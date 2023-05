Peter-André Alt: „Es wird keinen Exodus geben“

Verschlossenes Eingangstor der Humboldt-Universität in Berlin. © imago images/Dirk Sattler

Peter-André Alt, vormaliger Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, über prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft.

Herr Professor Alt, es gibt derzeit viel Widerstand gegen die neue Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beklagen sich über den steinigen Weg zu einem Lehrstuhl. Sie waren bis Ende März Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und kennen den Wissenschaftsbetrieb in- und auswendig. Können Sie die Kritik nachvollziehen?

Ja und nein. Das Wissenschaftssystem hat immer mit Befristungen gearbeitet. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. In den vergangenen Jahren wurde die Zahl der Professuren in Deutschland von 40 000 auf 50 000 Stellen erhöht. Damit steigen auch die Chancen, die Promotion in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig ist das aber keine Garantie für einen Verbleib im System. Die jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beklagen sich wiederum über eine fehlende Planungssicherheit ihrer Karrieren.

Die neu verfasste Reform sollte doch eigentlich die Situation junger Forscherinnen und Forscher verbessern. Wird es das Ihrer Meinung nach denn tun?

Nein, das wird es nicht. Es wird diese Laufbahnen nicht verbessern können. Es kann nur Rahmenbedingungen festlegen, die dafür sorgen sollen, dass in einzelnen Bundesländern möglichst einheitliche Lösungen geschaffen werden. Das WissZeitVG legt eine Höchstdauer der Beschäftigung auf wissenschaftliche Stellen fest. Danach steht entweder der Ausstieg aus dem Wissenschaftssystem oder eine dauerhafte Beschäftigung. Das Problem ist also, dass das WissZeitVG keine verbesserten Chancen für eine dauerhafte Beschäftigung herbeiführen kann.

Das hört sich so an, als seien Sie unzufrieden mit der Reform.

Ja. Wir sind im Wissenschaftssystem alle nicht zufrieden. Das Gesetz soll bessere Chancen für die Entfristung in der Wissenschaft einräumen, indem es die Zeiträume für die Laufzeit wissenschaftlicher Stellen knapper fasst. Als Hochschulsystem waren wir nicht glücklich darüber, dass die Befristung von wissenschaftlichem Personal durch den Gesetzesentwurf nochmals deutlich von zwölf Jahre auf zehn reduziert wurde, mit einer Postdoc-Phase von maximal vier Jahren. Damit tut man so, als ob man mit diesem Gesetz die Hochschulen zwingen könnte, mehr Dauerstellen zu schaffen. Die lassen sich aber nicht aus dem Hut zaubern. Das Gesetz kann keine neuen Stellen schaffen, denn das obliegt den Ländern. Die müssen überlegen, wie sie an ihren Hochschulen beispielsweise Mittelbausstellen in Juniorprofessuren umwandeln, um den „Tenure-Track“ zu etablieren.

Können Sie den Begriff erklären?

Es ist ein Modell, das den frühen Einstieg in eine strukturierte Laufbahn ermöglicht. Das heißt, dass die meisten Berufungen mit einer Juniorprofessur beginnen sollten, die dann nach sechs Jahren in eine dauerhafte Professur mündet, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Anders als im alten System würden damit junge Menschen in der Wissenschaft viel früher die Chance haben, in diesem „Track“ auf eine dauerhafte Professur hinzuarbeiten.

Wie sieht heute ein akademischer Karriereweg vom Studium zur Professur aus?

In der Regel beginnt er mit einem Auslandsaufenthalt im Studium, wenn man nicht sogar vollständig im Ausland studiert. Nach dem Studienabschluss folgt dann die Promotion, die oft im internationalen Graduierten-Programm stattfindet. In der Postdocphase kommt ein weiterer Auslandsaufenthalt dazu, bis zu zwei Jahre, manchmal auch länger. Bei manchen fällt daraufhin die Entscheidung, ganz im Ausland zu bleiben und nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Unabhängig davon ist die Zeit nach der Promotion eine kritische, da es wenig Planungssicherheit gibt: Oft hangelt man sich an Kurzzeitverträgen entlang, die in der Regel zwei Jahre, maximal drei Jahre dauern. Ob der Weg in die Professur mündet, kann man nicht absehen. Das habe ich selbst als junger Postdoc erfahren, und das hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert.

Wie steht es um den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland? Gehört er im internationalen Vergleich zur Weltspitze?

