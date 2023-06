Historiker Peter Frankopan: „Vulkanausbrüche sind für unser Klima die größte Gefahr“

Von: Michael Hesse

Berüchtigt, gefürchtet und auch heute noch aktiv: Die Vulkaninsel Stromboli, gemalt von William Hamilton im Jahr 1776. © Imago

Der britische Historiker und Oxford-Professor Peter Frankopan hat ein großes Buch über die Frage geschrieben, wie weit die Umwelt die Geschichte beeinflusst. Seine Ergebnis: Die Wirkung ist immens.

Professor Frankopan, was motivierte Sie, ein Buch über die Rolle des Klimas für historische Umbrüche von Staaten zu schreiben?

Wenn man an Geschichte denkt, hat man eher Friedrich den Großen oder die Reichseinigung Deutschlands 1871 vor Augen. Weniger im Blick hat man, wie die Nutzung der Umweltressourcen im antiken Rom ausgesehen hat oder ob es während der Kreuzzüge warm oder kalt gewesen ist. Ich wollte verstehen, warum wir durch die Klimaveränderungen am Rande des Abgrunds angekommen sind. Deshalb habe ich den Versuch unternommen, Naturgeschichte und menschliche Geschichte zusammenzuführen und die Bedeutung von Klima und Extremwetter, Klimamustern und langfristigen Klimaveränderungen aufzuklären.

Ist also die Geschichte Chinas die Summe der es beeinflussenden Umweltfaktoren?

Jeder Dynastiewechsel Chinas bis auf einen kam durch die Steppenvölker des Nordens zustande. Das zeigt etwas über die Orientierung Chinas in der heutigen Welt. Der Schutzwall der Berge im Westen, das Meer im Osten und das Flachland zur Mongolei und zum benachbarten Russland prägt die Orientierung Chinas bis heute. Das Land ist zudem in zwei Klima-Zonen geteilt, die in hohem Maße durch die Frage nach Regenfällen bestimmt sind: einem eher nassen Süden und einem eher trockenen Norden. China stand vor der Herausforderung, wie man diese beiden Zonen und die kulturell unterschiedlichen Menschen miteinander vereinen kann und wo man die meisten Ressourcen findet, nicht nur für Nahrung und Energie, sondern auch Rohstoffe wie etwa Metall. Es ging immer darum, welche Optionen Herrschern durch die klimatischen Gegebenheiten zur Verfügung stehen. Denken Sie etwa an Putin: Es liegt ja nicht an den Fähigkeiten der Russen, dass sie über Öl- und Gasvorkommen verfügen und die Deutschen zum Beispiel nicht. Verantwortlich sind die klimatischen Muster, welche die Ablagerung von Kohlenstoffen bedingt haben. Auch das Glaubenssystem des alten China unterscheidet sich durch die klimatischen Bedingungen von dem unsrigen.

Was meinen Sie genau?

Wenn man 3000 Jahre und mehr in den Nordosten Chinas zurückblickt, lässt sich feststellen, dass China keine moralisierende Gottheit kennt, wie sie unsere Religionssysteme, das Christentum, Judentum oder der Islam haben. Oder denken Sie auch an die römischen und griechischen Götter, wie wir sie aus dem Griechisch-Unterricht kennen mit Zeus und Poseidon. Diese Götter waren rachsüchtig. Wurden sie durch Menschen herausgefordert oder verleugnet, bestraften sie die Menschen durch Fluten, Stürme oder Drohungen. In der chinesischen Gesellschaft der frühen Zeit gab es eine größere klimatische Stabilität. Die Entstehung dieses Glaubenssystems sah es daher nicht vor, dass Götter mit den Menschen spielten und ihnen mit Vergeltung durch Naturgewalten drohten.

Welche Rolle spielte das Klima für Imperien?

Wie so oft ging es auch hier um die Ausbeutung von Bodenschätzen, die sie zur Mehrung ihres Reichtums benötigten. Daraus erklärt sich auch ihr Drang zur Expansion. Zudem sind sie Meister in der Zentralisierung, alles wird von der Peripherie ins Zentrum geholt. So war es in Rom, aber auch in Pagan oder Angkor. Imperien tendieren dazu, parallel zu entstehen, wie eine Gruppe. Ein singuläres Imperium trifft man eher selten in der Geschichte an. Wenn wir in Europa über das Römische Reich nachdenken, betrachten wir es oft viel zu isoliert. Wir verbinden Rom nicht mit dem Sudan, nicht mit Westafrika oder Ägypten, wir blicken dabei nicht nach Persien oder in die Welt des Indischen Ozeans, die alle für Roms Wirtschaft enorm wichtig gewesen sind. Es gibt eine Reihe von Imperien, die zwischen 900 und 1200 in Asien entstanden sind und viele Staaten vereinigt haben, etwa die Imperien von Pagan oder Angkor. Es gab immer einen Transfer von Wissen, technischer Expertise und Informationen zwischen den Imperien, wie etwa China, Indien und dem Nahen Osten. Und auch wenn sie Rivalen waren, blieben sie verbunden, waren ineinander verhakt. Schon damals stellte sich die Frage, wie Staaten wie diese Imperien gemeinsam wachsen können, wie aktuell die USA und China. Im Mittelalter kollabierten die Imperien allesamt zur selben Zeit. Der Zusammenbruch der Institutionen und der Handelswege hatte kaskadenhafte Folgen.

