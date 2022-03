Marianne Hoppe und Ödön von Horváth 1933 – „Raus, nichts wie raus“

„Horváth, Hoppe, Hitler“

Von bruchloser Anpassung und vagen Gedanken an eine Alternative: Die Schauspielerin Marianne Hoppe, der Dichter Ödön von Horváth, die Liebe und der Machtwechsel von 1933. Aus dem neuen Buch von Peter Michalzik.

Am 31. Januar 1933, also einen Tag nach der Ernennung Hitlers, hatte an den Münchner Kammerspielen „Das schwedische Zündholz“ Premiere: Der Komödiendichter Albert Wendel malt sich in diesem Lustspiel die Verlobung mit dem schwedischen Fräulein Birgitt aus. Marianne Hoppe war dieses „schwedische Zündholz“ Birgitt, Therese Giehse das gewitzte Hausmädchen Johanna, das kräftig mitmischt. War es an diesem Lustspielabend so, wie man es sich im Nachhinein vorstellt: erregte Diskussionen zwischen den Schauspielern, eine allgemeine Atmosphäre von Verunsicherung, ein Anflug von Angst, ein erregtes, nervöses Publikum? Und dazu einzelne, die wegen der Machtergreifung tief befriedigt waren? Oder war alles normal, ein Abend wie jeder andere, der erst später in der Rückschau eine solche Bedeutung gewann?

Marianne Hoppe, damals 23 Jahre alt, konnte sich – viel später – nicht mehr konkret erinnern. „Nach der Premiere des ,Schwedischen Zündholz‘ haben wir vor den Kammerspielen im Gläsernen Eck gesessen. Wahrscheinlich haben wir darüber geredet. Es gibt sicher Leute, die politisch ... Ich meine, ich habe meine politische Stellung schon gewusst, aber gehandelt habe ich leider nicht. Ich hatte viel zu tun und habe meinen Kram gemacht, und das, was ich eben nicht machen wollte, was mir da dubios erschien, habe ich eben nicht gemacht.“

Sie konnte sich also vor allem daran erinnern, im Gläsernen Eck gewesen zu sein. Sie äußerte eine ungewisse Vermutung über sich selbst. Alles weitere sind allgemeine Erwägungen, die sich aus den späteren Erfahrungen ergeben, die sich über die unmittelbare Erinnerung gelegt haben. Das Gläserne Eck existierte übrigens bis in die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts.

Der Regisseur Stephan Suschke führte ebenfalls einmal ein Gespräch mit ihr über dieses Thema: „Wir sprachen über die Nazizeit; ein stockendes, quälendes Gespräch. (…) Stunden hörte sie in sich hinein, versuchte sich zu erinnern, misstrauisch gegen Rechtfertigungen, gegen die schnellen Erklärungen. Keine Verteidigung, die Ahnung von Schuld: Man hat es mitgemacht, man war dabei, man war in dieser Suppe dabei.“

Marianne Hoppe war bereit, für die Bilder, die man mit ihr machen wollte, alles zu geben. Sie machte, wie sie sagte, ihren Kram. Sie wurde und sie konnte jede Rolle spielen. Sie war eine junge Frau, gierig, wild, offen, lebendig. Sie war die burschikose Frau. Sie war die moderne Frau, die im Büro ihren Mann steht. Sie war die junge Dame mit mondäner Mähne. Sie war die nachdenklich-melancholische, weil bereits gefallene schöne junge Frau. Sie war das erfrischend schöne Mädchen, das gerade Frau wird. Sie war die entschiedene starke Frau mit Zopf. Sie war der verführerische Vamp. Sie war die männliche Frau mit breitem Kreuz.

Da würde sich doch auch jetzt, mit diesen unsympathischen Nazis, etwas finden lassen.

***

Zwei Wochen nach dem Machtwechsel: Shakespeares „Komödie der Irrungen“ am 15. Februar 1933 in den Kammerspielen, ein „Faschingsulk“, Regie Otto Falckenberg. Das Spiel Hoppes, schrieben die Zeitungen, sei expressionistisch zerrissen gewesen. Stimmte man sich da bereits auf den neuen Ton der Kunstkritik ein?

Ödön von Horváth sah sich am 17. Februar die zweite Aufführung an. In der Kantine der Kammerspiele lernten sich Hoppe und Horváth danach kennen. Sie kam aus der Garderobe, er stand an der Bar. Es war ein höchst merkwürdiger Moment, so wie sie die Begegnung schilderte: „Und da sagte ich: So, wenn ich einen Sohn bekomme, dann nenne ich ihn Ödön. Daraufhin drehte er sich um.“ Das ist so spezifisch, das ist so unwahrscheinlich, dass an dieser Erinnerung etwas richtig sein muss. Und es ist auch typisch für Marianne Hoppe: In der Ruppigkeit der Kontaktaufnahme erinnert die Szene an das Kennenlernen mit dem Soziologen Carl Ludwig Dreyfuss im Hessischen Hof.