Was die Qualität unserer jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeht, haben wir ein sehr hohes Niveau erreicht. Deutschland war immer herausragend für seine Ingenieurswissenschaft und in den grundlegenden Naturwissenschaften, wie beispielsweise Chemie. Hier hatten wir in den vergangenen Jahren allerdings große Probleme, Studierende zu finden. Grundsätzlich ist es aber, wie gesagt, auch so, dass viele ihre Karrieren nicht in Deutschland machen, sondern ins Ausland wechseln. Großbritannien – trotz Brexit – und die Vereinigten Staaten sind die bevorzugten Länder. Mit einer gewissen Sorge muss man feststellen, dass unter denen, die gehen, oftmals die besonders Herausragenden in ihren Fächern sind. Das ist ein schlechtes Zeichen und sicherlich alarmierend für den deutschen Wissenschaftsstandort.

Besteht die Gefahr, dass nun noch mehr junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Ausland abwandern?

Es war schon immer so, dass wir in Deutschland besonders gute Forschende verloren haben, weil die Arbeitsbedingungen in amerikanischen Laboren oft besser sind. Die Vereinigten Staaten leben davon, dass sie die ganze Welt zu sich einladen und attraktive Arbeitsbedingungen an den Top-Unis schaffen. Die planungssicheren Karrierestufen beginnen dort früher. Es gibt weniger Professuren, aber mehr Dauerstellen unterhalb der Professur. Das ist auf den ersten Blick attraktiv. Viele kommen aber wieder zurück, weil sie bemerken, dass das deutsche System doch gar nicht so schlecht ist. Ich mache mir keine großen Sorgen, dass wir nun einen gesteigerten Exodus ins Ausland haben. Es ist ein Dauerproblem, was nicht heißt, dass man es nicht lösen sollte.

Zur Person: Peter-André Alt wurde 1960 in Berlin geboren. Er studierte Germanistik, Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Seit 2005 ist er Professor an der FU, die er von 2010 bis 2018 als Präsident leitete. Von 2018 bis 2023 war er Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Am 1. April wechselte er in den Vorsitz der Geschäftsführung der neugegründeten Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin, die mit einem jährlichen Fördervolumen von 20 Millionen Euro internationale Karrierewege unterstützen möchte. Sein Buch „Exzellent!? Zur Lage der deutschen Universität“ ist 2021 bei C.H Beck erschienen (264 Seiten, 26 Euro). Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz regelt seit 2007, dass Arbeitsverträge für das wissenschaftliche und künstlerische Personal an staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zeitlich befristet werden. Das Bundesforschungsministerium hat im März einen Vorschlag für eine Reform des WissZeitVG vorgelegt, um die Arbeits- und Karrieremöglichkeiten von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verbessern.

Wissenschaft braucht Zeit. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu sagte schon früher über das alte Universitätssystem: „Die Karriere ist lediglich die Zeit, die gewartet werden muss, bis das Wesen sich vollendet“. Gibt es diese Zeit denn noch?

Dieser doppelbödige Satz besagt, dass im alten Universitätssystem keine autonomen Karrierewege existierten, sondern Wissenschaftler in der damals männlich geprägten Welt Assistenten oder Schüler des Meisters waren, bis ein Initiationsprozess durchlaufen war. Das wollen wir heutzutage nicht mehr. Wissenschaft ist, anders als andere hochqualifizierte Tätigkeiten, noch viel stärker auf das Sammeln vielfältiger Erkenntniserfahrungen im eigenen Fach angewiesen, und das kostet Zeit.

Durch die Gesetzesnovelle wird Zeit weiter abgeknapst. Leidet die Forschungsqualität unter den prekären Arbeitsverhältnissen?

Ja definitiv. Auch Originalität leidet darunter. Wer unter Zeitdruck steht, kommt in der Regel nicht darauf, unbequeme, manchmal umständliche Umwege zu gehen. In der Wissenschaft gilt der Umweg als der eigentlich produktivere Pfad: Wenn Sie einen Nebenarm vom Mainstream fruchtbar machen, ist es immer noch der Mainstream, weil er vom Nebenarm des Mainstreams gewässert wird. Um etwas Neues zu machen, müssen manchmal anstrengende Wege gegangen werden, und dafür ist Zeit nötig. Das sollte die entscheidende Motivation hinter einem neuen WissZeitVG sein. Dass wir von der Hektik kurzzeitiger Drittmittelprojekten weg müssen, liegt auf der Hand.

