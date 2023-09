Philosoph Immanuel Kant: Der Mann, der das Denken revolutionierte

Von: Michael Hesse

Immanuel Kant (1724-1804) im Jahr 1768. Digital überarbeitet nach einem Portrait von Johann Gottlieb Becker. © Imago

Der Frankfur ter Professor Marcus Willaschek hat eine glänzende Biografie über den Philosophen Immanuel Kant geschrieben.

Er war einer der seltenen Aufsteiger seiner Zeit. Immanuel Kant stammte aus einfachen Verhältnissen, sein Vater war Riemermeister, seine Mutter eine herzensgute Frau, die aus Nürnberg stammte und nach Königsberg ausgewandert war. Kant verdankte es seiner außergewöhnlichen Begabung, seiner hohen Intelligenz, dass aus ihm das wurde, woran die Nachwelt sich erinnert: ein grandioser Denker. Er erhielt ein Stipendium, so dass er ans Collegium Fridericianum gehen konnte, um eine gute Schulausbildung zu erhalten. Das Studium schloss sich an, später verdiente er sein Geld als Hauslehrer, schließlich wurde er nach vielen Jahren Wartezeit Professor. Er konnte es sich sogar leisten, ihm angetragene Lehrstühle abzulehnen. Der junge Mann aus überschaubaren, fast ärmlichen Verhältnissen zählte später die reichsten Kaufleute der Stadt zu seinen engsten Freunden, er war mit dem Oberbürgermeister eng verbunden wie auch mit hochstehenden Militärs und in der Stadt hoch angesehen.

Heute kennt ihn jeder und jede, der oder die sich mit Philosophie beschäftigt. Kant ist der bedeutendste Denker der Neuzeit. Diese Feststellung findet ihren Grund nicht in einer Schwärmerei für dessen Denken, sondern in der Tatsache, dass die Philosophie auch heutzutage an vielen seiner theoretischen Konzeptionen nicht vorbeikommt und an einige nicht einmal heranreicht. Kant sei kein Stern am Firmament, hieß es schon zu seiner Zeit, sondern ein ganzes Sonnensystem auf einmal.

Der Frankfurter Philosophie-Professor Marcus Willaschek hat nun, ein Jahr vor Kants 300. Geburtstag, eine neue Biografie zu Kant vorgelegt. Kapitel für Kapitel werden Schwerpunkte von dessen Lehre verbunden mit seinen Lebensschritten oder -umständen in einem wunderbar leichten und zugänglichen Stil vorgetragen. Man spürt es in jeder Zeile: Hier schreibt ein tiefer Kenner der Philosophie Kants. Wer sich für den Philosophen aus Königsberg interessiert, kennt viele der Arbeiten Willascheks zu Kant, Beiträge in Sammelbänden, Aufsätze oder Monografien. Das nun vorgelegte Kant-Buch setzt noch einmal Maßstäbe. Und das ist nicht leicht. Denn vor genau 20 Jahren hat der Marburger Kant-Kenner Manfred Kühn schon einmal ein Glanzlicht gesetzt. Vielleicht war dessen Buch detailreicher, eleganter ist dennoch das von Willaschek. Es hat wunderbare Kapitel, deren Inhalt uns auch heute beschäftigt. Was ist (und wer ist) ein Mensch? Zeigen die schönen Dinge, dass der Mensch in die Welt passt?

Und besonders schön ist, dass Willaschek Kants menschliche Seite nicht ausblendet. Er war eben kein Gott, nicht der unfehlbare Denker, den sich viele erhofft haben mögen. Auch, dass er ein Leben nach der Uhr geführt habe, verweist Willaschek ins Reich der Legenden. Richtig ist, dass der Denker aus Königsberg einen sehr geregelten Tagesablauf hatte. Und man weiß ja heutzutage, wie viel Energie so etwas freizusetzen vermag. Kant war nicht nur ein Aufsteiger, er war in gewisser Hinsicht sogar ein Spätstarter. Denn seine großen Werke, die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft, nicht zu vergessen die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, vollendete Kant erst nach seinem 57. Lebensjahr. Die höchste Produktivität hatte er in einem Altersabschnitt, in dem heutige Unternehmen ihre Arbeitnehmer:innen am liebsten frühverrenten oder in die Arbeitslosigkeit schicken.

