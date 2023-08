Philosophin über Liberalismus: „Wir befinden uns in einem neuen Kampf der Systeme“

Von: Michael Hesse

Ronald Reagan und Margaret Thatcher im Rosengarten des Weißen Hauses im Jahr 1988. Sie entfachten die bislang unkontrollierbaren Kräfte des Neoliberalismus. © United Archives Internatio/Imago

Philosophin Elif Özmen über eine gerechte Gesellschaft, was Liberalismus wirklich ausmacht und warum die FDP mit ihrer Vorstellung vom Staat weit daneben liegt.

Frau Professor Özmen, Sie schreiben, ein Gespenst gehe um, das Gespenst des Liberalismus. Muss man sich vor dem Liberalismus fürchten?

Es scheinen sich jedenfalls sehr viele und sehr unterschiedliche Leute vor dem Liberalismus zu fürchten, weil er verschiedenen Positionen als Feindbild dient. Es gibt ja kaum eine Krise der Gegenwart, für die nicht der Liberalismus verantwortlich gezeichnet werden könnte. Was ich hierbei so bemerkenswert und erklärungsbedürftig finde, ist, dass wir ein breites politisches Spektrum vorfinden von Feinden oder Verächtern des Liberalismus, das von ganz links bis ganz rechts reicht. Das ist einer der Gründe, warum ich der Frage, was Liberalismus überhaupt ist, auch in den Augen seiner Kritiker und Feinde, nachgegangen bin.

Angesichts der wachsenden Ungleichheit wünschen sich viele, dass das Gespenst des Kommunismus noch einmal umgehen möge, schließlich hat der Systemgegensatz nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer sozialeren Politik der kapitalistisch geprägten Staaten geführt.

Ich teile diesen Eindruck nicht, dass sich viele Menschen nach dem Schreckgespenst des Kommunismus zurücksehnen würden, der ja nicht nur eine sozio-ökonomische, sondern auch eine überaus repressive politisch-rechtliche Ordnung darstellte. Vielmehr gibt es, auch in ehemals kommunistischen Ländern, eine weltweite Tendenz zum Autoritarismus, zu illiberalen Demokratien und dem, was man libertäre Autokratien nennt. Das alles sind mit liberalen Grundsätzen unvereinbare politische Ideologien und Sehnsüchte, die aber teilweise durch soziale und wirtschaftliche Verwerfungen bestärkt werden. Und es ist tatsächlich eine verbreitete Kritik am Liberalismus, dass er zu ungerechten Ungleichheiten führt, dass er nur ein Mäntelchen für ausbeuterische Formen des Kapitalismus sei. Eine Kritik, der sich der Liberalismus auf jeden Fall zu stellen hat.

Und wie fällt Ihr Urteil aus?

Aus historischer Perspektive ist der Liberalismus lange Zeit fokussiert auf die Frage der politisch-rechtlichen Ordnung, vor allem die Gewährung von gleichen politischen Rechten. Dadurch bleibt er tatsächlich unsensibel für soziale Fragen. Das ändert sich im 20. Jahrhundert ziemlich radikal mit der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, der sich dem Thema der sozialen Gerechtigkeit offensiv stellt und ziemlich beeindruckend zeigt, dass sich liberale meritokratische Prinzipien nicht nur mit Sozialstaatlichkeitsprinzipien vereinbaren lassen, sondern diese Verbindung von Leistung und Verdienst mit Gerechtigkeit unumgänglich ist. Wir müssen die soziale Frage mitdenken, wenn der Liberalismus für große Teile der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern attraktiv sein und bleiben will.

Warum muss man sich die Frage stellen, was Liberalismus ist, wie Sie es schon im Titel Ihres Buches tun. Ist es so unklar, was man heute darunter zu verstehen hat?

