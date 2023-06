„Jenseits der Binarität“: Raus aus dem alten Entweder-Oder

Sigmund Freuds Couch in Wien. © Everett Collection/Imago

Die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft beschäftigt sich mit sexuellen Identitäten und fragt, wie es „Jenseits der Binarität“ aussieht.

Queer denken statt Querdenken“, steht an einem der wenigen baufälligen – und wohl deswegen besetzten – Häuser in der durchrestaurierten Altstadt von Weimar. Ein paar Straßen und Goethe-Gedenkstätten weiter, in der Weimarhalle am Unesco-Platz, versuchen drei-, vierhundert Leute, die Psychoanalyse queer zu denken. Oder wenigstens Queerness und Psychoanalyse zusammenzudenken.

„Jenseits der Binarität? Sexuelle Identitäten in der Herausforderung“, unter diesem Titel hat die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft zur Jahrestagung eingeladen. „Die Psychoanalyse ist ein Geschehen mit offenem Ausgang.“ Das betont Ulrike Kadi mehrfach in ihren „Überlegungen zum Sexualen im Denken von Sexuellem.“ Wie etliche ihrer Kollegen und Kolleginnen argumentiert die Wiener Analytikerin auf den Spuren von Jean Laplanche (1924-2012), der sich früh psychosexuellen Phänomenen widmete, die die Zwei-Geschlechter-Ordnung transzendieren. Der Körper, so sein Diktum, sei kein Anker binärer Lösungen.

Das sehen nicht alle so in der Psychoanalyse, oder besser: den Psychoanalysen. In Weimar lernt man, dass es mehr als einen Goethe gibt und mehr als einen Freud. Nicht zwei-, drei-, viermal gebe es den Godfather der Psychoanalyse, sondern Hunderte Male. Das rechnet Dagmar Herzog vor, die Historikerin wird mit dem Sigmund-Freud-Preis ausgezeichnet. Ihrer Dankesrede ist anzumerken, dass sie in den USA lebt, ihr „Cold War Freud“-Vortrag profitiert von einem popgeschulten Flow. Bei so vielen Freuds ist es kein Wunder, dass es in Sachen Queerness Differenzen gibt beim Kongress – vielleicht auch „différances“, um mal den wie Laplanche durch die Halle geisternden Jacques Derrida zu zitieren.

Esther Hutfless lehrt in Wien und Linz und fällt bei ihrem Vortrag „Vom Käfig der Geschlechtlichkeit – Perspektiven zu einer Ethik der sexualen différance“ mit der Tür ins Haus. „Die Position meines Sprechens als Philosoph*in und Psychoanalytiker*in, die sich als queer und nicht-binär identifiziert offenzulegen, verstehe ich als wichtigen epistemologischen und politischen Akt.“ Sprechpositionen in psychoanalytischen Debatten seien „immer durchsetzt von Machtstrukturen“, sie können nicht neutral sein in einem Umfeld, in dem „es viele Psychoanalytiker*innen ablehnen, geschlechtsangleichende Maßnahmen für Transpersonen zu befürworten oder Transpersonen zur psychoanalytischen Ausbildung zuzulassen.“

Damit steckt Hutfless den Diskursrahmen ab und die Fronten gleich mit. Fortan wird nicht mehr nur über Queers und Nicht-Binäre gesprochen, sondern auch von Queers und Nicht-Binären. Jenseits von binär sind eben nicht mehr nur Patient:innen, sondern auch Analytiker:innen ein Novum und ein Bruch mit den ödipalen Basics der Freudschen Lehre.

Jakob Tröndle von der FU Berlin sieht „in der psychoanalytischen Theorie noch Reflexionsbedarf, wie sich das psychoanalytische Wissen zum kulturellen Wandel verhält, der sich gerade wohl am massivsten in den Diskursen um gender und trans* manifestiert“. Bei allem Unbehagen am kulturellen Wandel und seinen lästigen Begleiterscheinungen – Neue Pronomen! Gender-Sternchen! Angst vor Fettnäpfchen! – überwiegt die Bereitschaft, Veränderungen zu verstehen, zuzulassen, exemplarisch bei einer älteren Teilnehmerin: „Wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte: eine Transperson als Therapeut? Niemals! Aber heute: Klar!“

Offener Ausgang, das heißt vor allem: Raus aus dem Entweder-oder – transphil oder transphob? Zur Öffnung der Perspektiven tragen Vorträge bei, die die psychoanalytische Praxis jenseits des Binären als dialogische, womöglich dialektische Interaktion interpretieren, aus der nicht nur Patienten und Patientinnen, sondern womöglich auch Analytikerinnen und Analytiker anders herausgehen, als sie reingegangen sind. Ein Prozess, bei dem nicht nur das Resultat zählt: Bekommt die Transperson ein Attest für die OP oder nicht? Wird der Mann zur Frau und umgekehrt?

