Putsch in Chile: Die Lektionen des Augusto Pinochet

Oppositionelle wurden in einem Fußballstadion in Santiago de Chile gefangen gehalten.

1973

Von Arno Widmann schließen

Vor 50 Jahren putschte der General in Chile gegen den Präsidenten Salvador Allende.

Wenn Sie bei Wikipedia den 11. September eingeben, kommt als erster Eintrag: „Terroranschläge am 11. September 2001“. Das ist auch das, was mir als erstes einfällt. Ein paar Jahrzehnte lang aber war in meinem Gedächtnis der 11. September mit dem Jahr 1973 verknüpft, also mit dem Putsch von General Augusto Pinochet (1915–2006) gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Chiles Salvador Allende (1908-1973). So funktioniert unser Gedächtnis: Altes macht dem Neuen Platz.

Das Militär putscht in Lateinamerika seit das Schicksal des Kontinents nicht mehr von Madrid und Lissabon aus bestimmt wird. Kein Jahr, in dem nicht in irgendeinem der 20 Länder das Militär das Sagen hat. Pinochets Putsch vor fünfzig Jahren war also nichts Besonderes? Der Putsch selbst wohl eher nicht. Aber das Chile Allendes war etwas, das es noch nicht gegeben hatte. Davon können viele der heute über Siebzigjährigen erzählen.

Salvador Allende war dreimal als Präsidentschaftskandidat gescheitert. Er machte darüber einmal den Witz, auf seinem Grabstein werde einmal stehen: „Hier ruht der zukünftige Präsident Chiles“. Am 4. September 1970 gewann Salvador Allende mit 36,2 Prozent der Stimmen die Wahlen vor dem Kandidaten der Rechten Jorge Alessandri (34,9) und dem christdemokratischen Kandidaten Radomiro Tomic (27,8). Nach der chilenischen Verfassung entschied in einer solchen Situation das Parlament zwischen den beiden führenden Kandidaten. Es war allerdings Brauch, dass der Sieger der Wahl, ganz gleich wie knapp sein Vorsprung war, zum Präsidenten gekürt wurde. So war 1958 Jorge Alessandri mit gerade mal 31,56 Prozent gegen Allende (28,85) Präsident geworden. Das hatte damals dazu geführt, dass Kennedy (1917-1963), nachdem er 1961 Präsident geworden war, zu der Ansicht kam, die Politik Alessandris würde die Linke um Allende nur stärken. Die USA sollten abrücken von der Unterstützung der Rechten und stattdessen die bürgerliche Mitte um die Christdemokraten stärken. Das brachte Eduardo Frei (1911-1982) 1964 auf den Präsidentenstuhl.

Man kann die chilenische Geschichte – spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg – nicht verstehen, wenn man nicht die Rolle der USA in ihr betrachtet. Die offizielle und die inoffizielle. Verdeckte Aktionen der CIA gehörten zum Standardrepertoire. Heute ist es Mode, sich lustig zu machen über „Verschwörungstheorien“. Verschwörungen gehören nicht nur zur Grundausstattung menschlicher Kommunikation (ich erinnere nur an Mobbing), sondern sind auch Begleiter aller Politik seit es sie gibt.

Als Washington bei den Wahlen 1970 mit seiner Unterstützung der Christdemokraten gescheitert war, gab es nicht etwa auf. Die Regierung Nixon mit Chefberater Kissinger arbeitete intensiv, um einen Amtsantritt Allendes zu verhindern. Am 20. Oktober wurde der Oberkommandierende General der chilenischen Armee René Schneider bei einem Kidnapping-Versuch so schwer verletzt, dass er am 25. Oktober starb.

Schneider (1913-1970) hatte sich immer wieder vehement dagegen ausgesprochen, dass das Militär sich gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten stellte. Der Anschlag auf ihn gab den Ausschlag: Die Christdemokraten waren entsetzt und stimmten im Parlament für Allende. Ein Schlag ins Gesicht von Nixon, Kissinger und CIA. Sie hatten mit ihrer Verschwörung genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten.

Der Sieg der Unidad Popular unter Führung Salvador Allendes war ein epochales Ereignis. Erstmals hatte es ein sozialistischer Kandidat mit einem sozialistischen Programm in einem lateinamerikanischen Land geschafft, Wahlen zu gewinnen. Gegen massiven inneren und äußeren Widerstand. Das war etwas ganz anderes als Fidel Castros Putsch von 1959 auf Kuba. Chile zeigte: Es gab einen parlamentarischen Weg zum Sozialismus. Die Macht musste nicht aus den Gewehrläufen kommen. Das berühmteste Foto Allendes zeigt ihn am 11. September 1973 mit einem Maschinengewehr. Die taz schrieb damals „Allende hat sich selbst erschossen: der Demütigung entgangen“. Nicht einmal drei Jahre nach dem Amtsantritt Allendes hatten die chilenische Reaktion, Nixon, Kissinger und die CIA klargemacht: Es gibt keinen parlamentarischen Weg zum Sozialismus.

