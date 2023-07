Historiker Tom Segev: „Die Demokratie in Israel war noch nie in so großer Gefahr“

Von: Michael Hesse

„Alles gute Menschen“, sagt Tom Segev: Tausende protestieren auch in Jerusalem gegen die sogenannte Justizreform. © IMAGO/ZUMA Wire

Der israelische Historiker und Bestsellerautor Tom Segev über die prekäre Zukunft seines Landes, den aus seiner Sicht kontraproduktiven Prozess gegen Netanjahu und die Reaktion, die westliche Demokratien wie Deutschland nun zeigen könnten

Herr Segev, erleben wir gerade das Ende der israelischen Demokratie?

Die israelische Demokratie ist in großer Gefahr, und zwar schon seit vielen Monaten. Wir hatten noch nie so eine rechtsradikale, antidemokratische, rassistische, theokratische Regierung wie heute. Sie hatte sich zunächst etwas Zeit genommen, aber dann doch ziemlich zugeschlagen, und zwar auch mit einem Schlag auf die Demokratie. Das ist ein großangelegter Plan, der so von der Regierung ausgelegt war, und das hat ungeheure Emotionen erzeugt. Es gab in Israel noch nie eine Situation, in der über Monate in Tel Aviv jede Woche 150 000 Menschen auf die Straße gehen und das auch in anderen Städten Zehntausende tun. Viele haben Angst.

Wovor haben sie Angst?

Sie haben Angst um ihre Demokratie. Es handelt sich nicht um diesen oder jenen Paragrafen in dem von der Regierung geplanten Gesetz, sondern um die Grundwerte der Gesellschaft. Die Menschen haben Angst, dass die Regierung eine neue Moral einführen will. Darum geht es eigentlich. In dem Sinne ist es ein Kampf, den es schon früher mal gab. Es gab mehrere Auseinandersetzungen, emotionale, ideologische, politische in der Geschichte Israels. Aber es gab noch nie so eine persönliche Angst. Ich habe auch Angst um meine Enkelkinder.

Wie reagieren die Menschen?

Viele sprechen nun davon, dass sie ihr Leben vielleicht besser anderswo verbringen möchten, sie tun es noch nicht, aber sie denken darüber nach. Vor allem viele aus der IT-Branche oder auch Ärzte wollen das Land verlassen. Es gibt mittlerweile über eine Million Israelis, die sich europäische Pässe geholt haben. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Jeden Tag sieht man die Werbung von Anwälten, die erklären: Mit uns geht es schneller und wird billiger, einen europäischen Pass zu bekommen. Wenn man die Leute fragt, warum sie sich die Pässe beschaffen, hört man immer wieder: Man könne ja nie wissen, was hier noch passiert; wenn es schlimm wird, haben wir die Pässe. Es gibt dieses Unsicherheitsgefühl, das man auf den Holocaust zurückführen kann. Es ist eine Unsicherheit, dass das Leben in Israel nicht mehr lebenswert ist.

Das ist paradox, denn eigentlich sollte Israel doch der sichere Hafen für Jüdinnen und Juden sein.

Ja, genau. Das ist er aber noch niemals gewesen. Die meisten Juden und Jüdinnen haben sich im Laufe der Geschichte nicht dazu entschlossen, in Israel zu leben. Bis heute lebt die Mehrheit also nicht in Israel. Die große Auswanderung aus Osteuropa hatte Amerika als Ziel, obwohl man auch nach Palästina gekonnt hätte. Aber man hat die zionistische Ideologie vielleicht akzeptiert, aber nicht als persönliche Verpflichtung empfunden. Die meisten Israelis sind Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen, die nach Palästina gekommen sind, weil sie kein anderes Land gefunden haben. Deshalb ist es so interessant, dass so viele, besonders jene, die es sich leisten können, das Land nun verlassen wollen oder es zumindest erwägen. Es sind nicht die, die es sich nicht leisten können.

Wie tief ist die Spaltung in der israelischen Gesellschaft?

Die Spaltung ist sehr tief, aber sie war es eigentlich schon immer. Die zweite und dritte Generation, Kinder und Enkel von Einwanderern der 1950er Jahre, haben immer noch ein Gefühl der Diskriminierung und der Ungleichbehandlung. Sie haben es nicht so gut wie die Menschen in Tel Aviv. Man spricht ja von dem Staat Tel Aviv und dem Staat Israel, dem zweiten Israel, und das übrigens schon lange, seit den 1950er Jahren. Man meint damit: Das sind die anderen, die nicht zu uns gehören; deren Nachkommen sind heute nicht mehr so hilflos wie ihre Vorfahren. Dennoch konservieren sie das Gefühl der Diskriminierung, die Erinnerung, dass ihre Eltern und Großeltern schlechter behandelt wurden. Aus diesem Grund haben sie eine rechtsgerichtete Partei unter Netanjahu gewählt. Es bedeutet jedoch nicht, dass eine Mehrheit der Wähler in Israel rechtsradikal denken würde, auch Netanjahu selber tut das nicht. Aber Netanjahu ist von rechtsradikalen Parteien abhängig, ohne sie kann er keine Regierung bilden. Das hängt zusammen mit dem Prozess wegen Korruption und Bestechung, der gegen ihn geführt wird. Deshalb hat er keine Koalitionspartner; die sagen sich, soll er doch erst mal zurücktreten.

