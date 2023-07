Mein kompliziertes Erbe

Von: Baha Kirlidokme

Bunte Kulturmischung: Die Stadt Kavala in Westthrakien. © Walter Bibikow/Imago

Der Vertrag von Lausanne hat auch nach hundert Jahren für Westthrakien-Türken eine besondere Bedeutung.

Atatürks Erbe ist das Erbe aller Türk:innen. Auch von Westthrakientürken, wie mir. Und dieses Erbe ist, minder gesagt, kompliziert. Erzähle ich Deutschen, dass meine Eltern Türk:innen aus Griechenland sind, reagieren die Leute aufgrund meines fränkischen Dialekts überrascht. Danach sagen sie entweder: „Oh, wie toll, das ist ja spannend“, oder sie sagen: „Oh, aber Griechen und Türken verstehen sich doch nicht so gut“. Nun, beides ist irgendwie richtig. Wobei letzteres zu verkürzt ist.

Ich erkläre dann immer schnell, dass das Ganze mit dem Zerfall des Osmanischen Reichs zu tun hat. Genauer mit dem Vertrag von Lausanne, der heute vor 100 Jahren geschlossen wurde. Unter anderem regelte er den Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland. Das ist zumindest die beschönigende Formulierung.

Tatsächlich regelte er, welche Minderheiten in beiden Ländern von Deportationen ausgeschlossen wurden, nachdem ethnische „Säuberungen“ in den Befreiungskriegen vorangegangen waren. So haben die Vertragspartner damals festgehalten, dass unter anderem die Istanbuler Griech:innen in der Türkei bleiben dürfen und die Westthrakientürk:innen in Griechenland. So wie meine Familie. So leben heute geschätzt 80 000 bis 120 000 Muslim:innen in Westthrakien, der größte Teil Türk:innen. Die Duldung verlief nicht immer konfliktfrei.

Seit Vertragsabschluss gibt es immer wieder Spannungen zwischen beiden Ländern, deren Leidtragende unter anderem die jeweilige Minderheit ist. Als die Türkei 1974 in Nordzypern einmarschierte, unabhängig davon, ob man die Invasion als Rettung der dort lebenden Türk:innen sieht oder als imperialistischen Streich, gab es in den türkisch bewohnten Stadtteilen Griechenlands Angriffe durch griechische Nationalisten, erinnert sich mein Vater. Er war damals zehn Jahre alt.

In der Altstadt Xanthis lassen sich die Spuren des Osmanischen Reichs noch an der Architektur erkennen. © Michael Runkel/Imago

Dabei sind Türk:innen und Griech:innen eigentlich mehr als Nachbarn. Wenn sie sich nicht gerade bekämpfen. Die Kulturen ähneln sich ungemein, haben sie sich in Zeiten des Osmanischen Reichs doch gegenseitig beeinflusst. Bis heute ist die gemeinsame Geschichte in den Altstädten Westthrakiens zu sehen, die von osmanischer Architektur geprägt ist. Doch die Politik beider Länder wirft die Beziehungen immer wieder zurück.

Anfang 2020 drohte Erdogan, in Griechenland einzumarschieren. Offiziell wegen Territorialansprüchen im Mittelmeer. Nun haben Westthrakientürken die griechische Staatsbürgerschaft und müssen ihren Wehrdienst ableisten, kommen aber oft aus rein türkisch bewohnten Stadtteilen oder Dörfern. Ich wollte mir nach Erdogans Drohungen damals nicht vorstellen, wie etwa ein Cousin von mir, gezwungen durch Vorgesetzte, abdrücken müsste, würden vor seinem Fadenkreuz türkische Soldaten stehen.

Nun haben Menschen in der Türkei und in Griechenland vor kurzem beinahe zeitgleich ihre autoritär rechtskonservativen Präsidenten beziehungsweise Ministerpräsidenten wiedergewählt. Aus teils ähnlichen Gründen. Doch abseits davon ist eine weitere Gemeinsamkeit die Rolle, die Atatürk in der Geschichte beider Länder spielt. Für viele liberale und progressive Türk:innen gilt der Staatsgründer, der in Thessaloniki geboren wurde, bis heute als Held, der nicht nur die Türkei vor dem Osmanischen Reich und imperialistischen Besatzern befreite, sondern den Menschen die Demokratie brachte. Für Konservative und Monarchist:innen gilt er als Verräter. Für Minderheiten als Faschist. Wie so oft, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Atatürk hat damals eine der modernsten Demokratien aufgebaut. Beim Thema Frauenrechte war die Türkei vielen westlichen Ländern voraus. Mit dem laizistischen Staatsverständnis, das Erdogan inzwischen ausgehöhlt hat, war die Türkei fortschrittlicher als Deutschland es heute ist. Auf der anderen Seite war die türkische Demokratie keine, in der alle gleich waren. Das merken Minderheiten, vor allem Kurd:innen bis heute. Angefangen bei ethnischen „Säuberungen“ bis hin zum Verbot der eigenen Sprache.

Das ist mein kompliziertes Erbe. Eigentlich bin ich Türke. Aber irgendwie auch Grieche. Und Deutscher sowieso. Und eigentlich sollten Türk:innen und Griech:innen Geschwister sein, denkt man nationalstaatlich. Denn eigentlich mögen sich die Leute beider Länder insgeheim.