Der Grund liegt darin, dass sich der Liberalismus, dessen erste Theorieversionen wir ab dem 17. Jahrhundert finden, sehr erfolgreich entwickelt hat und damit auch unterschiedliche Theorieströmungen bis in die Gegenwart hervorgebracht hat. Zu dem Erfolg gehört auch, dass ab dem 18. Jahrhundert, verbunden mit den großen Revolutionen in Europa und Nordamerika, liberale Grundsätze faktisch realisiert werden in Form von Menschen- und Bürgerrechten und Rechtsstaatsprinzipien. Damit gehen neue Probleme der Gerechtigkeit einher, die ihrerseits normative Liberalismen hervorbringen. Mit Liberalismus kann man ohnehin unterschiedliche Dinge meinen, eine Philosophie, politische Theorie, politische Bewegungen, Parteien, Gesellschaftsordnungen; sogar eine individuelle Geistes- und Lebenshaltung kann als liberal bezeichnet werden. Wir haben verschiedene Bedeutungsebenen, die die öffentlichen Diskurse mit beeinflussen, so dass unterschiedliche Leute mit Liberalismus unterschiedliche Dinge meinen können. Die einen wollen ihn kritisieren, die anderen reden über Rawls, für manche ist liberal ein Schimpfwort und wieder andere meinen mit liberaler Freiheit doch nur ihr Ego. Das erklärt vielleicht auch diese öffentliche, eher kritische Wahrnehmung des Liberalismus insbesondere in Deutschland.

Und was ist dann Liberalismus überhaupt?

Der Liberalismus ist eine Verbindung von verschiedenen Traditionen, die durchaus Widersprüche und Unverträglichkeiten untereinander aufweisen können. Dennoch gibt es eine Antwort auf die Frage, was ist Liberalismus. Jedenfalls habe ich versucht, eine zu geben, indem ich mich auf das konzentriert habe, was als normativer Kern den verschiedenen Liberalismen bei allen Differenzen doch gemeinsam ist. Ich nenne das Trio liberale: ein spezifisches und komplexes Verhältnis von Individualismus zu Freiheit und zu Gleichheit, das die staatliche Gewalt auf eine prinzipielle Freiheitsvermutung festlegt und eine institutionelle und bürgerschaftliche Verfassung der Freiheit sichert.

Es geht um eine philosophische Begründung der politischen Ordnung. Warum sollten wir gerade jetzt den Liberalismus neu denken wollen? Hat der nicht seine beste Zeit schon hinter sich?

Seine beste Zeit hatte der Liberalismus zweifellos nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich liberale und demokratische Grundsätze so verbunden haben, dass wir gegenwärtig mit Demokratie meistens eine freiheitliche Demokratie meinen und mit Liberalismus einen demokratischen Liberalismus. Aber Demokratie und Liberalismus sind nicht identisch und sie haben erst im Laufe einer kontingenten, und aus deutscher Perspektive auch problematischen, Geschichte zueinander gefunden. Die Hochzeit der liberalen Demokratie scheint nun zu Ende zu gehen; jedenfalls ist keinerlei „Ende der Geschichte“, wie es Francis Fukuyama diagnostiziert hat, in Sicht.

Er irrte sich also?

Mit dem Ende der Geschichte meint er, dass nach dem Zusammenbruch der UdSSR keine Systemkonkurrenz mehr besteht, es nichts mehr auszukämpfen gibt, und folglich Liberalismus, Demokratie und Marktwirtschaft sich weltweit durchsetzen werden. Doch jetzt sehen wir nicht nur, dass das empirisch nicht stimmt, sondern dass es durchaus wieder autoritäre Alternativen gibt, die ja auch von Teilen der deutschen Bevölkerung als attraktiv betrachtet werden. Die liberale Demokratie ist global stark herausgefordert, nur 6,4 Prozent der Menschen leben in vollständigen, das heißt liberalen Demokratien. Das ist ein neuer Kampf der Systeme, und wir tun gut daran, uns zu überlegen, auf welcher Seite wir dabei stehen wollen.

Im Zweifel müssen wir uns quasi aus Vernunftgründen für den Liberalismus entscheiden? Es gibt da empirisch begründete Zweifel, wenn wir an den Neoliberalismus denken.