Netanjahu ist bereit, das ganze Land wegen seiner persönlichen Lage gegen die Wand zu fahren?

Absolut, kein Zweifel. Netanjahu ist ein konservativ-liberaler Politiker, aber er pflegt nicht den fanatischen messianischen Nationalismus wie die Koalitionspartner. Aber er ist von ihnen abhängig. Der Prozess gegen Netanjahu hat viel mehr Schaden angerichtet, als dass er noch nützlich sein könnte. Er läuft seit drei Jahren, nichts wurde bewiesen, so dass man sagen könnte: Wow, das ist wirklich furchtbar, was der sich geleistet hat. Stattdessen ist alles zweifelhaft, nichts ist entschieden. Das Gericht hat der Staatsanwaltschaft geraten, nicht von Bestechung zu reden. Der Prozess gegen Netanjahu hat das ganze politische System in Israel in Verwirrung gebracht. Es gab fünf Wahlen in den letzten Jahren. Viermal konnte keine haltbare Koalition gebildet werden, das fünfte Mal kam dann diese fürchterliche Regierung an die Macht. Man denkt immer, ein Prozess ist etwas Gutes, aber das ist nicht so; der Schaden ist schon jetzt größer als der Nutzen, den er bringen könnte.

Kann man von einem Staatsstreich von oben sprechen bei dem, was die Regierung da vorhat?

Ja, so scheint es. Als ich von dem Putsch im Niger las, dachte ich sogleich an Netanjahu. Es ist noch zu scharf formuliert, aber dahinter steckt ein Plan, der sich gegen die Grundprinzipien der Demokratie richtet, wie wir sie in den letzten 75 Jahren kennen. Dazu muss ich sagen, dass die israelische Demokratie niemals ideal war. Gewiss, es gibt keine idealen Demokratien auf der Welt. Die israelische Demokratie hat jedoch große Mängel, besonders was die Unterdrückung der Palästinenser angeht. Interessant an diesem Protest gegen diese sogenannte Justizreform ist, dass das Problem der Palästinenser überhaupt nicht erwähnt wird. Es sind Hunderttausende Protestierende, die sich das Beste für ihre Demokratie wünschen, aber kein Wort über die Palästinenser verlieren. Jetzt kann man das historisch decouvrieren, dass ein demokratischer Staat nicht auf ewig demokratisch bleiben kann, wenn er so systematisch jahrzehntelang ein anderes Volk unterdrückt. Das wäre etwas für die Politologen, woraus sie lernen könnten. Das Hauptproblem ist, dass diese sogenannte Justizreform es leichter machen wird, die Palästinenser noch viel schlimmer zu unterdrücken als ohnehin schon.

Den Traum von Großisrael, den viele in dieser Regierung pflegen, Realität werden zu lassen?

Der Traum ist leider schon ziemlich verwirklicht. Die ganze Welt glaubt noch an die Zwei-Staaten-Lösung – das ist eine Fiktion.

Zur Person Tom Segev , 1945 als Sohn eines aus Deutschland eingewanderten Paars in Jerusalem geboren, zählt zu den herausragenden Publizisten Israels. Der promovierte Historiker hat zahlreiche Monografien vorgelegt, die sich mit der Geschichte Palästinas befassen. Hierzu zählen unter anderem: „Die siebte Million“, „Ben Gurion“, „Es war einmal Palästina“. „Jerusalem Ecke Berlin“ heißt sein jetzt auf Deutsch erschienenes Erinnerungsbuch, a d. Hebr. v. Ruth Achlama. Siedler Verlag, München 2022, 416 Seiten, 32 Euro.

Müssten Europa und Deutschland viel stärker reagieren? Scholz hatte Netanjahu eingeladen, andere haben das vermieden.

Ich glaube, dass Netanjahu sehr empfindlich ist, was Reaktionen aus dem Ausland angeht, besonders betrifft dies Reaktionen in den USA. Er gibt ständig Interviews in US-Sendern, während er israelischen Sendern nicht Rede und Antwort steht. Er ist empfindlich, was die Reaktionen des US-Präsidenten Biden betrifft, aber das gilt auch für die Meinungen aus Europa. Der Kampf um die Demokratie in Israel braucht sehr viel Hilfe aus dem Ausland, von offizieller Seite, aber auch von den Medien. Was Netanjahu auch sehr beeindruckt, sind die wirtschaftlichen Einflüsse auf Israel.

