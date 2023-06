In Bamberg bei Heinrich II.: Ausfahrt in die Vergangenheit

Von: Peter Iden

Statue von Heinrich II. © imago images/H. Tschanz-Hofmann

Der Autoverkehr in Bamberg ist ein Horror, versöhnt wird man mit Heinrich II und Markus Lüpertz.

Bamberg, lange nicht mehr dort gewesen. Nach Jahr und Tag natürlich manche Veränderung. Nicht nur zum Besseren. Schwer zu sagen etwa, was die heutige Stadtverwaltung dazu gebracht haben mag, den immer heftigeren Verkehr von Autos und Bussen in den engen Gassen der Altstadt nahezu uneingeschränkt zuzulassen. Ständig bedroht der Strom von Fahrzeugen den Fußgänger.

Aber es gibt ja die Erinnerung. Und jedenfalls die Vorstellung von Begebenheiten hier, sogar in ferner Vergangenheit. Lieblingsort, „unice dilecta“, des Königs Heinrich II. war die Stadt einst und blieb es auch nach seiner Krönung 1004 in Pavia zum König Italiens und ein Jahrzehnt später in Rom zum Kaiser: Wann auch immer sein Europa umspannendes Wirken, nicht zuletzt die Mühe um den Machterhalt, ihm Zeit ließ, zog es ihn in die fränkische Stadt an der Regnitz. Er hatte dort noch als nur deutscher König das Bistum gegründet und 1012 die erste Version des Bamberger Doms einweihen können, der jetzige Dom war dann eine Leistung des 13. Jahrhunderts.

In Deutschland einzigartig ist die rätselhafte Figur in Lebensgröße des „Bamberger Reiters“ und sind die steinernen Reliefs der Propheten und Apostel, paarweise lebhaft und gestenreich miteinander im Gespräch, an den seitlichen Schranken des Ostchors und der Südseite. Es war der Marburger Kunstprofessor Heinrich Klotz (1935-1999), Gründer des Architekturmuseums in Frankfurt und des ZKM in Karlsruhe, der als einer der Ersten diese bewegten und bewegenden Gestalten aus Stein thematisch und materiell entsprechenden, von der Kunstgeschichte traditionell als bedeutender eingeschätzten Arbeiten italienischer Werkstätten durchaus als gleichwertig erachtet hat.

Heinrich II. und seine Frau Kunigunde sind beide, nach mehreren Umbettungen, im Dom beerdigt, das Hochgrab hat Tilman Riemenschneider (1460-1531) geschaffen. Der gemeinsame Lebensweg des Kaiserpaars hat beide gegen viele Krisen sich behaupten lassen. Überliefert ist ihr Glaube, die Frömmigkeit auch als Grundlage politischer Ziele und Entscheidungen. Heinrichs Flexibilität, seine Fähigkeit, auf schwierige Situationen rasch zu reagieren, diese Beweglichkeit als besonders ausgeprägte Begabung, haben ihm zu einer für seine Epoche zwischen dem nördlichen Deutschland und Rom zu fast unglaublichen Wechseln der Präsenz verholfen. Sein Leben nimmt sich aus wie das eines Abenteurers. Schon um nach dem Tod Ottos III. die deutsche Königskrone zu gewinnen, musste er landauf landab reisen, um Rivalen zu verdrängen oder sie zu überzeugen von dem Vorteil, den seine Wahl für sie bedeuten würde.

Mehrmals zog er aus unterschiedlichen Gründen mit Heeren über die Alpen, mal mehr mal weniger erfolgreich. Der Adel unterstützte ihn mit Truppen, indem er ihren weltlichen Rang als Fürsten um den kirchlichen von Bischöfen erweiterte. Es wird dabei nicht immer fromm zugegangen sein – dieser Heinrich zeigte auch Züge des Typs, den die Italiener bis heute „furbo“ nennen, schlau bis auch verschlagen.

Entscheidender für den Aufstieg zum Kaiser kann jedoch eine Eigenschaft dieses Heinrich II. gewesen sein, auf die ein Anruf aus England uns hingewiesen hat: Man solle auf keinen Fall den Vortrag von Henry Mayr-Harting versäumen, des weltweit wahrscheinlich besten Kenners von Leben und Bedeutung Heinrichs, für den das historische Seminar der Universität Bamberg aus Anlass des 25. Jubiläums den Professor aus Oxford eingeladen habe. Nach Bamberg für einen Vortrag? Es wurde für etwa dreihundert Gäste, darunter auch einige Studierende, ein Ereignis.

Am Beispiel der Vita Heinrichs und der Taktik und Strategien des Gewinns und der Stabilisierung seines Kaisertums ging es in zweifacher Hinsicht um Theorie und Praxis dessen, was wir als „Suggestion“ bezeichnen, das heißt: die Anregung zur Vorstellung einer noch nicht oder nicht mehr vorhandenen Realität. Mit diesem Ziel, anderen etwas nahezulegen, das sie bis dahin nicht beabsichtigt hatten – traut man den Quellen, war das eine auffällige Begabung Heinrichs. Sie wurde einerseits erkennbar als ein energisch eingesetztes, jederzeit abrufbares Mittel zur Überzeugung von Freund oder Feind, andererseits aber zugleich als Möglichkeit des vortragenden Mayer-Harting selbst, sein Publikum, dem er die historische Figur präsentierte, als wäre sie anwesend, anzustiften, die eigene Umgebung momentan zu verlassen. Motiviert durch das Mittel eben der Suggestion, zugunsten einer anderen Welt tausend Jahre her.

