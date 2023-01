Judith Simon über Chatbots: „ChatGPT versteht nicht, es simuliert nur Sprache“

Von: Lisa Berins

Hintergründig fordert uns ChatGPT auch heraus, neu darüber nachzudenken, was Bildung ist und sein soll“, sagt Judith Simon. Foto: Sebastian Engels © Sebastian Engels

Die Professorin für Ethik in der Informationstechnologie Judith Simon über Funktionsweisen von Sprachsystemen, potenzielle Gefahren für die Gesellschaft und die Frage nach einem künstlichen Bewusstsein

Frau Simon, ChatGPT wird seit Wochen gehypt, und gleichzeitig wird scharf davor gewarnt. Können Sie diese gespaltene Reaktion nachvollziehen?

Die Reaktionen auf ChatGPT sind sicher deswegen so gespalten, weil das Tool ein so großes Potenzial hat. Entsprechend ergeben sich große Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch sehr viele Herausforderungen. Es ist natürlich so, dass Medien, neue Technologien – von der Schrift, über den Buchdruck zum Computer –, oft große Sorgen ausgelöst haben, dass alles den Bach runtergeht. Letztlich haben Menschen und Technologien sich dann aber gemeinsam weiterentwickelt. Allerdings finden diese Veränderungen heute erheblich rasanter statt.

Chatbots wie ChatGPT greifen auf alle möglichen Daten aus dem Netz zu, auf Texte aus Onlineforen und sozialen Netzwerken. Wie verarbeiten die Chatprogramme diese Daten?

Diese großen Sprachmodelle erkennen im Grunde genommen Muster in all diesen Daten, mit denen sie gefüttert wurden. Dabei geht es zum einen um Wahrscheinlichkeiten von Wortkombinationen, also welches Wort folgt auf welches mit welcher Wahrscheinlichkeit. Aber es geht auch darum zu erkennen, durch welche Muster sich bestimmte Textgenres, etwa Kriminalromane, Essays, Zeitungsartikel oder wissenschaftliche Artikel, auszeichnen. Gibt man dem System dann einen Prompt – das heißt, eine Frage beziehungsweise Anweisung, welche Art von Text zu welchem Thema produziert werden soll –, werden neue Texte basierend auf diesen zuvor erlernten Mustern produziert. Das funktioniert mittlerweile so gut, dass man oft nicht mehr unterscheiden kann, ob der Text von diesen Sprachsystemen oder von Menschen produziert wurde.

Diese Programme werden somit automatisch auch mit Hatespeech, Rassismus oder Verschwörungserzählungen gefüttert, was sie dann, wie bei Vorgängerprogrammen gesehen, reproduzieren könnten, richtig?

Dadurch, dass Sprachmodelle aus Materialien lernen, mit denen sie gefüttert wurden, übernehmen sie tatsächlich auch deren Fehler und Verzerrungen – und können natürlich auch Verschwörungserzählungen oder Hassrede übernehmen. Ein klassisches Beispiel war hier der Chatbot Tay von Microsoft, der innerhalb von Stunden aufgrund rassistischer und sexistischer Kommentare wieder vom Netz genommen wurde. Hier lernte der Chatbot dieses Verhalten von Twitter-Nutzern, die teilweise wohl auch bewusst die Schwachstellen von Tay ausnutzten. Auch Vorgänger von ChatGPT hatten nachweislich dieses Problem, dennoch hat OpenAI sich entschieden, das Tool frei verfügbar zu machen.

Bedeutet das, dass diese Sprachmodelle die in der Gesellschaft vorhandenen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten verfestigen?

Alle Systeme, die basierend auf alten Daten neue Ausgaben produzieren, spiegeln die Gegenwart der Welt, so wie sie in den verwendeten Daten repräsentiert wird, wider und schreiben sie damit in die Zukunft fort. Das gilt für ChatGPT genauso wie für Software, die Musik empfiehlt oder Risikoscores berechnet. Und wenn Menschen mit solchen Systemen interagieren, dann wirken die Antworten dieser Chatbots auf sie zurück – und das selbst, wenn sie wissen, wie diese Systeme funktionieren. Gerade bei Systemen, die eine so große Anwendungsbreite haben, von so vielen Nutzer:innen verwendet werden und noch dazu vortäuschen können, menschlich zu sein, ist es also umso entscheidender, dass man diese Gefahren vermeidet.

