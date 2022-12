Richtig gute Vorsätze

Neujahrsvorsätze: Letztlich geht es auch darum, mehr zu denken, klar, immer. © Getty Images

Wir haben gefragt, was sich Kolleginnen und Kolleginnen für 2023 vorgenommen haben

Mails immer aufmerksam zu Ende lesen Öfter rasieren Mehr Grass lesen Weniger Netflix, mehr Kino Mehr Katzen. Mehr Esel. Viel mehr Musik. Weniger Druck Loslassen, Menschen, besonders die, die ich liebe und Umstände, die ich nicht ändern kann Die Kinder weniger anmotzen Endlich mal ein Ordnungssystem für den Haushalt finden, das für uns funktioniert Mir Zeit zum Lesen freischaufeln Es nicht mehr peinlich finden, der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der mit Yoga nichts anfangen kann JEDEM ein Lächeln schenken. JEDEN mit Respekt behandeln Mehr auf die eigenen Grenzen achten Auch mal Zeit zum Faulenzen einplanen Wieder mit dem Malen anfangen Die Fremdsprachen auffrischen Jeden Tag zumindest eine kurze Mittagspause machen Weniger fernsehen; vorhersehbare Filme und ermüdende Talkshows sind nur zum Einschlafen gut. Dafür früher ins Bett gehen Freundlicher zu M. sein Mindestens sieben Bücher lesen Mehr Zeit mit meiner Mutter verbringen Nicht so oft „Achtung“ zu den Kindern sagen Versuchen, entspannt zu bleiben, auch wenn’s stressig wird Täglich einen grünen Smoothie trinken Mehr Zeit im Alltag für meine persönlichen Interessen schaffen Schöne Events mit der Familie früher planen und unternehmen Endlich den Dauerauftrag für die Tafel erhöhen Italienisch lernen, Suppe kochen, Waldläufe Auf das Handy verzichten, Zucker und Kaffee, stattdessen mehr Espresso, mehr draußen sein und in der Nähe lieber Menschen Früher aufstehen Andere Menschen nicht mehr zum Alkohol trinken überreden Meine Phobie vor Ärzt:innen überwinden Nach jahrelanger Pause mal wieder mindestens einen Dreitausender besteigen; gern welche ohne Gletscher, denn die werden ja klimawandelbedingt immer unberechenbarer Jede Woche einmal D. treffen Ohne Kinder mit dem Zug zu zweit nach London fahren 2023 den Umzug der FR nach Sachsenhausen voll ausnutzen und noch öfter ins Dunkel der Kinos in Laufweite eintauchen Wieder öfter eigenes Bier auf dem Balkon brauen, ein Hobby, das 2022 sträflich vernachlässigt wurde Im Buchladen kaufen statt bei Amazon Nur kleine Vorsätze fassen, sozusagen Handtaschenvorsätze Dem befreundeten Hund S. Leckerli mitbringen, auch wenn Herrchen es missbilligt Mehr Pilates machen Öfter Yoga machen Beim Yoga nicht an die Arbeit denken Nicht mehr zwei bis drei Bücher parallel lesen, weil Verwechslungsgefahr Nicht gleichzeitig Zeitung lesen und Radio hören, weil dann beides vorbeirauscht Mehr lesen (weniger am Bildschirm), weniger trinken (mehr Wasser!) Mehr arbeiten In dieser Ökonomie überleben Mehr Hegel lesen Mails immer sofort beantworten