Welche Folgen hatte das Klima für das Römische Reich. In der sogenannten Warmzeit wurde es zur führenden Militärmacht.

Ein einschneidendes Datum war der Mord an Julius Caesar im Jahr 44 v. Chr. Sein Tod stürzte das Reich in einen Bürgerkrieg. Es kam zu einem massiven Konkurrenzkampf um seine Nachfolge. In der Zeit, als die Mörder flohen und gejagt wurden, kam es zu einem enormen Vulkanausbruch in Alaska. Im Jahr 43 v. Chr. explodierte der Vulkan Okmok, und zwar für etliche Monate. Große Mengen an Staub und Gas wurden in die Atmosphäre geschleudert.

Auch im Mittelmeerraum waren die Folgen zu spüren?

Autoren fiel auf, dass das Licht schwach war. Aber die Folgen waren nicht überall die Gleichen. In Ägypten gab es schwache Ernteerträge. Das mag auf die ausbleibenden Nilfluten zurückzuführen sein, die es als Folge des Ausbruchs in den Jahren 43 und 42 v. Chr. gab. Die Folgen für die Menschen und den ägyptischen Staat waren hart. Es gab Wassermangel, Hunger und auch Inflation. Die Steuereinnahmen des Reiches gingen zurück. Die ägyptische Königin Kleopatra sah sich einem massiven politischen Druck ausgesetzt. Die Ptolemäer waren ohnedies nicht besonders beliebt im Volk. Kleopatra versuchte, diese politische Krise zu überstehen, indem sie eine Freundschaft mit dem Römischen Reich einging.

Sie suchte die Allianz mit Marcus Antonius ...

... einem der aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge von Julius Caesar. Es war also durchaus keine dumme Entscheidung von ihr. Marcus Antonius war der Liebling der römischen Armee, er führte Kommandos mit großer Entschiedenheit an, für die er hohe Auszeichnungen erhielt, er war extrem populär in Rom. Doch es war nun einmal so, dass Octavian, der spätere Augustus, ein sehr skrupelloser und zynischer Anführer war, der Marcus Antonius isolierte und Kleopatra in den Selbstmord trieb. Ägypten wurde als Provinz in das Römische Reich integriert. Als Octavian nach Rom zurückkehrte, ernannte ihn der Senat zur Ehre zum Augustus. Das war der Moment, in dem Rom von einer Mittelmeer-Macht zu einer globalen Supermacht wurde. Denn Ägypten eröffnete Rom einen unbegrenzten Zugang zu freien und billigen Nahrungsmitteln. Dazu profitierte Rom von den Handelsnetzwerken Ägyptens in den Indischen Ozean für den Import von Gewürzen und anderen Kostbarkeiten. Das eröffnete Rom neue Macht auch im Nahen Osten. Der Grund, warum Rom soviel Macht erlangte, lag nicht an den in Rom spürbaren Folgen des Vulkanausbruchs in Alaska, sondern in den Gebieten Ägyptens, der ausbleibenden Nilflut und Missernten.

Das Klima spielte Rom in die Karten?

In den nächsten 250 Jahren schon, da gab es eine Zeit einer eher geringen vulkanischen Aktivität. Die Umweltbedingungen und die klimatischen Bedingungen waren für das Römische Reich in den folgenden zwei Jahrhunderten weder gut oder schlecht, sondern einfach stabil. Es war eine gemäßigte und niederschlagsreiche Periode, die man heute die römische Warmzeit nennt. Es gab keine großen Schwankungen in der Größe der Regenmengen. Das änderte sich erst wieder 235 n. Chr. In der Zeit folgten innerhalb von 30 Jahren 26 Herrscher und die doppelt so große Zahl an Leuten, die sich bemühten, die Herrschaft zu ergreifen. Es war erneut eine Zeitspanne, innerhalb derer es eine zunehmende vulkanische Aktivität gab. Doch die zwei Jahrhunderte nach dem Ausbruch in Alaska konnte Rom kontinuierlich wachsen, weil es diese klimatische Stabilität als Grundlage hatte. Die Preise für Nahrungsmittel schwankten nicht. Man konnte Institutionen schaffen, die funktionierten, die Armee konnte ernährt werden, die Zukunft war vorhersehbar und berechenbar, es gab gut kalkulierbare Umweltbedingungen für die Bauern. Ab und an gab es Ärger mit den Germanen an den Grenzen. Dennoch konnte man mit gigantischen Bauten das Volk beeindrucken oder die Leute, wie Juvenal im 1. Jahrhundert n. Chr. in einer Satire sagte, mit Brot und Spielen ruhig halten. Das alles war möglich, weil das Staatsbudget stabil war. Die Planbarkeit der Zukunft bildete das Fundament des Imperiums. Als dann die Erschütterungen durch klimatische Veränderungen eintraten, wurde das Römische Reich sogleich viel instabiler. Es benötigte eine Erneuerung unter Konstantin, der das Zentrum Rom nach Osten verlegte, indem er eine neue Stadt gründete, die er das neue Rom nannte: Konstantinopel.

