Philosoph Michael Sandel: „Der Hochmut der Eliten ist ein Grund für das Ressentiment“

Von: Michael Hesse

Teilen

Die Occupy-Wall-Street-Bewegung bekämpfte den Finanzwucher. Im rechten politischen Spektrum folgten Trump und Brexit auf die Finanzkrise 2008. © Imago

Der US-amerikanische Star-Philosoph Michael Sandel über die Folgen von Neoliberalismus und Globalisierung, Obamas Beitrag und die Notwendigkeit einer Neuverhandlung von Demokratie und Kapitalismus.

Professor Sandel, Ihr Kollege Francis Fukuyama glaubte zu Beginn der 1990er Jahre, das Ende der Geschichte stehe bevor. Heute erleben wir stattdessen vielleicht das Ende des Liberalismus. Wie kam es dazu?

Es war absehbar. Die erste Auflage meines Buches „Das Unbehagen in der Demokratie“ wurde Mitte der 1990er Jahre veröffentlicht. Schon damals habe ich darauf hingewiesen, dass trotz des erwarteten Friedens und wachsenden Wohlstands, der der Wirtschaft zugrundeliegende Liberalismus Folgen für die Politik haben würde. Damals wurden die bekannten Mainstream-Ansätze für eine globale Wirtschaft, in der die Finanzwirtschaft alles dominierte, von der Politik allgemein übernommen. Das führte zur Entmächtigung der Menschen, die darauf früher oder später versuchen würden zu reagieren, indem sie sich ihre Kultur und Identität zurückholen, was auf Kosten einer massiven Unterscheidung zwischen Insidern und Outsidern vollzogen wurde. Die Befürchtungen sind auf traurige Weise wahr geworden. Im Jahr 2016, also nur 20 Jahre später, haben wir einen massiven populistischen Gegenschlag gegen die Eliten erlebt.

Sie meinen Trump?

Die Wahl von Donald Trump in den USA, aber auch den Brexit in Großbritannien, den Aufstieg vieler populistischer Parteien in mehreren europäischen Staaten. Der Liberalismus, der in den 1980er und 1990er Jahren dominierte, trug bereits den Samen dieser Entwicklung in sich, deren Folgen wir heute sehen können.

Wo kommt das Unbehagen in der Demokratie 30 Jahre nach dem Fall der Mauer her? Woher stammt die Zurückweisung demokratischer Strukturen?

Viele Menschen fühlen sich missachtet von den Eliten. Sie haben das Gefühl, dass die Eliten auf sie herabschauen. Wirtschaftlich geht das auf eben jenen Neoliberalismus zurück, den Ronald Reagen und Margaret Thatcher ins Leben riefen, ein Experiment, das gescheitert ist, wie man heute sieht. Leider sind nicht nur rechte, sondern auch Mitte-links-Politiker wie Gerhard Schröder, Tony Blair und Bill Clinton dem Gedanken gefolgt, dass die Märkte alles Regeln, der Staat hingegen das Problem sei.

Sie verweisen in Ihrem neuen Buch auch auf die Finanzkrise von 2008.

Die Finanzkrise stellt ganz gewiss eine der Ursachen für die Unzufriedenheit dar. Es gab starke Ressentiments und eine große Enttäuschung wegen des Bailouts, der Banken in der Finanzkrise gewährt wurde. Gewöhnliche Bürger und Bürgerinnen, die ihre Häuser verloren hatten, waren demgegenüber auf sich allein gestellt. Das sorgte für einen ungeheuren Frust. Hinzu kam eine Periode der Austerität, mit der die Erwerbstätigen der Mittelschicht ein Jahrzehnt lang leben mussten. Die Folge waren auf dem linken politischen Spektrum massive Proteste wie die der Occupy-Wall-Street-Bewegung und auch die überraschend starke Kandidatur von Bernie Sanders im Jahr 2016. Auf der rechten Seite gab es die Tea-Party-Bewegung und eben die Wahl von Donald Trump ins Weiße Haus.

Bedauerlich.

Ja, aber es war eine schreiende Ungerechtigkeit, wie die Rettung der Wall Street vollzogen wurde. Das war die Initialzündung für den Gegenschlag gegen die Eliten. Man muss es sich klar vor Augen führen: Die Menschen wählten in den USA Trump, obwohl er reich ist und ja eigentlich zum Establishment gehört. Dennoch mobilisierte er Millionen für den Kampf gegen Eliten, Ungleichheit und verantwortungslose wirtschaftliche Macht – und auch für eine Politik des Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Als er im Amt war, unternahm er dann nichts von dem, was er versprochen hatte, etwa die Wall Street zu zügeln, um der Arbeiterklasse zu helfen.

Sie kritisieren als Demokrat besonders die Demokraten hart. War die Politik Barack Obamas verantwortlich für die Fehler im Zuge der Finanzkrise?

