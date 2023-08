Musikindustrie gegen Internet Archive: Bibliothek der Störgeräusche

Von: Jana Ballweber

Zerbrechliches Gut: alte Schellackplatte. © Imago

Mehrere Musiklabels klagen gegen die Digitalisierung alter Schellack-Aufnahmen. Eine Sammlung will authentische Aufnahmen mit dem charakteristischen Knistern bewahren.

Es beginnt mit einem leisen Rauschen, einem Knistern und Knacken. Plötzlich setzt Musik ein. Der US-Tenor John Barnes Wells schmettert „My Wonderful Dream Girl“ aus dem Musical „Tik-Tok Man of Oz“. Das Knistern bleibt das gesamte Stück über präsent. Denn die Aufnahme stammt von einer Schellack-Platte aus dem Jahr 1913. Sie ist Teil des Projekts „The Great 78“, einer Aktion der gemeinnützigen Organisation „Internet Archive“, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Schellack-Platten mit 78 Umdrehungen pro Minute zu digitalisieren und der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich zu machen.

Mehr als 400 000 Aufnahmen sind in der Online-Bibliothek schon abrufbar. Sie stammen aus der Zeit zwischen 1898 und den späten 50er Jahren. Diese Platten sind sehr zerbrechlich und gelten als schwierig zu konservieren. Die Aufnahmen haben eine schlechte Qualität mit lauten Nebengeräuschen. Doch genau diesen Besonderheiten gilt das Interesse des Projekts: „Wir haben die oft sehr auffälligen Oberflächengeräusche und Unvollkommenheiten beibehalten und auch Dateien mit aufgenommen, die mit verschiedenen Größen und Formen von Abtastnadeln erzeugt wurden, um verschiedene Arten der Analyse zu erleichtern“, heißt es auf der Projektwebseite. Das Ziel der digitalen Sammlung sei es, Forschern und Forscherinnen Zugang zu diesen Aufnahmen zu verschaffen, ohne die physischen Artefakte zu beschädigen.

Musiklabels verklagen gemeinnützige Organisation wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzung

Doch dem Projekt droht Ungemach. Mehrere große Musiklabels, darunter die Universal Music Group und Sony Music Entertainment, verklagen das Internet Archive wegen „Urheberrechtsverletzungen im industriellen Ausmaß“. Der Grund: Seit einer Gesetzesänderung in den USA von 2018 gilt das Urheberrecht auch für Aufnahmen, die vor 1972 erschienen sind. Die Musikindustrie sieht ihre Einnahmen und die der Nachkommen der Künstler und Künstlerinnen in Gefahr, wenn die Aufnahmen kostenlos online zur Verfügung stehen. Es bestehe demnach auch keine Gefahr, dass die Musik verloren gehe, da sie auch auf den großen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music verfügbar sei. Die Konzerne generieren heute einen großen Teil ihrer Einnahmen über den Verkauf von Lizenzen für Musik an diese Streaming-Plattformen.

Das „The Great 78“-Projekt hält dem entgegen, dass die Aufnahmen auf den Streaming-Plattformen bearbeitet und von Störgeräuschen bereinigt seien – eben diese Störgeräusche, die man für die musikhistorische Forschung konservieren wolle. Rechtlich ist die Lage unklar. Das Urheberrechtsgesetz sieht Ausnahmen für faire und für nicht-kommerzielle Nutzung vor. Doch ob das Projekt darunter fällt, ist noch unklar.

Nicht die erste Urheberrechtsklage gegen Internet Archive

Es ist nicht die erste Klage, die das Internet Archive wegen seines Einsatzes für offenes, frei verfügbares Wissen ausfechten muss. Vor kurzem gingen Buchverlage erfolgreich gegen die Organisation vor, weil diese außerhalb des von den Verlagen favorisierten Lizenzsystems für E-Books digitale Kopien von Büchern verlieh. Ziel der Aktion war, Menschen auch während der Corona-Pandemie, als öffentliche Bibliotheken geschlossen waren, Literatur zugänglich zu machen. Auch hier sahen die Verlage sich finanziell benachteiligt, weil ihr eigenes Lizenzsystem für sie lukrativer ist. Das Internet Archive legte gegen die Entscheidung Berufung ein.

Die Prozesse belasten die gemeinnützige Organisation, die sich aus Spenden finanziert, auch finanziell. Die Musiklabels fordern mehr als 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz.