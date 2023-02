Omri Boehms radikaler Universalismus: „Die Aufklärung muss vor sich selbst geschützt werden“

Von: Michael Hesse

Philosoph Omri Boehm über vermeintlich westliche Werte, ihren allgemeinen Anspruch sowie die Verbindung der jüdischen Philosophie zu Immanuel Kant.

Professor Boehm, der Universalismus wird weltweit gerade als rein europäisches oder westliches Phänomen zurechtgestutzt, Menschenrechte basieren vor allem auf westlichen Werten, heißt es. Stimmt das?

Wenn wir alle Werte jeweils nur auf die Kulturkreise reduzieren, gibt es grundsätzlich keinen Universalismus, das ist einleuchtend. Dann ist der Universalismus in der Tat nur ein Wertsystem des sogenannten weißen Mannes. Ein Widerspruch, eigentlich. Daher lautet die Frage, die wir beantworten müssen: Was sind die Bedingungen, unter denen wir in die Lage versetzt werden, den Universalismus zu verteidigen? Eins ist dabei klar: Wenn wir ihn verteidigen können, führt dies zugleich zu einer ganz anderen Politik, allerdings radikaleren Politik, als sie jetzt angebliche „Universalisten“ betreiben.

Dem Westen hält man in dieser Frage Doppelmoral vor. Wie sehen Sie das?

Allzu oft zu Recht. Der Freiheitsbegriff der westlichen Kultur wird harsch kritisiert wegen ihres Kolonialismus, Sklaventums, Positivismus. Die Frage ist, ob das Konzept der Freiheit ein allgemeines ist oder mit der westlichen Kultur zu tun hat und nicht universell ist. Erst mit einem radikalen Universalismus, der nicht westlicher Provenienz ist, sind wir in der Lage, sowohl unsere Kultur als auch andere Kulturen zu kritisieren.

Sie haben sich in Ihrem Buch „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“ besonders mit der Philosophie Kants auseinandergesetzt. Es gibt eine jüdische Tradition der Kant-Auslegung in Deutschland. Sind Sie über den jüdischen Denker Hermann Cohen zu Kant gekommen?

Ich bin sehr froh, dass Sie danach fragen. Hermann Cohen ist zwar nicht der Weg, über den ich zu Kant geführt wurde, dennoch ist er außergewöhnlich wichtig für mich. Das Motto meines Buches stammt ja von ihm: „Das ist der Triumph der Religion der Propheten über die Philosophie der Ethik: dass sie allein die Idee der Menschheit entdeckt hat.“ Platon hat nicht wirklich Interesse an der Idee der Menschheit, er philosophiert über die Idee des Guten; die hebräischen Propheten haben diesen Begriff „entdeckt“; Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die wichtigsten Kant-Interpreten überhaupt deutsche Juden gewesen sind, für Kant geht es letztlich um die Verteidigung desselben Begriffs der Menschheit. Und da denke ich an eben jenen Hermann Cohen, vermutlich den wichtigsten Kant-Interpreten, den es je gegeben hat, oder auch an Ernst Cassirer, der verstanden hat, dass Kant aus der Idee der Humanität heraus philosophiert. Cassirer floh über Schweden aus Nazi-Deutschland und lehrte zuletzt in Yale, eine Universität, die auch mir immer noch wichtig ist, wo er unter anderem „An Essay on Man“ schrieb. Es gibt dazu eine persönliche Geschichte.

Erzählen Sie!

Eines Tages hat mir mein Doktorvater aus Yale seine gesamte Bibliothek vermacht. Ein Auto voller Bücher und Kartons, das wichtigste Stück darunter war die erste Ausgabe der von Ernst Cassirer herausgegebenen Werke Immanuel Kants, die er von seinem eigenen Doktorvater in Yale erhalten hatte. Ich glaube, die Aussage war, dass es noch etwas zu tun gibt, nicht nur mit Kant, sondern mit den Gründen, die deutsch-jüdische Interpreten dazu bringen, ihn so ernst zu nehmen. Aber lassen wir diese Geschichte jetzt mal beiseite...

Hat sich die Tradition der jüdischen Kant-Interpreten auf Ihr Buch ausgewirkt?

