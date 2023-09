Scholz und Augenklappe: Ein Freibeuter

Von: Michael Hesse

Kanzler Olaf Scholz, hier mit Augenklappe im Bundestag. © IMAGO/photothek

Hat der Kanzler durch seine Augenbedeckung an Statur gewonnen? Eine Medienumschau scheint das nahezulegen.

Musste es erst so weit kommen? Ein Sturz und eine Augenklappe haben den deutschen Kanzler endlich zu jenem charismatischen Herrschertypus werden lassen, den die Deutschen so sehr schätzen. Diese Riege umfasst Charismatiker vom Schlage Helmut Schmidt oder Willy Brandt - oder auch ein Bismarck ließe sich problemlos einreihen. Da passte Scholz mit seinen beamtenmäßig grau-in-grauen Auftritten bislang so gar nicht hinein. Und seine gestelzte Sprache tat ihr Übriges, „Scholzomat“ wird er in Kreisen der Hauptstadtmedien genannt, denn egal was oben eingeworfen wird, es kommt immer dieselbe inhaltsleere Antwort heraus.

Doch nun das: Scholz stürzt beim Joggen. Es heißt, der Kanzler habe sich verletzt. Wie schlimm wird es sein, fragt man sich. Die Auflösung kommt rasch von der Kommunikationsstelle des Kanzleramts. Unter der Überschrift: „Wer den Schaden hat“ (braucht für den Spott nicht zu sorgen), wird der üblichen Aufregung in den sozialen Medien sogleich der Wind aus den Segeln genommen. Scholz selbst nimmt die Sache mit Humor und lässt sie mit drolligen Einlassungen herunterspielen. Aber so ganz gelingt das dann doch nicht. „Es geht uns ja nix an“, schreibt das Satiremagazin „Titanic“: „Aber: Wie zum Teufel joggt Scholz eigentlich?“ „Der Postillon“ legt nach: „91 Prozent der Deutschen finden, Scholz sollte Augenklappe für immer tragen“. Moritz von Uslar von der Wochenzeitung „Die Zeit“ schreibt auf X, dem Nachfolger von Twitter: „Trägt er die Augenklappe noch mal zwei Wochen, steht die @spd wieder bei 30 Prozent.“

Andere meinen, es sei kurios, aber der Biedermann Scholz habe mit der Augenklappe plötzlich an Statur gewonnen. Er wirke nicht mehr so langweilig und farblos. Ein Hauch von Verwegenheit umwehe ihn. Schließlich steht die Augenklappe für Abenteuer und Draufgängertum, zumindest in der Filmindustrie. Die Paraderolle hatte natürlich Kirk Douglas inne als Einar in dem Streifen „Die Wikinger“ von 1958. Die Augenklappe war in aufwühlenden Produktionen nicht mehr wegzudenken. Auch Tarantino greift in „Kill Bill“ darauf zurück, nicht anders ist es in Filmen wie „Die Mamba“ oder „Blood Diamond“.

Augenklappen gelten zudem als ein typisches Symbol für Piraten. Zumindest trifft man sie so in den meisten Filmen an. Historiker:innen haben allerdings mit den Spekulationen kräftig aufgeräumt - sie seien in Wahrheit unter den Freibeutern der Meere nicht verbreitet gewesen.

Der eindrucksvollste Politiker mit Augenklappe war sicherlich der israelische General und spätere Politiker Mosche Dayan. In Kämpfen noch vor der Staatsgründung Israels traf eine Kugel das Fernglas, durch das Dayan gerade schaute, die Splitter verletzten sein Auge so schwer, dass es entfernt werden musste. Ein Glasauge konnte er nicht einsetzen, da auch die Augenmuskulatur getroffen war. Die Klappe, die er später aus ästhetischen Gründen trug, wurde zum Markenzeichen.

Sicher ist: Aus Scholz wird nie ein Dayan. Die Realpolitik hat ihn schon wieder eingeholt. In der Frage, ob Scholz in der Cum-Ex-Affäre der Warburg-Bank Einfluss genommen hatte, meinte Fabio De Masi von der Linken: „Ob mit oder ohne Augenklappe. Der Kanzler kann seinen Widerspruch nicht erklären. Er hat ein Treffen mit Cum-Ex-Bankiers bestätigt, das nicht in seinem Kalender stand.“ Und auch die „taz“ legte nach: „Die Augenklappe macht aus Olaf Scholz keinen tollkühnen Kerl. Im Gegenteil: Sie illustriert sein Problem – er hat einfach keine Vision.“

Aber man muss kein Visionär sein, um zu wissen: Schon bald wird Scholz die Augenklappe ablegen und wieder mit beiden Augen in die Welt blicken, die sich kaum von der vor seinem Unfall unterscheiden dürfte. Immerhin: Es war ein interessantes sozialpsychologisches Experiment, wie die Deutschen auf einen Kanzler mit Piratenklappe reagieren.