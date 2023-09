Lebenswerte Städte: Eine Ware, die für alles offen sein muss

Von: Robert Kaltenbrunner

nd Kargheit und Konformität ein Ausdruck von „Ehrlichkeit“? Das Europaviertel mit Frankfurter Skyline vom Europagarten aus betrachtet. © Rolf Oeser

Wer baut, hat heute meist eine anonyme Kundschaft im Blick. Das sieht man. Muss das so sein?

Ein hübsches Bonmot von Heinz Erhardt lautet: „Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken.“ Wenn man es in die Sphäre von Architektur und Städtebau übersetzt, dann geht es um die widersprüchliche Beziehung zwischen Inhalt und Erscheinung: Was macht das Gebäude aus und wie wirkt es?

Schaut man auf die Europacity in Berlin, die Münchener Messestadt Riem, oder in Frankfurt auf das Europaviertel und den Riedberg – so stellt sich unwillkürlich die Frage, ob uns die Fähigkeit, lebenswerte Städte mit urbanen Räumen zu schaffen, verloren gegangen ist. Die jüngst fertiggestellten Neubauviertel wirken überwiegend monoton, irgendwie steril, kaum nutzungsgemischt. Ihre Erdgeschosszonen sind weithin blind, erzeugen jedenfalls kein städtisches Leben. Sind Kargheit und Konformität hier Ausdruck von Ehrlichkeit? Oder eher unbeabsichtigter Nebenaspekt?

Seit vielen Jahrzehnten manipuliert man die Oberflächen von Gebäuden, um eben jene Vorrichtungen zu verbergen, die den Komfort in ihrer Nutzung erst ermöglichen. Ein Beispiel ist die abgehängte Decke, die einen großen Hohlraum für alle möglichen Leitungsrohre und Verkabelungen bot und auf diese Weise für Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist. Der renommierte Historiker Reyner Banham lehnte die Unehrlichkeit solcher verdoppelten Oberflächen ab und bezeichnete sie in seinem Klassiker „The Architecture of the Well-Tempered Environment“ als „verdeckte Umweltmacht“.

In der Ideengeschichte der Baukunst wird nicht erst seit Gottfried Sempers „Bekleidungstheorie“ über den Zusammenhang von Zweck und Form, Struktur und Hülle befunden. Die klassische Moderne aber wollte von einem ausgewogenen Wechselverhältnis nichts wissen: Was nicht der funktionalen oder konstruktiven Bestimmung eines Gebäudes diente, lehnte sie vehement ab. Die programmatische Formel lautete form follows function. Jählings wird zwischen der raumbildenden Funktion von Fläche und der Fassade kategorisch getrennt.

Das ist nicht bloß Schnee von gestern. Allerorts stößt man auf Indifferenz in Form prägnanter Architekturen, die wenig bis nichts über ihren Zweck, ihre raison d’être, offenbaren. Dabei war für die Baukunst seit je die Einheit von Inhalt und Form entscheidend, verbunden mit einem „moralischen“ Anspruch etwa im Sinne Schinkels. In nicht unbeträchtlichem Maße gründete sich darauf auch das Selbstverständnis eines Berufsstandes: „Wahr“ und „ehrlich“ sollte das sein, was man schuf.

Doch sind solch ethische Kategorien unter heutigen Bedingungen nicht vollkommen anachronistisch, wenn – wie im Bürobau häufig – ein Projekt, das erst im Entstehen begriffen, aber bereits mit Baurechten versehen ist, von dem einen an den anderen Developer verkauft wird? Denn es ist und bleibt ein unüberbrückbarer Unterschied, ob man für einen Bauherrn, eine Bauherrin plant, die das Gebäude später selbst nutzen, oder ob dies für Investorengruppe geschieht, die sich viele Verwertungs- und Vermietungsoptionen offenhalten wollen.

Die meisten werden ohnehin für eine anonyme Kundschaft präpariert sein wollen. Da geht es um möglichst viel und möglichst flexible Nutzfläche hinter den Achsrastern der Fassade. Die funktionalen Programme der neu zu erstellenden Bauten sind offenbar immer weniger scharf umrissen, immer weniger spezifiziert, immer neutraler. Wenngleich es übertrieben erscheint, damit gleich den Tod der Architektur zu postulieren, liegt hier doch ein Problem: Klar definierten Typenlösungen für bestimmte Bauaufgaben sind tendenziell obsolet.

