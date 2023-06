Philosoph Richard Rorty: Die Wahrheit im Spiegel des Ironikers

Von: Michael Hesse

Denker des Pragmatismus: Richard Rorty (1931-2007). © picture alliance / AP Photo

Richard Rortys Vorlesungen über Pragmatismus und Autoritarismus berühren den Kern der heutigen Debatten.

Seine berühmteste Schrift ist vermutlich sein Buch „Der Spiegel der Natur“ (erschienen bei Suhrkamp), das eine schonungslose Kritik der Philosophie beinhaltet. Richard Rorty, geboren 1931 in New York und 2007 in derselben Stadt gestorben, galt als einer der brillantesten und scharfsinnigsten Denker auf dem amerikanischen Kontinent. Auch in Europa wurde er geschätzt und für sein pointiertes Denken bewundert, trotz der Abneigung der Vertreter und Vertreterinnen der sogenannten kontinentalen Philosophie gegen all das, was aus Übersee an Ideen nach Europa herüberschwappte.

Die Philosophie solle ihre Suche nach objektiven Fundamenten und Notwendigkeiten des Erkennens und Seins schlechthin besser aufgeben, schrieb Rorty. Vor allem die durch Descartes und Kant geprägte Philosophie war ihm ein Dorn im Auge. Ihre These, der Verstand könne die Welt, wie sie sei, repräsentieren, hielt er für unsinnig. Der Repräsentationalismus führe letztlich in den Skeptizismus, vermutete er. In diesem Sinne erklärte Rorty: „Nicht Sätze, sondern Bilder, nicht Aussagen, sondern Metaphern dominieren den größten Teil unserer philosophischen Überzeugungen. Das Bild, das die traditionelle Philosophie gefangen hält, ist das Bild vom Bewusstsein als einen großen Spiegel, der verschiedene Darstellungen enthält – einige davon akkurat, andere nicht – und mittels reiner, nichtempirischer Methoden erforscht werden kann.“

Rorty hält eine der großen Errungenschaften der Philosophie der Neuzeit, die Erkenntnistheorie, für eine bloße Episode in der Geschichte des Denkens. Was Locke, Hume und Kant in Atem hielt, sei eine bloße Verirrung. Dementsprechend nahm er in „Der Spiegel der Natur“ und auch in „Kontingenz, Ironie und Solidarität“ den Begriff des Mentalen unter die Lupe und beleuchtete hieraufhin die Theorien von Heidegger, Dewey oder Wittgenstein. Wahrheit sei nicht mehr länger die genaue Darstellung der Wirklichkeit, sie sei vielmehr als dasjenige zu verstehen, “was zu glauben für uns besser ist.“

Trotz seines Generalangriffs auf den Kern der europäischen Denktradition wird Rorty auch heute noch in Deutschland gefeiert. Vielleicht hat es auch etwas mit seiner intensiven Auseinandersetzung mit deutschen und europäischen Denkern zu tun. Einen Beleg hierfür liefert die nun vom Suhrkamp-Verlag herausgegebenen Vorlesungen Rortys aus dem Jahr 1996 mit dem Titel: „Pragmatismus als Antiautoritarismus“, in der er sich ausgiebig mit deutschen Denkern von Kant bis Habermas befasst.

Die Vorträge gelten als eine seiner grundlegenden Arbeiten, als die besten seiner Vorlesungen. Eingeleitet werden sie von keinem geringerem als dem analytischen Philosophen Robert B. Brandom, der für seine dicken und oftmals schwer verständlichen Wälzer wie „Expressive Vernunft“ gefürchtet und zugleich verehrt wird. Er feiert die Vorlesungen als das letzte wichtige fehlende Buch Rortys. Und er attestiert diesem, die Aufklärung vollendet zu haben. Ob ihm hier alle zustimmen mögen, sei dahingestellt, doch es zeigt, für wie bedeutend Rorty auch unter US-amerikanischen Denkern nach wie vor gehalten wird.

Die Epoche der Aufklärung hatte es als ihre Aufgabe angesehen, alles zu hinterfragen. Die Einflüsse der Theologie sollten ebenso beschnitten werden wie die der Metaphysik, zumindest war dies bei den Empiristen und etwa auch Kant der Fall. Die Metaphysiker Leibniz und Wolff sahen sich selbst auch als Teil der Aufklärung an. Dennoch ging es im Allgemeinen darum, die Autorität von ihrem Sockel zu holen und der Vernunft auf den Thron zu verhelfen. Dabei, so die These von Rorty, sei die Philosophie auf halbem Weg steckengeblieben.

