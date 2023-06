Putschversuche in der Geschichte: „Retten Sie Russland!“

Von: Michael Hesse

Wollte mit den Demokraten kurzen Prozess machen: General Kornilov im Jahr 1917. © Classic Vision/Imago

Von Kornilow bis Wallenstein: Wenn Armeen sich gegen ihre Herrscher richten.

Die russische Geschichte ist reich an Absurditäten. Was Theater, was Traum, was Wirklichkeit ist, lässt sich oftmals nur schwer auseinanderhalten. Und die Gestalten, die auf der Bühne der Historie nur kurz auftreten, um dennoch in die Geschichtsbücher zu finden, sind mitunter skurril. Die bekannteste Figur in der Nähe der Herrscher war gewiss der Wandermönch Rasputin, der die Zarenfamilie für sich gewann und Nikolaus II. vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs eindringlich warnte, dass dieser Krieg das Ende der Zarenfamilie sein werde. Er behielt recht.

Am Wochenende wurde man Zeuge, wie eine weitere Person kurz auf und dann (vorerst) wieder von der Weltbühne abtrat - zum Teil unter dem Applaus des Rostower Publikums: Putins „Koch“ Prigoschin hat mit seinem „Marsch auf Moskau“ seinen Platz in der russischen Historie sicher. So sehr er in seiner Art an Mussolini und dessen Marsch auf Rom erinnern mag, findet er doch einen ganz anderen Vorläufer in der russischen Geschichte. Nicht ganz zufällig bemühte Putin einen Vergleich zum Revolutionsjahr 1917 und verwies auf die Phase des Umsturzes, in der, so Putin, ein Verrat stattgefunden hatte und der Krieg wegen dieses „Dolchstoßes“ verloren wurde. Historisch sind die Aussagen des russischen Präsidenten fragwürdig. Doch die von ihm angesprochene Zeit war von einer gewissen Offenheit in Bezug auf die Zukunft geprägt. Alles schien noch möglich zu sein.

Im Jahr 1917 gab es einen gewissen General Lawr Georgijewitsch Kornilow (1870-1918), Sohn eines gewöhnlichen Kosaken, der seinen großen und gleichermaßen kurzen Auftritt haben sollte. Man sagte ihm nach, das Herz eines Löwen und den Verstand eines Schafes zu haben. Er sollte in die Ereignisse der Revolution in einer Weise eingreifen, die genau den gegenteiligen Effekt seiner Bestrebungen haben würden. Doch das konnte er naturgemäß vorher nicht wissen.

In der Zeit, als die Konterrevolution tobte und Regierungschef Alexander Kerenski die Bolschewiki jagen ließ, ins Gefängnis steckte - wie Trotzki - oder in den Untergrund trieb - wie Lenin -, wurde Kornilow von Kerenski zum Oberbefehlshaber der russischen Armee ernannt. Aber auch die alten Mächte des Zarensystems witterten noch einmal Morgenluft. Es schien, als könne der Angriff von links zurückgeschlagen werden. Der gemäßigte Sozialist Kerenski glaubte, durch die Ernennung Kornilows weitere konservative Kreise für sich gewinnen und so seine Macht konsolidieren zu können.

Er irrte sich. Denn dem General war dies nicht genug. Er wollte nun mit allen Demokraten kurzen Prozess machen. Kerenski hatte sich verschätzt. Kornilow war nicht zu kontrollieren. Auf einer Konferenz, die Wege aus der Krise aufzeigen sollte, wurde Kornilow klar, wie zerstritten das Land war. Und als ein prominenter Altliberaler zu ihm sagte: „Retten Sie Russland, und ein dankbares Volk wird Sie krönen!“, war die Sache für ihn klar. Kornilow forderte nun umfassende Vollmachten von der provisorischen Regierung in Sankt Petersburg. Als man ihm die nicht einräumen wollte, erklärte er, die Regierung selbst aus dem Weg räumen zu wollen. „Selbst wenn wir halb Russland niederbrennen und das Blut von drei Vierteln der Bevölkerung vergießen müssen, wir werden es tun“, drohte er.