Der Weg Kants war verästelt. Und das trotz seines großen Talents. Er galt als junger Mann als galante und elegante Figur, als einer, der gerne pokerte, Billard spielte und sich in Gesellschaft aufhielt. Er war stets fröhlich und unterhaltsam, erklärte sein Schüler Johann Gottfried Herder. Die Pokerpartien entschied er meistens für sich. Er soll beim Spielen stets ein Pokerface aufgesetzt haben, berichten seine Freunde. Die machten sich aber auch Sorgen um ihn, sie glaubten, unser Kant kommt noch von der Bahn ab mit seiner Zockerei. Kant war schon in jungen Jahren sehr erfolgreich, ein hervorragender und viel gelesener Autor. Er interessierte sich für Naturwissenschaften und die Metaphysik. Besonders letztere sei seine Leidenschaft, bemerkte er einmal. Er schrieb eine Naturgeschichte des Himmels und entwarf unabhängig von Laplace die Idee, dass das heutige Sonnensystem im Laufe eines Prozesses der „Anziehung und Abstoßung“ entstanden ist.

Die von ihm so geschätzte Metaphysik befand sich zu seiner Zeit fest in den Händen der Denkgebäude von Christian Wolff und Gottfried Wilhelm Leibniz. Doch die Empiristen aus dem Vereinigten Königreich wie Thomas Hobbes, John Locke oder David Hume kratzten arg am Lack dieser vermeintlichen Königin der Wissenschaften. Das sollte Kant noch sehr beschäftigen.

Als sozialer Aufsteiger, der mit vielen Privilegien versehen war, hatte Kant ein großes Selbstbewusstsein, bemerkt Willaschek. Er fühlte sich zu Höherem berufen und war sich seiner Fähigkeiten durchaus bewusst – ohne arrogant zu werden. Die Schriften von Jean-Jaques Rousseau, dem im 18. Jahrhundert populärsten französischen Denker, hatten ihn geerdet. Von ihm lernte er, die einfachen Menschen zu schätzen und deren Befähigung zur Moral. Durch die Schriften des großen Franzosen animiert, war die Moraltheorie fortan für ihn wichtiger als die theoretische Konzeption. „Rousseau hat mich zurechtgebracht“, sagte Kant später.

In seinen vierziger Jahren musste Kant einige Schicksalsschläge hinnehmen. Unter anderem starb ein enger Freund von ihm. Das sollte zu der erwähnten Änderung seines Lebensstils führen. Nur wenige Jahre später zog sich der sonst publizistisch recht emsige Kant fast zehn Jahre lang von der Publikationstätigkeit zurück, sieht man einmal von zwei, drei kleineren Schriften ab, die zusammen gerade einmal 23 umfasst hätten, so Willaschek. Man spricht von Kants stillem Jahrzehnt. Seine Freunde waren besorgt. Was war nur mit dem Magister los? Sollte er nun doch von der Bahn abgekommen sein? Aber Kant beruhigte sie. In einem Brief an seinen Schüler Marcus Herz vom 21. Februar 1772 schrieb er, dass er an einer zentralen Frage arbeite: Wie lässt sich die Vorstellung auf den Gegenstand beziehen? lautete sie. Damit war der Kern seiner erkenntnistheoretischen Überlegungen formuliert. Wie kann ich überhaupt mit meinen subjektiven Eindrücken wissen, dass ich etwas in der Realität treffe?

Zur Beantwortung dieser Frage revolutionierte Kant unsere Vorstellung vom Denken. Wer die Vorrede der „Kritik der reinen Vernunft“ liest, muss vor allem bei einer Passage stutzen, die diese radikale Umwendung der Denkungsart, wie er es nennt, beschreibt: „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten“, aber das habe nicht erklären können, wie Begriffe wie die Kausalität möglich seien. Man solle es also umgekehrt versuchen, dass die Natur sich nach unserem Denken richten müsse. Das war revolutionär. Aber wie sollte das gehen? Wie kann man und soll man diesen Gedanken verstehen?

Kant legte ein kompliziertes Werk zu dieser Frage vor. 1781 erschien die „Kritik der reinen Vernunft“. Das Echo blieb aus. Die ersten Rezensionen waren enttäuschend. In dem Werk hatte er den Versuch gestartet, die beiden mächtigen Stränge der Philosophie, die Metaphysik und den Empirismus, miteinander zu versöhnen. Das schien zuvor unmöglich zu sein. Entweder waren die Aussagen über die Welt empirisch, also durch Sinneswahrnehmung zustande gekommen – oder sie waren völlig unabhängig von sinnlichen Eindrücken und beruhten auf Schlussfolgerungen aus zuvor geklärten Begriffsinhalten. Kant fand für seine Frage die berühmte Formel: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“

Er zeigte zunächst, dass unsere Vorstellungen von Raum und Zeit nicht aus der Erfahrung entspringen, sondern diese die Konzeptionen räumlicher und zeitlicher Verhältnisse voraussetzt. Um etwas anschauen zu können, muss es in einem Raum sein. Und die Bewegung eines fahrenden Zuges kann ich auch nur durch die Vorstellung des Nacheinander erfassen, also durch zeitliche Verhältnisse. Ich muss die Vorstellung der Zeit bereits voraussetzen. Zeit und Raum sah er – anders als andere Philosophen – auch als Anschauungen an, sie sind bei jeder Erfahrungserkenntnis von uns Menschen notwendigerweise im Spiel. Sie gelten a priori, so drückte Kant es aus, also unabhängig von der Erfahrung.

