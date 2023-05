Seymour Hersh über Nord-Stream-Sprengung: „Gehen Sie zum Therapeuten“

Von: Michael Hesse

Gasaustritt in der Ostsee nach dem Anschlag auf die Pipeline. © Xinhua/Imago

Seymour Hersh hält Biden für den Schuldigen der Pipeline-Sprengung.

Die Spekulationen über die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee reißen nicht ab. Die Spur führe in die Ukraine, heißt es nun. Die Explosion der Gasröhren ist ein hochbrisantes Politikum. Es gibt bislang keine offizielle Verurteilung eines Landes, das hierfür verantwortlich gemacht wird. Nun hat der US-Enthüllungsjournalist Seymour Hersh in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ die vermeintlich neuen Erkenntnisse in Zweifel gezogen. Zur These, dass die Sprengung von Moskau aus geplant worden sei, sagte der 86-Jährige: „Nehmen wir an, die Russen wollen die Pipeline zerstören. Dazu suchen sie sich Bornholm aus, bewerten die Gegend ein paar Tage und kommen später zurück, um die Bombe zu legen.“ – „Warum sollten sie das tun?“, fragte Hersh: „Die einzige Erklärung dafür ist, dass sie der ganzen Welt sagen wollten: ‚Wir waren’s!“ Es ist totaler Unfug.“

Auch die von der „Zeit“ aufgestellte Recherche, nach der die Täter mit einer Yacht zu der Stelle gefahren seien, hält er für wenig plausibel: „Wenn Sie wirklich glauben, eine 16-Meter-Jacht könne in 80 Meter Tiefe ankern, zwei Taucher und Minenleger vom Heck absetzen, in schweren Anzügen, mit Gasflaschen und einer Menge C4-Sprengstoff, den sie auch noch platzieren müssen, dann kann ich Ihnen nicht helfen.“ Der US-Journalist untermauerte seine Behauptung, dass die Sprengung von der US-Regierung in Auftrag gegeben worden sei. „Man könnte ja die US-Geheimdienste danach befragen, denn die sind immer noch sehr gut. Aber die Amerikaner können das nicht tun, weil sie die Antwort kennen. Aber so ist es nun mal – man will’s nicht wissen.“

Hersh sprach von der „enormen Macht des Präsidenten“ der USA, die Sache in Auftrag zu geben. Ihn würde es nicht interessieren, so Hersh, ob man ihm glaube. „Ich habe eine Story geschrieben. Wenn Sie diese nicht glauben wollen oder die Details nicht goutieren können, dann ist das Ihr Problem“, sagte er und riet: „Vielleicht sprechen Sie mit Ihrem Therapeuten drüber.“