So etwas an Verführung ist selten. Sie verlangt vom Redner Kenntnis, Phantasie, Leidenschaft, ein hohes Maß an Konzentration, Sprache natürlich und das, was nicht nur bei Schauspielern Ausstrahlung ist. Der Gelehrte aus Oxford hat diese Qualitäten wie selbstverständlich zu Gebot. Geboren in Prag, Kind einer deutschen Mutter, als Flüchtling aufgewachsen in einer englischen Umgebung, des Deutschen aber im schriftlich vorbereiteten Manuskript wie im Wechsel zur freien Rede vorzüglich mächtig, ist er nicht nur ein Vermittler, vielmehr im genauen Wortsinn ein „Einführer“ in Vergangenes – so dass wir daran empfinden mehr als nur konstatieren können, was davon geblieben ist und wovon vielleicht sich lernen ließe.

Eine der Bamberger Studentinnen hat es nachher fragend so gefasst: War ich denn überhaupt hier und was soll ich tun? Der Gast aus Oxford hat am Ende seines Auftritts das Publikum mit einer ganz anderen, nämlich kritischen Frage zurück in die Gegenwart geleitet: Mussten Heinrich II. und Kunigunde für ihre Lebenswege wirklich, wie geschehen, von der Kirche heilig gesprochen werden? Das blieb so stehen. Aber Zweifel klangen an.

Auch Markus Lüpertz, Maler und Bildhauer, Dichter und Musiker, so renommiert in Deutschland wie in der weiten Welt, hat sich in Bamberg eingelassen auf eine Person, eine Frau, von historischem Format. Elisabeth von Thüringen, geboren 1207 als Tochter von Andreas II., König von Ungarn, wurde, fast noch ein Kind, vom Vater aus politischen Gründen zur Heirat mit einem jugendlichen Sohn des damals mächtigen Landgrafen von Thüringen nach Mitteldeutschland vermittelt, die Verlobung wurde auf der Wartburg gefeiert. Wegen der Zwanghaftigkeit der Verbindung wider jede Erwartung war die Ehe der jungen Leute für beide eine glückliche Zeit. Elisabeth wurde gewährt, ihre Frömmigkeit zu leben, die sich vor allem in der Zuwendung erwies, die sie für Arme und Kranke aufbrachte. Die Berichte von der innigen Hingabe der jungen Frau an ihren Glauben, den sie auch durch Wunder bestätigt fand, haben allerdings auch Züge eines unangenehmen Eiferns. Gerade 24-jährig starb Elisabeth. Nur zwei Jahre später wurde sie eine Heilige.

Und was hat nun Markus Lüpertz mit seinen 2022 fertiggestellten Glasfenstern für die nach ihr benannte Kirche, gelegen nur ein wenig unterhalb des Bamberger Doms, Frommes vollbracht? Um es summarisch vorweg zu nehmen: Die acht Fenster sind eine Großtat, sie gehören zum Besten aus der Werkstatt dieses Künstlers und lohnen unbedingt jeden Aufwand, sie zu sehen. Es kommt hier in genialen Verbindungen vieles zusammen, Anspielungen auf die guten Werke der historischen Elisabeth und auf die Leiden Christi, den Einsatz der Königstochter für Alte und Geschundene, Menschen in Gefangenschaft und Opfer der Folter, manchmal meint man in der Bildtiefe Teilansichten ihres Kopfes wahrzunehmen, maskenhaft entstellt.

Wie denn überhaupt die Köpfe und Körper in jedem der acht Bilder in Zuständen der Entstellung und fragmentarisch erfasst sind. Im ständigen Widerstreit damit bilden die Arrangements rein abstrakter, ornamentaler Elemente, einen geradezu hoffnungsvoll farbig leuchtenden Kontrast. Man geht nicht fehl, in diesem Gegensatz auch eine politische Botschaft der Bilder zu erkennen. Wie schon zu Zeiten von Heinrich II. war auch die Epoche des nur wenig späteren Mittelalters, in der Elisabeth lebte, bestimmt durch Kriege, Streit und Machtkämpfe um den Vorrang vor allem zwischen Kirche und Adel – immer zu Lasten der „kleinen Leute“. Auch die aktuelle Moderne hat sich eingerichtet in Verhältnissen, die an Zuversicht wenig versprechen.

Die Glasbilder von Lüpertz handeln von einer Situation, wie wir sie jetzt haben. Impliziert also auch davon, dass zumal die katholische Kirche, einst als ein Halt zumindest behauptet, längst eine nur noch taumelnde Institution ist, nahe am Rande der Bedeutungslosigkeit, mit einem obersten Hirten, dessen einzige Haltung es ist, keine Haltung zu haben. Lüpertz ist mit seinen Entwürfen für den öffentlichen Raum beim Publikum häufig auf bösartigen Widerstand gestoßen, so etwa, besonders heftig, in Salzburg, Augsburg und erst kürzlich wieder in Karlsruhe. Für die Arbeit jetzt in Bamberg hat er auf solche Schwierigkeiten reagiert indem er Mitglieder der Kirchengemeinde in den Prozess der Entstehung der Glasfenster frühzeitig eingebunden hat, auch durch Einladungen in sein Atelier im Brandenburgischen. Zwar gab es auch in Bamberg Proteste, inzwischen ist aber die Stimmung umgeschlagen in entschiedenes Einverständnis. Sehr zu Recht.

Bamberg hat nämlich fortan eine zeitbezogene, spannende Attraktion mehr.

Fenster des Malers und Bildhauers Markus Lüpertz in der Bamberger St. Elisabeth-Kirche. © picture alliance/dpa