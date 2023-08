Kulturgeschichte des Lärms: „Laut war es auf der Erde immer. Nur der Lärm war anders“

Von: Peter Riesbeck

„Einzelne Klangquellen versiegen, neue kommen hinzu“: In New York treffen sich um 1920 Auto und Pferd. © Imago

Kai-Ove Kessler über die Stille des Urknalls, den Radau des Aufstands und sein Buch zur Kulturgeschichte des Lärms.

Herr Kessler, haben Sie ein Lieblingsgeräusch?

Das leise Fallen des Regens im Sommer – das beruhigt mich sehr ...

Sie haben sich intensiv mit der Kulturgeschichte des Lärms befasst. Der Urknall beim Ursprung des Weltalls vor knapp 14 Milliarden Jahren war überhaupt nicht wahrnehmbar, schreiben Sie. Wie lässt sich das feststellen?

Schall braucht Raum, Zeit und ein Trägermedium wie Luft oder Wasser, um sich ausbreiten zu können. Nichts war vorhanden, als sich der Urknall ereignete. Infolgedessen war es mucksmäuschenstill – sagt die Astrophysik und das klingt auch logisch. Dafür durchzog wenig später eine Art Ur-Brummen das Weltall, das ein US-Physiker Anfang der 2000er Jahre sogar hörbar machte.

Ruhig ging es also nie wirklich zu. In der frühen Erdgeschichte lärmten Vulkanausbrüche. Die belebte Natur kann bis heute sehr laut sein. Die männliche Singzikade kommt auf 100 Dezibel, das ist lauter als ein Benzinrasenmäher …?

Laut war es auf der Erde immer, der Lärm war nur anders. Und die Intensität des Lärms war über die Zeiträume sehr unterschiedlich verteilt. Auch bestimmte Formen des Lärms kamen und gingen. Den ohrenbetäubenden Krach von Pferdefuhrwerken kennt heute kaum noch jemand. Vor 150 Jahren war er die Hauptursache des Lärms, der fast alle Menschen störte. Man muss die Laute der Natur von dem von Menschen gemachten Lärm unterscheiden. Vor allem dieser Lärm ist es, der uns heute nervt. Wir sind das eigentliche Problem.

Rückzug sucht der Mensch in der Natur. Woher rührt unser Ideal von der ruhigen Natur?

Die stille Natur erfüllt tiefe Sehnsüchte – nach Ruhe, Geborgenheit und Gesundheit. Aber selbst die ruhige Natur ist nicht still. Erst das Singen der Vögel, das leise Rauschen des Windes oder das Glucksen eines Baches machen das Naturerlebnis perfekt. Absolute Stille kann eher Beklommenheit, Spannung oder sogar Angst erzeugen.

Lauten Naturereignissen wurde früher eine göttliche Erklärung beigemessen. Die Germanen kannten die gewitterwütige Gottheit Donar, im antiken Griechenland schickte Zeus Blitz und Donner. Der kanadische Forscher Raymond Murray Schafer spricht von „Sacred Noise“, dem heiligen Lärm. Was meint er damit?

Er umschreibt damit, wie die Menschen den Lärm der Natur in früheren Zeiten aufgefasst haben. Sie konnten Blitz und Donner noch nicht naturwissenschaftlich erklären, also mussten Gewitter von den Göttern erzeugt worden sein.

Definitiv laut war es von Anfang an in der Stadt. Schon der Dichter Horaz stört sich am Geräuschpegel Roms und klagt: „Der Baukran hievt bald einen Steinblock empor, bald einen riesigen Balken. Da schleppt sich ein Trauerzug mit klobigen Rädern vorbei, dort reißt ein tollwütiger Hund aus, da rennt ein schmutziges Schwein vorbei.“ Warum nervt gerade der Lärm anderer eigentlich so?

Weil wir uns nur schwer vor ihm schützen können. Heute gibt es Lärmschutzfenster und Lärmschutzverordnungen. Im alten Rom klang der Lärm der Handwerker Tag und Nacht von der Straße durch dünne Wände bis in den sechsten Stock der schon damals vorhandenen Hochhäuser. Und Lärm nervt vor allem dann, wenn wir ihn auf uns selbst beziehen. Das ununterbrochene Bellen des Nachbarhundes empfinden viele Menschen als Angriff auf ihr persönliches Ruhebedürfnis.

Die Liste der Klagen über Lärm aus der Nachbarschaft ist lang. Goethe etwa ärgert sich in Weimar über eine nahe Kegelbahn. Warum entzweit gerade der Streit über Lärm in der Nachbarschaft so sehr?

