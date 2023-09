Mladen Dolar in der Romanfabrik Frankfurt: Unüberbrückbare Spaltungen

Philosoph Mladen Dolar in der Romanfabrik.

Als Mladen Dolar als junger Student im Juni 1969 nach Paris kam, waren die Aufstände vom Mai 1968 schon vorbei. „Ich habe die Revolution verpasst“, sagt Dolar auf einer Podiumsdiskussion in der Romanfabrik. „Aber der Geist der Veränderung war noch in der ganzen Stadt und überall Graffitis mit Slogans der Bewegung.“ Von seinem Wohnheim im noblen 16. Arrondissement blickte er auf ein solches. „Nous voulons jouir sans entraves“ (zu Deutsch: Wir wollen grenzenlos genießen) stand dort.

Später habe er dann festgestellt, so einfach, wie sich die Pariser Situationisten das vorstellten, ist die Sache nicht. „Das Genießen selbst ist ein Hindernis. Das haben mich Freud und Lacan gelehrt“, sagt Dolar. Die Psychoanalyse habe zwar selbst viel dazu beigetragen, die Tabus der bürgerlichen Gesellschaft abzubauen. Aber sie war skeptisch gegenüber der Idee, man könne die Sexualität einfach so befreien.

Die Veranstaltung in der Romanfabrik trug den Titel „Die aktuelle slowenische Philosophie im Spiegel der französischen“. Der slowenische Philosoph Mladen Dolar sprach hierbei über seinen intellektuellen Werdegang, und was seine Philosophie von der poststrukturalistischen Tradition unterscheidet. Soeben ist ein Bändchen mit einem Essay Dolars über die Macht von Gerüchten im Frankfurter Axel-Dielmann-Verlag erschienen.

Die Ljubljaner Schule

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit der Slovenian Book Agency JAK und des Goethe-Instituts Slowenien organisiert. Slowenien ist das diesjährige Gastland der Buchmesse. Scherzhaft wurde auch über ein philosophisches Duell der Ljubljaner Schule mit der Frankfurter Schule auf der Messe gesprochen. Für den Moderator Ruthard Stäblein bieten die Ljubljaner mehr subversives Denken als aktuelle Ansätze aus Frankfurt, die um Anerkennung kreisen.

Mladen Dolar wurde 1951 geboren und studierte u.a. in Paris und London. Er zählt neben Slavoj Žižek und Alenka Zupancic zu den bekanntesten Vertretern der Ljubljaner Schule für Psychoanalyse. Anspruchsvolles Ziel der Gruppe ist es, die Theorie Jacque Lacans mit der Philosophie des deutschen Idealismus zu verbinden. Hegel soll Lacan erklären. Dolar ließ sich aber auch von Derridas Sprachtheorie inspirieren, der er deutlich mehr abgewinnen kann als sein Kollege Slavoj Žižek – dessen Vorliebe für Einsichten durch Witze und popkulturelle Anspielungen Dolar teilt.

Dolar kehrt Derridas Diagnose um, die in der Schrift ein Mittel gegen die Allmacht der Präsenz sieht. In seinem Hauptwerk „His Master‘s Voice“ erscheint die Stimme als oft feminisiertes Phänomen der Disruption. Sie könne den Menschen in Form qualvoller Befehle des Über-Ich terrorisieren oder sein Genießen beim Singen befreien. Die unüberbrückbare Spaltung und das Unheimliche des Unbewussten seien etwas, was uns erst zu Menschen mache.