Kant suchte auch nach Begriffen, die unsere Erkenntnis grundlegend strukturieren. Diese nannte er in Anlehnung an Aristoteles Kategorien, worunter er zum Beispiel Begriffe wie Quantität, Qualität, Kausalität oder Substanz verstand. Sie geben unserer Erkenntnis die grundlegende Struktur. Alles was wir uns vorstellen und denken, steht schon in diesen Formen, wodurch auch sie a priori gelten. Nachdem er diese Begriffe gefunden hatte, führte Kant ein sehr kompliziertes Beweisverfahren durch, das ihre objektive Realität zeigen sollte. Dieses Stück hat unter dem Namen der „transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe“ Geschichte geschrieben. Der Beweisgang ist kompliziert, Kant hat ihn für die zweite Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ komplett umgeschrieben.

Die Gegenstände richten sich, so das Fazit der „Kritik der reinen Vernunft“, nach unserem Denken, da nur durch Raum und Zeit sowie den Kategorien für uns bewusste Inhalte möglich sind. Sie gelten a priori, müssen sich aber auf empirische Anschauungen beziehen, um Erkenntnis zu ermöglichen. „Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne Anschauungen sind leer“, schrieb Kant.

Seine Zeitgenossen taten sich mit dem Buch schwer, Moses Mendelssohn, sein Freund und philosophischer Wettbewerber, legte es wiederholt zur Seite, es sei einfach zu schwer, befand er, und koste zu viel Nervensaft. Kant aber sei ein Alleszermalmer, meinte er noch, weil er so nebenbei noch gezeigt hatte, dass Beweise zur Demonstration des Daseins Gottes unmöglich seien.

Nur wenige Jahre später war Kant der Star der Philosophen-Szene. Er hatte gezeigt, dass wir zwar Erkenntnisformen besitzen, die unabhängig von der Erfahrung gelten, dass sie sich aber immer auf uns gegebene Eindrücke beziehen müssen, um Erkenntnis zu ermöglichen. Die alte Metaphysik jedoch sei zwar ihrem Inhalt nach möglich, könne aber keine Ansprüche auf objektive Erkenntnis anmelden. Was wir erkennen, sind Erscheinungen und nicht Dinge an sich. Das Problem der Herkunft und Geltung metaphysischer Begriffe schien gelöst. Wir müssen unsere Begriffe sinnlich machen! Kant hatte mit einer solchen argumentativen Wucht in die alten Überzeugungen hineingewirkt, dass die Philosophie nie mehr das war, was sie vor ihm gewesen war.

Doch ihm ging es ja vor allem um die Moraltheorie. Er hatte viele Überlegungen hierzu schon in dem stillen Jahrzehnt angestellt, berichtet Willaschek. Doch 1784 kam er entscheidende Schritte weiter, ein Jahr später fanden diese sich in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ wieder. Willaschek gelingt hier eine glänzende Einführung in das Denken Kants über die Moraltheorie, dessen Lehre vom kategorischen Imperativ, der Pflichtenlehre oder der Würde des Menschen.

Kant hat eine ungemein reichhaltige Theorie zu vielen Feldern der Philosophie vorgelegt. Er war tiefgründig, äußerst genau und sehr einfallsreich. Seine Überlegungen zu Krieg und Frieden beschäftigen uns gerade heute angesichts des Krieges in Europa. Aber natürlich war Kant ein Mensch, der Schwächen hatte, der Fehlurteile fällte und mitunter in seinem Leben der eigenen Theorie widersprach. Willaschek zeigt die Seiten von Kants Rassismus, seinen frauenfeindlichen Äußerungen schonungslos auf.

Und doch: Kant war einer der ganz großen Denker, den zu lesen sich heute unbedingt lohnt. Den Anfang kann man mit dieser wunderbar aufschlussreichen Biografie von Willaschek machen. Kant liebte die Revolutionen - des Denkens oder für die Freiheit. Seine Philosophie ist das „reine Gold“. Auch heute noch. Und das Buch der bestmögliche Auftakt für das Kant-Jahr 2024.

Immanuel Kant im Jahr 1790. © imago images/H. Tschanz-Hofmann