Nachbarschaftslärm ist nach dem Verkehrslärm der Krach, der die Menschen in Deutschland heute am meisten stört. Und dann kommt dazu, dass Lärm häufig mit Rücksichtslosigkeit verbunden ist. Gerade das bringt viele Menschen mehr auf die Palme als der eigentliche Lärm.

„Krach und Lärm wurde zunehmend zu einer sozialen Frage“, halten Sie fest. Schon in der frühen Neuzeit und erst recht mit Beginn der Industrialisierung macht das aufstrebende Bürgertum gegen Lärm in unmittelbarer Umgebung mobil. Ist Ruhe nicht nur erste Bürgerpflicht, sondern auch ein Privileg der Reichen?

Das ist noch heute so. Wer es sich leisten kann, entflieht dem Straßenlärm und zieht in eine ruhige Wohngegend. Wohlhabende müssen nicht in Mietskasernen leben und haben in der Regel weniger Nachbarn. Schon spätmittelalterliche Unternehmer zogen von ihren lärmenden Eisenmühlen weg, obwohl Arbeit und Wohnen damals überall vereint waren. Das Krachen der Eisenhämmer störte nur noch die Nachbarschaft.

Den Unterdrückten bleibt der Radau zum Protest. Luther kündigt die Reformation 1517 mit Hammerschlägen an, in der Französischen Revolution zieht die Menge 1789 lärmend vor die Bastille und die „Fridays for Future“ schreien ihre Wut mit den Worten heraus: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Ist Lautstärke die letzte verbleibende Protestform?

Zur Person Kai-Ove Kessler stammt aus Holstein. Nach dem Abitur in Elmshorn studierte er Geschichte in Hamburg. Kessler arbeitet als Redakteur beim NDR, spielt Schlagzeug in einer Hard-Rock-Band und lebt in Hamburg. In seinem Buch „Die Welt ist laut. Eine Geschichte des Lärms“ erzählt er die Weltgeschichte entlang des Klangs. Vom tiefen Brummen bei der Erdentstehung bis zur unfreiwilligen Ruhe während der Pandemie. Über QR-Codes lässt sich ein Eindruck über den Klang zahlreicher Epochen gewinnen, auch Otto von Bismarck und Generalfeldmarschall Hellmuth von Moltke sind auf ersten Tonaufnahmen zu hören. Die Idee zum Buch kam im Geschichtsunterricht, als Kessler sich fragte, wie die abgebildeten Gemälde des Malers Adolf von Menzel wohl klingen mögen. Der Schallpegel des Lärms wird in Dezibel (dB) gemessen, benannt nach dem Forscher Alexander Bell (1847-1922). 20 dB beschreibt ein Blätterrauschen, ein Benzinrasenmäher kommt auf bis zu 80 dB, ein Rockkonzert auf 110 dB. Ab 130 dB (etwas unter dem Düsenjet) wird’s schmerzhaft für die Ohren.

Lärm ist wirksam und kostet nichts. Allein schon deshalb wurde er zum Protestmittel des Proletariats und der Besitzlosen. Die Revolutionen der Weltgeschichte waren laut und unüberhörbar. Doch auch die Mächtigen nutzten und nutzen den Lärm – vor allem Potentaten und Gewaltherrscher. Lautstärke war ein Machtmittel Hitlers und Mussolinis.

NS-Propagandaminister Joseph Goebbels stellt 1939 fest, „dass die Eroberung der Macht ohne Auto, Flugzeug und Lautsprecher nicht möglich gewesen wäre“. Was macht das krawallige Wort zum Mittel der Gewaltherrschaft?

Der Lärm der Diktatur schüchterte die Menschen nicht nur ein, er verschmolz sie weitgehend auch zu einer verschworenen Gemeinschaft. Wer laut redet und alle anderen übertönt, hat Recht. Die Nazis setzten ganz bewusst auf den plärrenden Rundfunk und die Lärmkulisse der Reichsparteitage und Aufmärsche.

Lärm ist Macht. Auch im Krieg. Hannibal schockt die Römer nicht nur durch den Anblick seiner Kriegselefanten, sondern auch durch deren lautes Trampeln. Napoleon schüchtert die verängstigenden Preußen 1806 mit Trommlern an der Spitze seiner Truppen ein. Inwiefern ist Lärm ein Kriegsinstrument?

Durch die schiere Gewalt des Klangs schüchterten schon die Römer ihre Gegner ein. Legionäre schlugen vor der Schlacht mit den Schwertern auf ihr Schild und brüllten im Takt. Bei etwa 5000 Mann einer römischen Legion ein durchaus furchterregender Klang. Das signalisierte dem Gegner: Lauft weg, solange ihr noch könnt.

