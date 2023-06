Herrscher in Russland und der Krieg: „Auf das Desaster folgt die Revolution“

Von: Michael Hesse

Nach dem Tod Nikolaus I. (vorne) beendete sein Nachfolger Alexander II. (rechts) den Krimkrieg. © Artepics/Imago

Von Iwan dem Schrecklichen bis Putin: Historiker Martin Aust über das Ende der russischen Herrscher als Folge expansiver Gelüste.

Professor Aust, Russland scheint nur knapp an einem Putsch vorbeigeschrammt zu sein. Viele glauben nun, dass das Ende von Putin kurz bevorsteht. Sie auch?

Es ist eine weit verbreitete Annahme, in militärisch erfolglosen Kriegen die ablaufende Uhr von Monarchen und Despoten zu sehen, die sich beharrlich weigern, die Zeichen der Zeit an der Wand zu lesen. Putin enttäuscht bislang die Erwartung, dass der Krieg alsbald das Ende seiner Herrschaft zur Schlagzeile des Tages werden lässt.

Kann ein Blick in die Geschichte Russlands und der Sowjetunion helfen, den Zusammenhang von Krieg und Herrschaftswechsel zu erhellen?

Die Geschichte Russlands und der Sowjetunion zeigt eine Vielzahl von Varianten, in denen Krieg und Herrschaftswechsel im Verhältnis zueinander standen. Bezogen auf die Zukunft sagt das nichts weiter, als dass sich aus der Geschichte keine Gesetzmäßigkeiten ablesen lassen, die auf den Gang der Zukunft verweisen. Die Geschichte sagt uns, dass die Zukunft offen ist. Auch sind Grenzen der Auskunftsfähigkeit von Geschichte in Rechnung zu stellen.

Putin verwies ja selbst auf 1917. Damals fand das Zarenreich sein Ende ...

Das Zarenreich war eine Monarchie, in der Dynastien – anfangs die Rjurikiden, seit 1613 die Romanows – herrschten. Sieht man von Palastrevolutionen im 18. Jahrhundert ab, gab es klare Erb- und Nachfolgeregelungen in der dynastischen Monarchie. In der Sowjetunion wiederum hat sich zumindest nach Stalins Tod das Prinzip kollektiver Führung durchgesetzt, in dem das Politbüro darüber befand, wer der neue Mann an der Spitze der Partei und damit der Sowjetunion werden solle. In Putins Geschichtspolitik ist der Verweis auf 1917 eine Warnung von Revolution und Bürgerkrieg. Bereits beim 100. Jahrestag der Revolutionen 2017 hat Putin sie als unerwünschte und schwierige Unterbrechungen staatlicher Kontinuität eingeordnet.

Was ist der Unterschied zu Putin?

In Putins Russland gibt es keine Dynastie. Russlands Präsident hat bislang seine Kinder so beharrlich aus der Öffentlichkeit herausgehalten, dass eine familiäre Nachfolge vollkommen überraschend käme. Auch gibt es keine Institution wie das Politbüro in der Sowjetunion, auf die sich im Falle des Endes von Putin alle Augen richten würden. Gleichwohl lohnt der Blick zurück in die Geschichte, da er uns vielfältige Szenarien vor Augen führt, wie erfolglose Kriege sich auf das Ende von Herrschaft auswirken konnten oder wie Herrschaft sich trotz erfolgloser Kriege bewahren ließ.

Was steht Ihnen da vor Augen?

Iwan IV. der Schreckliche (regierte 1533–1584) regierte bis zu seinem Tod und stieß sein Reich dabei in einen Abgrund. Zu Beginn seiner Herrschaft hatte er mit den Städten Kasan und Astrachan die Wolga für Russland erobert. Im Livländischen Krieg streckte der Zar 1558 seine Hand in Richtung de Ostsee aus, musste jedoch in der Auseinandersetzung mit Polen-Litauen und Schweden einen zermürbenden Krieg bis 1582 erfahren, der die Ressourcen Moskaus überforderte.

Mit welcher Konsequenz?

