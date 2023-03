Historiker Malinowski über Hohenzollern: „Ein Versuch der Schadensbegrenzung“

Von: Michael Hesse

„Der Forschungsstand lässt sich nicht umkehren“, sagt Historiker Malinowski. Kronprinz Wilhelm von Preußen – hier mit Kronprinzessin Cecilie zu Pferde. © Imago

Historiker Stephan Malinowski über die Frage, was die Hohenzollern mit ihrem Klage-Verzicht bezwecken.

Herr Malinowski, der Hohenzollern-Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen hat erklärt, man wolle die Klage gegen Bund und Länder über Eigentumsfragen zurückziehen. Das klang nach absichtsvollem Verzicht auf berechtigte Ansprüche, aber waren die Erfolgschancen der Hohenzollern nicht ohnedies so gut wie aussichtslos?

Auch juristische Laien sind mit der Weisheit vertraut, dass man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand ist – wie Urteile an den hier zuständigen Gerichten ausgefallen wären, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Sowohl unter Historikern als auch unter Juristen gibt es jedoch sehr deutliche Mehrheiten, die in der Sprache der Historiker eine massive Unterstützung, in der Sprache der Juristen eine erhebliche Vorschubleistung erkennen. Dazu gab es in den letzten Monaten auch qualifizierte Aufsätze in juristischen Fachzeitschriften mit eindeutigen Urteilen. Denkbar, dass am Ende auch diese in Fachkreisen bekannten Texte eine Rolle spielten.

In dem Rechtsstreit ging es um 4000 Kunstwerke und eine Vielzahl anderer historischer Gegenstände. Diese forderte man nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz zurück. Dies hätte man nur tun können, wenn der Kronprinz Wilhelm von Preußen nicht mit den Nazis kollaboriert hätte. Aber gibt es daran noch ernsthafte Zweifel?

Einige wenige Historiker haben, teilweise finanziert und unterstützt von den Hohenzollern, mit erstaunlicher Energie versucht, Zweifel am Leben zu erhalten und empirisch zu begründen. Aus diesem Kreis gibt es sogar die groteske Behauptung, die historische Debatte stünde erst am Anfang. Natürlich ist bei jedem historischen Thema die Einfügung von Nuancen möglich – doch eine große Mehrheit der hier qualifizierten Fachleute hält die Debatte – seit langem – für entschieden.

Georg Friedrich Prinz von Preußen spricht nun davon, den Weg für eine Debatte freizumachen. Was kann man darunter verstehen angesichts der Eindeutigkeit der Rolle des Kronprinzen? Worüber soll also jetzt debattiert werden?

Schwer zu sagen. Die mit dem „Chef des Hauses“ auftretenden Historiker legen nun eine Sammlung von Exzerpten vor, die viele interessante Details, aber keine neue Analyse bieten. Zudem scheint der „Chef des Hauses“ die Historiker und Journalisten nun zu ermahnen, sich nicht nur mit dem Ex-Kronprinzen, sondern auch mit dessen Sohn zu beschäftigen. Anders als unlängst behauptet, war auch dieser vor 1945 kein Demokrat. Gelänge es jedoch, die öffentliche Aufmerksamkeit stärker an diese Figur zu binden, wäre es für das Prestige der Familie sicher von Vorteil. Vielleicht wäre es aber angezeigt, die Wahl der Sujets auch weiterhin der Fachwissenschaft zu überlassen.

Zur Person Stephan Malinowski, geboren 1966, lehrte Geschichte in Berlin, Frankreich, Italien, den USA und Irland. Seit 2012 lehrt er Europäische Geschichte an der University of Edinburgh. Für seine Monographie „Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration“ (erschienen im Propyläen Verlag, 752 Seiten, 35 Euro) erhielt Malinowski den Deutschen Sachbuchpreis 2022. Foto: Imago Images

Die Hohenzollern erklärten, sie wollten 1500 Quellen über die Aktivitäten des Kronprinzen offenlegen. Was ist da zu erwarten? Hätte man diese nicht bereits früher veröffentlichen sollen, wenn es da Neues gibt?