Anstelle der dichotomen Fixierung auf Ergebnisse schlägt die New Yorker Psychoanalytikerin Avgi Saketopoulou vor, dass bei der Konstitution von Geschlecht auch Traumata mitgedacht werden, und das bei normgeschlechtlichen wie nichtnormgeschlechtlichen Subjekten. Saketopoulou empfiehlt „traumatophiles Denken, eine Toleranz dafür aufzubauen, wie Traumata in das Thema eingesponnen werden können“ und zu verstehen, dass eine solche „Eindeutung“ Teil der Bildung eines nichtnormativen Geschlechts ist. Dass es sich bei trans also nicht um die Verzerrung eines „normalen“ Geschlechts handelt, nicht um „ein cis- oder binäres Geschlecht, das korrigiert werden muss.“ Stattdessen solle die klinische Arbeit dazu beitragen, „dass sich Trans- und Queer-Patienten entfalten“.

Wie das funktionieren kann, zeigt die Praxis am – vielbeschworenen, umkämpften – Körper. So lehnt Saketopoulou den aus dem Publikum vorgeschlagenen Ausdruck „Amputation“ ab und zieht „Top-Operation“ vor. Bei dieser Operation werde nicht das Objekt – die weibliche Brust – entfernt, sondern es entstehe eine neue Körperoberfläche, die sich für die betreffende Person angenehmer anfühle. Mit ihrer Behauptung, das Trauma sei „in das Subjekt eingesponnen“, bezieht sich Saketopoulou ausdrücklich nicht auf ein neoliberales, willensstarkes Subjekt, das aus einem Sammelsurium konsumistischer Geschlechteroptionen auswählt und so der Logik der marktkonformen Selbstoptimierung folgt. Da „ein Trauma die Psyche dazu zwingt, zu reagieren“, sei die Wirkkraft dieser geschlechtsspezifischen psychischen Konstruktionen eher seltsam, vage. Eben nicht Produkt einer vorsätzlichen Entscheidung, sondern unbewusster Prozesse.

Ja, die Psychoanalyse ist ein Geschehen mit offenem Ausgang. Nicht jeder Moment der Behandlung muss produktiv und effizient genutzt werden. Klinische Zeit sei langsame Zeit, keine verschwendete. Zeit, die anderswo in Geld bemessen wird, in der pragmatischen Konkurrenz der Verhaltenstherapie etwa, die möglichst wenig Zeit darauf verwendet, geschwächte Psychen und gebeutelte Seelen wieder fit zu machen für das 24/7-Hamsterrad im digitalen Kapitalismus: ergebnisfixiert, effizienzbasiert, krankenkassenkompatibel.

Avgi Saketopoulou legt übrigens Wert darauf, als queere Analytikerin gesehen zu werden, zumal viele ihrer schwulen, lesbischen oder trans Kolleg:innen nach wie vor in the closet leben. Heimlich, auch das ist Psychoanalyse 2023. Saketopoulou performt mit (very) High Heels und gibt den Blick auf ihre Oberarme frei, einer davon ist opulent tätowiert. Tattoos und Absätze spielen eine Rolle beim Hit der Thüringer Tage: eine Story aus Saketopoulous klinischer Praxis, die hier leider nicht erzählt werden darf. Sie handelt von einer spektaktulären (Ver-)Wandlung in der Beziehung von Patient:in und Analytiker:in und belegt, dass und warum immer mehr queere und nonbinäre Leute ausgerechnet bei der Psychoanalyse Rat suchen, die ihnen doch eben noch die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte.

Besonders groß ist der Andrang bei den Kinder- und Jugendlichen-Praxen. Da fordern (und manchmal überfordern) Insta- und TikTok-befeuerte (Prä-)Teenager staunende Therapeut:innen mit empowernden, empowerten Performances ihr Recht auf Transition und kritisieren sie bei abschlägiger Behandlung dafür, dass sie als Cis-Personen von queeren Patient:innen profitieren.

Bei TikTok gibt es übrigens ein interessantes Wort – ja, die Sprache ist ein Ding, das sich ändert! – für abschminken: Das Gesicht abnehmen. Das war zu erfahren von Paula Irene Villa-Braslavsky, die sich mit den Worten „Ich bin Soziologin“ von der um den psychoanalytischen Bauchnabel kreisenden Eröffnungszeremonie distanzierte, um in ihrem instruktiven Referat daran zu erinnern, dass Gender nicht nur etwas ist, das wir sind oder haben, sondern auch: tun. Doing Gender. Villa-Braslavsky, Mitherausgeberin des Buches „Anti-Genderismus – Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen“ fragte auch die US-Amerikanerin Saketopoulou nach den orchestrierten Anti-Gender und Trans Politics in ihrem Land, wo queerhassende Querdenker nach der Macht greifen. Antwort: We live in dark times.