Ob Kirchen, Schulen, Rathäuser oder Museen: Noch vor hundert Jahren konnte man sie – ihrer je lokalen Unterschiedlichkeit zum Trotz – als solche erkennen. Der Bautypus gab unmittelbar Auskunft über sich selbst. Das kam nicht von ungefähr, denn er war Gegenstand einer lang tradierten kulturellen Verwurzelung. Er wurde zudem immer wieder neu verhandelt und legitimiert, etwa in John Ruskins Verbindung von Stil, Konstruktion und Form oder Eugène Viollet-le-Ducs Funktionalismusbegriff im Sinne von Materialgerechtigkeit und Baukonstruktion. Tempi passati! Doch statt über diesen verlorenen Zusammenhang zu lamentieren, sollte man besser danach fragen, wie er unter heutigen Bedingungen neu belebt werden kann.

Die Postmoderne hat gegenüber der Moderne ein grundlegend anderes Verhältnis von Form und Funktion postuliert, indem beide Kategorien voneinander getrennt und autonomisiert wurden. Seither ist die ganze Stilgeschichte der Architektur wieder Vorrat für die Formproduktion. Die vom Bauherrn oder vom Markt geforderte Funktion – und sei sie noch so unspezifisch – wird hingegen unhinterfragt geliefert. Doch sind Kreativität und Intelligenz beim Entwurf heute schon deshalb gefragt, weil nicht nur ein hohes Maß an Funktionalität für die geplante Nutzung sichergestellt, sondern gleichzeitig Nutzungsänderungen ohne zu großen baulichen Aufwand ermöglicht werden müssen. Und all das bei einer Kaskade von Komponenten mit jeweils unterschiedlicher Lebensdauer: Denn bei der IT-Infrastruktur finden alle fünf Jahre Technologiesprünge statt, bei Heizungen und Klimasystemen alle 15 Jahre. Wenn immer schnellere Nutzungszyklen und technische Veränderungen die Ansprüche an den Grundriss verändern, dann sind flexible Lösungen erforderlich. Wie passt das zu Distinktion und „genius loci“?

Viele aktuelle Beispiele illustrieren, dass die Architektur kraft ihrer Erscheinungsform bestimmte Aufgaben übernehmen kann: als Markenzeichen, als Lifestyle-Vehikel, als städtebauliches Ordnungsinstrument. Dabei mag es zwar sein, dass die Planenden noch immer – zumindest rhetorisch – viel Wert auf „Ehrlichkeit“ legen; wobei sie diesen Anspruch auf die Materialität ebenso beziehen wie auf die funktionale Ebene. Vielleicht geht es ihnen auch immer noch um die Frage: Zeigt das Gebäude, wofür es gebaut wurde, oder macht es uns etwas vor? Aber es ist dies eine Annahme, die vielen Nichtarchitekten, Nichtarchitektinnen womöglich absurd vorkommt. Warum soll sich das Haus denn nicht attraktiv verhüllen? Das machen wir mit unserem Körper doch auch, wenn wir uns morgens anziehen.

Kann man überhaupt noch „wahr und ehrlich“ bauen, wenn es gewagt ist, sich bei Investitionen, die auf lange Frist Geltung behalten, auf einen abgeschlossenen Kanon von Funktionen und Bedürfnissen zu beziehen? Braucht es nicht eher eine gewisse Neutralität, im Städtebau ebenso wie auf der Ebene einzelner Gebäude? Ein Blick auf die Geschichte unterstreicht das: Die Mietskasernen des 19. Jahrhunderts mit ihren konventionellen Konstruktionen und ihren einförmigen, aber neutralen Grundrissen konnten ohne großen Aufwand umgewidmet und umgebaut werden, um anderen Zwecken zu dienen als jenem, dem sie ursprünglich zugesprochen waren. Die Nachkriegssiedlungen mit ihren vorgefertigten Betonkonstruktionen und ihren hochspezialisierten Grundrissen konnten es nicht. Gerade die sogenannte Kreuzberger Mischung in Berlin stellte seinerzeit eine große Innovation im Städtebau dar: Die Dichte hoch, die Wege kurz, und auch eine gewisse soziale Mischung war garantiert.

Und heute? Wichtig ist nicht nur das mit universal design und intelligenter Gebäudetechnik ausgestattete Gebäude, sondern auch die Schaffung eng verzahnter Nachbarschaften mit intimen Wegenetzen und öffentlich genutzten Erdgeschossen. Statt der herkömmlichen, meist aus solitären Wohnblocks und Abstandsgrün bestehenden Siedlungen, in denen sich viele Menschen weder wohl noch sicher fühlen, geht es um die Gestaltung eines Angebots: Um die Begegnung der Menschen zwischen den Gebäuden.

Angesichts von utilitaristischer Zweckbestimmung einerseits und ikonographischer Selbstüberhöhung andererseits scheint in der heutigen Architektur wenig Platz für Ehrlichkeit. Trotzdem, oder gerade deshalb, liegt darin ihre eminente schöpferische Herausforderung. Und das lässt sich ja auch auf unseren Lebensalltag rückbeziehen: Wir machen uns chic, aber wir wollen auch erkannt werden.