Sehr stark. Kurz gesagt, Hermann Cohen versuchte, den Universalismus zu verteidigen, indem er die wichtigsten Erkenntnisse des ethischen Monotheismus verteidigte. Der Monotheismus ist die Idee, dass es nur einen wahren Gott gibt, der ethische Monotheismus hingegen die Vorstellung, dass es nur eine wahre Idee von Gerechtigkeit gibt, die für alle gilt. Cohen versuchte dies zu tun, indem er Kant benutzte, um eine philosophische Artikulation von Maimonides’ Moses zu geben.

Maimonides ist ein äußerst wichtiger jüdischer Denker des Mittelalters gewesen.

Der wichtigste jüdische Denker! Meine Aufgabe ist sehr ähnlich, nur dass ich behaupte, dass wir sie nicht mit Maimonides’ Moses, sondern mit Maimonides’ Abraham angehen müssen: Nicht mit Moses, dem politischen Führer, sondern mit Abraham, demjenigen, der sich mit der Frage der universellen und sogar mit der Gerechtigkeit des einzigen wahren Gottes auseinandergesetzt hat. Die Tendenzen, die wir heute gegen den Universalismus beobachten können - auch unter jüdischen Denkern, die so vehement dagegen vorgehen und argumentieren, dass der Universalismus antisemitisch sei -, sind in einem tiefen Sinn nicht nur antiaufklärerisch, sondern antijüdisch. Um bestimmte Formen des Zionismus zu verteidigen, wenden sie sich nicht nur gegen eine jüdische Tradition, die auf Hermann Cohen und Ernst Cassirer zurückgeht, sondern gegen die Idee des ethischen Monotheismus selbst – und verurteilen diese jüdische Idee als antisemitisch. Ihr wahrer philosophischer Hintergrund ist – ich frage mich manchmal, wie bewusst ihnen dies ist – Martin Heidegger, der sich gegen das „Ideal“ der universellen Menschheit wandte, auf dem die Neokantianer Cohen und Cassirer bestanden. Heidegger forderte, ihr neokantianisches ethisch-monotheistisches Ideal durch eine höfliche, antiaufklärerische „robuste Identität“ als Sitz der Würde zu ersetzen.

Wo berührt sich das Denken Kants mit der jüdischen Tradition? Den Gedanken des Universalismus gibt es ja auch bei anderen Denkern der Aufklärung.

Die Frage ist nicht nur, ob man für oder gegen den Universalismus ist, sondern wie man die Bedeutung des Universalismus denkt. Der jüdische ethische Monotheismus, wie ich ihn verstehe und formuliert durch das, was ich die abrahamitische Unterscheidung (anstelle der „mosaischen Unterscheidung“) nenne, besteht in der Vorstellung, dass die Autorität der Gerechtigkeit nicht in der Natur oder Geschichte begründet ist, sondern darüber hinausgeht. Sie steht somit über jeder weltlichen Autorität oder jedem von Menschen gemachten Gesetz. Es war Kant, und kein anderer Denker der Aufklärung, der versuchte, diesen Grundsatz in modernen Begriffen zu formulieren.

Kant hat die religiösen Fundamente der Moral beseitigt. Er hat die Gottesbeweise destruiert und eine Moraltheorie begründet, die auf Gott verzichtet und sich auf die Vernunft stützt. Wie kommt bei Ihnen dann die Verbindung von Kant und Religion heraus?

Die Position Kants ist exakt die Position des biblischen Monotheismus: die Idee, dass der Glaube von der Ethik abhängt und nicht die Ethik vom Glauben. Das heißt, wir akzeptieren die Moral nicht, weil wir glauben, dass Gott, das „Absolute“, sie befohlen hat. Vielmehr kommen wir zum Glauben, weil wir eine absolute Verpflichtung zur Ethik erkennen – und absolute Verpflichtungen kommen nicht von der Natur und können auch nicht von ihr kommen. Kants Zerstörung des Beweises für die Existenz Gottes war entscheidend, ja sogar notwendig für diese Art von Glauben: Wenn wir an Gott glauben, dann nicht, weil es wissenschaftliche Erkenntnisse über Gottes Existenz gibt, sondern aufgrund unserer ethischen Verpflichtungen. Kant hielt dies zu Recht für eine biblische Einsicht, die er auf Hiob zurückführte, der, so Kant, „seinen Glauben auf die Ethik und nicht seine Ethik auf den Glauben gründete“. Und er dachte fälschlicherweise, dass das Modell Abrahams dieser Vorstellung widerspricht. Meine Interpretation von Abraham, nach dem die Gerechtigkeit absolut ist, weil sie über dem einen wahren Gott steht, versucht lediglich zu zeigen, dass das abrahamitische Ideal diese Vorstellung tatsächlich verkörpert – sogar noch tiefer als Hiob, der textlich und bewusst nach Abraham formuliert ist.

