Slavoj Zizek: „Wir sind bereits mitten in der Apokalypse“

Von: Michael Hesse

Teilen

Den Untergang vor Augen: Philosoph Slavoj Zizek zu Gast in Frankfurt. © christoph boeckheler*

Der Philosoph Slavoj Zizek über den Menschen als Katastrophe, die Gefahren für die Demokratie und die Vorzüge Chinas.

Herr Zizek, die Welt geht unter und wir reden nur, statt zu handeln. Benötigen wir mehr Tugenden, um die Natur zu retten?

Karl Marx schrieb einmal sinngemäß: Sie wissen nicht, was sie tun, und machen es dennoch. Peter Sloterdijk variierte das schön in seiner „Kritik der zynischen Vernunft“, sinngemäß so: Sie wissen sehr gut, was sie da anstellen, und tun es trotzdem. Wir erleben heute eine Art zum Fetisch erhobene Verleugnung: Man sagt etwas, meint es aber nicht ernst.

Was genau bedeutet das?

Schauen Sie in die Programmhefte der Biennale in Venedig oder der Documenta in Kassel. Ich mag sie nicht. Da findet man alles Mögliche an Political Correctness: Wir sind gegen Eurozentrismus, wir sind gegen Kolonialismus, wir sind alle Knechte des Kapitals. Aber welche Bedeutung hat das? Gar keine, die Identitätspolitik und Cancel Culture sind Exklusivmechanismen. Diese Biennalen stehen genau für das, was wir heute erleben, dass geredet wird, ohne zu handeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.

Nur zu.

Wissen Sie, ich bin das perfekte Modell eines Zwangsneurotikers. Er will etwas vermeiden, damit es nicht passiert. Ich hatte einmal eine Psychoanalyse, es gab nur fünf, sechs Treffen, ich redete wie verrückt, war hyperaktiv, nur um dem Psychoanalytiker keine Zeit zu geben, mir eine echte Frage zu stellen. Ziel meines Redens war sicherzustellen, dass nichts geschieht. Und wenn Sie sich an die Klima-Konferenz in Glasgow erinnern, war es auch nicht anders. Es gab viele große Reden, aber es hat sich nichts geändert, wir reden, ohne dass sich etwas ändert. Selbst die radikalste Selbstkritik ist ein Freifahrtschein, immer so weiter zu machen wie bisher.

Falls Sie Recht haben: Die Folgen wären fatal.

Wir laufen auf eine globale Katastrophe zu. Ich sehe vier apokalyptische Reiter: wie wird es mit der KI sein, wie mit den Migranten, mit der Erderwärmung, dem Krieg? Hier ist mein Paradox: die richtige Vorgehensweise, um der Apokalypse zu begegnen, ist nicht die, zu sagen, wir haben immer noch die Wahl zu entscheiden, sondern dass man die Apokalypse als Tatsache akzeptiert, in dem Sinne, dass wir verloren sind, wenn wir nur zuschauen und abwarten. Wir sollten also handeln.

Klingt pessimistisch.

Ich sehe keinen Fortschritt in der Geschichte. Wir können nicht mit dem Zug so weiterfahren, wir müssen die Bremse betätigen. Der Weg zum Ziel ist nicht anti-kapitalistisch, es muss aber eine Kontrolle geben wie im Kriegskapitalismus.

Kontrollierter Kapitalismus? Sehen Sie China als Vorbild?

Nein. Aber Sie treffen etwas, das mich tief berührt. China macht das Richtige auf falsche Weise. Nach Mao war man begeistert von der Dynamik des amerikanischen Kapitalismus, aber die sozialen Verwerfungen schreckten ab. Wie konnte man beides verbinden? Deng Xiaoping glaubte die Antwort gefunden zu haben. Aber er ging vom Kommunismus zum Faschismus über, sagen heute viele. Als Deng im Sterben lag, wurde er gefragt: Was war deine größte Leistung? Tiananmen, antwortete er, die Partei musste die Macht behalten. Darum ging es ihm. China konnte durch die Finanzkrise gehen, weil es keine volle Demokratie war. Unter Xi ist China neo-totalitär geworden. Aber: Sie sehen das Problem viel besser als wir es tun. Die Hauptaufgabe wird sein, den Kapitalismus in einer nicht-faschistischen Weise zu kontrollieren.

Ich bin da optimistischer als Sie, was die Demokratie angeht.

Ich glaube nicht mehr an das Mehrparteiensystem. Wir brauchen mehr öffentliche Macht, um aus dieser Klimafalle herauszukommen. Davon bin ich überzeugt.

Das gab es schon häufiger in der Geschichte, den Tugendterror von Robespierre etwa.

„Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit.“ Ja, ich bin ein großer Bewunderer von Robespierre. Es ist erstaunlich, dass er schon zwei Monate, bevor er aufs Schafott kam, wusste, dass es für ihn zu Ende ist. Kürzlich habe ich gelesen, dass Danton tatsächlich von den Engländern gekauft war, wie Robespierre das immer behauptet hat. Das hat mich doch erstaunt.

Zur Person v Slavoj Zizek, geboren 1949, ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Zizek ist einer der bekanntesten Philosophen unserer Zeit, eine Art Hofnarr der Weltweisheitslehre. Er lehrt Philosophie an der Universität von Ljubljana in Slowenien und an der European Graduate School in Saas-Fee und ist derzeit International Director am Birkbeck Institute for the Humanities in London. Seine zahlreichen Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Im S. Fischer Verlag sind zuletzt erschienen „Hegel im verdrahteten Gehirn“ (2020), „Wie ein Dieb im Tageslicht. Macht im Zeitalter des posthumanen Kapitalismus“ (2019), „Mut zur Hoffnungslosigkeit“ (2018), „Absoluter Gegenstoß. Versuch einer Neubegründung des dialektischen Materialismus“ (2016), „Ärger im Paradies. Vom Ende der Geschichte zum Ende des Kapitalismus“ (2015). Die Paradoxien der Mehrlust. A. d. Engl. von Frank Born und Axel Walter. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 439 S., 28 Euro.

Zurück zur Apokalypse. Die eigentliche Katastrophe hat schon stattgefunden, schreiben Sie in Ihrem Buch, das sind wir, die Menschen. Heidegger bezeichnete den Menschen als katastrophé.

Nicht nur er, auch Hegel hat die Katastrophe im Blick. Man muss es so sagen, in der Entwicklung der Affen ist etwas schiefgelaufen, deshalb sind wir da. Das war ein Unfall. Dennoch bleibe ich ein altmodischer Marxist, in dem Sinne, dass der eigentliche Ausweg durch die Katastrophe hindurchführt. Die Katastrophe hat für mich immer noch etwas Reinigendes, sie reduziert uns auf einen Nullzustand. Es geht nicht so sehr darum, unser Verhalten zu verändern, wir müssen uns vor allem selbst ändern.

Also ist Handeln Pflicht?

Es gibt Momente, in denen es besser ist, nichts zu tun, es gibt aber auch Lagen, in denen man alle Kräfte mobilisieren muss, Situationen, in denen kleine, präzise ausgeführte Handlungen das Beste sind. Wunder geschehen. Schauen wir in die USA, ich bewundere Bernie Sanders. Er ist jemand, der für inklusive Visionen steht, durch seine Art der Politik kriegt er die Leute. Cancel Culture und Identitätspolitik schließen doch im Vergleich dazu die Menschen aus. Aber radikalere Maßnahmen werden vonnöten sein. Schauen Sie in den Iran, der Aufstand der Frauen, das ist doch ein Wunder. Da ist etwas ganz eigenes explodiert. Das ist der echte Feminismus, nicht der Feminismus, der bei uns zur Polarisierung führt. Es ist ein Beispiel, was getan werden kann.

Sie fordern in Ihrem Buch verstärkt globale Institutionen.

Ich nenne es Kriegskommunismus. Verstehen Sie mich nicht falsch! Wir brauchen kein neues Zentralkomitee. Es soll keinen globalen Weltstaat geben, der zur Korruption verführt, wir brauchen echte globale Zusammenarbeit. In den USA und Kanada stiegen die Temperaturen über 50 Grad an, das lag nicht an den Menschen dort, sondern an der Störung des Polarwirbels, worauf die Länder keinen direkten Einfluss haben. Wir werden den Markt steuern müssen, wie wir das in Ausnahmezuständen auch auf anderen Feldern machen. In England sagte man angesichts des Gesundheitsnotstandes im Lande, man müsse das wie einen Krieg behandeln. Der Markt sollte genutzt, aber auch reguliert werden, mit staatlicher Lenkung.

In Ihrem Buch sprechen Sie von einem Genius Malignus, einem bösen Geist, der uns stets täuschen könnte. Hält er uns durch Vorspiegelungen vom Handeln ab?