Lärm als zerstörerische Urgewalt. Es ging auch zivil sehr laut zu. Die 1960er Jahre bilden den Höhepunkt des öffentlichen Radaus. Inwiefern?

Das hatte vor allem mit dem Anstieg des Verkehrslärms nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Auto- und Lkw-Lärm nahmen erheblich zu – auch weil es noch keine Schallschutzmaßnahmen und schlechte Auspuffsysteme gab.

Und dann lärmte es überall …

Am Himmel begann der Siegeszug der Düsenflugzeuge, Tiefflieger sorgten in der Zeit des Kalten Krieges regelmäßig für den berüchtigten Überschallknall. Erst in den 70er Jahren begann eine vorsichtige Umkehr. Heute sorgen leisere Triebwerke, Schallschutzmaßnahmen, geräuschreduziertes Auto-Design und auch zahlreiche Verordnungen dafür, dass es in Deutschland leiser ist als noch vor fünfzig Jahren. Andererseits nahm der Flugverkehr erheblich zu und in vielen anderen Teilen der Welt wie in Asien, Afrika und Südamerika ist der Lärm schlimmer als je zuvor.

Gegen die Ruhestörung machen die Menschen früh mobil. Die Anti-Lärmbewegung setzt früh ein. Schon 1906 setzt die Stadt New York auf Initiative der Medizinerin und Unternehmerfrau Julia Barnet Rice erste Regelungen gegen zu viel Umweltlärm durch. Der Arzt George Beard hatte schon 1869 ein neues Krankheitsbild beschrieben. Die „Neurasthenie“, eine nervöse Erschöpfung. Wie krank kann Lärm machen?

Dass Lärm krank machen kann, wussten schon die Römer: Nervosität, Magenbeschwerden, Hörverlust. Wie krank er macht, wurde erst in den vergangenen 100 Jahren richtig erforscht. Heute gibt es medizinische Studien darüber, ob Lärm nicht nur Herzbeschwerden, sondern auch Krebs, Diabetes oder Demenz begünstigen oder auslösen kann.

Der erste Phonograph wird 1857 in Paris erfunden. Wie hat die Reproduzierbarkeit von Tönen unseren Umgang mit Lärm verändert?

Die ersten Phonographen von Edison waren noch eher eine Jahrmarktsattraktion. Erst als Emil Berliner das Grammophon erfand, wurden klangreproduzierende Geräte massentauglich. Sie bereicherten das Leben vieler Menschen und tun es noch heute. Endlich war Orchestermusik kein Privileg der Reichen mehr. Jeder konnte sich den „Donauwalzer“ anhören. Diese Geräte demokratisierten die Konzertkultur erheblich und die Evolution geht weiter: 1979 konnte mit dem Walkman erstmals aufgenommene Musik überallhin mitgenommen werden, das mp3-Format verschob sogar die Machtverhältnisse in der Musikindustrie. Gleichzeitig gab es schon um 1900 zahlreiche Beschwerden über Grammophone, die unablässig lärmten.

Lärm ist ein Charakteristikum der Moderne, halten Sie fest. Mit Elektroautos wird das 21. Jahrhundert ruhiger, die Generation Z geht ohne modische Kopfhörer nicht aus dem Haus. Vollzieht sich ein Rückzug des Lärms ins Private oder anders gefragt: Nähern wir uns einer Zeit der Stille?

Das E-Auto ist tatsächlich eine ernstzunehmende Hoffnung, dass der Straßenverkehr irgendwann einmal leiser wird. Gleichzeitig sind die Lkw auf unseren Straßen noch immer fast genauso laut wie vor 50 Jahren, weil sie noch immer vor allem durch Diesel angetrieben sind. Auch wenn es etwas pessimistisch klingt: Unsere Welt bleibt laut. Einzelne Klangquellen versiegen, andere kommen aber dazu. Denken Sie an die Windräder, die vor allem die Anwohner mit ihrem Sausen stören können.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Sie leiden seit Ihrer Jugend unter Tinnitus. Was ist Ihre Strategie der Bewältigung?

Zu Beginn hat mir der Tinnitus auch Angst gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich mich an ihn gewöhnt, wie ein Mensch, der jahrelang an einer Straße lebt und das leise Rauschen des Verkehrs gar nicht mehr hört. Mittlerweile ist der Tinnitus eher ein Ratgeber geworden, der mich warnt, wenn ich wieder zu viel um die Ohren habe.

Kai-Ove Kessler. © Maiken Nielsen