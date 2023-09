Schöpfer von Klonschaf Dolly Ian Wilmut: „Ich war nicht faul“

Von: Michael Hesse

Ian Wilmut im Labor des Roslin Instituts. Das Bild hängt auch in der National Portrait Gallery in London. © imago images / United Archives I

Der Schöpfer des Klonschafes Dolly, Ian Wilmut, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Das Schaf weidete munter und ahnungslos auf einer der üppigen Wiesen in Schottland, als die Welt durch die Nachricht von seiner Existenz erschüttert wurde. Die Rede ist vom Klonschaf Dolly, das am 5. Juli 1996 in Edinburgh das Licht der Welt erblickte. Doch die Forscher hatten das Wissen von seiner Existenz zunächst für sich behalten. Erst am 22. Februar 1997 drang die Nachricht durch, dass die Fachzeitschrift „Nature“ über ein Klonschaf berichten werde, das in der Nähe der Highlands bereits Gras fresse.

Erstmals war es einem Team unter der Leitung des Embryologen Ian Wilmut gelungen, einen lebendigen Organismus als genetische Kopie einer Körperzelle heranzuzüchten. Die Forscher hatten hundertfache Versuche angestellt, bevor das Experiment glückte. Von den Hunderten Klonzellen überlebte am Ende nur eine - das Schaf Dolly. Für die Klonierung hatte man den Zellkern einer Körperzelle eines sechs Jahre alten Tieres entnommen. Möglicherweise hatte das später Folgen für die Gesundheit des geklonten Schafes.

Die öffentliche Aufmerksamkeit war immens. Einige Medien verstiegen sich zu der Behauptung, dass das Klonschaf andere Tiere gefressen habe. In Wilmut sah die Yellow Press eine Art Dr. Frankenstein.

Das Schaf wurde weltberühmt. Während die Kirchen die Tat verdammten und in die Hölle wünschten, feierte die Wissenschaft diesen Durchbruch. Und die Menschen mochten Dolly. Der Ort, an dem das Klonschaf lebte, wurde zu einem touristischen Ausflugsziel, an dem man sich sogar in ein Gästebuch eintragen konnte. „Dolly hatte keine Angst vor Menschen“, sagte Wilmut. „Sie war das freundlichste Schaf der Welt.“

Die Stammzell- und Klonforschung widmet seit Jahrzehnten ihre Aufmerksamkeit der Heilung von Erkrankungen wie Parkinson, Diabetes oder Krebs. Embryologe Wilmut hatte mit Dolly auf diesem Feld Pionierarbeit geleistet.

Das Schaf war seine herausragende wissenschaftliche Leistung. Das sah auch er selbst so, wie er 2019 in einem Interview mit der FR betonte. Vor Dolly hatte es zwar bereits erfolgreiche Klonierungen von Tieren gegeben. Neuartig war allerdings, dass das Schaf aus einer einzigen Körperzelle geklont werden konnte.

Dolly habe sein Leben verändert, sagte Wilmut damals der FR. „Wir sind alle sehr stolz auf das, was wir da getan haben. Die größte Überraschung war für uns alle eigentlich, dass es überhaupt funktioniert hat.“

Die Geburt des Tieres widerlegte einige wissenschaftliche Dogmen. Bis dahin hatte man es aus biologischer Perspektive für unmöglich erachtet, dass aus einer bereits differenzierten Zelle wieder ein ganzes Lebewesen entstehen könnte. Die Forscher hatten es 277 Mal versucht, den Kern einer erwachsenen Körperzelle in eine leere Eizelle zu übertragen und darauf gewartet, dass sich diese Klone wie natürlich befruchtete Eizellen teilten. Es klappte nur ein einziges Mal – bei Dolly.

