier Jahre der Präsidentschaft Bolsonaros waren gezeichnet von einer Demontage des Bildungssystems, der Rückkehr des Landes auf die Weltkarte des Hungers, unermessliche Korruption, Umweltzerstörung, das Anheizen von Hass auf Minderheiten, ständig drohenden Schlägen gegen den Rechtsstaat, die Leugnung wissenschaftlicher Fakten in der Covid-19-Pandemie und die vollständige Isolierung Brasiliens von der internationalen Gemeinschaft. Bolsonaro stellte sich nicht nur als Vertreter der extremen Rechten heraus, sondern erwies sich als Anhänger faschistischer und nazistischer Ideologien. Eine Nähe, die zahlreiche Bücher, Artikel und andere Publikationen von Forschenden und Fachleuten auf diesem Gebiet belegen.

Im Vorfeld der Wahlen 2022 zögerte Bolsonaro nicht, sich abermals in Trump zu spiegeln. Seine Strategie war erneut die seines New Yorker Vorbilds – das Wahlsystem seines Landes zu diskreditieren und die Prämisse zu etablieren: „Wenn ich gewinne, waren die Wahlen korrekt, wenn ich verliere, waren sie es nicht.“ Auf diese Parole schwor er seine Millionen Follower ideologisch ein. Als Lula ihn dann am 30. Oktober (mit einer winzigen Differenz, 50,9 Prozent zu 49,1 Prozent und einem Vorsprung von wenig mehr als zwei Millionen Wählerstimmen) besiegte, wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Ein Großteil seiner Gefolgsleute – die sich zu diesem Zeitpunkt bereits wie die Anhängerschaft einer religiösen Sekte verhielten – weigerte sich, die Wahl anzuerkennen und setzte einen Kreuzzug für eine Militärintervention in Gang, die Bolsonaro als Präsident wieder einsetzen und den Streitkräften die Wiederherstellung der Ordnung im Land unter dem Kommando des ehemaligen Hauptmanns übertragen sollte.

Zwei Monate nach den Wahlen, am 1. Januar 2023, übernahm Lula zum dritten Mal in seinem Leben die Präsidentschaft, gefeiert von seiner Anhängerschaft und unter den hasserfüllten Augen eines Teils der Bolsonaristen. Die Situation schien tatsächlich zu eskalieren, und aufgrund der trump-bolsonaristischen Logik war nicht auszuschließen, dass etwas ähnliches wie der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 auch in der brasilianischen Hauptstadt versucht werden würde.

Was dann auch geschah. Bolsonaro spielte die nächste Karte seiner Imitation der absurden Aktion Trumps aus, und am 8. Januar stürmten und schändeten etwa 4000 Gefolgsleute des Ex-Präsidenten die drei Gebäude der brasilianischen Staatsgewalt (Kongress, Regierungspalast und das Oberste Bundesgericht), demolierten Kulturdenkmäler und bedeutende Symbole unserer Kultur. Die Aktion war wohl als Auslöserin einer Militärintervention gedacht. Doch diesen Rückhalt der Spitze der Streitkräfte hatte Bolsonaro nie, und so scheiterte dieser Versuch eines Putsches.

Andererseits war der Aufstand nur möglich, weil die für die Sicherheit der Hauptstadt verantwortlichen Behörden mit Bolsonaro paktierten und sich den Anordnungen des Justizministers der neuen Regierung Lula, Flávio Dino, widersetzten, der den Sturm hatte kommen sehen. Mittlerweile wurden die Verantwortlichen dafür suspendiert und die Hauptstadt steht unter Verwaltung der Bundesebene.

zUR pERSON

Paula Macedo Weiß hat einen Master-Abschluss und einen Doktortitel in Rechtswissenschaften der Universität Tübingen. In Frankfurt ist sie Präsidentin derStiftung Museum Angewandte Kunst, Mitglied des Kuratoriums des Schauspiel Frankfurt und Mitglied des Stiftungsrats des Leibnitz-Instituts Hessische Stiftung für Friedens – und Konfliktforschung (HSFK) u.a. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands der KW Institut forContemporary Art in Berlin und der Berlin Biennale. In Brasilien ist er Mitglied des internationalen Beirats der Biennale von São Paulo. Mit einer Gruppe von Denkern und Forschern aus verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft hat sie das Netzwerk Paulskirche in Frankfurt mitgegründet, das die Diskussion über Demokratie als Lebensform anregen und die Zukunft der demokratischen Ordnung in Deutschland und der Welt diskutieren will. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien, lebt seit 1998 in Frankfurt, ist verheiratet und hat 4 Kinder. Ihr Debüt Buch, Es war einmal in Brasilien erschien 2020 bei der Axel Dielmann Verlag. Ihr neues Buch „Reden wir über Demokratie“ kommt Ende Mai auch bei Axel Dielmann Verlag raus und besteht aus 14 Essays, die über ein Jahr hinweg als monatliche Kolumne auf www.revistapessoa.com unter dem Titel „democracia em movimento“ erschienen.

Jean Goldenbaum ist Musikologe und Associate Researcher am European Centre for Jewish Music in Hannover.

Zum Thema Brasilien gibt es in Frankfurt am 23. Januar, 19 Uhr, eine Diskussion zwischen Eduardo Suplicy, Politiker und Begründer der Partei partido dos trabalhadores, und Jonas Wolff (Universität Frankfurt). „Demokratie in Aufruhr“ heißt der Abend in der Historischen Villa Metzler am Schaumainkai. Ausrichter ist das Forschungszentrum Normative Ordnungen der Goethe-Uni.