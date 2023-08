Putin und Prigoschin: Die Nacht der langen Messer

Von: Michael Hesse

Adolf Hitler samt Gefolgschaft im Jahr 1931 in Bad Harzburg bei dem Treffen antidemokratischer Nationalisten, aus dem dann die Harzburger Front hervorging. © Imago

Putins Widersacher fällt vom Himmel? Hitler radierte gleich eine ganze Bewegung aus.

Irgendetwas schien in der Luft zu liegen. Die politische Situation in Berlin sei angespannter denn je, erklärten Geheimdienstmitarbeiter ihren Vorgesetzten in den Hauptstädten Europas. Es solle Verhaftungen gegeben haben; wer betroffen war, blieb zunächst unklar. Auch der US-Botschafter in Berlin, William Dodd, hatte seine Regierung in Washington über die Vorgänge unterrichtet: Es gehe etwas vor in Deutschland.

Und es stimmte ja auch. Der 30. Juni 1934 war die Nacht der langen Messer, als sich Hitler im sogenannten Röhm-Putsch seiner Widersacher entledigte. Ähnlich wie im aktuellen Fall in Russland, in dem mutmaßlich der russische Präsident Wladimir Putin einen Abtrünnigen, Jewgenij Prigoschin, im Flugzeug abschießen ließ, war eine gewaltbereite Gruppierung im eigenen Land dem Machthaber zu gefährlich geworden. Sowohl Hitler als auch Putin sahen ihre Herrschaft bedroht.

Gewiss haben historische Analogien ihre Schwächen, aber es gibt eben auch Ähnlichkeiten zwischen beiden Ereignissen. Frühere Weggefährten, sei es Röhm oder Prigoschin, wurden allein durch die schiere Masse ihrer frei flottierenden Einheiten zur Gefahr für die Diktatoren.

So überraschend Prigoschin vom Himmel fiel, so wenig hatte sich auch die Röhm-Aktion angekündigt. Schon vor dem 30. Juni 1934 waren wilde Spekulationen ins Kraut geschossen. Klar schien nur, dass der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler politisch unter Druck stand. Doch es waren nicht etwa die Aktivitäten verbotener Parteien wie der Sozialdemokraten oder Kommunisten im Untergrund, die Hitler gefährdeten. Die Gefahr kam aus den eigenen Reihen.

Joseph Goebbels glaubte zunächst an einen Mordauftrag, der die Beseitigung des früheren Reichskanzlers Franz von Papen zum Ziel haben würde. Schließlich hatte der sich kürzlich in einer öffentlichen Rede allzu kritisch über Hitlers Regierung ausgelassen. Goebbels wusste, dass Hitler so etwas nicht auf sich beruhen lassen würde. Doch nicht allein von Papen hatte Kritik geübt.

Besonders in der Wirtschaft und der Verwaltung gab es wachsende Angst vor einem „braunen Bolschewismus“. Der Grund war das Auftreten der eigenen Parteiarmee der NSDAP. Seit der von den Nazis gefeierten „Machtergreifung“ war die Truppe um den Hauptmann Ernst Röhm mächtig angewachsen. Seit der Angliederung des „Stahlhelm“ und anderer Bewegungen gehörten ihr vier Millionen Mitglieder an. Damit war man größer als die gesamte NSDAP und bildete einen unübersehbaren Machtfaktor.

In zahllosen Straßenkämpfen hatte die SA Menschen in Angst und Schrecken versetzt und jedem politischen Gegner, jeder Gegnerin klargemacht, womit im Zweifels-fall zu rechnen sei. Seitdem die Nazis in der Regierung waren, hatte die SA quasi keine Aufgabe mehr. Zudem war sie unzufrieden mit dem, was sich in Deutschland bislang geändert hatte. Röhm polterte daher wiederholt los. Ihm falle nun die Aufgabe zu, „die nationalsozialistische Revolution zu vollenden und das nationalsozialistische Reich zu schaffen“, schrieb er in den „Nationalsozialistischen Monatsheften“. Die Vorstellung einer „zweiten Revolution“ missfiel nicht nur dem Bürgertum, der Verwaltung und der Industrie, auch die Reichswehr wurde hellhörig, was da nun vor sich gehe – und welche Folgen solche Pläne der Kerntruppe des Nationalsozialismus für sie haben würde.