Gemeinsam mit dem Biologen Keith Campbell, in dem einige den „wahren“ Schöpfer von Dolly sehen, schrieb Wilmut ein Buch über das legendäre Experiment, das im Hanser-Verlag auf Deutsch erschien. Man habe das Tier nach der Country-Sängerin Dolly Parton benannt, verriet der Forscher, da die Zelle für die Klonierung aus einer Brustdrüse eines Schafs der Rasse Finn Dorset entnommen worden sei. Die Euterzellen entnahm man am Roslin Institut der Universität Edinburgh, an der Wilmut arbeitete. In einer Petrischale wurden sie dann wie bei einer künstlichen Befruchtung vermehrt. Hierfür mussten die Kerne entnommen werden und dann in die entkernten Eizellen eines Schafes der Rasse Scottish Blackface injiziert werden.

Wilmut wurde schlagartig weltberühmt. Seine Karriere war indes alles andere als vorgezeichnet. Er sei kein guter Schüler gewesen, gestand er der FR. „Ich war nicht faul, aber mein Notendurchschnitt reichte nicht für eine Zulassung zur Uni.“ Sein Magisterabschluss sei nicht schlecht gewesen, „aber auch nicht überragend“. Er sei schließlich durch einen Professor begeistert worden, wodurch sein Interesse an der Embryologie stetig gewachsen sein.

In seiner Tätigkeit als Wissenschaftler sei es ihm und seinem Team um praktisch-biomedizinische Fragen, weniger um Grundlagenwissen gegangen. „Wenn ich zurückdenke und mich erinnere, welche Anwendungsbereiche wir im Kopf hatten, war eine davon, in lebenden Körpern Antikörper zu produzieren, etwa in der Milch von Kühen oder im Blut, um menschliche Krankheiten zu heilen. Die andere war, Schweine zu züchten, damit Organe in ihnen wachsen, die in der Medizin gebraucht werden“, sagte Wilmut.

Dolly starb im Alter von sechs Jahren am 14. Februar 2003. Die Klonierung der Zellen hatte das Erbmaterial erheblich durcheinander gewirbelt, weshalb das Tier an unterschiedlichen Erkrankungen wie etwa Arthritis litt. Das größte Problem aber war eine Infektion: Dolly erkrankte an einer Lungenandenomatose, letztlich war sie die Todesursache. Schafe werden im Durchschnitt doppelt so alt. Dollys Nachkommen waren alle gesund. Sie wurden auf natürliche Weise gezeugt.

Die Klonierung von Menschen lehnte Wilmut immer strikt ab, wie auch die Idee eines Designer-Babys. Man müsse sich nur vorstellen, „dass man 200 menschliche Eizellen benötigt, die man von circa 15 bis 20 Frauen gewinnen muss, wobei dies ein sehr schmerzhafter Vorgang für die Frauen ist. Das ist nicht akzeptabel. Das ist es nicht wert.“

Gentherapien hielt er jedoch für denkbar, etwa bei Erkrankungen mit ALS, unter der etwa der Physiker Stephen Hawking litt. „Es gibt keinen Grund, warum man nicht die Embryos hierauf untersuchen oder sie mit einer Gentherapie behandeln sollte, damit sie ohne diese Merkmale aufwachsen“ betonte er. „Wenn sie diese Merkmale nicht haben, kann der Embryo implantiert werden. Und wenn doch, kann man mit Hilfe einer Gentherapie eingreifen und die betroffenen Gene durch eine gesunde Sequenz ersetzen.“

Zur Zukunft dieser Forschung sagte er: „Wir werden versuchen, genetisch bedingte Krankheiten zu heilen. Etwa indem wir verstehen, warum bestimmte Zellen sterben oder ihre Funktionen nicht mehr ausüben, wie es bei Parkinson oder bei Diabetes oder Herzversagen der Fall ist. Wir kommen in eine Position, dies behandeln zu können“, so Wilmut. „Wenn man nur 100 Jahre zurückblickt, haben wir damals gerade einmal begonnen, mit Infektionskrankheiten umgehen zu lernen. Heute haben wir die meisten Infektionskrankheiten im Griff. In weiteren 100 Jahren werden wir die genetischen Krankheiten behandeln können.“

Für ihn hat die Zeit nicht gereicht. Wilmut ist nach Angaben des Roslin Instituts an Parkinson gestorben, einer Krankheit, an der er schon lange gelitten hatte. Er wurde 79 Jahre alt.

Schaf Dolly, 1997. © picture-alliance / dpa