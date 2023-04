Ostpolitik von Willy Brandt: Die Hand des Systemfeinds auf dem Knie

Von: Michael Hesse

Teilen

„Appeasement in Badehose“, Willy Brandt und Leoni Breschnew treffen sich zum Schwimmen. © Imago

Gunter Hofmann schreibt eine glänzende Biografie über den früheren Kanzler Willy Brandt. Im Mittelpunkt: die Ostpolitik und ihre Folgen.

Die Einladung hatte einen Beigeschmack. Ein Treffen mit dem sowjetischen Führer ausgerechnet auf der Krim? Dort hatten Roosevelt, Churchill mit Stalin inmitten des Zweiten Weltkrieges die Welt unter sich aufgeteilt. Die Stadt Jalta steht in allen Geschichtsbüchern seitdem für diese Politik der Siegermächte. Und nun sollte ein deutscher Bundeskanzler der Nachkriegszeit wieder mit einem KPdSU-Generalsekretär auf der Krim über eine neue Weltpolitik verhandeln? Willy Brandt tat es. So traf er Breschnew im Rahmen einer informellen Visite, man unternahm eine Bootsfahrt auf dem Schwarzen Meer, um sich anzunähern verabredete man sich auch zum gemeinsamen Schwimmen. „Appeasement in Badehose“, schreibt Brandts Biograf Gunter Hofmann dazu. Am Ende des politischen Prozesses steht Brandts Ostpolitik, für die er später den Friedensnobelpreis erhalten sollte.

Wie Brandt die Annäherung zwischen Ost und West erreichte, wird von dem früheren Parlamentskorrespondenten der „Zeit“ in dessen großartiger Brandt-Biografie nacherzählt. Das 500 Seiten starke Buch lässt nichts zu wünschen übrig und erzählt nicht nur meisterhaft nach, wie das Motto, Brandts „Wandel durch Annäherung“, die Welt verändern sollte. Es finden sich auch Begebenheiten wie jene, in der Breschnew die Hand auf Brandts Knie legt, und ihm väterlich sagt: „Ich verstehe Sie, Willy Brandt, was Deutschland angeht.“ Brandt wirft, wie man weiß, die an der Hallstein-Doktrin ausgerichtete Außenpolitik Westdeutschlands schließlich über Bord. 1972 übersteht Brandt nur hauchdünn einen Misstrauensantrag. Nicht nur der siegesssichere und letztlich große Verlierer, CDU-Politiker Rainer Barzel, vermutet, dass Abgeordnete bestochen wurden.

Hofmann lässt den politischen Werdegang Brandts Revue passieren. Den privaten Brandt lernt man eher nicht näher kennen. Immer wieder spürt man, wie Brandt die Distanz sucht, wenn er nach konkreten Lebenssituationen befragt wird. Der Politiker Brandt war hingegen klarer in seinen Äußerungen darüber, wie er die Welt verändern will. Und um nichts anderes geht es für ihn als Sozialdemokrat in der Politik: How to change the world, wie es der Historiker Eric Hobsbawm einmal formulierte. Seinen Jugendtraum von der sozialistisch-kommunistischen Einheitsfront begräbt Brandt spätestens, seit er als Politiker aktiv ist.

Bei allen Auseinandersetzungen gibt es für ihn ein Prinzip, das nie gebrochen werden darf: Die Grundwerte der Demokratie dürfen nie infrage gestellt werden. War er zunächst Minister in einer großen Koalition, so hatte er seit 1969 das Amt des Kanzlers des nach dem Zweiten Weltkrieg geschrumpften deutschen Nationalstaats übernommen - als Kopf der sozialliberalen Koalition, die auch durch stetige Kämpfe mit dem deutschnationalen Flügel der FDP geprägt war. Dieser Kampf spielte eine erhebliche Rolle gerade in dem, was als die Brandtsche Ostpolitik in die Geschichte einging. Man sprach von einem Ausverkauf deutscher Interessen. Brandt pflegte dem entgegenzusetzen, dass nichts verloren gehe, was nicht längst verspielt worden sei.

Brandt wird 1913 als Herbert Frahm geboren. Schon als Schüler tritt er der SPD bei. Sein Großvater agitiert leidenschaftlich, wenn es um den Sozialismus geht. Brandt alias Frahm wird die Anregungen einordnen und mit seinen Erfahrungswerten abgleichen. Er ist ein abwägender Geist, befindet sein Biograf. Keiner, der allzu schnell aus der Hüfte schießt.