Wie könnten bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft aussehen?

Gute Arbeitsbedingungen müssen fair sein und ehrliche Informationen über die bestehenden Optionen bieten. An beidem mangelt es oft. Fair wäre es, wenn bei einer guten Leistung auch attraktive Angebote gemacht würden. Offen und ehrlich wäre es, wenn auf ein perspektivisches Risiko hingewiesen werden würde. Beispielsweise, wenn es in dem Fach Ethnologie in den nächsten zehn Jahren nur drei frei werdende Professuren gibt. Das muss kommuniziert werden, damit sich das Individuum gegebenenfalls gegen das unsichere System entscheiden kann. Oft ist es aber so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Doktoranden nicht die Risiken nennen – unter anderem natürlich auch deshalb, weil sie von deren Arbeit profitieren.

Sollte man im heutigen Wissenschaftsbetrieb überhaupt noch eine wissenschaftliche Karriere anstreben, wenn man später keinen festen Lehrstuhl findet?

Es ist immer ein Risiko. Man qualifiziert sich für eine Tätigkeit, die man selbst noch nicht vor Augen hat, und für die es vielleicht auch noch keine Stelle gibt. Die Frage ist, welche Risiken man bereit ist in Kauf zu nehmen. Wenn man mit Leidenschaft bei der Sache ist, dann ist in der Regel auch die Leistungsfähigkeit da. Vielen jungen Menschen reicht das verständlicherweise nicht. Sie möchten mehr Sicherheit. Dann muss man sich fragen, ob es wirklich gut ist, in der Wissenschaft zu bleiben. Attraktive Alternativen sind aber gerade in den Geisteswissenschaften selten, weil man außerhalb der Universitäten in diesen Fächern nicht forscht. In Natur- und Technikwissenschaften sieht das etwas anders aus. Dort wird auch in der Privatwirtschaft viel Forschung betrieben.

Wie funktioniert eine Lebensplanung, wenn man in der deutschen Wissenschaftslandschaft konstant flexibel bleiben muss?

Da ist keine schöne Botschaft, aber ich fürchte, es wird weiterhin so sein, dass es keine Orts- und Stellensicherheit geben wird. Das ist für die Lebensplanung, auch für die Frage der Familiengründung, sicherlich sehr schwierig. Es passt auch streckenweise nicht in eine moderne Partnerschaft, wo beide Karriereambitionen haben und beruflich unterschiedliche Wege gehen. Ich habe es selbst erlebt. Der Anspruch der jungen Generation hat jedoch einen Grundwiderspruch: Eine bessere Work-Life-Balance zu haben und weniger zu arbeiten ist legitim – aber Wissenschaft kostet Zeit und verlangt hohen Arbeitseinsatz, der nicht mit Tarifverträgen definierbar ist.

Das heißt, junge Frauen und Männer, die eine akademische Laufbahn einschlagen wollen, müssen sich heute gegen eine eigene Familie entscheiden?

Moderne Partnerschaft und Wissenschaftskarriere beißen sich in vielen Fällen. Das deutsche Wissenschaftssystem könnte mehr tun für Dual-Career-Modelle und den jeweiligen Partnerinnen und Partnern attraktive Job-Optionen anbieten. Da hat das anglo-amerikanische System deutliche Vorzüge gegenüber dem deutschen, weil die Universität, die einen Ruf auf eine Professur ausspricht, eine zweite Stelle für die jeweiligen Lebenspartner offeriert. Wir müssen für moderne Partnerschaften im Wissenschaftssystem mehr tun.

Könnte uns mit den derzeit herrschenden Voraussetzungen im akademischen System in Deutschland eine Art Bildungskatastrophe drohen?

Nein. Eine Bildungskatastrophe sehe ich nicht. Das wäre zu einfach gedacht. Die Älteren konstatieren das zwar gerne, wenn sie auf die Jüngeren schauen und deren vermeintliche Kompetenzdefizite feststellen. Aber ich stimme nicht in diesen kulturkonservativen Gesang ein. Heute gibt es ganz andere Voraussetzungen, Chancen und Herausforderungen. Eine große Frage ist zum Beispiel, wie weit unsere Wissenschaft von künstlicher Intelligenz bestimmt werden wird und auf welche Weise wir die damit verbundenen Möglichkeiten produktiv bewältigen. Ich bin ganz optimistisch, dass der Mensch, der von Neugierde getrieben ist, weiterhin zukunftsfähig bleibt und Lösungen findet.