Eine andere Erinnerungsspur Hoppes: „Wir haben auf Teilung gespielt. Vier Mark fünfzig am Abend, die Einnahmen betrugen dreihundertfünfundsiebzig Mark. Als der Hasse ein Hörspiel gemacht hatte, lud er uns zum Gänsebraten ein. Wir hatten ja alle nichts zu essen. Da kam auch Horváth dazu. Ihn hatte ich kennengelernt, als ich ,Komödie der Irrungen‘ spielte. Er kam, und wir gingen los. Eine Beziehung ...“ – „Er schrieb für mich ,Die Unbekannte in der Seine‘ – ich sollte die Uraufführung spielen, aber dazu kam es nicht.“ – Ein anderes Faschingsfest. „Wir haben getanzt, und neben uns sagte jemand: Der Reichstag brennt. Da sagte Horváth: Raus, nichts wie raus.“

Autor und Buch Peter Michalzik, 1963 in Landshut geboren, hat in München studiert und war bis 2013 Feuilletonredakteur und Theaterkritiker der FR. In Biografien hat er sich unter anderem mit Gustaf Gründgens, Siegfried Unseld und Heinrich von Kleist befasst. Zuletzt erschien der Band „1900. Vegetarier, Künstler und Visionäre suchen nach dem neuen Paradies“ (DuMont 2018) über die Siedlungs- und Künstlergemeinschaft vom Monte Verità.



Sein neues Buch, aus dem der hier leicht bearbeitete Text stammt, blickt in Mosaiksteinen auf das höchst aktuelle Phänomen, wie sich Macht und Kunst arrangieren oder abstoßen. Und wie der Dichter, die Schauspielerin und der Diktator zur Masse und zum Massenpublikum der Zeit standen: Horváth als Beobachter, Hoppe als Star, Hitler als gefährlicher Verführer. Der Schauspielerin Marianne Hoppe ist Michalzik noch persönlich begegnet. Ihre Beziehung zu dem Dramatiker Ödön von Horváth ist bisher wenig erforscht. Das Buch kommt am Montag in den Handel – Peter Michalzik: Horváth, Hoppe, Hitler. 1926 bis 1938 – Das Zeitalter der Masse. Aufbau Verlag, Berlin 2022. 303 Seiten, 26 Euro.

Dieses „Raus, nichts wie raus“ ist der Satz von Horváth, den Marianne Hoppe am häufigsten zitierte. „Raus, nichts wie raus.“ Immer und immer wieder. Das legt den Verdacht nahe, dass es ihre eigenen Gedanken gewesen sein konnten. Vielleicht hat Horváth das gesagt, es erzeugte bei ihr jedenfalls ein großes inneres Echo. Horváth verließ Deutschland tatsächlich erst zwei Wochen später und kam 1934/35 für über ein Jahr nach Deutschland zurück, aus Hoppes Sicht aber ging er 1933 ins Exil. Marianne Hoppe floh aus Deutschland nie, nicht für eine Minute, anders auch als ihr späterer Ehemann Gustaf Gründgens, der mehrfach Anstalten machte, Deutschland hinter sich zu lassen. Dieses „Raus, nichts wie raus“ aber war der Gedanke, der sie nicht losließ, die andere Möglichkeit, der Gedanke, der für sie in der Figur Horváths Wirklichkeit gewesen war, dem sie aber nie gefolgt war.

Horváth tauchte in unserem Gespräch 1998 nicht nur als Gegenfigur zu Gründgens auf, er war die Gegenfigur. Er war die Figur, in der ein anderes Leben aufschien, mit dem sich für sie ein Dasein ganz ohne Nähe zum Dritten Reich aufgemacht hatte. Es wäre ein Leben gewesen, das später nicht unter der moralischen Last gelegen hatte, wie es mit Gründgens der Fall war. Mit Horváth leuchtete etwas Unbeschwertes, Leichtes und Freies auf, das sie mit Gründgens und mit den Nazis verspielt oder verloren hatte.

