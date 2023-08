Gestorbener Sherpa am K2: Die Nähe zu dem Unglück in der Ferne

Von: Michael Hesse

Der K2 ist der zweithöchste Berg der Welt. © imago

Wer unser Mitgefühl erhält, ist oft ein Rätsel, wie der Unfall am K2 zeigt.

Ein Philosoph liebt die Tataren, um davon entbunden zu sein, seine Nachbarn zu lieben, vermutete schon der französische Denker Jean-Jaques Rousseau. Das Mitleid gilt nicht immer den Nächsten. In unserer medial vernetzten Welt fühlen wir oftmals mit jenen mit, denen in der Ferne Unheil geschieht.

Ein aktueller Fall könnte sich im weit entlegenen Pakistan ereignet haben. Könnte. Der Konjunktiv ist entscheidend, da die Sachlage unklar ist. Am zweithöchsten Berg der Welt ist ein pakistanischer Sherpa ums Leben gekommen. Er wurde Opfer einer Lawine, wie sie in den Bergen oft vorkommt. Viele Bergsteigende gingen an dem Mann vorbei, obwohl er noch lebte, angeblich halfen einige, niemand startete jedoch eine Rettungsaktion. Es bleibt schwierig, die Vorgänge aus der Entfernung zu beurteilen. Der Berg K2 gilt als gefährlich, besonders an der Stelle, dem sogenannten Flaschenhals, an der sich der Hochträger befand.

In der Moralphilosophie ist es unumstritten, dass man trotz des ethisch begründeten Hilfsgebots nicht sein Leben für das eines anderen aus Gründen der moralischen Pflicht opfern muss. Wer hier also riskieren musste, selbst abzustürzen, wäre moralisch von vorneherein entlastet gewesen. Auch Sherpas, die extra für die Rettung von Menschen am Berg ausgebildet sind, betonen dies. „Grundsätzlich sind wir immer bereit, Menschen zu retten“, sagte Gelja Sherpa der Süddeutschen Zeitung in einem Interview. „Aber wenn es für uns selbst gefährlich ist, müssen wir abwägen, wie viel Risiko wir eingehen können.“

Unsere Intuition würde es nahelegen, dass die Nähe eines Unglücks für unser Mitgefühl entscheidend ist. Die Erfahrung stützt dies jedoch nicht. Man erinnert sich mit Schrecken an Szenen in einer Essener Bank im Jahr 2016, als Bankkundinnen und -kunden über einen am Boden liegenden Mann stiegen, der offensichtlich einen Herzinfarkt erlitten hatte. Das Unglück muss einem nicht, wie in dem Essener Fall, zu Füßen liegen, um Mitleid zu erzeugen. Das Unheil kann weit entfernt sein, was die nachhaltig große Spendenbereitschaft der Deutschen beweist, zuletzt bei der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Die Ohren zuhalten

Wie ungleich Aufmerksamkeit verteilt sein kann und mit ihr die Bereitschaft zu helfen, zeigte sich bei einem gekenterten Flüchtlingsboot vor Griechenlands Küste - hier kamen Hunderte Menschen ums Leben, darunter 100 Kinder - und einem verschwundenen Tiefsee-U-Boot, in dem einige schwerreiche Menschen saßen.

Der Publizist und F.A.Z.-Journalist Henning Ritter hatte im Jahr 2006 einen Essay über die verwickelten Formen des menschlichen Mitleids verfasst. Darin erinnerte er etwa an den britischen Ökonomen und Philosophen Adam Smith, der nicht nur die Theorie der unsichtbaren Hand in Märkten ersann, sondern auch eine Ethik der Gefühle verfasst hatte. Smith war dafür bekannt, auch mit jenen in fernen Ländern großes Mitleid zu haben, denen etwas Schreckliches zugestoßen war. Genauso schnell konnte er sich jedoch wieder dem Amüsement zuwenden, als wäre nichts geschehen. Ein Bild, das zu unserer heutigen Welt passt. Kurz fährt der Schrecken in uns hinein, schnell wird dann zur Tagesordnung übergegangen. Angesichts der Folgen des Klimawandels eine riskante Haltung.

Schlimmer ist nur das Verhalten des von Rousseau ersonnenen Philosophen, der sich oben am Fenster die Ohren zuhält, während unten auf der Straße gemordet wird. Wer das Unheil gänzlich ignoriert, könnte irgendwann selbst zu einem Ziel werden.