Wie könnte das geschehen? Könnte man diesen Programmen beibringen, wo etwa moralische oder politische Grenzen liegen?

Es gibt Methoden, mittels derer Entwickler:innen ihre Systeme in Bezug auf Biases und Verzerrungen zunächst testen und dann diesen entgegenwirken können. Das ist aber alles andere als trivial und Gegenstand intensiver Forschung. Softwaresysteme sind durchaus in der Lage, wenn auch nicht fehlerfrei, politische Haltung in Texten zu erkennen – auch das ist ja letzten Endes eine Form der Mustererkennung. Man kann dann technisch versuchen, die Wahrscheinlichkeit der Produktion solch problematischer Inhalte zu verringern. Entdeckt man trotzdem noch Hassrede, könnten auch z. B. automatisiert Warnhinweise angezeigt werden. Ähnliches wurde beispielsweise auch auf Twitter zu Zeiten des US-Wahlkampfes gemacht, um die Verbreitung von Falschinformationen einzugrenzen. Im Fall von ChatGPT werden bestimmte Prompts nicht akzeptiert, oder es gibt Warnhinweise, dass ChatGPT nur ein Sprachmodell ist und bestimmte Fragen nicht beantworten kann.

Die Entwicklerinnen und Entwickler halten eine große Verantwortung in ihren Händen.

Ja, wenn man so hochperformante Systeme wie ChatGPT loslässt, ist man natürlich mit verantwortlich für all die positiven wie auch negativen Dinge, die damit geschehen können. Dadurch sind alle an der Entwicklung beteiligten Personen natürlich verantwortlich für ihr Tun – aber eben nicht nur sie, sondern auch die Manager, die entscheiden, ein solches System zu entwickeln – und es dann frei zugänglich zu machen. Spannend fand ich, dass Google nach dem Release von ChatGPT direkt meldete, dass das Unternehmen auch ein solch leistungsstarkes System besäße, es aber aus ethischen Gründen nicht öffentlich gemacht habe. Jetzt ist das Programm der Firma OpenAI auf der Welt, und es wird vieles umwälzen.

Sie leiten beim Deutschen Ethikrat eine Arbeitsgruppe, die gerade eine Stellungnahme zum Thema künstliche Intelligenz erarbeitet. Welche Folgen findet der Ethikrat in Bezug auf die KI-gesteuerten Sprachmodelle bedenklich?

Unsere Stellungnahme wird voraussichtlich im März veröffentlicht, wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren intensiv daran. Die Veröffentlichung des Sprachmodells ChatGPT geschah zu einem Zeitpunkt, zu dem unsere inhaltliche Arbeit abgeschlossen war. Wir haben die Entwicklungen rund um ChatGPT in den letzten Wochen natürlich verfolgt, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt der Stellungnahme. Allgemein beschäftigt uns die Frage: Was passiert, wenn wir Tätigkeiten, die zuvor Menschen durchgeführt haben, an Maschinen delegieren – und wie wirkt dies zurück auf menschliche Fähigkeiten? Diese Frage ist natürlich auch auf ChatGPT übertragbar. Es wird viele neue Möglichkeiten eröffnen, aber es gehen auch Dinge verloren. Die entscheidende Frage ist dabei, ob diese Veränderungen die Handlungsmöglichkeiten von Menschen erweitern oder verringern. Sind die Veränderungen positiver Natur – und falls ja für wen?

Besonders an den Universitäten wird ChatGPT einiges umwerfen, vor allen Dingen in Bezug auf Prüfungen und Hausarbeiten ...

Die Universitäten mussten sehr schnell auf ChatGPT reagieren, es wurden unmittelbar Diskussionen zu Prüfungsfragen losgetreten. Vordergründig geht es um die Frage, wie wir Prüfungen fair gestalten können, wenn wir nicht wissen, welche Studierenden ihre Essays selbst geschrieben haben und welche ChatGPT genutzt haben. Hintergründig fordert uns ChatGPT aber auch heraus, neu darüber nachzudenken, was Bildung ist und sein soll: Was ist ihr Ziel, was ihr Wert? Was ist relevantes Wissen? Was sind die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die Studierende brauchen, welche nicht mehr? Und auch die Wissenschaft selbst ist herausgefordert, wenn KI wissenschaftliche Texte generiert, in denen fiktive Quellen angegeben werden.