An der Seite einer erfolglosen Außenpolitik standen zunehmende Spannungen im Inneren des Reiches, in dem die vormals freien Bauern in die Leibeigenschaft gerieten. Die dynastische Nachfolge brachten keinen geeigneten Nachfolger auf den Thron. Alsbald stritten Fraktionen des hohen Adels um den Einfluss auf den Nachfolger und schließlich die Herrschaft selbst. So stürzte Russland nach einem langen und erfolglosen Krieg 1598 in seinen ersten Bürgerkrieg, in dem Polen-Litauen und Schweden in die inneren Verhältnisse Moskaus intervenierten. Polen-Litauen hielt zeitweilig Moskau besetzt. Erst 1613 gelang der neuen Dynastie der Romanovs eine Einigung des Landes und die Befreiung von auswärtigen Mächten.

Viele vergleichen Putin mit Nikolaus I., der ja auch einen Krieg um die Krim geführt hat.

Nikolaus I. (regierte 1825–1855) war ein ausgesprochen konservativer Herrscher. Nach den napoleonischen Kriegen und revolutionären Umwälzungen in Europa an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zielte seine Politik auf stabile monarchische Herrschaft und eine Stilllegung aller revolutionären und nationalen Umtriebe sowohl im Zarenreich als auch in Europa. Den polnischen Januaraufstand 1830 ließ Nikolaus I. ebenso wie die Revolution in Ungarn 1849 militärisch niederschlagen. Seine Vorstellung eines stabilen und ruhigen Russlands stürzte im Krimkrieg ab 1853 wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Im Krimkrieg sah Russland sich dem Osmanischen Reich und Großbritannien, Frankreich sowie Sardinien-Piemont gegenüber. Ursprünglich als russische Expansion auf Kosten des osmanischen Reiches gedacht, geriet der Krieg zu einer Auseinandersetzung auf der Krim, die Russland 1783 annektiert hatte. Obwohl der Krieg vor der russischen Haustür stattfand, war die Logistik Großbritanniens und Frankreichs der des russischen Militärs weit überlegen.

Es wurde zum Desaster für Nikolaus I.?

Die Schmach wurde schließlich zur heldenhaften Verteidigung der Krim stilisiert. Gleichwohl war offenkundig geworden, dass das agrarisch geprägte Russland gegenüber den sich industrialisierenden Reichen Großbritannien und Frankreich in einen Rückstand geraten war. Nach dem Tod von Nikolaus I. 1855 beendete Alexander II. den Krimkrieg und leitete eine Phase innerer Reformen in Russland, die sogenannten Großen Reformen ein, zu denen unter anderem die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern gehörte.

Zur Person Martin Aust (geb. 1971) ist Professor der Geschichte und Kultur Osteuropas an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Gemeinsam mit Angelika Nußberger, Andreas Heinemann-Grüder und lrich Schmid hat er den Band „Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg Besichtigung einer Epoche“ (Suhrkamp) verfasst. Bei C.H. Beck erschien von ihm „Die Russische Revolution. Vom Zarenreich zum Sowjetimperium“ sowie „Die Schatten des Imperiums. Russland seit 1991“. Foto: Frommann

Vor allem Nikolaus II. ist vielen bekannt als der Gegenpart zu Wilhelm II. im Ersten Weltkrieg. Hatte auch er expansive Gelüste?

Zu den Träumen des Zaren Nikolaus II. (regierte 1894–1917) gehörte die Expansion Russlands in Asien. In der Mandschurei überschnitten sich die russischen Ambitionen mit denen Japans, das sich in einem Krieg gegen China gerade zur neuen Führungsmacht in Asien aufgeschwungen hatte. Daraus resultierte 1904 der russisch-japanische Krieg, in dem Russland sich als europäische Großmacht haushoch überlegen fühlte. Die Nachrichten aus dem Fernen Osten berichteten jedoch rasch von spektakulären militärischen Gewinnen Japans. Um Entlastung zu schaffen, schickte der Zar die russische Ostseeflotte um die halbe Welt auf den Kriegsschauplatz. Dort versenkte die japanische Marine umgehend den Stolz der Flotte Russlands. Zum militärischen Desaster im Fernen Osten gesellte sich die russische Revolution von 1905.