Interessant dabei war die Liebe. Die Intensität der Liebe, die sie zu Gründgens empfunden hatte, fand ebenfalls ihr Gegenstück in Horváth – und ein wenig in Dreyfuss, mit dem sie bedeutend länger und in Wirklichkeit intensiver verbunden war und der als Jude selbstverständlich ebenfalls über jeden Zweifel erhaben war. Aber die Liebe zu Horváth schilderte sie bedeutend intensiver als die zu Dreyfuss, in unserem Gespräch war Horváth die andere große Liebe.

Sie sei mit Horváth knapp ein Jahr befreundet gewesen, erzählte sie dem Journalisten Ben Witter, „mit seiner Melancholie und dem tödlichen Humor; in Gedanken war ich schon mit ihm emigriert.“ Horváth, zumindest hat Hoppe mir das so erzählt, war für sie auch ein Teil der Dreyfuss-Adorno-Horkheimer-Welt, jener intellektuellen Sphäre, an der sie in Frankfurt geschnuppert hatte. Diese Welt, darauf bestand sie, diese Welt hatte sie, neben ihrem Elternhaus, dagegen imprägniert, sich auf die Nazis einzulassen. Horváth war das andere für sie, Widerstand, Flucht, Exil.

Aber Horváth war noch mehr für sie. Marianne Hoppe blieb in Deutschland und hat sich mit den Nazis eingelassen. Sie für sich aber hatte das Gefühl, sich vor den Nazis gerettet zu haben. Raus, nichts wie raus, das war für sie auch die innere Reserve, die innere Emigration, die sie zwölf Jahre lang aufrechterhielt, der Beweis, dass sie die Welt der Nazis nicht in sich hineingelassen hat.

***

Wann beginnt man sich zu verändern? Merkt man selbst es überhaupt? Und wie gehen solche Veränderungen vor sich? Wie verändert man sich? Kann man sich überhaupt treu bleiben, wenn sich die gesamte Umgebung ändert? Von heute aus gesehen ist deutlich, welche Bedeutung und Brisanz diese Fragen für jeden Einzelnen hatten. Aber ist es nicht heute ähnlich? Die Welt ändert sich fundamental: Was aber geschieht mit einem selbst?

Die Filme, die Marianne Hoppe 1933 drehte, es waren drei, waren alle noch vor dem Machtwechsel geplant. Keiner der drei kann als Propagandafilm gelten. Und doch sieht man schon etwas von dem, was kommen wird, der Veränderung, der anderen Welt, die nun alles formt, auch die Frauen und das Bild der Frau. Wie tiefgreifend diese Änderung doch war, wie viele Lebensbereiche davon erfasst wurden, ist schwer nachzuvollziehen.

Aus den Gesichtern lesen wir die Zeit: Zum einen wuchs Marianne Hoppes Popularität weiter, was mehr Fotografien erforderlich machte. Zudem gab es nun die Filmstills. Bilder aus Filmen sind im wahren Sinne des Wortes Momentaufnahmen. Sie geben nur einen Augenblick wieder, schon im nächsten Moment kann jemand ganz anders wirken. Und doch sind es die Bilder, die aus vielen ausgesucht wurden, um für den gesamten Film oder für die Person zu stehen. Es sind die Bilder, die man für typisch oder markant hielt. Die Bilder, die den Gesamteindruck zusammenfassten. Oder die man sonst für gelungen und passend hielt. Insofern ist es sinnvoll, neben den Zeitungs- und Illustrierten-Bildern auch Filmbilder anzusehen, wenn man aus den Gesichtern die Zeit lesen will.

„Heideschulmeister Uwe Carsten“, die Dreharbeiten fanden von August bis September 1933 statt. So brav, so treu, so gefühlvoll kann Marianne Hoppe schauen. So innig. Oder auch echt und keusch, bescheiden und sehnsüchtig? Hier ist sie wirklich anders. Marianne Hoppe zeigt das Gesicht einer Frau, das wir bisher noch nicht kannten. Sie ist häuslich, sie denkt an den Mann, künftige Tragik vorwegnehmend.

Der „Völkische Beobachter“ entdeckte – nicht ganz falsch – Frivolität in ihrem Spiel. Man spürte, dass sie es nicht so ganz bitter ernst meinte, wie es dem „Völkischen Beobachter“ war. Marianne Hoppe war nicht für die süßliche, den Mann herbeisehnende Variante des Daseins geschaffen. „Ein schönes, von Leid, Liebe und Entsagung mild und gütig überschienenes Gesicht“, schrieb eine andere Zeitung. So konnte man sich gemütlich und gemütvoll auf das neue Frauenbild einschwingen.

Keiner der drei Filme, „Judas von Tirol“, „Heideschulmeister“, „Schimmelreiter“, war ein Propagandafilm. Aber sie passten in die Zeit. Da war kein Bruch.