„Keine Diskussion!“, eine Diskussion bei den Römerberggesprächen – Die Kunst, Differenz aushalten zu können

Von: Sylvia Staude

Die 53. Römerberggespräche beschäftigen sich mit der „Öffentlichkeit als Verbotszone“.

Als wenn es nicht schon genug „Stressfaktoren“ gäbe – Klimakatastrophe, Krieg gegen die Ukraine, um nur zwei zu nennen –, schafft der Mensch sich ohne Not weitere. Als einen solchen hatten die am Samstag bereits in ihre 53. Runde gehenden Römerberggespräche unter dem Titel „Keine Diskussion!“ die Cancel Culture ausgemacht, die von rechts wie links und gern mit dem Kampfbegriff „woke“ betrieben wird. Und versuchten, wie stets in dieser verdienstvollen Reihe, ein bisschen Druck aus dem Erregungskessel zu nehmen und gedankliche Ordnung in den Diskurs zu bringen. Erneut moderierten die Podien und Fragerunden mit fester Hand und Geschick Hadija Haruna-Oelker und Alf Mentzer; Mentzer steckte sogleich die Bandbreite des Themas zwischen „demokratischem Zugewinn“ und eben „Stressfaktor“ ab.

Eine Diskussionsgrundlage legte im Chagallsaal des Frankfurter Schauspiels der im amerikanischen Stanford lehrende Adrian Daub, der 2022 das Buch veröffentlichte: „Cancel Culture Transfer – Wie eine moralische Panik die Welt erfasst“ (Suhrkamp). Zwar sieht er „Übertreibungen“ und eine ständige Wiederholung bestimmter „Anekdoten“ (spricht hier auch die deutschen Feuilletons nicht frei), doch in den USA bereits „mächtige Folgen“ in Form von Zensurgesetzen. Hier musste der Name Ron DeSantis fallen, republikanischer Präsidentschaftsbewerber, der das von ihm regierte Florida als Ort anpreist, „where woke comes to die“, wo woke stirbt. Aber auch von den „Woken“ ist die Meinungsfreiheit durchaus bedroht, da (oft erfolgreich) versucht wird, vor allem in Wissenschaft und Forschung arbeitende Menschen zu canceln, indem man für ihre Entlassung sorgt.

Wenn etwas schiefgeht

In Deutschland wurde Daubs Recherche nach das Reden von der Cancel Culture schnell übernommen, doch findet er die Angst, dass hierzulande bald amerikanische (und britische) Zustände herrschen, übertrieben. Die größte Gefahr sieht er in der Prekarisierung des akademischen Mittelbaus, in der Tatsache, dass „Wissenschaftler sich an die Öffentlichkeit wenden sollen“, einerseits. Dass andererseits, „wenn es schiefgeht“, Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bereit sein sollten, hinter einem zu stehen. Es klang durch, dass er durchaus seine Zweifel an der Standfestigkeit auch des deutschen akademischen Betriebes hat. Daubs persönliche Empfehlung in der Cancel-Panik: die „Kunst des kritischen Ignorierens“. Mal nicht weitertwittern, mal nicht mitquatschen, insbesondere, wenn man den Kontext einer Aufregergeschichte nicht kennt.

Von der Wissenschaft ging es zur Kunst und zu ihrer vielbeschworenen Freiheit – ist diese nun tatsächlich bedroht? Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich verwies auf Kant, der sich im Zweifelsfall „mehr Geschmack als Genie“ gewünscht hatte, auch auf die relativ kurze Zeitspanne, in der Kunst „Immunität“ genossen habe. „Natürlich darf man nicht mehr so viel wie früher“, fasste er zusammen, fand das aber nicht tragisch. Literaturwissenschaftlerin Sigrid Köhler versuchte ihrerseits, den Streit um Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“ als Pflichtlektüre in der Schule niedriger zu regeln, indem sie den Roman nur in diesem einen, begrenzten Kontext als ungeeignet bezeichnete. Schüler und Schülerinnen hatten sich durch den Ton, in dem sich in diesem Buch über Nachkriegsdeutschland rassistische Figuren äußern, verletzt gefühlt.

Damit brachte Köhler einen Aspekt ins Spiel, der sich in den folgenden Podien als so etwas wie ein Knackpunkt herausstellte: Inwieweit kann die Empfindlichkeit eines einzelnen oder auch einer Gruppe von Menschen überhaupt je Anlass und Maßstab sein, etwas zu canceln? Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, führte als Beispiel unter anderem die Forderung einer Gruppe jüdischer Studierender an, einem Münchner Theater die öffentliche Förderung zu entziehen, weil es Wajdi Mouawads angeblich antisemitisches Stück „Vögel“ gezeigt hatte. Er war nicht alarmistisch, klang aber durchaus besorgt. Sagen ihm doch mittlerweile seine Studentinnen und Studenten (er ist auch Professor für transnationale Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences) immer wieder: „Das können wir gar nicht aushalten.“ Er antworte ihnen dann, dass sie Resilienz bräuchten, dass er sie doch auf die Realität ihrer Arbeit vorbereiten müsse. Dass er für diesen Satz Applaus bekam, bewies, wie die im Auditorium in Überzahl vertretene ältere Generation sich in ihrer Sorge bestätigt fühlte.

Einmal mehr, kann man sagen, denn zuvor hatte schon der Philosoph Julian Nida-Rümelin zwar einerseits betont, dass Cancel Culture in der Menschheitsgeschichte sehr lange „der Normalfall“ gewesen sei, dass Gesellschaften – jeder und jede Einzelne – aber Meinungsdifferenzen aushalten, den Demokratieraum offen halten müssen, um eine weitere „Erosion der demokratischen Zivilkultur“ zu verhindern. Deutschland, meinte auch er, sei „noch vergleichsweise gut dran“, die Zustände in den USA nannte er „bizarr“. Dort ist die Eskalationsstufe der Gewaltdrohungen und Gewalt gegen Menschen in erschreckendem Ausmaß erreicht.

Der Druck von rechts

Mit Mendel saß, als von Rassismus Betroffene, die Regisseurin Simone Dede Ayivi auf dem Podium. Je größer der Druck von rechts (etwa in den sogenannten sozialen Medien), so hat sie beobachtet, desto schwieriger falle es marginalisierten, durchaus auch heterogenen Gruppen, Differenz auszuhalten. Wenn es in einem Zusammenhang nur eine andere schwarze Person gebe, „dann halte ich halt zu der einzigen schwarzen Person“.

Aber was ist zu tun? Nicht wenige Publikumsfragen zielten auf „Rezepte“. Dies besonders nach dem Vortrag der Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger, deren These lautet, dass nicht die Polarisierung sich verändert hat, sondern unser Umgang damit. Zur „verfahrenen Situation“ habe das Leitbild Selbstverwirklichung, die „Überhöhung des Selbst“, geführt, aber auch Machtkämpfe, besonders im Bereich der Hochschulen.

Wie ähnlich Nida-Rümelin und auch Mendel plädierte sie für mehr Gelassenheit, betonte aber auch, dass die Gelassenheit Grenzen haben muss, wo die Gewalt beginnt. Mit dem Aushalten allein sei es eben nicht getan, es müssten auch Mehrheitsentscheidungen (siehe erneut die USA) als verbindlich akzeptiert werden. Darüber herrschte unter den Anwesenden große Einigkeit – doch da an diesem Samstag mehrfach die Befindlichkeit der jungen Generation angesprochen worden war, lag ein optimistisches Fazit fern.