Anstatt wissenschaftlich gesicherter Fakten verbreiten solche Systeme dann Algorithmen-Unfug, sie generieren sozusagen alternative Fakten – und das klingt schon sehr gefährlich, oder?

Ja, hier sehe ich durchaus eine Gefahr. Für ChatGPT ist ein wissenschaftlicher Artikel ja nur ein Textgenre unter vielen. Entsprechend können sowohl die Artikel selbst als auch die Quellen frei erfunden werden. Dadurch wird es noch schwieriger, solide Wissenschaft von Fake zu unterscheiden, insbesondere für Laien.

Zur Person: Judith Simon ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg. Sie beschäftigt sich mit der Verschränkung ethischer, erkenntnistheoretischer und politischer Fragen im Kontext von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrates, sowie verschiedener anderer Gremien für wissenschaftliche Politikberatung. Sie war Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung (2018-2019).

Mit besser werdender Technik sourcen wir also unsere eigene Bildung weiter aus – und machen uns damit von der künstlichen Intelligenz abhängig. Ist das nicht alarmierend?

Zumindest wird das in dem Moment ein Problem, wo wir Kompetenzen verkümmern lassen, die wir für unabkömmlich erachten, oder wenn wir uns so stark auf digitale Technologien verlassen, dass bei einem Ausfall nichts mehr geht. Was passiert zum Beispiel, wenn in einer immer stärker roboterunterstützten Chirurgie die Fertigkeiten des Operierens nicht mehr genügend eingeübt werden und dann die Maschinen – kurzfristig oder dauerhaft – ausfallen? Auf der anderen Seite kann man auch sagen: Heute weiß kaum einer mehr, wie man Feuer ohne Feuerzeug oder Streichholz macht. Auch in Zukunft werden also bestimmte menschliche Fertigkeiten verloren gehen – und das wird teilweise auch verschmerzbar sein, wenn sie einfach nicht mehr so relevant sind.

Was wäre fatal, wenn es verloren ginge?

Eine schwierige Frage. Ich unterrichte Ethik und Philosophie in der Informatik, und mein Ziel ist es, meine Studierenden zum Nachdenken zu bringen über all das, was wir oft als gegeben annehmen. Eine meiner – zugegeben etwas vagen – Sorgen ist, dass vielleicht diese Fähigkeit des grundsätzlichen Hinterfragens verloren gehen könnte, wenn wir zunehmend von Systemen umgeben sind, die die Zukunft aus der Vergangenheit fortschreiben und dies noch dazu verschleiern. Ähnliche Fragen stellen sich vielleicht auch in der Kunst. Es ist womöglich verkraftbar, wenn ein Chatbot Krimis schreibt. So gern ich Krimis lese – der Plot ähnelt sich ja doch oft. In anderen Bereichen der Kultur hingegen stellt sich schon die Frage, ob die Fähigkeit, einen Unterschied zu machen, verloren geht in einer zunehmend statistisch vorgeprägten Welt. Und dieser grundlegende Wert, einen Unterschied machen zu können, besteht natürlich nicht nur in Kunst und Kultur, sondern auch in jedem anderen Bereich unseres Lebens.

ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt, die mit Microsoft zusammenarbeiten. Googles Sprachsystem heißt LaMDA. Chatbots sollen bald in Suchmaschinen integriert werden. Könnte man sich vorstellen, dass es in naher Zukunft eine Konkurrenz von KI-gesteuerten Wissenssystemen gibt, die vielleicht dann jeweils eine andere Ausrichtung haben?

Durch die Auswahl der Daten, mit denen ein System lernt, und verschiedene methodische Entscheidungen kann man natürlich auch den späteren Output beeinflussen. Dadurch ist es durchaus möglich, zum Beispiel konservativere oder liberalere, rechte oder linke Tendenzen in diese Sprachmodelle zu importieren. Natürlich können unterschiedliche Firmen unterschiedliche Sprachmodelle entwickeln, aber am Ende spielt es natürlich auch einfach eine Rolle, welches Modell leistungsstärker ist. Ich denke, es werden sich Sprachmodelle durchsetzen, die am passendsten und überzeugendsten auf die unterschiedlichsten Anfragen der Nutzer:innen antworten.