Röhm hatte bereits klargemacht, dass die SA aus seiner Sicht nicht dem Militär und der Polizei untergeordnet würde, sondern er sich als mindestens ebenbürtiger Partner auf Augenhöhe verstehe: und „nicht nach Reichswehr und Polizei“. Damit spiegelte er nur das Selbstverständnis und große Selbstvertrauen der SA wider, die es als ihren Verdienst ansah, dass Hitler am 30. Januar 1933 an die Macht gekommen und Reichskanzler geworden war.

Die Reichswehr sah sich existenziell bedroht. Allein die Zahl der braunen Truppen unter Röhm war so groß, dass man hier einen gefährlichen Konkurrenten wahrnahm, ja wahrnehmen musste. Denn die Reichswehr umfasste infolge der Vorgaben des Versailler Vertrages gerade einmal 100 000 Mann, und Röhm plante, sich mit seiner vier Millionen Mann starken Truppe zu einer Art NS-Wehrmacht aufzuschwingen, die dann die „alte“ Wehrmacht ersetzen würde. Kurz: Reichswehr und SA sollten einen Rollentausch vornehmen. Schon ihre schiere Masse machte Angst. Die Situation war daher massiv angespannt.

Auch Hitler selbst hatte offenbar die Gefahr erkannt. Seine Macht war nicht absolut, sondern hing auch von der Loyalität der Eliten in Reichswehr, Wirtschaft und Verwaltung ab, die er zur Durchsetzung seiner Ziele benötigte. Alle drei Bereiche fürchteten jedoch die Pläne des zweitwichtigsten Mannes der NS-Bewegung, die von Ernst Röhm. Und der ließ auch nicht von seinen Forderungen ab, als Hitler ihm öffentlich unmissverständlich klargemacht hatte, „dass alle Macht nun bei der Reichsgewalt“ liege.

In der Bevölkerung wuchs zum ersten Mal seit dem Amtsantritt Hitlers der Eindruck von Führungsschwäche beim Kanzler. Das blieb auch Goebbels nicht verborgen, der sich sogleich bemühte, gegen „Miesmacher und Kritikaster“ propagandistisch vorzugehen.

Als dann Franz von Papen, immerhin Hitlers Bündnispartner, am 17. Juni an der Universität Marburg seine Rede hielt und von „Eigennutz, Charakterlosigkeit, Unwahrhaftigkeit, Unritterlichkeit und Anmaßung unter dem Deckmantel der deutschen Revolution“ in Bezug auf die Lage unter der NS-Herrschaft sprach, kam eine neue Dynamik in ein bereits aufgeheiztes Klima.

Der Applaus, den von Papen in Marburg erhielt, schallte noch lange in Hitlers Ohren. Doch anders als Goebbels vermutete, hatte Hitler ein ganz anderes Ziel als von Papen ausgemacht: Er wollte den Chef der SA, Ernst Röhm, aus dem Weg geräumt sehen, der seine Pfeiler der Macht zum Einsturz bringen könnte. Hitler war zum Gegenschlag entschlossen. Und so begannen Planungen, in die neben der SS auch die Reichswehr mit eingebunden war, um sein System zu stützen. Zwischen ihnen hatte sich eine Art „informelle Kooperation“ gebildet. Historiker:innen verweisen darauf, dass Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich Hitler gedrängt haben sollen, die Machtansprüche der SA zurückzuweisen. Dem Reichswehrministerium sei es leicht gefallen, Hitler auf seine Seite zu ziehen.

Mit dem Angriff auf die SA bot sich aus Hitlers Sicht zudem eine optimale Gelegenheit, mit alten Kritikern abzurechnen. Ein Schlag allein gegen die alten Eliten um von Papen wäre für Hitler vermutlich gefährlich gewesen. Aber alte Kräfte gemeinsam mit der SA-Führung zu beseitigen, erschien machbar.