Wie reagierte der Zar darauf?

Im Inneren und Äußeren sah es denkbar ungünstig für den unerfahrenen und ratlosen Nikolaus II. aus, der seine Zeit lieber als Familienmensch sowie segelnd und Tennis spielend verbrachte, anstatt sich tief in die Problematiken von Politik und Krieg einzuarbeiten. Zu Rettern in der Not wurden ihm sein ehemaliger Finanzminister Sergej Witte und der 26. amerikanische Präsident Theodore Roosevelt. Witte moderierte eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche, um die Revolution im Inneren niederzuschlagen. Er reiste als Delegationsleiter zu den Friedensverhandlungen im amerikanischen Portsmouth. Obwohl Russland militärisch Japan unterlegen war, wurde dort ein Frieden geschlossen, der mehr oder weniger den Status quo ante herstellte. Das lag nicht so sehr am Verhandlungsgeschick Wittes, sondern an den pazifischen Ambitionen der USA. Der amerikanischen Außenpolitik kam es gelegen, die Mächte Russland und Japan in einem Gleichgewicht zu halten, um eigene Spielräume möglichst groß zu halten.

Der Zar führte sein Land dennoch in den Ersten Weltkrieg. Wie reagierten die Eliten auf den letztlich erfolglosen Krieg?

Das japanische Fiasko ist Nikolaus II. offenbar keine Warnung gewesen. Im Ersten Weltkrieg übernahm er, obwohl militärisch vollkommen unbeschlagen, das Oberkommando über die Armee Russlands. Nach anfänglichen Geländegewinnen 1914 sah sich Russland im Westen gegen Deutschland und Österreich-Ungarn rasch Frontverläufen gegenüber, die zunächst auf das Zarenreich zu rückten und dann erstarrten. Russland verfügte zwar über ausreichend Ressourcen für den Krieg, jedoch über keine Führung und Logistik, die die nötigen Güter zur rechten Zeit an den rechten Ort der Front brachten. Im Kriegswinter 1916/17 machte sich die Erschöpfung auch im Mangel an Nahrungsmitteln in den großen Städten bemerkbar. Entgegen gängiger Revolutionsmythen verdankt sich das Ende des Zarenreiches im Februar 1917 jedoch nicht allein den mutigen Menschen, demonstrierenden Frauen und Soldaten, die sich dem Regime entgegenstellten.

Sondern?

Ein wichtiges Zünglein an der Waage spielten Eliten, die zu der Ansicht gelangt waren, der Krieg ließe sich besser ohne Nikolaus II. als mit ihm gewinnen. Dazu zählten Teile des Generalstabs und des dem Zaren zu Kriegsbeginn loyal ergebenen Parlamentes, der Duma, die im Februar 1917 entscheidenden Druck auf den Zaren ausübten und ihn zur Abdankung bewegten. Das Kalkül dieser Revolutionäre ging gleichwohl nicht auf. Anstatt zum Weltkriegssieg eines revolutionären Russlands führte die Entwicklung zum Ausstieg aus dem Krieg des sowjetischen Russlands und in den Bürgerkrieg bis zur Gründung der Sowjetunion 1921/22.

Am erfolgreichsten schnitt wohl Stalin ab, besonders durch seinen Erfolg gegen Nazi-Deutschland.

Nach dem Sieg über das nationalsozialistische Deutschland erreichte der Stalinkult ab 1945 eine neue Dimension. Stalin ließ sich als Generalissimus feiern. Bilder, Plakate und der Film „Der Fall Berlins“ von 1948 zeigten ihn in blütenweißer Generalsuniform und feierten ihn als genialen Organisator des sowjetischen Weltkriegssiegs. Dabei war der Zweite Weltkrieg anfangs von Wegmarken geprägt, in denen die Rote Armee sich militärischen Desastern gegenübersah. Der sowjetische Angriff auf Finnland im sogenannten Winterkrieg führte 1939 zu anfänglichen Niederlagen gegen die entschlossen ihr Land verteidigenden Finnen. Die sowjetische Eroberung des ganzen Landes scheiterte. Erst massive militärische Verstärkungen und Umstellungen brachten die Sowjetunion in eine Position, Finnland die Abtretung von Gebieten in Karelien aufzuzwingen. Noch herausfordernder stellte sich die militärische Situation beim Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 dar. Stalin hatte beharrlich sämtliche Warnungen vor dem bevorstehenden Angriff Deutschlands in den Wind geschlagen.

