Streit um Buddenbrookhaus: Immer diese Manns

Von: Michael Hesse

Zurzeit geschlossen: das Buddenbrookhaus (Mitte). Die Erweiterung in den Keller der Mengstraße 6 (linkes Haus) ist das Problem. © imago/Schöning

Ein geplanter Neubau des Buddenbrookhauses spaltet die Lübecker Bürgerschaft.

Der Roman „Die Buddenbrooks“ hatte die Bürgerschaft der Stadt einst gegen Thomas Mann aufgebracht. Sie sah sich vom Sohn der Stadt aufs Übelste verzerrt dargestellt. Mann erhielt später den Literatur-Nobelpreis für sein Werk. Ein nun geplanter Neubau des Buddenbrook-Museums sorgt erneut für Streit unter den Lübecker Bürgerinnen und Bürgern. Das Haus in der Mengstraße 4 muss dringend saniert werden. Es wird seit der Museumsöffnung im Jahr 2000 von Menschen aus aller Welt besucht, Freunde der Literatur halten es für ein Stück Weltgeschichte. Kein Wunder. Das Haus diente in dem Roman als Schauplatz für Aufstieg und Untergang einer Lübecker Kaufmannsfamilie. Gewohnt haben in dem Haus indes nur die Großeltern von Thomas und Heinrich Mann. Die beiden Brüder fanden sich jedoch beinahe täglich hier ein.

Zurzeit ist das Haus geschlossen, möglicherweise wird es nie mehr öffnen. Das befürchtet zumindest Caren Heuer. Sie ist die wissenschaftliche Projektkoordinatorin des Buddenbrookhauses. Grund ist der Streit über den geplanten Neubau des Museums.

Für den Neubau des Hauses in der Mengstraße 4 müsste ein Teil des Kellergewölbes des Nachbarhauses zerstört werden. Das Problem: das Gewölbe in der Mengstraße 6 steht unter Denkmalschutz. Es ist eines von wenigen aus dem Mittelalter übriggebliebenen Kellergebäuden der Stadt, die einen hohen historischen Wert besitzen. Für einige ist dieser so hoch, dass sie den Neubau des Buddenbrookhauses verhindern wollen. Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ gibt es Widerstände auch wegen der hohen Investitionskosten.

Obgleich die Hansestadt Lübeck nur mit 10 Prozent an den Kosten beteiligt ist – den Löwenteil gibt das Land Schleswig-Holstein. Anfangs schien alles auf bestem Weg zu sein, berichtet Heuer. Für das neue Konzept erwarb man das Nachbargrundstück, so Heuer, das Haus der Mengstraße 6. Der Bund unterstützte das Vorhaben. Es hatte eine Projektfreigabe gegeben für die Erweiterung. Es sei ein großes Bauvorhaben, das europaweit ausgeschrieben worden sei, berichtet sie der FR. Dann gab es einen Siegerentwurf, 19 Millionen Euro hatte das Land Schleswig-Holstein bereits bewilligt. Für das neue Konzept erwarb man das Nachbargrundstück, so Heuer, das Haus der Mengstraße 6.

Alles lief wie geplant

Die Gäste sollten an die Familie Mann und deren Leben herangeführt werden. Sie sollten einen Einblick erhalten in das Umfeld der Manns, die Kaufleute von Lübeck. Im Krieg waren die Häuser komplett zerstört worden. Nur die Fassaden blieben erhalten. Das Haus in der Mengstraße 6 hat sogar eine ganz andere Fassade als früher. Sie wurde in den 1950er Jahren aus einem anderen Stadtteil hierher gebracht, berichtet Heuer der FR. Alles schien wie geplant zu laufen, sagt sie. Doch dann schoss die Bürgerschaft quer. Der Gewölbekeller, teilweise ein mittelalterlicher Bau aus den reichen Zeiten der Hanse, sei ein Wert für sich, so die Gegner des Buddenbrook-Neubaus. Die Bürgerinitiative Rettet Lübeck nahm sich des Themas an. Seitdem liegt das Projekt brach. Das Land Schleswig-Holstein steht im Begriff, seinen Förderbescheid zurückzuziehen. Ohne die Unterstützung des Landes kann nicht gebaut werden. Beraubt sich die Stadt nun ihres bedeutendsten Aushängeschildes? Die Anhängerschar der Manns müsste künftig draußen bleiben.

Eine Studie soll weiterhelfen, die Bürgerschaft will doch den Weg freimachen für den Neubau. Die Finanzierung ist wieder offen. „Es müsste ein neuer Bauantrag eingereicht werden“, so Heuer. „Ob der dann noch förderfähig sein wird, ist allerdings offen.“