Ja, so wie René Descartes es mit seinem radikalen Zweifel sagte: Woher weiß ich, dass mich nicht ein böser Geist täuscht? Unsere Situation in der Welt ist, dass wir dem großen Anderen, Wissenschaft, Weisheiten, Religionen mit Misstrauen begegnen. Wir brauchen symbolisch einen kollektiven Suizid. Wenn Hegel den innersten Gehalt der Subjektivität beschreibt, spricht er von der Nacht der Welt und meint die Mystik. Die Drohung der Apokalypse begleitet uns ständig. Hegel sagt, ursprünglich ist es für den Geist, in der Leere zu sein. Unsere Vernunft sei der verzweifelte Versuch, den Kern der Wahrheit zu beherrschen. Was für Hegel Spekulation war, ist für uns Wirklichkeit. Verrücktheit ist für ihn eine ontologische Grundkonstitution jedes menschlichen Geistes. Wir erfahren diese Verrücktheit überall. Wir müssen der Gefahr des Verrücktseins ins Auge schauen und den Nullpunkt durchschreiten. Wir müssen es bis zum Ende weiter beschreiten, in dem Sinne, dass wir das Leben, das bisher schön war, radikal ändern müssen, um zu überleben.

Das politische Klima hat sich auch verändert, es ist schwieriger, eine gute Klimapolitik durchzusetzen.

Ich habe eine wirklich gute Beziehung zu Sloterdijk, wir haben nicht den selben Weg, aber er ist wirklich alles andere als ein rechter Denker, wie einige sagen. Er hat vor einigen Jahren einen wunderbaren Begriff geprägt: objektive Sozialdemokratie. Auf die Frage, was für ihn die größte Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg sei, antwortete er: die objektive Sozialdemokratie. Damit waren die Errungenschaften gemeint, die in einer Art Sozialvertrag festgelegt wurden, sozialdemokratische Normen, die Teil unserer Verfassungswirklichkeit geworden sind, wie der Zugang zum Gesundheitssystem oder zu freier Bildung, der Wohlfahrtsstaat. Niemand konnte daraus ausbrechen. Heute wird es versucht. Ich erinnere mich, als die Sozialdemokraten in Schweden für einige Jahre unter Olof Palme die Macht an eine rechte Partei verloren hatten, änderte sich dennoch grundsätzlich nichts. Auch die Rechten setzten diesen Weg der objektiven Sozialdemokratie, dieselbe Wohlfahrtstaatspolitik fort. Demokratie braucht einen Sozialvertrag. Die Frage ist, wie man diese Errungenschaften in einer Zeit retten kann, die sich gegen sie wendet. Sie sind in Gefahr geraten.

Was meinen Sie konkret?

Trump sagt ja ganz klar, wenn er die nächsten Wahlen verlieren sollte, will er das nicht anerkennen. Er spricht offen die Sprache des Bürgerkriegs. Man erinnert sich an George W. Bush gegen Al Gore und den Kampf um das Präsidentenamt nach der Auszählung in Florida. Alle akzeptierten damals das Urteil des Gerichts nach der erneuten Auszählung, das wäre heute nicht mehr möglich. Der Ideologe Steve Bannon will das amerikanische System von rechts brechen, er bezeichnet sich als der heutige Lenin. In dem großen politischen Feld verschieben sich die Grenzen. Sahra Wagenknecht rechtfertigte Putins Vorgehen und erhielt sogleich eine Einladung von der AfD, doch in ihre Partei einzutreten. Wenn man denkt, was nicht zusammenpasst, geht nicht zusammen, irrt man sich, denn es geht trotzdem zusammen. Ich verstehe ohnedies nicht, was die europäische Linke an Putin schätzt.

Schlimme Zeiten.

Man nimmt sich das Recht heraus, die Seele dem Teufel zu verkaufen zum angeblichen Wohle des Heimatlandes. Trump sagt, die Wahlen seien widerrechtlich gewesen, wir haben das Recht, die Verfassung zu retten. Die nächsten Ergebnisse will er nicht anerkennen, wenn sie nicht in seinem Sinne ist. Auch Putin weiß, was er da tut, man sollte bereit sein, ungeheure Grausamkeiten zu begehen, um den Krieg zu gewinnen.

Also bleibt nur die Apokalypse?

Wir befinden uns schon in ihr. Wie wir auf die Apokalypse warten, ist schon ein Teilgeschehen der Apokalypse, weil sie uns erstarren lässt. An sich war der Begriff Apokalypse mit der Vorstellung der Offenbarung verbunden. Die Wahrheit trat zutage, eine Offenbarung im Wissen. Es gibt Leute, die sagen, dass der Zusammenbruch des Ostblocks eine Apokalypse in diesem Sinne war, denn nun trat die Wahrheit zutage, dass der Sozialismus nicht funktionierte, dafür aber der Liberalismus. Der Philosoph Günther Anders sprach von der nackten Apokalypse angesichts des drohenden Atomkriegs zur Zeit des Kalten Krieges. In dem Fall geht kein neues Reich hervor. Es ist der bloße Untergang. Was es gibt, ist nur die Auslöschung unserer selbst und unserer Welt. Was uns erwartet, ist nicht mehr das Credo von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte. Heute leben wir in einer Zeit, die sich als Ende vom Ende beschreiben lässt.