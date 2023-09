Kulturhauptstadt Chemnitz: „Alle sollen sich sicher fühlen“

Von: Pitt von Bebenburg

Stefan Schmidtke, Chef der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, über sächsische Renitenz und warum Garagen für ganz Osteuropa so wichtig sind.

Herr Schmidtke, was für eine Stadt ist Chemnitz und wie soll sie sich präsentieren als Kulturhauptstadt?

Ich komme von hier, war 30 Jahre lang nicht da und bin jetzt wieder hier. Für mich bietet sich Chemnitz an als eine Stadt der beseelten Tuer, Entwickler, eigenständigen Macher. Als Kulturhauptstadt Europas 2025 ist es unser Ziel, die Macherinnen und Macher dabei zu unterstützen, sich zu zeigen, sichtbar zu werden. In Sachsen, in Deutschland und in Europa. Hier leben viele Menschen, die auf eine große Lebensleistung zurückschauen. Es gab eine lange Zeit, in der diese Leistungen nicht gesehen und nicht bedacht wurden.

Was bedeutet das für potenzielle Besucherinnen und Besucher?

Das Bewerbungsbuch umfasst 72 Projektideen. Unsere GmbH wurde gegründet, um jede dieser Ideen auf Machbarkeit hin zu überprüfen und im Idealfall mit den dahinter stehenden Vereinen, Museen, Galerien, Theatergruppen und vielen anderen zu einem Vertragsverhältnis zu kommen. Denn die Ideen werden von diesen vielen Partnern selbst umgesetzt. So entsteht für 2025 ein Programm, das unmittelbar von den Akteuren in der Stadt kommt und nicht von außen kuratiert wird. Es ist erstaunlich, wie wenig Menschen aus der Bundesrepublik schon einmal in Chemnitz waren. Es wird Zeit, dass die Chemnitzerinnen und Chemnitzer und die Menschen aus den umliegenden 38 Kommunen der Kulturregion zeigen, wer sie sind. Die Berichterstattung hat stark fokussiert auf rechte Teile der Stadtgesellschaft, die hier einen großen Raum haben. Die Menschen wollen dieses Bild revidieren und zeigen, dass die Mehrheit demokratische Werte vertritt. Sie wollen den Besucherinnen und Besuchern eine offene, freundliche und sehr vielfältige Stadt vorstellen.

Die rechte Szene gibt es ja verfestigt seit den 90er Jahren und der Terrorgruppe NSU, die hier Unterschlupf fand. Wie gehen Sie damit in Ihren Projekten um?

Wir sind angetreten nicht gegen etwas, sondern für etwas zu sein. Unsere wesentliche Aufgabe ist es, durch die Aktivitäten für das Kulturhauptstadt-Jahr die demokratischen Kräfte und das Miteinander in der Stadt und in der Region zu stärken und auf stabile Füße zu stellen. Deshalb müssen sich die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner in der Stadt und dem Umland und wir als GmbH ganz klar positionieren zu unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Wir positionieren uns als miteinander und füreinander schaffende Gemeinschaft.

Es hat im März einen Überfall auf einen Kulturmanager gegeben, der nachts mit einer internationalen Gruppe auf dem Nachhauseweg von einem Club war. Können sich denn internationale Besucherinnen und Besucher überhaupt sicher fühlen, wenn sie die Kulturhauptstadt besuchen?

Alle Menschen, die diese Stadt besuchen, sollen sich sicher fühlen. Das ist natürlich ein Thema, an dem wir bereits jetzt arbeiten – gemeinsam mit allen Beteiligten in der Stadt und auch beim Freistaat Sachsen. Denn so funktioniert Kulturhauptstadt Europas – als Zusammenspiel vieler Akteure. Wir kümmern uns um das Programm, die Stadtverwaltung setzt eine Vielzahl von Investivmaßnahmen um, das Stadtmarketing und Tourismusverbände übernehmen die touristische Vermarktung und die Sicherheitsstrukturen sind federführend bei der Erarbeitung eines gesamtheitlichen Konzepts. Wir als GmbH der Kulturhauptstadt Europas sehen unseren Beitrag zum Sicherheitskonzept beispielsweise darin, dass wir unseren Projektpartnerinnen und Projektpartnern Workshops anbieten, Awareness-Trainings und Schulungen, wie man für Veranstaltungen sichere Räume für ein diverses Publikum schafft.

Ein Teil der Kulturhauptstadt ist das Projekt „#3000Garagen“. Was schwebt Ihnen vor?

