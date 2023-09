Phineas Gage schießt vor 175 Jahren eine Eisenstange durch den Schädel: Erholung von unseren Stirnlappen

Phineas Gage schießt vor 175 Jahren eine Eisenstange durch den Schädel, er überlebt dennoch.

In einer ernstzunehmenden Weltgeschichte hätte Phineas Gage einen prominenten Auftritt. Er lebte in den USA. Von 1823 bis 1860. Nein, er hat keine Indianer niedergemetzelt. Er hat sich auch nicht aufgeopfert für deren Achtung. Auch gegen die Sklaverei tat er nichts. Er tat überhaupt nichts, nichts Gutes und nichts Schlechtes, das ihn in die Geschichtsbücher gebracht hätte. Er war Eisenbahnarbeiter. Am 13. September 1848 hatte er einen Unfall. Der machte ihn weltberühmt und zu einem bis heute viel behandelten Fall der Medizingeschichte.

Den Unfall schildert Wikipedia so: „Bei einer von ihm durchgeführten Sprengung schoss eine etwa 1,10 m lange und 3 cm dicke Eisenstange von unten nach oben durch seinen Schädel und verursachte einen großen Wundkanal. Die Stange trat unterhalb des linken Wangenknochens in den Kopf ein und oben am Kopf wieder aus (Läsion im präfrontalen Kortex). Während des Unfalls blieb Gage bei Bewusstsein und war auch später in der Lage, über den gesamten Hergang des Unfalls zu berichten. Er überlebte und die Wunden heilten, lediglich sein linkes Auge wurde durch den Unfall irreversibel zerstört.“

In einem kurzen Bericht in der „Boston Post“ hieß es damals, Phineas Gage sei nicht nur bei vollem Bewusstsein gewesen, sondern habe auch keine Schmerzen gehabt.

Ein Wunder – würden die meisten von uns auch heute noch sagen. Wir hätten recht. Aber es gibt Leute, die sind nicht zufrieden, wenn sie ein Wort für eine Sache gefunden haben. Sie wollen wissen, was passiert ist und wie es zu begreifen ist. Der ihn behandelnde Arzt stellte fest, dass Gage nach ein paar Wochen wieder arbeitsfähig war. Aber er sah genauer hin und registrierte, dass sich die Persönlichkeit des Arbeiters verändert hatte. Der früher ruhige, freundliche Mann war launisch und unzuverlässig geworden. Später traten dann auch epileptische Anfälle auf.

Wir sind stolz darauf, dass wir den Menschen als eine Einheit betrachten, wir befürworten eine ganzheitliche Medizin. Der Fall Phineas Gage öffnete den Weg für Untersuchungen in die entgegengesetzte Richtung. Offenbar konnten große Areale von Kopf und Gehirn zerstört werden und der Mensch funktionierte dennoch. Es kommt wohl sehr darauf an, welche Bezirke wie getroffen werden. Phineas Gage zeigte der Wissenschaft, dass sie sich auf die Suche machen musste nach bestimmten Arealen im Gehirn, die bestimmte Motoriken des Körpers regulieren. Im Fortgang der Forschungen wurde dann auch deutlich, dass Teile des Gehirns für andere einspringen können.

Noch wichtiger war aber vielleicht noch etwas anderes. Phineas Gages Charakter hatte sich geändert. Sein Körper schien wieder der alte zu sein, aber seine Psyche war nicht wiederzuerkennen. Körper und Geist schienen nicht so getrennt voneinander zu sein, wie viele Mediziner des 19. Jahrhunderts glaubten.

In diesem Sinne zeigte Gage dann doch auch den Weg zu einer ganzheitlichen Medizin. Der führte aber über die genaue Kartierung unseres Gehirns zur immer weiteren Aufklärung über dessen bis dahin nahezu unbekannten Mechanismen der Arbeitsteilung. Oliver Sacks beschreibt diese Entwicklung als eine Achterbahnfahrt mit vielen Auf und Abs und Rückschlägen. Zunächst hatte der Fall Gage nämlich als Beleg dafür gegolten, dass das Gehirn gerade nicht stark differenziert war, sondern eher der Leber glich und Gedanken produzierte wie sie Galle.