Ende August machten sich seine Truppen auf in Richtung St. Petersburg. Eine „wilde Division“ wurde von eine Kosakenkorps begleitet, um die Stadt einzunehmen. Kerenski gelang es, den Einmarsch der Truppen im letzten Moment zu verhindern und den Antikommunisten Kornilow zu verhaften. Der Aufstand dauerte nur zwei Tage, der sogenannte Kornilow-Putsch endete schmachvoll. Doch Kerenskis Ziel, die Konservativen stärker an sich zu binden, war damit fehlgeschlagen. Stattdessen verhalf die nun durch Kornilow geschwächte Regierung ungewollt den Bolschewiki an die Macht: Die Zeit war reif für die Oktoberrevolution. Die Dialektik hatte sich des Geschichtsverlaufs bemächtigt. Kornilow selbst sollte später zwar freikommen und aufseiten der Konterrevolutionäre weiterkämpfen. Doch er kam bereits 1918 bei einem Angriff ums Leben.

Die Eigensinnigkeit von Kriegsherren ist keine rein russische Erfahrung. Auch in deutschen Landen kennt man die Furcht vor allzu eigenwilligen Heerführern: Die Rede ist von Wallenstein, einem skrupellosen Mann, der im Dreißigjährigen Krieg (1618-1848) überall dort, wo seine Armee stand, erbarmungslos das Geld eintrieb und so eine große Armee aufbauen konnte. Kontribution nennt man seither dieses militärische Finanzsystem, als dessen Erfinder er angeführt wird. Durch seine finanziellen Ressourcen hat er Vorteile: Er bekam die besten Leute, weil er am meisten zahlen konnte. Wallenstein stand auf der Seite des Kaisers und damit der Katholischen Liga. Seine Gegner waren die protestantischen Mächte und damit auch Schweden und Dänemark. Er war eine besondere Erscheinung in jeder Hinsicht: „Groß von Wuchs, schlank, hager und beinahe fortwährend melancholisch“ wurde er beschrieben. Seine düstere Physiognomie wurde durch seine strenge, schwarze Kleidung besonders betont. Er soll zwischen eisiger Selbstbeherrschung und gewalttätigen Ausbrüchen geschwankt haben. Sein schneller Aufstieg machte ihn schon früh zu einer umstrittenen Person. Wallenstein prahlte gerne damit, dass er über 50 000 Soldaten verfüge. Heute wird die Zahl angezweifelt.

Die wachsende Kritik an ihm verstärkte nur seine Arroganz. Am Ende seines Lebens verschlechterte sich seine Gesundheit dramatisch. Da hatte er bereits die Gunst des Kaisers verloren, die kaiserliche Regierung witterte Verrat. Wallenstein wurde im Februar 1634 von kaisertreuen Offizieren ermordet. Wallenstein steht für einen Kriegsunternehmer, dessen Aufstieg und Fall für die Chancen und Risiken von Söldnern historisch das eindrücklichste Beispiel liefert.

Auf protestantischer Seite ist der Söldnerführer Graf Peter Ernst II. von Mansfeld in die Geschichtsbücher eingegangen. Er gilt als eine der umstrittensten Figuren des Kriegs, da seine Motive immer noch im Dunkeln liegen, sein Handeln betrügerisch war. Dennoch verkörpert er den archetypischen Söldner, das Sinnbild für Soldaten dieser Epoche. Im Gegensatz zu Wallensteins politischen Motiven stehen bei ihm niedere Motive im Vordergrund. Was beide einte, war ein hohes Organisationstalent.

Söldnerheere, die Wallenstein, Mansfeld oder aktuell Prigoschin unterhielten, sind in der Geschichte zwar keine Seltenheit, die Differenzierung zwischen regulären Soldateneinheiten und Söldnern wurde jedoch erst im Zeitalter des Nationalismus getroffen. Die Fremdheit des Söldners setzt den Gedanken der nationalen Perspektive voraus. Zudem wird das Motiv, den Kriegsdienst allein aus finanziellen Gründen zu versehen, abgehoben gegen die Wehrpflicht zur Verteidigung des eigenen Landes. So sah man die merkantilen Züge der Gewaltökonomie während des Dreißigjährigen Krieges später als „Entartung“ an. Die besondere Eigenschaft des Söldners bestand darin, seine militärischen Dienste auf einem mehr oder weniger freien Markt anzubieten. Es ging also nicht um zwangsweise Verpflichtung aufgrund lokaler oder nationaler Verpflichtung. So findet man im Peleponnesischen Krieg zahlreiche Söldner-Armeen. Das Römische Reich hingegen verzichtete weitestgehend auf Söldner. Vielleicht war dies ein Grund für seine außergewöhnlichen militärischen Erfolge.