Die Garagen, mit denen wir uns für das Kulturhauptstadt-Programm beschäftigen, sind ein echtes Phänomen der ehemaligen sozialistischen Länder – nicht nur hier im Osten Deutschlands, sondern auch in Tschechien, Polen und so weiter. Die meisten Menschen wohnten und wohnen in Mehrfamilienhäusern und nicht in Eigenheim mit Garage. Wenn man nach vielen Jahren Wartezeit ein Auto bekam, sollte es möglichst nicht auf der Straße stehen. Deshalb haben die Menschen meist in kollektiver Eigeninitiative Garagenhöfe mit einem ganz bestimmten Typ Einheitsgarage gebaut, in einfachen oder doppelten Reihen aneinander geklebt und häufig in größeren Komplexen zusammengefasst. Diese Orte waren deshalb von Anfang an Orte der sozialen Begegnung, nicht nur die Abstellplätze für Autos. Wir haben in Chemnitz 22 000 solcher Garagen, die sich auf 163 so genannten Garagenhöfen befinden. Ziel dieses Projekts ist es, die Geschichten der Menschen zu erzählen, die diese Garagen gebaut haben, die sie heute nutzen, die darin werkeln und schrauben oder sich zum gemeinsamen Grillen im Garagenhof treffen. Das Konzept entwickelt sich aus dem Zuhören und Aufnehmen der Wünsche der Garagenbesitzer, aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Ich kann Ihnen deshalb heute noch nicht sagen, was Sie als Besucher 2025 erleben können.

Im Umland ist der Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ geplant. Was ist das für ein Projekt?

Der „Purple Path“ entsteht als Verbindung zwischen der Region und der Großstadt Chemnitz. Das ist ein europäisches Anliegen. Das Überthema dieses Kunstweges ist, die Geschichte der vom Bergbau geprägten Region zu erzählen, unter dem Motto „Alles kommt vom Berge“. Das Zinn, das Silber, das Uran kommen aus dem Berg und waren Grundlage für die Industrialisierung. Es wurden Rohstoffe gewonnen, mit der Verarbeitung entstand Handwerk, aus dem Handwerk entstand Technologie und aus der Technologie entstand die Industriemetropole Chemnitz. Für die 38 Kommunen, die zusammen mit Chemnitz den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen, entwickeln wir mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern Arbeiten für den öffentlichen Raum, die die Geschichte und Gegenwart dieser Orte spiegeln, sei es durch die verwendeten Materialien, Bezüge auf konkrete Ereignisse oder eine bestimmte Ästhetik.

Und dann kam der Zusammenbruch der Chemnitzer Industrie mit der Wende, rund 100 000 Arbeitsplätze gingen verloren. Wie spiegelt sich das wider?

Es gibt in Chemnitz und der Region, und nicht nur dort, viele Lebensleistungen und Lebensgeschichten, die bisher nicht erzählt worden sind. Die deutsche Wiedervereinigung ist hervorragend geglückt, und sie ist wirtschaftlich auch nicht schief gegangen. Was aber fehlt, ist das aufzunehmen, was vor dem Zusammenbruch der DDR war. Das Programm der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 wird unter anderem die Geschichten dieser Menschen zum Klingen bringen.

Sie sind in Döbeln geboren. Was speisen Sie aus Ihrer sächsischen Herkunftsgeschichte mit ein?

Vielleicht meine, wie soll ich sagen, sächsische „Renitenz“? Dafür sind wir ja bekannt. Wenn die Leute erzählen, kann ich sie emotional sehr stark wahrnehmen. Mit den Inhalten setze ich mich auch auseinander. Meine wichtigsten Werkzeuge sind im Augenblick: Zuhören, Augen, Ohren und Herz weit offen. Es wird nur so gut, wie wir die Leute selber in Bewegung bringen. Und das auf einer Grundlage, dass über viele Jahrzehnte hier vieles von oben angesagt wurde, wo viele Enttäuschungen entstanden sind in Biografien. Das ist eine ganz besondere Region, in der die Menschen gezeigt haben, dass sie aufstehen und immer weitermachen können.

Haben Sie manchmal den Eindruck, dass die Erwartungen an die Kulturhauptstadt zu groß werden könnten?

Das ist bei allen Europäischen Kulturhauptstädten gleich. Am Anfang heißt es nur: Wir werden Europäische Kulturhauptstadt. Der Titelgewinn löst zunächst eine große Euphorie aus. Aber er bedeutet für jeden und jede etwas anderes. Manche Chemnitzerinnen und Chemnitzer fragen uns, ob Roland Kaiser auftritt oder ob weltbekannte DJs kommen. Aber es wird eben nicht einfach ein Jahr voller Events. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Interessen zu vertreten und Ideen umzusetzen. Man muss das in einen aufwändigen Arbeitsprozess hinunter dividieren. Deshalb vergehen zwischen Vergabe des Titels (2020) und dem Titeljahr fast fünf Jahre. Die sind harte Arbeit und da geht die Euphorie zwischenzeitig auch schon mal verloren. Wir erhöhen gerade in Länge, Breite und Höhe das Kulturangebot sehr und legen die Grundlage für Strukturen, die Bestand haben sollen.

Stefan Schmidtke ist Geschäftsführer der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH. © privat