Die psychischen Veränderungen des Phineas Gage wurden jetzt so interpretiert, dass die physischen Verletzungen die höheren Funktionen – intellektuelle wie soziale – des Gehirns lädiert hatten, sodass Gage immer wieder reagierte wie ein Kind. Also unmittelbar auf das, was und wie er es erlebte, ohne auf die Idee zu kommen, mögliche Reaktionen seiner Umwelt auf sein Verhalten mit zu bedenken. Die Frontallappen wurden als Hort psychischer Erkrankungen entdeckt. 1888 fand die erste Operation an den Frontallappen statt, bei der es um die Beseitigung eines psychischen Leidens ging. Auf sadistische Höhen brachte der Neurologe Walter Freeman die Chirurgie mit seiner „transorbitalen Lobotomie“: „Das Verfahren besteht darin, die Patienten durch einen elektrischen Schock auszuschalten und, während sie unter ‚Anästhesie‘ sind, einen Eispickel zwischen Augapfel und Lid durch das Dach der Augenhöhle direkt in den Stirnlappen des Gehirns zu stoßen. Der Lateralschnitt wird durchgeführt, indem man das Instrument hin und her bewegt. Ich habe zwei Patienten beidseitig und einen anderen an der Kopfseite ohne irgendwelche Komplikationen behandelt, abgesehen von einem stark blutunterlaufenen Auge. Vielleicht treten später Schwierigkeiten auf, doch es schien ein harmloser Eingriff zu sein, wenn auch mit Sicherheit kein schöner Anblick. Man wird sehen müssen, wie diese Fälle zurechtkommen; bis jetzt jedenfalls berichten sie von einer erheblichen Linderung ihrer Beschwerden.“

Man liest diese Zeilen und wird den Verdacht nicht los, hier werde die traumatische Verletzung, die Phineas Gage erfuhr, als Therapie propagiert. Sacks schreibt in „Eine Anthropologin auf dem Mars“: „Bis 1949 wurden in den USA mehr als zehntausend solcher Eingriffe vorgenommen.“ Der portugiesische Neurologe Egas Moniz, der in den dreißiger Jahren die „präfrontale Leukotomie“ zur vorgeblichen Heilung von Angstzuständen einsetzte, erhielt 1949 den Medizinnobelpreis „für die Entdeckung des therapeutischen Wertes der präfrontalen Leukotomie bei gewissen Psychosen“. „Die Medizin ohne Menschlichkeit“ fand auch außerhalb von KZs statt.

Sacks schreibt: „Ob die in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts verbreitete und später von Moniz übernommene vereinfachende Auffassung, es gebe in den Stirnlappen eine Vielzahl pathologischer, Geisteskrankheiten verursachender Schaltkreise, zutrifft oder nicht – die großen geistigen Fähigkeiten, die sie repräsentieren, haben in jedem Falle eine Kehrseite. Das Gewicht des Bewusstseins und des Gewissens, der Pflicht und Verantwortung kann uns manchmal derart belasten, dass wir uns nach einer Befreiung aus den Fesseln der Hemmungen, der Vernunft und Nüchternheit sehnen. Wir sehnen uns nach Erholung von unseren Stirnlappen, nach einem dionysischen Fest der Sinne und Triebe. Dass dies ein Bedürfnis ist, das unserer gebändigten, zivilisierten, ‚stirnhirnigen‘ Natur entspringt, ist schon in frühen Phasen der Kulturgeschichte erkannt worden. Wir alle müssen uns hin und wieder von unseren Stirnlappen erholen, doch kehren wir nach einer Weile in ihr Joch zurück. Zur Tragödie kommt es, wenn es wie bei Phineas Gage aufgrund einer schweren Krankheit oder Verletzung kein zurück mehr gibt.“