Dementsprechend unvorbereitet stand die Rote Armee im Sommer 1941 Deutschland gegenüber?

Die sowjetischen Verluste waren immens. Millionen Soldaten fielen und gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Belarus und Ukraine gerieten vollständig unter deutsche Besatzung. Die deutsche Front erreichte Leningrad und näherte sich Moskau. In den ersten Tagen nach dem Überfall hat es Stalin die Sprache verschlagen. So mussten sich sein Parteigenosse und Außenminister Molotow und sodann der Metropolit der Orthodoxen Kirche in Ansprachen an die Bevölkerung wenden, um sie vom Überfall in Kenntnis zu setzen und zur Verteidigung des Landes aufzurufen. Einigen Stalinbiografen zufolge wartete Stalin in den ersten Tagen nach dem Überfall auf seiner Datscha Kunzewo darauf, abgeholt und erschossen zu werden. Da der Führungszirkel um Stalin jedoch auch keinen akuten Rat wusste, überstand Stalin die Situation und konnte 1945 die Meriten der gewöhnlichen Menschen, der Roten Armee und der Generalität für sich reklamieren.

Wie steht demgegenüber Putins Russland da?

Putins Russland ist weder eine dynastische Monarchie noch verfügt es über eine kollektive Führung wie die poststalinsche Sowjetunion. Es verfügt auch über keine Ideologie. Die Orientierung an der beanspruchten historischen Größe Russlands und den aus ihr abgeleiteten Ansprüchen der russischen Nation sind für Menschen außerhalb Russlands uninteressant. Die innere Logik des Systems ist kleptokratisch und korrupt. Das ist auch der zentrale Grund, warum es bislang zu keinem Widerstand in den Eliten Russlands gegen den Krieg gekommen ist. Alle Gruppierungen verdanken ihre Positionen und ihren Reichtum Putin: der Geheimdienst FSB, die Armee, die Bürokratie und die sogenannten Oligarchen, die im strengen Wortsinn keine Oligarchen sind, sondern von Putin abhängige Empfänger feudaler Reichtümer. Es kann sein, dass Putin in einem längeren Krieg sein Land in den Abgrund führt wie einst Iwan IV. der Schreckliche. Falls Putin wie Nikolaus I. im Krieg stirbt, bleibt abzuwarten, welche Situation sich daraus ergibt. Ob Xi Jinping Putin rettet wie einst Theodore Roosevelt Nikolaus II. aus der Patsche half, scheint eher unwahrscheinlich.

Warum nicht?

China betrachtet die USA, Europa und Russland nicht aus einer Äquidistanz wie Roosevelt damals auf Russland und Japan schaute. Russland ist Chinas Juniorpartner in der Auseinandersetzung mit dem Westen. Auf das Szenario Stalins kann Putin nicht bauen. Zwar versucht seine Propaganda den Menschen mit aller Macht einzureden, Russland schreibe in der Ukraine die Geschichte des Zweiten Weltkriegs fort. Doch ist das erstens eine krude Verdrehung der Geschichte. Und zweitens ist absehbar, dass Russlands Militär dermaßen desolat organisiert und aufgestellt ist und auch Russlands Ressourcen endlich sind, so dass dieser Krieg nicht zu einer Wiederherstellung und Expansion im Zeichen eines russischen Neo-Imperialismus wird. Auch kann Putin diesen Krieg nicht beenden wie Gorbatschow den Afghanistankrieg. Es ist Putins ureigener Krieg, den er scheinbar lange vorbereitet hat. Der Krieg ist die Karte, auf die er alles gesetzt hat. Wie die Bedeutung von Prigoschins Marsch auf Moskau für das künftige Ende von Putin einzuschätzen sein wird, bleibt abzuwarten.

Martin Aust. Foto: Barbara Frommann © Barbara Frommann