Herodot und die Perser-Kriege: So ist das Leben. Ist es so?

Von: Peter Iden

Teilen

Was bleibt von den Großreichen? Die Ruine von Xerxes’ Palast in Persepolis im Abendsonnenschein. © Imago

Der Feldherr weint – Eine Erinnerung an Herodot, den griechischen Begründer der Geschichtsschreibung.

Unendlich vielfältig sind die Kräfte der Phantasie. Nicht nur für die Künste bestimmend – sie haben sich in allen Bereichen des Lebens schöpferisch erwiesen. Mit allerdings ausgeprägt divergenten Möglichkeiten der Auswirkung: Es war die Phantasie, die den Götterhimmel schuf und die Bilder der Hölle, die Gärten des Paradieses und die Gaskammern, unsere guten Träume und die voller Angst. Auch die Fähigkeit, etwas zu bewahren und die Hilfen, zu vergessen, was Phantasie zuvor selbst erschaffen hat.

In einer der frühsten Schriften zur Geschichte der abendländischen Kultur, den aus neun Bänden bestehenden „Historien“ des um 490 v. Chr. im heute türkischen Halikarnassos geborenen Herodot, wahrscheinlich nach 430 erstmals, möglicherweise durch den Autor selbst als öffentlich Vortragenden veröffentlicht, wird noch eine andere Doppelfunktion der Phantasie erkennbar. Einerseits beweisen nämlich die Beschreibungen der auf langen, beschwerlichen Reisen gewonnenen Eindrücke von den Lebensformen und Machtstrukturen in Ägypten, Persien und auch in den (damals) vielen Kleinstaaten Asiens, die extrem ausgeprägte Phantasie des Beobachters Herodot, die es ihm möglich macht, die Deutung selbst ihm noch so fremder Usancen und Rituale zu riskieren. Anderseits werden zumal uns Heutigen durch eben diese interpretierende Phantasie, mag sie zuweilen auch sehr eigenwillig sein, originäre Zustände und Lebensweisen nahe gebracht, die von der Phantasie der beschriebenen Völker zeugen.

Die „Historien“ verstehen sich, wie ihr Titel im Griechischen („Histories Apodexis“) sie bezeichnet, als Forschungsbericht. Das klingt jedoch prosaischer, als es darin zugeht: Weil der Autor unbestreitbar ein Erzähler ist, dem bei allem Bemühen um historische Genauigkeit das Ausschweifende, die Neigung zum Fabulieren nicht weniger wichtig ist. Der Forscher Herodot hat zur Erweiterung seiner Kenntnis der Welt in deren kleinasiatischer Wirklichkeit heute kaum mehr vorstellbare Anstrengungen unternommen, monatelang unterwegs durch Wüsten, über Berge, auf Flüssen.

Allein um in Ägypten die Quelle des Nils zu finden, was ihm nicht gelang, hat er sich auf lebensgefährliche Wagnisse eingelassen. Das Ziel des Erzählers Herodot waren dabei oft andere Erzähler: Seine Kontakte in der Fremde waren zumeist die Priester und Wächter der Tempel unterschiedlicher Religionen, von ihnen ließ er sich berichten über weit zurückliegende Vorgänge, erstaunlich in ihrer Vielfalt von den Kämpfen um die Macht vieler Könige in vielen Reichen bis zu Anekdoten aus den Schlafzimmern der Herrschenden.

Tatsächlich ist das Feld von Herodots Interessen ohne Grenzen. Er beschreibt, manchmal sehr ausführlich, das Verhalten von Tieren und deren Bedeutung als Verbindung zu den Göttern, handelt zum Beispiel auch von Krokodilen und dem Umgang der Menschen mit ihnen. Man erfährt Details von Praktiken der Einbalsamierung und Mitteln der künstlichen Befruchtung, Erstaunliches von älteren Männern, die sich wünschen, getötet und verspeist zur werden, und von kranken Alten, die es bedauern, dass dieses „Privileg“ ihnen nicht vergönnt wird. Auch weiß er schließlich, wie anders als die Griechen die Ägypter ihr Wasser abschlagen.

Mitunter allerdings misstraut Herodot den Auskünften, die er insistierend einholt – dann bemerkt er einfach: „Das glaube ich nicht“ – und bietet sogleich eine eigene Version an, meist noch unwahrscheinlicher als die in Zweifel gezogene. Dem Herodot als Historiker nachfolgenden Thukydides galt der spekulative Plauderton mancher Passagen der Texte kritisch als bloßes „Prunkstück, nur für den Augenblick zu hören“.

Immer wieder enden Konflikte innerhalb der einzelnen Herrschaftsbereiche, von denen Herodot berichtet wird, mit Entscheidungen, die von Orakeln bestimmt werden. Aber vor allem auch von Mord und Totschlag. Menschen, manchmal in Scharen, werden geblendet, gevierteilt, mit den Köpfen nach unten lebendig eingegraben, Frauen und Kinder werden ohne Bedenken gemordet. Herodot vermerkt es eher lakonisch. Auffällig beiläufig, unberührt. Ein Moralist ist er jedenfalls nicht. Keiner, der es besser weiß als seine Protagonisten. In der Alten Welt, in der er sich bewegt, ist Gewalt ein praktikables Mittel der Durchsetzung von Ansprüchen der Selbstbehauptung. Motto: So ist nun mal das Leben.

