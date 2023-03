Juden-Boykott am 1. April 1933: Geprügelt und verschleppt

Von: Michael Hesse

Im April 1933 in Deutschland.

A,m 1. April 1933 riefen die Nationalsozialisten zum ersten Juden-Boykott in der NS-Zeit auf

Ein erkennbares Gefühl der Panik hat es unter der überwältigenden Mehrheit der 525 000 Jüdinnen und Juden, die im Januar 1933 in Deutschland lebten, nicht gegeben. Auf einer Sitzung im Berliner Café Leon, in der es um Fragen des jüdischen Handwerks ging, wurde die Nachricht, dass Hitler soeben zum Reichskanzler ernannt worden sei, ohne große Reaktionen zur Kenntnis genommen, schreibt der Historiker Saul Friedländer in seinem Maßstäbe setzenden Buch „Das Dritte Reich und die Juden“ (C.H. Beck). „Unter den anwesenden Vertretern jüdischer Organisationen und politischer Bewegungen nahm nur der zionistische Rabbi Hans Tramer auf die Nachricht Bezug und bezeichnete das Ereignis als große Veränderung.“

Tramer aber habe mit seiner Rede keinen Eindruck gemacht, fährt Friedländer fort. „Das ganze Publikum hielt das für Schwarzmalerei.“ Ruhig abwarten, lautete die Parole in den ersten Monaten des Jahres 1933.

Dennoch: Der Exodus jüdischer Künstler, Künstlerinnen, Intellektueller setzte bereits im Frühjahr des Jahres ein. So verließ etwa der Philosoph Walter Benjamin am 18. März das Land, sein Freund, der Kabbala-Experte Gershom Scholem, lebte da bereits in Palästina. Benjamin schrieb ihm, dass er „keinem Impuls der Panik gefolgt sei“. Auf seiner Flucht sollte er sich später das Leben nehmen.

Noch war aus Sicht vieler völlig unklar, wie man die Nationalsozialisten einzuschätzen hatte. In der Zeitung des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hieß es in einem Leitartikel: „Im übrigen gilt heute ganz besonders die Parole: Ruhig abwarten.“ Schließlich wusste man nicht, wie die Nazis bei den für März 1933 angesetzten Reichstagswahlen abschneiden würden. Die endeten jedoch mit einem klaren Machtzuwachs für die NSDAP, wobei die Wahlen schon nicht mehr als frei gelten konnten. Gleich danach nahmen die antisemitischen Gewalttaten massiv zu.

Auch wenn zu dieser Zeit vielen Menschen unklar war, ob die Nazis präzise Pläne mit ihren Handlungen verfolgten, so hätten die Endziele des Regimes, die vage formulierten langfristigen Ziele für grenzenlose Erwartungen gesorgt, betont Saul Friedländer. Der 1932 in Prag geborene Historiker überlebte das Dritte Reich unter falschem Namen in Frankreich. Seine Eltern wurden von den Nazis auf der Flucht in die Schweiz gefangen genommen und ermordet. Der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gilt als einer der besten Kenner der Geschichte der Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus.

Die Gewalttaten ebbten nicht ab. Daher kann der 1. April 1933, ein Samstag, der als Tag des ersten Pogroms in der NS-Zeit gilt, eher als eine Art Fortsetzung gelten, weniger als Auftakt. Schon am 13. März erzwang die SA in Mannheim die Schließung jüdischer Geschäfte. Am 9. März hatten SA-Leute osteuropäische Juden im Berliner Scheunenviertel festgesetzt.

Die ausländische Presse, besonders die US-amerikanische, berichtete ausführlich darüber. Jüdische Proteste nahmen zu. Diese wurden zum Anlass für den berüchtigten Boykott gegen jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien genommen, der um 10 Uhr morgens begann. „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“, lautete die Parole. Organisiert wurde diese antisemitische Kampagne vom „Zentral-Komitee zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze“ unter dem fränkischen Gauleiter Julius Streicher.

SA-Männer beschmierten Schaufenster von Geschäften in jüdischem Besitz, sie hinderten die Kundschaft am Eintreten. Jüdische Ärzte wurden in Berlin in ein „wildes KZ“ verschleppt. Menschen wurden Augenzeugenberichten zufolge zu Tode geprügelt.

Während kleinere Geschäfte geschädigt worden waren, wurden größere jüdische Firmen überhaupt nicht angegriffen, so Friedländer. Hitler sei zunehmend klar geworden, dass das jüdische Wirtschaftsleben zunächst nicht beeinträchtigt werden durfte - solange die deutsche Wirtschaft in einer prekären Lage war.

„Tatsächlich war der Boykott schon von dem Augenblick an vorhersehbar geworden, in dem die Nationalsozialisten an die Macht kamen“, schreibt Friedländer. Von der Möglichkeit sei in den vorangegangenen Jahren oft die Rede gewesen, da kleine jüdische Läden zunehmend schikaniert und jüdische Angestellte auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert worden seien, so der Historiker. Die breite Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland stand dem Boykott gleichgültig gegenüber.

Es folgten weitere Schritte vonseiten der Nazis: Am 7. April wurde das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ erlassen. Es verkündete die Entlassung aller jüdischen Beamten. Am 11. April folgte das „Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“, das jüdische Juristen und Juristinnen aus der Anwaltschaft ausschloss.