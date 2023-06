Die DDR erhält 1983 Kredit – Galgenfrist für den Klassenfeind

Von: Arno Widmann

Teilen

Das Flugzeug hat er selbst geflogen: Franz Josef Strauß auf dem Leipziger Flughafen, im Hintergrund rechts Alexander Schalck-Golodkowski. © dpa

Vor vierzig Jahren rettet Franz Josef Strauß die DDR mit einem Milliardenkredit

Wenn Sie in Ihre Suchmaschine „Strauß Milliardenkredit“ eingeben, erhalten Sie sofort aus dem „Stasi-Unterlagen-Archiv“ den Artikel „Von Strauß und Schalck-Golodkowski eingefädelt.“ Darin finden sich nicht nur wesentliche Fakten, sondern auch viel Atmosphärisches.

Nehmen Sie sich zum Beispiel 13 Minuten Zeit und hören Sie, wie der Chef der Staatssicherheit der DDR, Erich Mielke (1907–2000), seinen Mitarbeitern am 15. Oktober 1982 die Lage der DDR und des sozialistischen Lagers schildert. Er verschweigt nicht, dass die DDR kurz vor dem Bankrott steht. Er verschweigt auch nicht, dass das mit Problemen innerhalb des sozialistischen Lagers zusammenhängt. Immer größere Anstrengungen, erklärt er, sind nötig, um die Politik der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik fortzusetzen. Mit anderen Worten, der private Konsum der DDR-Bürger liegt über dem, was sie erwirtschaften. Er wird vom Staat subventioniert. Erich Mielke weist auch darauf hin, dass die Entwicklung der DDR-Wirtschaft in den verschiedenen Bereichen so unterschiedlich verläuft, dass immer wieder in Fabriken nicht gearbeitet werden kann, weil die notwendigen Rohstoffe oder auch Maschinen fehlen.

Dass diese ungleiche, zu Krisen führende Entwicklung der wesentliche Kritikpunkt am Kapitalismus war, dem durch die Planwirtschaft der Garaus gemacht werden sollte, das sagt Erich Mielke nicht. Dafür betont er als eine der wesentlichen Ursachen für den wirtschaftlichen Niedergang der sozialistischen Staaten den Wirtschaftskrieg, den der Kapitalismus gegen sie führe.

Als die Volksrepublik Polen sich 1981 für bankrott erklärt hatte, fehlte es nicht an Stimmen in der DDR, die verächtlich von „polnischer Wirtschaft“ sprachen und stolz auf die eigenen Erfolge hinwiesen. Von dieser Haltung ist in der hausinternen Rede Mielkes nichts zu spüren.

Mielke hat die Möglichkeit eines Untergangs nicht nur der DDR klar vor Augen: „was es bedeuten würde, erklären zu müssen, dass die DDR ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen kann, kann sich jeder vorstellen. Das würde nicht nur der DDR erheblichen ökonomischen und politischen Schaden zufügen, sondern es würde auch die internationale Position des Sozialismus und den Kampf um den Frieden beeinträchtigen.“

Abgewendet hatte diesen Untergang der damalige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß (1915–1988). Bundeskanzler war seit dem 1. Oktober 1982 – dank eines konstruktiven Misstrauensvotums im Deutschen Bundestag – Helmut Kohl (1930-2017). Strauß lebte noch in dem Wahn, es sei ganz gleich, wer unter ihm Bundeskanzler sei. Strauß war aber auch genau der richtige Mann für diesen Deal. Hätte er ihn nicht gemacht, Strauß wäre dessen größter Gegner gewesen.

In der Führung der SED war man sich seit März 1982 darüber im Klaren, dass – wenn kein Wunder geschehe – die DDR ihre im Westen aufgenommenen Kredite nicht mehr werde bedienen können. Worin das Wunder bestehen könnte, darüber bestand auch Einigkeit. In einer internen Mitteilung hieß es am 5. März 1982: „Da es keine Möglichkeiten gibt, weitere Finanzkredite zur Sicherung der Zahlungsbilanz NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet) aufzunehmen, ist es notwendig, eine Umschuldung durchzuführen. Das hat zur Voraussetzung, dass die DDR im Monat Mai 1982 gegenüber den NSW-Gläubigerbanken ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt. Hierzu ist aufgrund der außerordentlichen politischen Auswirkungen eine persönliche Entscheidung des Generalsekretärs des ZK notwendig. - Es ist zu prüfen, ob im Zusammenhang mit einer erklärten Bereitschaft der BRD, einen größeren Kredit an die DDR auszureichen, der mit entsprechenden politischen Zugeständnissen verbunden sein wird, Verhandlungen mit der BRD aufgenommen werden. Hierzu ist gleichfalls eine politische Entscheidung des Generalsekretärs des ZK notwendig.“

