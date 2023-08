Propaganda via „Volksempfänger“: Mit freudiger Zustimmung zum Nationalsozialismus

Von: Arno Widmann

Und nicht nur im Wohnzimmer läuft das Radio: medienaffine Ausflüglerin in Deutschland, 30er Jahre. © IMAGO/United Archives

Im August 1933 wird der „Volksempfänger“ präsentiert. Er bringt die NS-Propaganda bald in fast jede deutsche Wohnung. Das Radio erweist sich hier als perfektes Einbahnsystem, aber Brecht entwickelt schon früh auch andere Ideen.

Am 18. August 1933 wurde auf der 10. Berliner Funkausstellung der „Volksempfänger“ vorgestellt. Noch während der Messe wurden Verträge über 100 000 Verkäufe abgeschlossen. So heißt es jedenfalls in der offiziellen Statistik. 75 Reichsmark kostete das Gerät. Der offizielle Name des Volksempfängers war VE 301. VE stand für Volksempfänger. So hatten schon während der Weimarer Republik einige Firmen ihre Radios genannt. 301 sollte an den 30. Januar erinnern. Am 30. Januar 1933 war Adolf Hitler vom Reichspräsidenten von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden.

Der Volksempfänger war ein Produkt des NS-Staates, verpflichtend nach einheitlichen Vorgaben produziert. Einige kleinere Firmen waren nicht in der Lage, zu den eingeforderten niedrigen Preisen zu produzieren, und mussten schließen. Geplant war eine ganze Produktpalette, zu der neben Volksempfänger und Volkswagen unter anderem auch der Deutsche Einheits-Fernseh-Empfänger E1, der Volkskühlschrank und die Volkswohnung gehören sollten. Vieles davon wurde nicht realisiert. Aber den Volksempfänger gab es – ein Musterbeispiel für das Sozialistische am Nationalsozialismus, angeboten bald in ein paar unterschiedlichen Modellen, alle sehr preiswert.

Der Volksempfänger wurde auch zu einem Sinnbild des NS. Die eine Partei, der eine Führer, dem sein Volk zuhörte. Natürlich brachte der Rundfunk vor allem Unterhaltungsmusik. Aber die großen Aufmärsche und die großen Reden waren immer mit im Programm. Sie waren allerdings selbst auch angelegt als Revue und Spektakel, als Show. Sie waren Propaganda und hatten Unterhaltungswert. Man darf sich das wohl so vorstellen wie heute die Produktwerbung. Kunst und Reklame sind kaum noch zu trennen. Das Publikum wusste auch damals, womit es zu tun hatte, aber das hielt es nicht davon ab, Gebrauch davon zu machen. Als 1938 der „Deutsche Kleinempfänger“ (DKE 38) eingeführt wurde, wurde er „Goebbelsschnauze“ genannt. Er kostete nur 35 Reichsmark.

Dazu kamen monatlich zwei Reichsmark Rundfunkgebühren. 1943 flossen 32 Millionen Reichsmark Rundfunkgebühren in die Staatskasse. Der Löwenanteil davon ging an das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Goebbels hatte schon im März 1933 erklärt: „Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.“ Es war diese Einsicht, die die Nationalsozialisten darauf brachte, mit einem Volksempfänger dafür zu sorgen, dass sie auf diesem Weg in jeden Haushalt eindringen konnten. Oder: gar nicht mehr eindringen mussten, weil man ihnen die Tür weit aufhielt.

So wichtig Gewalt und Terror für den Nationalsozialismus immer waren, so wenig verlor er doch aus den Augen, dass er auch angewiesen war auf freudige Zustimmung. Der Volksempfänger war das trojanische Pferd, mit dem auch Teile sozialdemokratischer und kommunistischer Haushalte dem Regime geöffnet wurden. Am 29. Oktober 1923 kam es zur ersten öffentlichen Rundfunksendung in Deutschland. „Öffentlich“ ist ein wenig hoch gegriffen. 467 Hörerinnen und Hörer soll sie gehabt haben. Keiner von ihnen zahlte Rundfunkgebühren. Die lagen damals bei 350 Millionen Reichsmark. Noch war Inflation. Ein Liter Milch soll zehnmal so viel gekostet haben. 1924 war die Inflation beendet. Rundfunkgebühren wurden inzwischen von einer Million Kunden bezahlt. „Radioten“ wurden sie von denen genannt, die die Kultur gegen die Unterhaltung verteidigen wollten. Der Komponist Arnold Schoenberg sprach von einem „Unterhaltungsdelirium“. Wir erinnern uns an Neil Postman, der 1985 einen Weltbestseller mit dem Titel „Wir amüsieren uns zu Tode“ herausbrachte. Der Niedergang ist offenbar unser ständiger Begleiter.

Bert Brecht dagegen machte 1932 Vorschläge. Das Publikum solle nicht nur belehrt werden, sondern auch belehren: „Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d. h., er würde es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.“ Die Ausgangslage schätzte Brecht so ein: „Undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Formung dieser anderen Ordnung.“ Was immer er damals unter „dieser anderen Ordnung“ verstanden haben mag. Es gab nirgends eine, die den Rundfunk in einen Kommunikationsapparat verwandelt hätte. Hitlers Volksempfänger verfolgte genau die entgegengesetzte Richtung. Das taten aber auch die russischen respektive sowjetischen Radiosender.

Erst seit ein paar Jahren werden die Hörer und Hörerinnen auch als „Lieferanten“ organisiert. Allerdings „in dieser Gesellschaftsordnung“. Und anders als von Brecht gedacht, verstärkt die Kommunikation untereinander eher den Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, als dass sie die Zweifel an diesem Zusammenhalt bestärkt. Man kennt das auch aus anderen Zusammenhängen: Je unübersichtlicher die Situation, desto lauter wird der Ruf nach Führung.

Postskriptum: Ich begrüße sehr die Möglichkeiten direkter Kommunikation, die durch die neuen Medien entstehen. Im Prinzip. Ich finde es gut, dass jeder und jede – ohne Ansehen der Person – alles kommentieren oder auch beschweigen darf. Das ist in meinen Augen ein gar nicht hoch genug zu schätzender menschheitsgeschichtlicher Fortschritt. Dennoch: Ich mache nicht mit. Ich möchte nicht einbezogen sein in ein riesiges ununterbrochenes Palaver. Ich schreibe, um mir klar zu werden über das, was mir durch die Birne rauscht. Ich versuche, das so aufzuschreiben, dass es anderen Spaß macht, eine Strecke lang mitzurauschen. Wer mag, kann daraus auch eine Debatte machen. Ich habe daran kein Interesse. Ich setze mir die Debatten, die mich interessieren, aus den wenigen Ideen zusammen, die ich aus den Milliarden des Internets zu fischen in der Lage bin. Ich freue mich, wenn ich den Eindruck habe, danach etwas klarer zu sehen. Ich höre gerne den Deutschlandfunk. Auch so einer, der nichts macht als liefern. Aber immer wieder auch Menschen und Meinungen, denen ich mich niemals ausgesetzt hätte. Das Radio bringt sie mir ganz nah und bleibt doch fern. Das liebe ich.