Der Neoliberalismus ist eine Extremform innerhalb der liberalen Familie, die man mit liberalen Gründen kritisieren und zurückweisen kann, weil der Neoliberalismus tatsächlich keinen Sinn für soziale Gerechtigkeit hat. Und auch, weil es sich beim Neoliberalismus nicht um eine ausgearbeitete philosophisch-normative Politiktheorie handelt, sondern um eine politische Programmatik, mithin um eine Ideologie, die alle gesellschaftlichen und politischen Handlungsfelder einer simplen marktwirtschaftlichen Logik zu unterwerfen sucht.

Der Liberalismus kommt nicht ohne den Begriff der Gleichheit aus, einen Kernbegriff, wie der von Ihnen zitierte Ronald Dworkin schreibt. Wird es zu oft übersehen – auch von Parteien, die sich liberal nennen -, wie zentral der Begriff der Gleichheit für den Liberalismus ist?

Ja, aber hierbei sollte man verschiedene Sphären von gleicher Freiheit unterscheiden, etwa die Sphäre des Rechts, der Politik, der Wirtschaft, aber auch der Bildung, der Sicherheit oder der persönlichen Lebensführung. In diesen unterschiedlichen Sphären muss das angemessene und gerechte Verhältnis von Freiheit zu Gleichheit stetig austariert werden. Zum Teil ist uns das selbst überlassen, nämlich dann, wenn bestimmte Freiheitsgrundrechte angesprochen sind, zum Teil ist es eine politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sozioökonomischen Situation und seiner Performanz auf dem Markt gleichermaßen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung oder politischer Teilhabe hat. Dass die Bundesrepublik ein Sozialstaat ist, ist kein „nice to have“, sondern steht im Grundgesetz und muss daher politisch ausgestaltet werden. Die liberale Demokratie mit ihrer zentralen Norm der gleichen individuellen Freiheit ist niemals fertig, sondern muss Tag für Tag immer wieder bestimmt, angepasst und austariert werden.

Braucht man also mehr Staat, als zum Beispiel die FDP immer wieder behauptet?

Das würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Wir können ja im Vergleich mit alternativen liberalen Politiken sehen, dass staatliche Regulierung in bestimmten Bereichen notwendig und nützlich für alle, das heißt für jede Bürgerin und jeden Bürger ist. Wir können hier nicht auf die Eigenverantwortung von Unternehmen oder Marktteilnehmern bauen, wie etwa in den USA, die den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung deutlich weniger stark regulieren und damit nicht bloß schlechter dastehen, also uneffizienter, teurer, dysfunktional sind, sondern auch ungerechter.

Wie sollte eine gerechte Gesellschaft aussehen?

Eine gerechte Gesellschaft ist eine liberale Demokratie mit sozialen Grundsätzen. Das heißt, es gibt eine Verfassung der Freiheit, die dem politischen Handeln Grenzen setzt bzw. es liberal „zurichtet“. Hierzu gehören neben Menschen- und Bürgerrechten oder Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit auch Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit, die bestimmten Formen der Verarmung und Prekarisierung entgegenwirken. Es braucht aber auch eine Bürgerschaft, die den Liberalismus als Lebensform schätzt, als die Freiheit zur individuellen Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentfaltung. So ist Meinungsfreiheit ein liberales Grundrecht, das neben der politisch-rechtlichen Normsetzung eine bürgerlich-zivile Haltung verlangt, nämlich die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz oder überhaupt zur Toleranz. Es ist gar nicht leicht, die Meinungen und Lebensweisen Dritter großmütig zu ertragen, wenn sie bizarr, fremd und falsch erscheinen. Die liberale Demokratie als gerechte Gesellschaft verlangt von uns aber, die anderen auszuhalten. Aber ich meine, dass sie uns dies auch ermöglicht und besonders leicht macht.

Elif Özmen. © Horst Galuschka/Imago