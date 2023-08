Joseph Vogl zur Wirtschaftskrise: „Der apokalyptische Ton gehört zum Marketing“

Von: Michael Hesse

Der Literaturwissenschaftler und Finanzmarkt-Experte Joseph Vogl über Wirtschaftskrisen und populistische Bewegungen.

Herr Vogl, der letzte Satz Ihres vor zwei Jahren erschienenen Buches „Kapital und Ressentiment“ bezieht sich auf die Entwicklung des Finanz- und Informationskapitals und lautet: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es das Ferment einer neuen Vorkriegszeit liefern wird.“ Fühlen Sie sich heute bestätigt?

Eigentlich nicht besonders, weil die Lektüre von entsprechenden Symptomen ja auch keine große medizinische Kunst war. Schon seit 2014 herrscht Krieg in der Ukraine, demokratische Rechtsstaaten sind unter Druck geraten, in Europa und anderswo haben autoritäre Regime, Nationalismen und Faschismen einen neuen Aufschwung erfahren, Rüstungsausgaben neue Höchstwerte erreicht. Und beim Sound öffentlicher Debatten konnte man damals wie heute an einen Satz von Robert Musil denken, der besagt, dass die Abneigung aller gegen alle zu einem „neuen Gemeinschaftsgefühl“ geworden sei. Das bezog sich allerdings auf das Jahr 1913, also eine andere Vorkriegszeit.

Sie sprechen von einem digitalen Ressentiment, das die Demokratie bedrohe, die AfD liegt nun bei über 20 Prozent. Gibt es da nicht auch zufällige Entwicklungen, die den Aufstieg der Rechten erklären?

Ich habe das Ressentiment einen Basisaffekt kapitalistischer Gesellschaften genannt, aber vielleicht sollte man zunächst an manche Umstände erinnern, die nicht unbedingt Zufälle sind. Seit der Nachkriegszeit gab es in der alten Bundesrepublik ein rechtsextremes Wählerreservoir von ungefähr 20 Prozent, das man immer wieder aktivieren konnte. Und seit 1993 führen konservative Parteien regelmäßig Wahlkämpfe mit Ressentiments gegen Geflüchtete, Migranten, Ausländer – jüngst wurde wieder für die Abschaffung des Asylrechts plädiert. Solche und verwandte Ressentiments haben dann in den digitalen Netzwerken einen neuen Mobilisierungsschub erhalten, nicht zuletzt deshalb, weil das Geschäftsmodell der Plattformindustrie keine rechtliche Verantwortung für das dort gepostete Zeug kennt. Die bloße Meinung, das Meinungshafte ist zum Währungsstandard dieser Kommunikationssphären geworden.

Die Veränderungen des Digitalen verstärken den Radikalismus?

Vielleicht kann man das mit ein paar Daten illustrieren. Falschmeldungen verbreiten sich in sozialen Medien sechs Mal so schnell und hundert Mal so häufig wie überprüfbare Nachrichten. Die AfD verfügt über weit mehr als 80 Prozent aller Shares der politischen Parteien in Deutschland auf Facebook. Die Netzkommunikation produziert also recht konsequent Pseudo- oder Erregungsgemeinschaften, und das Geschäft mit Clickbaits und Clickstreams privilegiert offenbar politische Trends, in denen sich Ressentiments mit Desinformation jeder Art verbünden. Bei der Amtseinführung des vorletzten, rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro hat die Menge „WhatsApp! WhatsApp! Facebook! Facebook!“ skandiert.

Wie würde man das historisch verorten?

Historisch lässt sich das etwa mit dem Einbruch von Finanz- und Bankenkrisen in Verbindung bringen. So hat man festgestellt, dass Finanzcrashs seit dem 19. Jahrhundert, beginnend mit dem Gründerkrach von 1873, zu einem Erstarken rechtsnationaler Parteien mit völkischer, xenophober, antisemitischer Ausrichtung geführt haben. Ähnliches passierte in der Weimarer Republik. Und für die Jahre nach der globalen Finanzkrise von 2008 ist für die meisten Industriestaaten die Entstehung oder das markante Wachstum von Rechtsparteien, manchmal mit Regierungsbeteiligung, dokumentiert: von der amerikanischen Tea-Party und dem Trumpismus über die Brexit-Bewegung bis zur AfD.

Wie hat sich die Welt seit 2008 verändert?