Im dritten der neun Bücher wird das sogar deutlich an der Darstellung des Disputs unter drei Bewerbern um den persischen Thron. Welche Verfassung, fragen sich die drei, wäre für einen Staat die beste, die Alleinherrschaft eines Einzelnen, die Herrschaft durch die Volksversammlung oder die Monarchie, also ein König? Man einigt sich auf den König. Wessen Pferd nach Aufgang der Sonne zuerst wiehere – der solle es sein. Herodot referiert das kuriose Verfahren und den darauf folgenden Betrug des Stallmeisters von Dareios. Es ist eben alles selbstverständlich möglich in diesem Welttheater.

Mit dem siebenten Band nähern sich die „Historien“ dem zentralen Thema der Auseinandersetzung zwischen dem Reich der Perser und der aufstrebende neuen Macht Griechenlands. Der Gegensatz von Athen und dem in der territorialen Ausdehnung riesigen, bis nach Indien reichenden Herrschaftsbereich Persiens ist der Stoff, der den Ruhm des Historikers Herodot gerechtfertigt hat. Er beschreibt die Phasen der Kriege, die Persien gegen Athen und Sparta, den nach langen Perioden der Feindschaft wichtigsten Verbündeten, genau und mit einer Fairness, die durch eine gewisse Parteinahme für die Griechen nur wenig eingeschränkt wird.

Höhepunkt der Schilderungen ist eine Szene, die zum Bewegendsten gezählt werden darf, das die Literatur der Antike hinterlassen. Es geht um einen Moment zu Beginn des zweiten Abschnitts der Perserkriege im Jahr 480 v.Chr.: Der persische König Xerxes hat sein Reich nur ein Jahrzehnt nach seinem ersten Überfall auf die griechischen Stadtstaaten, der mit der Niederlage bei Marathon misslang, militärisch für einen neuen Versuch der Überwältigung aufgerüstet. Bis zum D-Day, dem Tag der Invasion der Alliierten in der Normandie am 6.Juni 1944, sollen, so will es die Forschung, in der Kriegsgeschichte kein größeres Landheer und keine größere Flotte aufgeboten worden sein. Herodot schätzt sie auf Millionenstärke.

Vor dem gewaltigen Feldzug wurden Wege geebnet und Flussläufe verändert. Als das Wasser des Hellespontos für einen Übergang zu bewegt war, ließ der König es von seinen Leuten mit 300 Geißelhieben züchtigen. Den Aufsehern des Brückenbaus wurden die Köpfe abschlagen.

Xerxes hat dann den Wunsch, es solle für ihn von dem riesigen Heer ein Manöver veranstaltet werden. Auf einer Anhöhe wird ein Thron aus weißem Mamor hergerichtet. Die Truppen spielen Krieg. Herodot hält fest: „Xerxes freute sich an der Schlacht und seinem Heere – er pries sich glücklich – dann weinte er“. Einer seiner Berater, Artabanos, der vom neuerlichen Kriegszug abgeraten hatte, fragt ihn, warum er weine. Herodot zitiert im Wortlaut: „Mich überkommt das Mitleid, wenn ich denke, wie kurz das menschliche Leben ist. Von all diesen Menschen wird nach hundert Jahren keiner mehr leben“ – sagt jemand, der dabei ist, tausende junger Menschen in den Tod zu schicken.

Es ist ein Augenblick der Wahrheit. Der Berater wiederholt seine Warnung: Zu bedenken sei, dass es für den Menschen kein unwandelbares Glück gebe. Xerxes aber bleibt bei seinem Plan: Könne ein Mensch überhaupt den rechten Weg wissen? Nur wer sich zur Tat entschließe, dem gehöre meist auch der Sieg. Weit gefehlt, schon bald darauf werden König und Heer bei Salamis und Plataiai von den in Betracht der Größe ihrer Truppen weit unterlegenen Hellenen zu Wasser und zu Land vernichtend geschlagen.

In „Die Perser“, dem ersten vollständig überlieferten Drama der abendländischen Literatur, hat der Grieche Aischylos Ursache, Ausmaß und Folgen der persischen Niederlage dargestellt – als (letztlich vergebliche) Warnung seiner Mitbürger in Athen vor dem Übermut, sich als Sieger nun selbst auf Abenteuer einer Expansion einzulassen. Es ist diese Hybris, die auch Herodot in seinem Werk – je näher es seiner und der aktuellen Gegenwart kommt – als Grund erkennt für alle Lügen, Machtkämpfe, Untaten und vor allem für das Elend der Kriege. Die „Historien“ sind ein Katalog menschlicher Schwächen – die sich zwischen Aufstieg und Absturz, wie die Geschichte bis heute lehrt, unweigerlich immerzu wiederholen. Auch unvermeidlich? Die Lektüre Herodots empfiehlt sich jedem, der sich mächtig wähnt. Ehe es Abend wird.