Der Generalsekretär Erich Honecker (1912–1994) gab schnell grünes Licht. Am 29. Juni 1983 wurde dann einer verblüfften Öffentlichkeit auf beiden Seiten der Mauer verkündet, dass am 1. Juli 1983 ein westdeutsches Bankenkonsortium unter der Führung der Bayerischen Landesbank der DDR einen Milliardenkredit gewähren werde. Für den Kredit bürgte die Bundesregierung. Der Betrag, um den es 1983 – offiziell – ging, wirkt heute lächerlich: eine Milliarde DM. Das war auch damals keine Riesensumme. Denn die DDR musste jährlich mindestens fünf Milliarden DM aufbringen, um ihre Schulden tilgen zu können. Man wird vermuten dürfen, dass die eine Milliarde nicht alles war, was über die Mauer ging. Vorbereitet hatten die Aktion Strauß und der Chef der Abteilung Kommerzielle Koordinierung (KoKo) im Ministerium für Außenhandel der DDR, Alexander Schalck-Golodkowski (1932-2015). Für Strauß war der Deal die letzte große Gelegenheit, sich als den wahren Strippenzieher der deutschen Politik darzustellen.

Die DDR wurde vor dem Bankrott gerettet. Die BRD tat das, weil die Risiken unberechenbar waren, die ein Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft mit sich bringen würde. Die BRD begann damals bereits, die DDR zu schultern. Mit wie viel Milliarden offiziell und mit wie viel Milliarden inoffiziell in den folgenden knapp sieben Jahren, weiß ich nicht. Dass die DDR sich in der Stunde der Not auf die BRD verlassen konnte, hing freilich auch mit derer von der SED so heftig bekämpften Vorstellung zusammen, in Wahrheit vertrete nicht Ostberlin, sondern Bonn die Interessen der DDR-Bürgerinnen und -Bürger. Ein Nebenprodukt des Deals von 1983 war freilich auch, dass nicht nur die Regierung die DDR schönreden konnte, sondern dass ein Teil der Bevölkerung sich gerne daran beteiligte. Die DDR war heute vor 40 Jahren bankrott, und es war die BRD, die sie rettete. Aus guten und aus weniger guten Gründen. Wie das halt so ist im Leben.

Die BRD-Kredite fütterten das Selbstbewusstsein der DDR. Einer plusterte sich besonders auf. Das Mitglied des Staatsrats und des Verteidigungsrats der DDR, der „Chefideologe“ der SED Kurt Hager (1912-1998), erklärte, als der „Stern“ ihn im März 1987 fragte, was die DDR denn, angesichts der von Gorbatschow (1931-2022) in der UdSSR eingeleiteten Reformen – „Glasnost“ und „Perestoika“ -, zu tun gedenke: „Würden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?“ Das Interview war schriftlich geführt worden. Das Politbüro hatte es abgesegnet. Die DDR-Führung fühlte sich prächtig. Oder tat doch wenigstens so.

Die Lage der DDR-Wirtschaft hatte sich seit 1983 nicht verbessert. Nur hatte inzwischen die Sowjetunion eine Führung, die bereit war, sich Klarheit über ihre Lage, die ihres Territoriums und die seiner Bürgerinnen und Bürger zu verschaffen. Das Ergebnis war: verglichen mit der UdSSR ging es der am Tropf der BRD hängenden DDR super. Das gefiel den Genossinnen und Genossen. Noch vier Jahre. Dann brach die DDR, danach die Sowjetunion zusammen. Für den 1952 geborenen Wladimir Putin „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Die er sich bemüht, rückgängig zu machen. Mit einem Krieg nach dem anderen.

Noch ein Wort zu Franz Josef Strauß. Anfang 1990 lieferten Überläufer aus den Reihen des Ministeriums für Staatssicherheit Personen-Dossiers westdeutscher Politiker sowie Abhör-Protokolle nach München. Die meisten davon gaben die bayerischen Behörden weiter an die Bundesbehörden. Im Jahre 2000 wurde bekannt, dass Hubert Mehler – von 1987 bis 1994 Chef des bayerischen Verfassungsschutzes – die Strauß betreffenden Stasi-Akten aufgekauft und einem Reißwolf in den Rachen geworfen haben soll. Aus „Sorge um das Ansehen“ des Politikers. Mehler soll sich für diese Aktion die Zustimmung der bayerischen Landesregierung haben geben lassen.

Bilder aus der deutsch-deutschen Geschichte.