Ein stabiles Klima ist also wichtiger als eine Warmperiode?

Die Stabilität ist entscheidend. Stabilität und Prosperität treten gemeinsam auf, das ist der Schlüssel. Wir treten heute erneut in eine Warmperiode ein. Eine solche Periode verändert die Ökosysteme. Es fördert die Flucht von Menschen auf der Suche nach geeigneten Orten zum Leben. Als die Hunnen und andere Völker in den römischen Herrschaftsbereich aus Zentralasien oder der heutigen Ukraine in Europa einfielen, lag das an den sich verändernden Klimabedingungen.

Schon römische Autoren haben darüber nachgedacht, wie nachhaltig man mit den natürlichen Ressourcen umgehen sollte. Was dachten sie darüber?

Man findet bereits vor 2000 oder 3000 Jahren Autoren, die über den Bruch des Menschen mit der Natur besorgt waren. Sie beobachteten, wie sehr die Menschen Mutterböden, Ackerflächen und Wälder veränderten. Auch im antiken Griechenland gab es große Ängste wegen des Zustands der Böden. Man muss nur Seneca lesen, der Rom verlässt, weil es laut, schmutzig und beengt, überbevölkert ist, und sich auf seinen Landsitz zurückzieht. Großartig, wenn man diese Möglichkeit hat, einen Zufluchtsort, wo man sich erholen kann. Man sieht: Klimawandel hat etwas mit Ungleichheit zu tun, denn die Menge hat eben nicht die Möglichkeit, sich auf das Land zurückzuziehen. Wenn man an die Ausbeutung der Ressourcen und die Folgen für die Gesellschaft denkt, gibt es zahlreiche Parallelen zwischen uns und der römischen Welt.

Ein Profiteur des Klimawandels war die Goldene Horde, sie eroberte im Mittelalter viele Länder, auch große Teile Russlands.

Es hatte mit sehr massiven Regenfällen über eine ganze Dekade hin zu tun, die in den von den Mongolen bewohnten Steppen niedergingen. Die Felder konnten so viel stärker für die Pferdezucht genutzt werden. Die Pferde eröffneten den Mongolen die Möglichkeit, weit entfernte Länder ausbeuten zu können. Auf Island hatte es zu Beginn des 12. Jahrhunderts Vulkanausbrüche gegeben, auf Japan ebenfalls. Es kam in der Folge zu Missernten, Hunger und einer Schwächung der Staaten, die dann von den Mongolen erobert wurden. Das Klima spielte den Mongolen gewissermaßen in die Hand. Dschingis Khan standen durch die starken Regenfälle und das sprießende Gras zur rechten Zeit gewaltige Ressourcen an Vieh und Pferden zur Verfügung. Es lag also am Klima, warum die Mongolen nicht schon 300 Jahre früher in der Lage waren, die unterschiedlichen Stämme zusammenzuführen, um andere Länder zu erobern, sondern gerade zu der Zeit. Sie legten Tausende Kilometer zurück, um gigantische Territorien unter ihre Kontrolle zu bringen und schufen ein hochentwickeltes Imperium.

Dank der Vulkantätigkeit.

Vulkane sind eine große Gefahr für das Weltklima. Das lässt sich anhand von Studien belegen. Demnach hängt sowohl der Anstieg der Meeresspiegel als auch die Eisschmelze auch mit Vulkanausbrüchen zusammen. Es gab bereits massive Ausbrüche, zum Beispiel 1815 des Mount Tambora, was erhebliche Folgen hatte. Oder der Ausbruch des Hunga Tonga, einem Unterwasservulkan, der zu Beginn des letzten Jahres ausbrach und die zerstörerische Kraft von 100 Atombomben hatte.

Wir stehen vor einer massiven Erderwärmung durch den Menschen. Welche Folgen hätte ein großer Ausbruch?

Bei einem großen Ausbruch würden riesige Mengen von Asche und Gas in die Atmosphäre gelangen. Die Konsequenzen wären immens, die Folgen des Klimawandels würden keine Rolle mehr spielen. Es würde zu einem Temperatursturz kommen. Nicht nur die Pflanzenwelt wäre betroffen, sondern in der Folge auch Tiere und Menschen. Benjamin Franklin sagte einmal: „Wer bei der Vorbereitung versagt, bereitet sein Versagen vor.“ Daran sollten wir uns erinnern.

Peter Frankopan. © dpa