Am 30. Juni 1934 war es dann so weit. In einer großangelegten Aktion wurden Kritiker, alte Konkurrenten und Teile der SA ermordet. Unter den Opfern des sogenannten Röhm-Putsches war der frühere Reichskanzler von Schleicher, aber auch Generalstaatskommissar von Kahr sowie Hitlers Gegenspieler in der NSDAP, Gregor Strasser, der von 1925 bis 1932 der zweite Mann in der Partei gewesen war. Er wurde in Berlin in den Keller einer Gestapo-Zentrale verschleppt, wo er dann von einem Hauptsturmführer erschossen wurde. „Das Schwein wäre erledigt“, soll dieser gesagt haben.

Auch Röhm wurde getötet, nachdem er zunächst unter persönlicher Beteiligung Hitlers im bayerischen Bad Wiessee gefangen genommen und nach München gebracht worden war. Hitler selber soll in das Zimmer Röhms gestürmt sein: „Du bist verhaftet!“ Auf Nachfrage des US-Botschafters Dodd teilte Röhms Büro mit, dieser befinde sich „zur Kur“. Doch am 1. Juli wurde auch seinem Leben ein Ende gemacht. Man hatte ihm eine Pistole in die Zelle gebracht, damit er sich selbst töten konnte. Da kein Schuss zu hören war, ging einer der Vollzugsbeamten in die Zelle und erschoss den SA-Stabschef.

Bei der Röhm-Aktion wurden 89 Menschen getötet; einige Historiker nehmen Zahlen an, die doppelt so hoch liegen. Einige überlebten nur mit Glück. Man sprach bei dieser Aktion nicht umsonst von der „Nacht der langen Messer“. Hitler und seine Schergen – auch Heinrich Himmler nutzte die Gelegenheit zur Abrechnung mit politischen Gegnern – hatten den blutrünstigen Vorgängen einen Anstrich von Legalität gegeben, indem sie argumentierten, einem Putschversuch der SA zuvorgekommen zu sein. Doch tatsächlich hatte Röhm gar nicht vorgehabt, gegen das NS-Regime zu putschen, wie Hitler behauptete. Zudem sollten im Juli des Jahres auch keine Aufmärsche der SA stattfinden; hier hatte Röhm in die Forderung eingewilligt, die Truppe in den Urlaub zu schicken.

Für Historiker und Historikerinnen bildet die Aktion Röhm einen Einschnitt in der Herrschaft des NS-Regimes. Die SA wurde massiv in ihrer Machtbasis getroffen. Sie sollte bis 1945 keine besondere Rolle mehr im Machtgefüge des NS-Staates spielen. Dafür hatte Hitler seine Macht konsolidiert. Konkurrierende Richtungen in der „nationalen Bewegung“ wurden zurückgewiesen, wichtige Pfeiler, auf denen seine Macht beruhte, wurden gestärkt. Das Regime, das einige Jahre später den bislang schlimmsten Krieg der Weltgeschichte auslösen sollte, trat als Akteur auf der Grundlage des Gesetzes auf. Nachträglich wurde das „Gesetz über Maßnahmen zur Staatsnotwehr“ erlassen. Die brutale Mordaktion wurde als Handlung nach Recht und Gesetz dargestellt.

Die Analogie zu Putins mutmaßlichem Schlag gegen Prigoschin lässt sich leicht herstellen, bei aller historischen Differenz. Auch Prigoschins Beteuerung, er habe nie putschen wollen, erinnert an Röhms fehlende Absichten, etwas gegen das NS-System zu unternehmen.

Die US-Historikerin Anne Applebaum sprach nach dem Abschuss des Flugzeuges davon, dass Putin offenbar einen solch theatralischen Akt gebraucht habe, um sich innenpolitisch seiner Macht sicher sein zu können. Gut möglich. Timothy Garton Ash fragte sich in einem Tweet, ob das nicht auch ein passendes Ende für Putin selbst sein könnte.