Die Lernfähigkeit dieser Systeme scheint enorm, sie können Schlussfolgerungen ziehen, auf ethische Fragestellungen antworten, Smalltalk halten. Dadurch wirkt es, als könnte dieses System selber denken. Ist es komplett ausgeschlossen, dass irgendwann in diesem System ein Bewusstsein existiert?

Dass ein System wie ChatGPT oder LaMDA ein Bewusstsein hätte, ist Unsinn. Diese irreführende Diskussion geht zurück auf den Turing-Test. Dort wird insinuiert, dass eine Maschine dann denken könne, wenn ein Mensch nicht mehr zwischen dem Output einer Maschine und dem eines Menschen unterscheiden könne. Diese Ununterscheidbarkeit scheint ja bei den von ChatGPT produzierten Texten durchaus gegeben. Aber natürlich sagt die Tatsache, dass ein Mensch nicht unterscheiden kann, ob ein Text von einem Menschen oder einer Maschine produziert wurde, rein gar nichts über die (Denk-)Kompetenz der Maschine aus, sondern nur über die Kompetenz des Menschen, zwischen beidem zu unterscheiden. ChatGPT denkt nicht, es versteht nicht, es simuliert nur Sprache, und der Mensch kann das nicht unterscheiden.

Ist es nicht vielleicht irgendwann unerheblich, ob wir mit einer perfekten Simulation eines Bewusstseins interagieren oder mit einem anderen Bewusstsein?

Es wird rein faktisch nie dasselbe sein, weil maschinelle und menschliche kognitive Prozesse sich schon allein in ihrer Materialität unterscheiden. Was aber manche Wissenschaftler:innen und Philosoph:innen sagen, ist: Wenn wir die Möglichkeit nicht ganz ausschließen können, dass eine zukünftige Maschine etwas Bewusstseinsähnliches entwickeln kann, dann sollten wir vielleicht so handeln, als hätte sie ein Bewusstsein, rein aus einem Vorsichtsprinzip heraus.

Was meinen Sie dazu?

In einer fiktiven Zukunft ist prinzipiell vieles möglich. Der Mensch und sein Bewusstsein sind im Laufe der Evolution auf eine bestimme Weise entstanden, und man kann niemals ausschließen, dass irgendetwas anderes irgendwann mal entsteht. Das öffnet Raum für Spekulationen, aber es hat nichts mit den Systemen zu tun, über die wir gerade reden. Ob sich aus Maschinen irgendwann etwas entwickeln kann, das mehr ist als eine Maschine – daran scheiden sich die Geister.

Es gibt die Idee des Mind-Uploadings – ein beliebtes Motiv im Science-Fiction-Genre –, mit der auch Fantasien von der eigenen Unsterblichkeit einhergehen. Halten Sie es für möglich, dass sich ein Mensch in der KI irgendwann perfekt simulieren lässt?

Ganz nüchtern betrachtet geht es hier erst mal um rein statistische Maschinen, die aus altem Datenmaterial neuen Output produzieren. Natürlich könnte man eine Simulation von mir erstellen, wenn man alle Daten von mir hätte, wie ich kommuniziere, wie ich mich verhalte und so weiter. Aber natürlich ist das nur eine Simulation meines Verhaltens – ich wäre dann trotzdem tot. Diese Debatten erscheinen mir oft als eine Obsession vornehmlich reicher Männer, die sich mit ihrer Endlichkeit nicht abfinden können und sich selbst mitsamt ihren Privilegien für alle Ewigkeit erhalten wollen. Ich halte das nicht nur für wenig wünschenswert, sondern auch für eine irreführende Debatte.

Was sind die wichtigeren Fragen?

KI wird bereits heute in vielfältigen Kontexten eingesetzt, die uns alle – wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise – betreffen, von sozialen Medien über medizinische Diagnostik bis hin zur Kreditvergabe. Hier ergeben sich zahlreiche Herausforderungen etwa in Bezug auf Fragen der Autonomie, der Gerechtigkeit und der Privatsphäre. Ich halte es für erheblich dringender geboten, sich diesen Fragen zu widmen. Und – um noch einmal zu ChatGPT zurückzukommen: In Anbetracht des immensen Stromverbrauchs von Sprachmodellen sollte man sich immer auch fragen, ob diese Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden.

Interview: Lisa Berins