Davon, dass ein Historiker seinen Zettelkasten umdreht und digitalisieren lässt, entsteht noch keine analytische Kraft, auch keine Geschichtsschreibung. Es handelt sich um recht eigensinnig kommentierte Exzerpte von sehr unterschiedlichem Wert. In ihnen können Liebhaber der Hohenzollern-Geschichte zahlreiche neue Details entdecken. Der erreichte Forschungsstand lässt sich damit nicht umkehren. Von diesem etwas geheimnisumwitterten „Dossier“ war bereits 2020 die Rede. Nun, da das Pulver, mit dem man überzeugende Forschungsarbeiten in die Umlaufbahn bringt, offenbar verschossen ist, soll diese thematisch ungeordnete Aneinanderreihung von interessanten und uninteressanten Details möglicherweise den Eindruck erwecken, die entscheidenden „Quellen“ seien noch gar nicht gesichtet worden. Eine Behauptung im Übrigen, mit der die CDU-Abgeordnete und der von der CDU nominierte Experte bereits im Januar 2020 im Medienausschuss des Bundestages aufgetrumpft hatten. Was nun nach mehr als zehn Jahren Recherche und durch mehrere von den Hohenzollern beauftragte Historiker zu Tage gefördert wurde, ist doch überaus mager. Hinzu kommt, dass einige ältere Arbeiten aus den 50er, 60er und 90er Jahren, auch die titanische Quellenarbeit, die John Röhl 2008 im dritten Band seiner Wilhelm-II.-Biografie vorgelegt hatte, praktisch ignoriert werden. Was die Gesamtrolle der Familie nach 1918 angeht, lässt sich eine meisterliche Analyse wie die Röhls kritisieren, doch man kann sie nicht einfach weglassen. Warum die hier vorgelegten Analysen ausgeblendet werden sollen, ist unklar. Ebenso, was die jetzt präsentierten Mitschriften am Forschungsstand ändern sollen. Was die juristische Kategorie des „Vorschubs“ angeht, so würde ich auf die erwähnten juristischen Fachaufsätze verweisen.

Wie bewerten Sie den Auftritt der Hohenzollern mit ihrer Ankündigung in Berlin? War das eher eine Nebelkerze oder ein ernsthaft gemeinter Schritt zu einer wissenschaftlichen Aufarbeitung, die es im Grunde ja längst gibt?

Eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand hat auf der Berliner Show-Bühne ebenso wenig stattgefunden wie im November 2021 bei der Präsentation eines Sammelbandes, der eine ähnliche Linie verfolgte. Auf der Berliner Inszenierung ist die Rücknahme der Klagen gegen das Land Brandenburg – ob nun Klagerücknahme oder Erledigterklärung – als „Verzicht“ verkauft worden. Und es war erstaunlich zu sehen, wie dieser Spin von einem Großteil der Medien aufgenommen wurde – bis hin zur „Times“ und zum „Figaro“. „Verzicht“ aber bezeichnet doch eher einen freiwilligen Akt und bezieht sich auf Dinge, auf die ein legitimer Anspruch besteht. Generell kann es für einen Kläger in der Öffentlichkeit besser aussehen, eine Klage zurückzunehmen, ein Verfahren als „erledigt“ zu deklarieren, wenn die Erfolgsaussichten minimal erscheinen. Für juristische Laien sieht dies besser aus als etwa eine landesweit beobachtete Niederlage vor Gericht. Kurz: Ein Versuch der Schadensbegrenzung. Den nun erklärten Rückzug nach über zehn Jahren sehr intensiver Bemühungen, als „Verzicht“ zu deklarieren und dazu eine angeblich neue Quellenbasis für die Forschung zu präsentieren, ist, was man hier in Großbritannien einen „nice try“ nennen würde. Dass man damit langfristig überzeugt, kann ich mir beim Stand der Dinge nicht vorstellen.

Sie sind als Historiker mehrfach von den Hohenzollern verklagt worden. Kann es da von wissenschaftlicher Seite überhaupt Vertrauen geben in den Willen zur Transparenz und der Akzeptanz von wissenschaftlicher Arbeit seitens der Hohenzollern?

Die mir bekannten Historiker hätten dieses Vertrauen wohl nicht. Unterstützt vom Historikerverband hat an der Universität Düsseldorf ein von der Staatsrechtlerin Sophie Schönberger geleitetes Projekt über 80 Fälle von Abmahnungen und Klagen dokumentiert, die der „Chef des Hauses“ über viele Jahre hinweg gegen Behörden, Politiker, zahlreiche Leitmedien, Journalisten und Historiker angestrengt hat. In einem Interview vom 8. März heißt es, alle laufenden Verfahren seien bereits eingestellt worden. Ob dies tatsächlich so ist, könnte vielleicht bei den Beklagten oder beim Kammergericht erfragt werden. Der sinnvollste Weg zur Klärung der historischen Streitfragen hätte schon vor über zehn Jahren in der Anregung einer unabhängigen Historikerkommission bestanden. Als Weg ist jedoch über Jahre das genaue Gegenteil gewählt worden. Nun nach den Gesetzen der Spindoktoren das Buzzword „Verzicht“, einen Haufen Exzerpte und eine Auswahl anderer Familienmitglieder, eine Art Best-of anzubieten, trägt, wie so vieles an dieser Debatte, die Züge einer Farce.