Das ist eine der Erfahrungen der heute Siebzigjährigen: die Hoffnung und das Scheitern. Die Allende-Regierung war massiven Anfeindungen ausgesetzt von Innen und von Außen. Das mobilisierte auch die deutsche Linke. Dabei diente die Unidad Popular auch als Vorbild. Zerstrittene Gruppen schoben ihre Differenzen bei Seite und taten sich zusammen, um für ein gemeinsames Ziel einzutreten.

Am 4. April wurde in Heidelberg das erste Chile-Komitee gegründet. Zur Unterstützung der demokratisch gewählten Regierung Chiles. Es bildeten sich bald viele Chile-Komitees.

Fünf Monate später schon bekamen die Komitees eine neue Aufgabe. Sie klärten auf über die Untaten Pinochets und seiner Unterstützer. Zu denen zählte auch der CSU-Vorsitzende Franz-Josef Strauß. Pinochets Putsch in Chile, das Scheitern Allendes, trieb sicher den einen oder den anderen der radikalen deutschen Linken damals dazu, wieder einmal die Gewaltfrage zu stellen. Die große Politik verstand es schon damals, immer neue Generationen bewaffneter Kämpfer hervorzubringen.

Tausende Chilenen und Chileninnen wurden in dem von den USA unterstützten Pinochet-Regime umgebracht. Über eine Million Menschen flohen aus dem Land. Tötungen, Folter und andere Menschenrechtsverletzungen waren tägliche Praxis des Regimes. Seine ökonomische Bilanz war desaströs. Die Chicago-Boys hatten die Wirtschaft des Landes in die Hand genommen. Das Allende Experiment eines „chilenischen Sozialismus“ war massakriert worden. Stattdessen wurde das Land zum Experimentierfeld des Neoliberalismus. Das Land wurde einer „Schockbehandlung“ unterworfen.

1975, die chilenische Inflationsrate hatte jährliche 350 Prozent erreicht, besuchte Milton Friedman Augusto Pinochet in Santiago de Chile. Die Öffnung Chiles für das internationale Kapital, die Schließung unrentabler Einrichtungen, die deutliche Senkung der Staatsausgaben, die Notenpresse abstellen – das seien die dringendsten Erfordernisse, so Friedman. Natürlich werde es zu erschreckenden Arbeitslosenzahlen kommen, aber da müsse man durch und nach ein paar Monaten werde die chilenische Wirtschaft sich erholen. Die Arbeitslosigkeit stieg. Die Erholung trat nicht ein. Jedenfalls nicht für die Mehrheit der Bevölkerung. Bei einer öffentlichen Diskussion mit Vertretern der Wirtschaft, die nicht viel von seinen Reformvorschlägen hielten, erklärte der Ökonomienobelpreisträger von 1976 etwas genervt: „Nur sehr wenige Unternehmer glauben an das freie Unternehmertum, oft gehören sie zu seinen größten Feinden. Unternehmer sind für den freien Wettbewerb der anderen. Sie selbst wollen mit ihm nichts zu tun haben.“

Noch eine weitere Lektion verdankt die Menschheit Chile. Nein leider nicht Chile, sondern der chilenischen Erfahrung. Pinochet, seit 1988 durch einen Volksentscheid aus dem Amt gewählt, war im September 1998 nach Großbritannien gekommen, um dort seinen Rücken behandeln zu lassen.

Der spanische Untersuchungsrichter Baltasar Garzón, der schon seit längerem gegen Pinochet wegen Völkermord, Staatsterrorismus und Folter ermittelte, veranlasste die spanische Regierung, ein Auslieferungsbegehren an Großbritannien zu stellen. Am 16. Oktober 1998 wurde daraufhin Pinochet von der britischen Polizei in London festgenommen. So etwas hatte es noch nicht gegeben. Es folgte ein Tauziehen zwischen Spanien, Chile, Großbritannien. Inzwischen hatten auch die Schweiz, Frankreich und Belgien die Auslieferung Pinochets verlangt.

Der Vatikan dagegen setzte sich für Pinochet ein. Im April 1999 entschied der britische Innenminister Jack Straw, dass Pinochet an Spanien ausgeliefert werden dürfe. Daraufhin wurde mit Pinochets angegriffenem Gesundheitszustand argumentiert. Am 2. März 2000 ließ Straw Pinochet frei, der flog nach Chile und ließ sich von begeisterten Anhängern feiern. Er starb im Alter von 91 Jahren am 10. Dezember 2006.

Im deutschen Wikipedia-Artikel heißt es über seine Beerdigung: „Seine Tochter Lucía verteidigte in einer Rede vor dem Sarg nachdrücklich den Putsch Pinochets gegen Allende. Die Kontroversen um die Rolle Pinochets in der chilenischen Geschichte zeigten sich auch an den unterschiedlichen Reaktionen der Trauergäste: Francisco Cuadrados Prats, Enkel des in den Anfangsjahren vom Pinochet-Regime in Buenos Aires ermordeten Armeechefs Carlos Prats, spuckte während der Beerdigung auf den Sarg, während Anhänger des Verstorbenen die rechte Hand zum Hitlergruß hoben.“