Das Buch Richard Rorty: Pragmatismus als Antiautoritarismus. A.d.Engl. von Joachim Schulte. Suhrkamp 2023. 454 S., 34 Euro.

In den Vorlesungen vergleicht er seinen Angriff auf die These, dass es genau eine Wahrheit gebe mit dem der Aufklärer im Feld der Ethik, die versucht hätten die Überzeugung zu destruieren, „die Moral sei eine Sache der Übereinstimmung mit dem Willen eines göttlichen Wesens“. Wir sollten uns vielmehr antiautoritär verhalten, so Rorty. „Und wir sollten auch in der Erkenntnistheorie antiautoritär sein, indem wir die Autorität der objektiven Realität im Hinblick auf die Richtigkeit unserer Überzeugungen ablehnen“, fasst Brandom Rortys Gedanken zusammen. Es ist vielleicht eine Ironie der Geschichte und von Rorty, dem selbsternannten Ironiker, dass er die Frage nach der Wahrheit in einer Weise ins Zentrum rückte, die uns heute zunächst einmal aufstoßen muss: „Ist das Thema Wahrheit relevant für die heutige Politik?“, fragt er in einem Abschnitt seiner Vorlesungen. In einer Zeit, in der Fake-News die demokratischen Strukturen zu unterspülen drohen, gewinnt diese Frage eine besondere Dominanz. Rorty ist Philosoph, und als solcher scheut er sich nicht, unbequeme Dinge auszusprechen. Er ist überdies Ironiker und dazu gehört die Einsicht: der Tatsache ins Gesicht zu sehen, dass unsere zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse kontingent sind. Dazu gehört seine Auffassung, dass es nun einmal so etwas wie die „eine“ Wahrheit nicht geben kann. Dabei sei es eine der großen Hoffnungen der Philosophie gewesen, die Existenz und Notwendigkeit einer inklusiven, also alle Menschen einschließende Gemeinschaft dadurch zu beweisen, dass es ein gemeinsames Interesse an der einen Wahrheit gebe.

Diesen frommen Wunsch entreißt Rorty seiner Zunft. „Kollegen, die an der ein oder anderen These Zweifel hegen, werden als Irrationalisten hingestellt“, schreibt Rorty. „Wahrheit ist nirgendwo da draußen“, das sei gewiss. Das Denken müsse ohne Autorität auskommen, erinnert Rorty seine Zunft an den eigentlichen Kern der Aufklärung. Dieser Gedanke gab der Vorlesungen ihren Titel. Dennoch glaubt er, dass das Thema Wahrheit keine Relevanz für die demokratische Politik habe.

Rorty unternimmt einen Streifzug durch die Philosophie-Geschichte, um seine Überzeugung mit Argumenten zu unterlegen. Er kommt auf das Denken von Descartes zurück, jenem Denker, den er neben Kant besonders gerne attackiert. Hierbei thematisiert er die Körper-Geist-Thematik, wie also unsere Vorstellungen einen Gegenstand, der sich außerhalb unseres Geistes befindet „treffen“ könne. Auch Kant spricht von einem „Dawider“, das den eigenen Vorstellungen gegenüberstehe, worauf man sie notwendig beziehen müsse. Aber auch diesen Gedankengang verwirft Rorty. Es gebe kein „Wesen“ hinter den Erscheinungen.

Der Makel des abendländischen Wahrheitsbegriffs ist also, dass er ein autoritäres Fundament besitze, so Rorty. Die vermeintlichen Aufklärer hätten diese Auffassung immer nur wieder reproduziert, statt sie zu destruieren, also ihren Kern zu enthüllen. Er folgt dem Philosophen Barry Stroud in dessen Argument, dass „wir, um etwas über die uns umgebende Welt in Erfahrung zu bringen, wir wissen müssen, dass wir nicht träumen.“

Erst kürzlich hat der Philosoph Omri Boehm Rorty für seine radikale Absage an die Wahrheit kritisiert, er bediene Rorty jene, die in den moralischen Relativismus flüchten, schreibt er in seinem Buch „Radikaler Universalismus“. Damit bediene Rorty im Grunde die postkolonialen Linken und auch die völkischen Rechten.

Ein harter Vorwurf. Rorty-Bewunderer wie Brandom würden einwenden, dass er das genaue Gegenteil der Relativisten gewesen sei: Ein Denker der Toleranz in Bezug auf alle erdenklichen Lebensformen. Und ein Mensch, der den Gedanken einer Gemeinschaft aller Menschen unterstützt - ohne das Fundament einer autoritär begründete Vernunft.