Wundern Sie sich nicht, dass sich alle Welt nun für die israelische Demokratie interessiert?

Jede Demokratie, die derart angegriffen ist wie die israelische, schadet der demokratischen Gemeinde. Was in Polen und Ungarn passiert, interessiert andere Länder auch, warum sollte das mit Israel nicht der Fall sein?

Der frühere israelische Botschafter kritisierte Deutschland für seine Passivität im Umgang mit Israel und forderte einen Boykott Israels.

Ich bin im Allgemeinen nicht für Boykotte, sondern mehr für Versuche, die Dinge zu beeinflussen. Boykotte führen dazu, dass man den Einfluss verliert. Hilfe aus dem Ausland für die demokratischen Kräfte ist besser. Israel ist ein altdemokratisches Land und hat sich seinen Platz in der liberalen demokratischen Welt geschaffen. Wenn es nun unter so einem starken Angriff steht, interessiert das andere demokratische Länder mit Recht. Aber ich bin nicht für die Bestrafung von Israel als Staat.

Was erwarten Sie denn, wenn das Oberste Gericht, das über die sogenannte Justizreform befinden muss, diese ablehnt?

Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es diese Sache ablehnt, denn dann kommt es zu einer sehr tiefen konstitutionellen Krise, die das Oberste Gericht wahrscheinlich vermeiden will. Es ist erst mal Sommer, dann kommen die Feiertage; die Richter denken vermutlich, dass sich Regierung und Opposition irgendwie einigen werden. Es ist eine unangenehme Situation, dass das Gericht selbst über seine Befugnis entscheiden soll; das ist sehr heikel. Ich weiß nur, dass die Krise weit entfernt von einem Ende ist. Abgesehen davon: Die Polizei war bislang sehr zurückhaltend und verliert langsam ihre Geduld. Gewissermaßen mit Recht, man kann nicht über Wochen die Hauptverkehrsstraße Israels für die Proteste blockieren. Bislang war der ganze Protest völlig gewaltlos. Das sind wirklich gute Menschen, die da auf die Straße gehen.

Macht Ihnen das Hoffnung?

Ja, natürlich, ich gehöre ja zu den Menschen dazu, die protestieren. Dennoch bin ich eher pessimistisch, ich denke an meine Enkelkinder, was soll hier jemals werden? Aber ich erinnere mich immer an meine früher getätigten Voraussagen, hätte ich Sie vor 40 Jahren getroffen, hätte ich Ihnen gesagt, in 40 Jahren haben wir längst Frieden. Aber ich irre mich immer. Wenn so viele Menschen so viele Wochen lang auf die Straßen gehen aus Angst um ihre Demokratie, dann ist offensichtlich etwas falsch an dieser Demokratie. Die Menschen haben auch anderes zu tun, als auf die Straße zu gehen. Es geht um etwas Größeres. Es geht nicht um diesen oder jenen Paragrafen, es ist ein Teil von einem großangelegten Plan, ein Kampf um die Grundwerte, die Gleichberechtigung, den Humanismus, die Demokratie, es geht auch um Fragen der Religion; all die Grundwerte, auf denen Israel steht, sollen neu formuliert werden. Das ist die Gefahr. Schon morgen könnte die Regierung beschließen, dass Frauen im Autobus hinten sitzen müssen, es gibt Leute in der Regierung, die so denken, genau so ist es mit den Rechten von Homosexuellen.

Viele Israelis stemmen sich gegen den Rechtsruck, anders als in Polen oder Ungarn.

Ich kenne mich in den Ländern nicht aus. Aber hier sind es gut erzogene Eliten, meistens unter amerikanischem Einfluss, Menschen, die an Liberalismus und Freiheit glauben. Selbst wenn es nur um wirtschaftliche Interessen geht, die IT-Branche braucht Sicherheit, darum geht es auch. Es sind die israelischen Eliten, die sich in dem Land zu Hause fühlen und der Meinung sind, mehr für das Land getan zu haben als die Wähler der rechtsradikalen Koalition.

Israel hat schon viele schwierige Momente erlebt; ist das der schwierigste von allen?

Ich glaube, ja. Das ist der schwierigste Moment für Israel in der Geschichte. Ich kenne als Historiker viele Momente in der israelischen Historie, zum Beispiel als man sich Anfang der 1950er Jahre um die Aufnahme von Beziehungen zwischen Israel und Deutschland gestritten hat. Es gab viele moralische Fragen, um die heiß gestritten wurde. Es gab große Auseinandersetzungen, als sich Israel aus den besetzten Gebieten im Gazastreifen zurückgezogen hat. Aber es war noch nie so stark, so tief wie jetzt. Ich glaube, dass die Demokratie in Israel noch nie in solcher Gefahr war.