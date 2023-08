Nicht-Bauen ist auch keine Lösung

Von: Robert Kaltenbrunner

Es liegt nahe, bei der Planung der eigenen soundsoviel Wände private Spielräume voll auszureizen – hier im niederländischen Helmond. © Imago

Beim Thema Wohnen braucht es einen Innovationsschub und einen beweglicheren Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Wer heutzutage in einer deutschen Großstadt eine Wohnung sucht, muss entweder tapfer sein – oder wohlhabend. Mieten und Immobilienpreise kannten in den letzten Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Verständlich erscheint daher die Forderung, durch den massenhaften Neubau von Wohnungen das Angebot zu erhöhen und dadurch die überhitzten Märkte zu beruhigen.

Preise werden jedoch nicht nur vom Angebot, sondern ebenso von der Nachfrage bestimmt. Und die Nachfrage nach Wohnraum ist in Deutschland nicht nur lokal extrem ausdifferenziert, sie unterliegt auch einem – zyklischen – Wandel. Wurden noch Ende der 1990er Jahre schrumpfende Städte propagiert und ganze Quartiere rückgebaut, sind dies heute die Orte mit dem höchsten Entwicklungsdruck.

Gleichzeitig sehen wir neben dem allseits bekannten Leerstand in strukturschwachen Regionen das relativ neue Phänomen von ungenutzten Gebäuden in Bestlage, sei es durch Spekulationen oder durch die Folgen der Corona- Pandemie (Stichworte Homeoffice und Aufgabe von Geschäften).

Wie man sich einrichtet in der Welt, wie man wohnt und sich behaust, das gehört zu unseren elementaren Kulturtechniken. Dennoch – oder gerade deshalb – sind sie in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht offenbar nur schwer zu optimieren. Auch ohne die aktuelle Massenarchitektur einem Qualitätscheck zu unterziehen, lässt sich doch feststellen, dass das Entwerfen schon lange nur noch ein kleiner Teil in der Wertschöpfung des Bauens und der Immobiliengeschäfte ist. Das große Geld wird mit Bauen von der Stange vom Einfamilienhaus bis zum Wohnblock, mit Spekulation und Anlagestrategien verdient. Bezogen auf menschliche Handlungen ist das mit dem Fortschritt also nicht so einfach: Was vernünftig wäre und was wir tatsächlich tun, das fällt oft auseinander.

Fraglos stehen wir vor einer großen Transformation, die unsere Spezies in diesem Jahrhundert leisten muss. Welche Aspekte und Treiber auch immer angeführt werden – weltweite Migration etwa, die sich weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich, oder der Erhalt der Biodiversität –, drei Aufgaben werden weithin als zentral anerkannt: der Klimawandel (sprich: Dekarbonisierung), die Energiewende (d.h. Ersatz fossiler durch erneuerbare Energien) sowie die Ressourcenwende (mit anderen Worten: eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft).

Alle drei sind eng mit dem Bauwesen verwoben. Etwa 40 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs resultiert aus gebäudebezogenen Verbräuchen. 90 Prozent aller in Deutschland verwendeten mineralischen Rohstoffe dienen der Herstellung von Baustoffen und -produkten. 40 Prozent der Treibhausgase der Industrieländer werden durch Gebäude und Gebäudetechnik freigesetzt.

Angesichts dessen ist es durchaus verständlich, wenn mitunter die Forderung erhoben wird, das Bauen zu verbieten. Als utilitaristisches Nutzenkalkül hätte dies wohl einen schnellen Skaleneffekt zur Folge. Aber eben auch gravierende gesellschaftliche Auswirkungen. Denn die Bevölkerungszahl Deutschlands ist von 1995 bis 2021 von 81,8 Millionen Einwohner auf 84,1 Millionen Menschen gestiegen. Und durch die demographisch bedingte, andauernde Haushaltsverkleinerung wuchs die Zahl der wohnungsnachfragenden Haushalte noch zusätzlich von 36,2 Millionen (1995) auf 40,7 Millionen (2021).

Das Nicht-Bauen ist keine nachhaltige Lösung, weil es eine Gerechtigkeitslücke zementiert: zwischen denen, die mit einer Wohnung bereits ausreichend versorgt sind, und jenen, die – aus welchen Gründen auch immer – noch auf der Suche nach einer adäquaten Behausung sind. Und eine Zwangskollektivierung des vorhandenen Hausbestandes, wie es etwa in der Sowjetunion die sog. Kommunalkas – bei der sich mehrere Parteien eine Wohnung teilen mussten – darstellten, kommt ja wohl nicht ernsthaft in Betracht.