Er hat sicherlich Fehler gemacht. Die Bankenhilfe setzte jedoch ein, bevor er das Amt übernahm. Sein Fehler war, sie sich zu eigen zu machen. Noch schlimmer war es jedoch, die neoliberalen Ökonomen, die für die Deregulierung der Finanzindustrie in der Clinton-Ära verantwortlich waren, zurück an Bord zu holen. Sie sollten ein System reparieren, das soeben kollabiert war und deren Fundamente sie in Form eines deregulierten Finanzsystems in den 1990er Jahren erst gelegt hatten. Diese Ökonomen wurden zu seinen Hauptberatern. Obama war eine sehr eindrucksvolle Figur in vielerlei Hinsicht, er hat viele Menschen auf der Welt beeindruckt und viele Hoffnungen geweckt. Er war eloquent, wenn es um soziale Gerechtigkeit ging. Und doch war er ein Neoliberaler. Die von ihm angeheuerten neoliberalen Ökonomen verstärkten den Fehler, den sie früher schon einmal gemacht hatten. Das Argument, die Rettung sei notwendig gewesen, überzeugte viele Amerikaner und Amerikanerinnen nicht. Die Zweifel an der Notwendigkeit der Bankenrettung verstärkten dann die Wut über die Ungerechtigkeit. Das eröffnete den Weg zum Ressentiment. Der Bailout und die Ungerechtigkeit haben Trump den Weg geebnet.

Welche Rolle spielte die Globalisierung für die Entstehung populistischer Strömungen?

Leute wie Bill Clinton haben die neoliberale, finanzbestimmte Version der Globalisierung als eine Art Naturnotwendigkeit verkauft. Sie sei so notwendig wie der Wind, der über Ländergrenzen hinweg wehe. Diese Form der Globalisierung wurde zwischen den 1980er Jahren bis 2016 von den Mainstream-Parteien betrieben. Sie schuf eine enorme Ungleichheit in Bezug auf Einkommen und Vermögen. Nicht nur das. Hohe Löhne an der Spitze, stagnierende Löhne und Jobverlust trugen das Weitere zum Verfall der Demokratie bei. 60 Prozent der Erwerbstätigen in den USA hatten keinen Anteil am Wirtschaftswachstum über 40 bis 50 Jahre hinweg. Ihr Einkommen stagnierte in Bezug auf den Reallohn. Für 40 bis 50 Jahre! Es ist daher kaum überraschend, dass ihre Wut gegenüber den Eliten ständig wächst. Die Menschen denken, dass ihre Stimme nicht zählt, dass die Regierung nichts für sie tut. Die Wut und das Ressentiment sind die Folge der finanzgetriebenen Version der Globalisierung, der Deregulierung der Finanzindustrie, die irgendwo in der Welt billige Jobs geschaffen hat.

Funktioniert die Verbindung von Demokratie und Kapitalismus überhaupt noch? Welcher Idee sollten wir folgen?

Demokratie und Kapitalismus haben für lange Zeit in einem unruhigen Verhältnis zueinander gestanden. In der Geschichte ging es stets darum, ein Gleichgewicht angesichts der Exzesse des Kapitalismus zu schaffen. Wir sind heute Zeugen des Endes einer Periode, die sich über Jahrzehnte erstreckte.

Zur Person Michael J. Sandel, geboren 1953, ist politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Seine Vorlesungsreihe über Gerechtigkeit begeisterte online Millionen von Zuschauern und machte ihn zum weltweit populärsten Moralphilosophen. „Was man für Geld nicht kaufen kann“ wurde zum internationalen Bestseller. Seine Bücher beschäftigen sich mit Ethik, Gerechtigkeit, Demokratie und Kapitalismus und wurden in 27 Sprachen übersetzt. Er hielt am Dienstag auf Einladung von Rainer Forst einen Vortrag an der Goethe-Universität. Das Unbehagen in der Demokratie. A. d. Engl. v. Helmut Reuter. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 512 S., 32 Euro.

Was können wir tun?

Wir müssen den Kapitalismus in Bezug auf sein Verhältnis neu verhandeln. Das beste Beispiel ist der New Deal in den 1930er Jahren in den USA unter dem Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Auf dem Höhepunkt der Krise der großen Depression nutzte er die Gelegenheit, die Bedingungen des Verhältnisses zwischen Demokratie und Kapitalismus neu auszutarieren. Das führte zur Gründung des amerikanischen Wohlfahrtstaates, der etwas weniger generös ist als der europäische, aber dennoch wichtig. Es führte auch zur Bankenregulierung, dem Gesetz zur Unterstützung von Beschäftigten zur Gründung von Gewerkschaften. Das war ein fundamentaler Wandel. Ich denke, wir benötigen einen ähnlichen Moment für unsere Zeit, um die Bedingungen für einen Wohlfahrtsstaat und Kapitalismus neu zu definieren.

Wo fangen wir an?