In manchen Schichten gar nicht. Es scheint mir Teil des Problems zu sein, dass damals die sogenannten Lösungen der weltweiten Finanzkrise im Grunde nichts anderes erreicht haben als die Wiederherstellung des Status quo von 2007. Bereits 2011 war der Derivatehandel größer als 2007, 2009 war das beste Jahr für die Wallstreet überhaupt, 2010 gab es weltweit mehr Millionäre und mehr Vermögen in ihren Händen als vor der Krise. Mit großem politischem Einsatz und einem enormen Aufwand an öffentlichen Mitteln hat man die bestehende Finanzverfassung erhalten oder restauriert. Die Finanzbranche ging gestärkt aus ihren eigenen Miseren hervor und zeigt sich auch heute, angesichts kriegerischer „Zeitenwenden“, eigentümlich ungerührt.

Eine stärkere Regulierung wäre eigentlich geboten?

Eine starke Regulierung war sogar das allseits geforderte Programm im Zeichen der Krise. Das hieß damals also: höhere Eigenkapitalreserven der Banken, das Verbot bestimmter Finanzprodukte, Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken, die Regulierung von sogenannten Schattenbanken und der damit verbundenen Transaktionen, und so weiter. Das alles stand auf der Tagesordnung, realisiert wurde davon jedoch so gut wie nichts. Und heute will man die Finanzmärkte auch noch mit der Aktienrente subventionieren.

Hat der Finanzmarkt seine Zügellosigkeit behalten?

Ich würde nicht unbedingt von Zügellosigkeit sprechen. Er ist ja höchst reguliert, allerdings zugunsten einer bestimmten Klientel, die man Finanzmarktpublikum nennen könnte. Die Regelungen reichen von Steuerprivilegien für Kapitalvermögen über internationale Verträge, Abkommen und Assoziationen von Interessengruppen bis hin zu privatrechtlichen Instrumenten, mit denen die günstigsten, d.h. profitabelsten Rechtsstandorte gewählt werden können. Die Finanzmärkte sind in einer Weise geordnet und reguliert, dass Vermögensungleichheit und die Umverteilung von unten nach oben garantiert bleiben.

Zur Person Joseph Vogl, 65, ist Philosoph, Medienwissenschaftler und Germanist. Er stammt aus dem niederbayerischen Eggenfelden, lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin und in Princeton. In Berlin war er Professor für Neuere deutsche Literatur und Kulturwissenschaft sowie Medien. Vor wenigen Wochen wurde er emeritiert. Ein großer Erfolg war sein Buch „Das Gespenst des Kapitals“ (2010), das Buch „Kapital und Ressentiment“ (C.H. Beck, 224 Seiten, 18 Euro) liegt nun auch als Broschur vor. Für seine literarisch anspruchsvollen Werke wurde er mit dem Günther Anders-Preis für kritisches Denken ausgezeichnet. Zur Begründung hieß es: „Der Anders-Preisträger 2022 entwickelt in seinen Schriften eine kritische Genealogie unserer durch Finanzmacht geprägten Zeit.“

Trotz steigender Zinsen feiern die Finanzmärkte munter weiter ...

Daran lässt sich u.a. ablesen, dass die Servomechanismen der bloßen Geldpolitik, also die Interventionen der Zentralbanken kaum mehr hinreichen, um das Finanzsystem zu steuern. Jahrelange Geldschwemmen haben kaum einmal zu gewünschten Inflationsraten, aber vor allem zu Euphorien auf den Kapital- und Immobilienmärkten geführt. Heute gelingt es wiederum nur höchst mühevoll, mit Leitzinserhöhungen die Inflation zu zügeln – aber die Euphorien bleiben bestehen.

Man glaubte vor einigen Jahren, dass Rezessionen Geschichte seien, also nicht mehr wiederkehren würden. Dennoch kehrten sie zurück. Ist das allein eine Folge von Pandemie, Unterbrechung der Lieferketten und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine?

Ich denke, dass die Gründe hier jeweils sehr vielfältig und von Land zu Land unterschiedlich sind. Wenn man Deutschland in den Blick nimmt, erkennt man zunächst einen verzögerten Pandemie-Effekt, was zum Beispiel auf den Wegfall von Finanzhilfen für Unternehmen zurückgeht. Die unterbrochenen Lieferketten haben dann die deutsche Industrie aufgrund ihrer globalen Abhängigkeiten – vor allem von China – in einem besonderen Maße getroffen. Und schließlich hatte man sich gerade in Deutschland mit großer politischer Anstrengung von fossilen Brennstoffen aus Russland abhängig gemacht, bis der Krieg kam. Vor dem Hintergrund dieser Lasten und Altlasten ist es eher erstaunlich, dass man nicht schon längst in einer Rezession steckt.