Mehr noch: Gilt das Nicht-Bauen als Prämisse, dann würde es keine Entwicklung geben, keine Besserung. Tatsächlich ist beim Bauen und Wohnen ein noch nie dagewesener Innovationsschub nötig – zumal die bislang verfolgten Lösungsansätze vorrangig quantitative Ziele fokussieren. Schuhschachtel-Architektur und austauschbare Appartementblöcke mögen ja zweckdienlich sein – und sicherlich lassen sie sich auch technisch und energetisch optimieren – aber in ihrer Gesichtslosigkeit erweisen sie sich als unzulängliches Identifikationsangebot und deswegen als wenig zukunftstauglich.

Deshalb muss man sich mit einigen exemplarischen Fragen befassen. Woher etwa wollen wir wissen, wie „man“ in Zukunft wohnen will? Da gibt es eine Reihe objektiver Barrieren. So lässt es sich etwa empirisch nicht ableiten, ob man neue Wohnquartiere in ihrem äußeren Erscheinungsbild an möglichst egalitären Wertvorstellungen orientiert oder ob man ein größeres Maß an Differenzierungen der Wertigkeit einzelner Gebiete und Gebäude zulässt. Auch die Entscheidung für offene, auf Kommunikation angelegte oder stärker die Privatheit betonende Bauformen ist das Ergebnis einer Wertung. Beide Komponenten, normative Vorstellungen und empirische Analyse von Nutzerbedürfnissen und Nutzerverhalten, gehen als Rohstoff in den Entwurf ein und bilden den Rahmen für den Bauträger. Dabei bleibt jede Empirie denk-notwendig auf Vorgegebenes bezogen. Sie kann insbesondere neue, noch in der Zukunft liegende Entwicklungen nicht erfassen. Gerade weil es hier keine abgeschlossenen Antworten gibt, bleibt es immer gefährlich, sich bei Investitionen, die auf lange Frist Geltung behalten, auf einen abgeschlossenen Kanon von Funktionen und Bedürfnissen zu beziehen.

Neben dem wachsenden Stellenwert, den die kostenminimierenden, flächensparenden und energieoptimierenden Aspekte einnehmen (müssen), liegt es nahe, für unübersehbare Individualitäten private Spielräume des Wohnens auszureizen. Dazu gehört auch die „Seniorentauglichkeit“, wie der Blick auf Japan zeigt. Gemessen am Durchschnittsalter gilt Japans Bevölkerung als älteste der Welt.

Anders als in Europa werden dort bereits von Beginn architektonischer Planung an die verschiedenen Lebensphasen der Menschen in den Blick genommen und gleichermaßen die Wohnbedürfnisse junger Familien wie alter Menschen berücksichtigt. Dank flexibler Grundrisse, barrierefreier Einbauten und nutzerfreundlicher Bedienungselemente können ältere Menschen dort ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Haus führen, solange es eben geht.

Und: Wohnen hört nicht an der Fensterwand oder der Grundstücksgrenze auf. Unsere Lebensqualität wird in Zukunft vom Gelingen abhängen, das Quartier und das Umfeld zum festen Bestandteil des Wohnens zu machen. Umso mehr, wenn wir über eine nachhaltige Bauweise hinaus Grundstück und Gebäude als Teil eines größeren Ganzen sehen, als Teil einer Nachbarschaft, die wiederum in ihr städtisches bzw. ländliches Umfeld eingebettet ist.

Der Kulturkritiker Wend Fischer hat einmal mit Blick auf den Wohnungsbau empfohlen, „dass das Brauchen dem Machen vorangeht, dass der Gebrauch die Gestalt bestimmt, dass die Brauchbarkeit das Kriterium der Qualität ist. Diese Wahrheit konzentriert die Dinge und Bauten auf den Menschen, der sie braucht; der Mensch ist der Sinn ihrer Zweckbestimmung, hierin beruht ihre selbstverständliche Humanität.“ Ganz in diesem Sinne muss die Wohnarchitektur an jene Bautraditionen anknüpfen, die weniger fertige Lösungen anbieten als vielmehr den Rahmen vorgeben, der von den Nutzern und Nutzerinnen erst noch auszufüllen ist.