Seinen Namen ändert er, als er ins Exil geht. „Willy Brandt“ ist sein Kampfname im Exil in Skandinavien von 1933 bis 1945, nur für einige Monate kehrt er 1936 noch einmal zurück nach Deutschland. Brandt arbeitet als Journalist. Hofmann attestiert ihm durchaus Niveau.

DAs Buch Gunter Hofmann: Willy Brandt. Sozialist, Kanzler, Patriot. C.H. Beck, München 2023. 517 S., 35 Euro.

Die Zeit des Exils, seine Namensänderung und seine Herkunft bieten immer wieder Angriffsflächen für seine Gegner. Franz Josef Strauß fragt ihn, was er in der Zeit des Nationalsozialismus denn „da draußen“ eigentlich getan habe. Immer schwang der Vorwurf des Landesverrats mit - besonders angriffslustig zeigten sich jene, die als Altnazis bekannt waren. Brandt zeigt sich mehrfach tief getroffen, bleibt gegenüber den Angreifern jedoch stets fair. Er scheint es ihnen nicht nachzutragen. Gegenwind gibt es für ihn jedoch nicht allein in der politischen Auseinandersetzung mit den Christdemokraten. Auch innerparteilich sind nicht alle auf seiner Linie. Die größten Gegner sind Herbert Wehner und Helmut Schmidt, beide greifen ihn persönlich an. Als Brandt sich einer Operation an den Stimmbändern nach der „Willy-Wahl“ 1972 unterziehen muss, müssen Wehner und Schmidt die Koalitionsgespräche mit den Liberalen führen. Beide, so vermutet Brandt, haben dabei vor allem viel für sich selbst getan.

Hofmann macht auf den Paradigmen-Wechsel aufmerksam, der mit der Kanzlerschaft Brandts auch im Inneren verbunden ist. Adenauer schildert er als einen Politiker, der den Menschen am liebsten jene Lebensumstände bieten wollte, die sie vor dem Krieg genossen hatten, „keine Experimente“ versprach er seiner Wählerschaft. Die Altnazis ließ er in Ruhe. Schuldfragen sollten nicht diskutiert werden. Er sei ein misstrauischer Mensch gegenüber allen gewesen, die sich der atomaren Bewaffnung Deutschlands entgegengestellt hatten und allzu progressiv dachten.

Und für das Progressive stand Willy Brandt. Er hatte das Gespür für den gesellschaftlichen Wandel, der in den 1960er Jahren einsetzte. Das zeigte er bereits als Regierender Bürgermeister von Berlin. Mehr noch in der Bundespolitik. „Mehr Demokratie wagen“ war sein Motto. Die Menschen wollten sich von den biederen Jahren der Adenauer-Zeit befreien. Sie forderten politische Teilhabe und mehr Freiheit im Denken. Brandt wollte ihnen beides bieten. Die Ostpolitik, die gerade heute im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine wieder kritisch beäugt wird, bildete nur einen seiner politischen Bausteine, aber einen der wichtigsten.

Brandt war der Überzeugung, dass Russland unlösbar in die europäische Geschichte verflochten sei, „nicht nur als Gegner und Gefahr, sondern auch als Partner“. Brandt machte aber auch klar: „Dieser Vertrag bedeutet nicht, dass wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten rechtfertigen.“ Ein Punkt, der später Fragen aufwerfen sollte. Hofmann verweist auf Äußerungen Brandts, dass man zur Vietnam-Politik eher geschwiegen habe, eben um nicht weitere Reizpunkte zu den Amerikanern zu schaffen. Der Kniefall in Polen empörte die Rechten, die Polen schwiegen dazu. Dass ausgerechnet Brandt, der es am allerwenigsten nötig hatte, auf die Knie fiel, sagt viel über sein politisches Niveau und sein Selbstverständnis aus. Es sei eine spontane Aktion gewesen, sagte er später.

Die Frage, ob Brandts Politik maßgeblich die West-Ost-Konfrontation überwunden hat, wird kontrovers diskutiert. Für Hofmann war Brandt ein Mann mit Charakter. Ein Patriot. Und ein Politiker mit Klasse.