Wir können damit gleich beginnen, indem wir das Kartellrecht stärker anwenden und die konzentrierte Macht von Technologie-Unternehmen zu zerschlagen, gleiches gilt für die Finanzindustrie, beide sind Gefahren für die Demokratie. Das wäre nur der Start, es erfordert weiter gefasste Maßnahmen. Der New Deal der 1930er Jahren könnte jedoch ein Vorbild sein.

Wie steht es angesichts des Klimawandels um die völlige Konzentration auf das Wirtschaftswachstum?

Die Konzentration auf das Bruttoinlandsprodukt sollten wir allein schon wegen des Klimawandels überdenken. Wenn es keine Bepreisung für die Emittierung von Kohlenstoffen in die Atmosphäre oder die Verschmutzung des Wassers gibt, wird man zwar ein hohes BIP haben, dafür aber einen massiven Rückgang der Lebensqualität der Menschen. Wir benötigen also ein Neudenken dessen, was das Bruttoinlandsprodukt sein soll, wofür es steht, für welche Kultur, was es misst. Das BIP darf nicht die einzige Messlatte sein, wenn es um unser Wohlergehen geht. Und wir sollten uns nicht primär als Konsumenten und Konsumentinnen verstehen, sondern vor allem als Bürger und Bürgerinnen.

Mit welcher Konsequenz?

Es geht um den Respekt gegenüber der Arbeit, der jeder und jede nachgeht. Aber es geht auch um die Frage, was ein wertvoller Beitrag zum Gemeinwohl ist. Daran hatte schon einer meiner Helden in der Politik, Robert F. Kennedy, erinnert. Es geht nicht nur um die Maximierung des Wohlstandes der Konsumenten, sondern was einer zum Gemeinwohl beiträgt.

Die Ökonomen Maynard Keynes und Adam Smith glaubten, die Wirtschaft sei nur zur Konsumsteigerung da.

Und sie lagen falsch! Der Beitrag zu einem Gemeinschaftswohl ist mehr als der bloße individuelle Konsum.

Die Eliten sind stark, es ist nicht einfach, die Dinge zu ändern. Wie kann man dennoch die Welt verändern?

Sie haben recht, die Eliten sind sehr mächtig, die Tech-Elite insbesondere, sie hat eine enorme Macht und kann politische Kampagnen starten für ihre Zwecke. Aber dieser Moment der Krise, wenn die Politik mit ihrem Latein am Ende ist und die Demokratie in Frage steht, sollte ein Weckruf sein, ein Moment, um unsere Situation zu überdenken.

Im Augenblick dominiert das Ressentiment...

Und das hat viel zu tun mit dem Gefühl der Machtlosigkeit, dem Gefühl der arbeitenden Menschen, dass sie ignoriert werden, dass sie zurückgelassen werden über Jahrzehnte der Globalisierung hinweg. Mir ist da ein Punkt wichtig. Die populistische Reaktion steht auch für Rassismus und Ausgrenzung. Aber das ist nur der eine Punkt, der andere ist der Frust und die Enttäuschung über die Eliten. Letzteres ist ein legitimes Anliegen der Menschen, die sich benachteiligt sehen. Die Parteien müssen wieder Kontakt zur Arbeiterklasse, zu den Frustrierten finden. Sonst ist die Gefahr, dass sie Politiker wie Trump, Le Pen oder Parteien wie die AfD wählen, groß. Wenn sie die einzigen Stimmen des Protests gegen die Entmächtigung, die Ungleichheit sind, dann haben wir ein echtes Problem.

Sie haben Obama kritisiert für seinen Spruch; „You can do it if you try“, „Du kannst es schaffen, wenn du es versuchst“. Gibt es noch einen amerikanischen Traum?

Es gibt ihn, doch sein Versprechen bleibt unerfüllt. Wir sagen uns in den Vereinigten Staaten immer selbst, wir müssten uns nicht um Ungleichheit kümmern, wir hielten das aus. Man glaubt, dass man sich in den USA von den Wurzeln seiner Geburt leichter als in Europa befreien kann, wo man eher klassengebunden ist. Aber das ist nicht länger wahr. Die soziale Mobilität in den USA ist genau wie in vielen europäischen Staaten stark eingeschränkt. Wir wissen, dass Obamas Versprechen, „Du schaffst es, wenn du es versuchst“, nicht stimmt und der Aufstieg fast unmöglich ist, wenn du nicht aus einer Akademiker-Familie kommst. Was wir sehen, ist der Hochmut jener, die ganz oben stehen, glauben, dass sie es auch verdient hätten und vergessen, wie viele dazu beigetragen haben. Dabei ist es vor allem der Zufall, der eine Rolle spielt. Man muss hier nur an einen Athleten denken, der für seine Leistungen auf Voraussetzungen zurückgreift, für die er nichts kann. Dass man schnell laufen kann oder hoch springen, ist von der genetischen Ausstattung abhängig. Wer oben steht, verdankt es seiner Herkunft.

Philosoph Michael J. Sandel spricht auf der Phil.Cologne. © Imago