Deutschland galt 2008 als der große Absteiger, es folgte jedoch eines der wachstumsstärksten Jahrzehnte überhaupt. Sind die Kassandra-Rufe verfrüht, die Deutschland wieder auf dem absteigenden Ast sehen?

Der apokalyptische Ton gehört zum Marketing. Wer mit dem absteigenden Ast in der einen Hand droht, hat in der anderen ja sofort die immergleichen Rezepte parat. Dazu gehört jüngst wieder einmal die Forderung nach Steuersenkungen aller Art, etwa Senkung von Gewinnsteuern, Erbschaftssteuer, Stromsteuer etc. Also überraschend wenig neue Einfälle.

Deutschland gilt als Stabilitätsfaktor in Europa, auch als demokratischer Staat. Wie erleben Sie das Anwachsen der AfD, ist das ein Anlass zur Sorge?

Ja. Weil man sieht, wie schnell das passiert, etwa in Polen, Ungarn, Israel – Demokratien gehen demokratisch zugrunde. Die Zukunft der deutschen Demokratie ist so wenig gewiss wie die des deutschen Fußballs.

Wer vom Kapitalismus spricht, kommt um die Demokratie nicht herum. Werden die Turbulenzen um die Wirtschaft zu groß, gerät auch die Demokratie in diesen Sog, das war zumindest eine der Lehren der Weimarer Republik. Wie sieht das heute aus?

Es ist eine alte marxistische These, dass die Demokratie und Republik Idealformen für die Pflege kapitalistischer Wirtschaft seien. Und Liberale haben stets beschworen, wie wichtig die kapitalistische Marktwirtschaft für echte Demokratien sei. Seit den 1980er Jahren trifft das nicht mehr zu, jedenfalls nicht aus der Perspektive der Wirtschaft. Mit Thatcher und Reagan begann man zu ahnen, dass das kapitalistische System wesentlich mehr Elend verträgt, als bis dahin gedacht. Man hat den Wohlfahrtsstaatkompromiss, eine Folge aus den Desastern des 20. Jahrhunderts, gekündigt. Dieser Prozess hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Für die Brexit-Kampagne etwa ging es darum, die Pflege der heimischen Finanzindustrie mit dem Abbau von Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen, wie man das in den gegenwärtigen Projekten beobachten kann: Verschärfungen im Polizei- und Demonstrationsrecht, im Asylrecht, Wahlrechtsreformen, Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und der gegenwärtige Plattform- und Informationskapitalismus benötigt nach den Aussagen seiner Protagonisten vom alten Rechtsstaat nur noch Minimalgarantien, etwa für den Schutz des Eigentums und für die Freiheit des Kapitalverkehrs, nicht unbedingt aber Parlamente und repräsentative Demokratie. Alle sozialen und politischen Probleme werden besser technokratisch, von Privatunternehmen gelöst. Hier hat sich die liberale Phobie gegen den vorsorgenden Staat in die libertäre Feier des fürsorglichen Unternehmens verwandelt.

Das führt zur Unterspülung der Demokratien, wie wir es jetzt erleben?

Ja. Jedenfalls hat man bereits angefangen, die neuen Dystopien zu bauen, von Dubai bis zu Charter Cities. Vom Konsortium aus Großkonzernen und autoritären Regimen verspricht man sich eine große Zukunft.

Warum nutzen die Krisen der Gegenwart eher den Rechten, weniger den Linken?

Weil die Rechten das Ressentiment kostengünstig und mit einem breiten Angebot von Schuldigen bedienen: Nicht die Klimakatastrophe, sondern die Grünen machen Ärger; nicht eine Seuche, sondern perfide Wissenschaftler waren das Problem; und wenn die Wirtschaft kriselt und crasht, macht sich eben eine Verschwörung von Globalisten oder der Migrant von nebenan daran, mir meinen Wohlstand wegzuschnappen. Es gibt für eine rechte und rechtsextreme Politik also sehr viel Brennmaterial, und es verwundert darum nicht, dass auch einige Funktionäre konservativer Parteien nun wieder einmal ihr Herz daran erwärmen.