Brauchen wir Religion für universelle Werte?

Ich ziehe es vor, nicht über Religion zu sprechen, sondern über Glaube und Metaphysik. Glaube hat eine kognitive Eigenschaft und weniger eine institutionelle Praxis. Religion ist eher schlecht für Ethik. Wenn wir Wissenschaft betreiben, können wir den Universalismus nicht begründen, nehmen wir Religion, dann auch nicht. Um metaphysische Annahmen zu begründen, benötigen wir eine Form der kognitiven Offenheit für das Absolute. Klingt das „metaphysisch“? Denken Sie an diesen Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Er erhebt einen Anspruch auf absolute Wahrheit. Verfügt unser sogenanntes postmetaphysisches Denken über die kognitiven Ressourcen, um diese absolute Wahrheit ernst zu nehmen, oder ist diese wichtige Aussage nur Kitsch? Dies ist nicht nur eine erkenntnistheoretische Frage, sondern auch eine politische.

Was unternimmt Kant genau, um den Universalismus zu begründen?

Er ist bestrebt, diese Denkweise zu verteidigen, dass die universelle Gerechtigkeit über jeder Autorität steht. Für ihn ist der Mensch niemals bloß Mittel für andere, sondern ein Zweck an sich. Das bedeutet genau das: Jede Form der Sklaverei ist verboten. Das ist die zentrale Aussage des kategorischen Imperativs. Diese kategorische Wahrheit gilt absolut und steht über jeder Autorität und jedem Gesetz. Ich würde die tiefe Verbindung der jüdischen Tradition mit Kant in diesem Punkt verorten. Kants Versuch, diesen Strang zu verteidigen ist für mich der Grund, weshalb ich ihn in einer Kontinuität mit dem jüdischen Denken sehe. Die Ironie daran ist, dass Spinoza, über den ich sehr viel geschrieben und geforscht habe, ein jüdischer Denker ist, der vielleicht die größte Gefahr für den biblischen Monotheismus darstellte.

Inwiefern?

Spinoza ist ein Pantheist – alles ist Gott – und ein solcher Pantheismus scheint in gewissem Sinne monotheistisch zu sein, aber in Wirklichkeit setzt er die blinde Natur und damit die Macht, nicht die Gerechtigkeit, als einzigen Maßstab. Kant bietet eine Antwort auf Spinoza, und das macht wiederum seine Anziehungskraft unter den jüdischen Denkern aus. Ein Denker, der dies vollständig aufgenommen hat, ist eben Cohen, der aus diesen Gründen Kant gegen Spinoza verteidigte. „Einen unfassbaren Verrat am Judentum“, nannte er Spinoza einmal – schmerzhaft, vielleicht zu hart, aber nicht ganz falsch.

DAs Buch

Omri Boehm Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität. A. d. Engl. v. Michael Adrian. Propyläen, Berlin 2022.

Omri Boehm, geboren 1979, ist Associate Professor für Philosophie und Chair of the Philosophy Department an der New School for Social Research in New York. Er ist israelischer und deutscher Staatsbürger. Boehm hat in München und Berlin geforscht.

Mit seinem Buch „Kant’s Critique of Spinoza“ (Kants Kritik an Spinoza), erschienen 2014 bei Oxford University Press, machte er sich in der Kant-Forschung einen Namen.

Als Publizist schreibt er unter anderem über Israel, Politik und Philosophie in „Haaretz“, „Die Zeit“ und „The New York Times“. Bei Propyläen sind seine Bücher „Israel – eine Utopie“ und „Radikaler Universalismus“ erschienen.

176 S., 22 Euro.