Gesellschaftlicher Kitt: Es war im Gasthof des Bades zu K*…

Von: Björn Hayer

Teilen

Schon die Brüder Grimm mussten auf die Suche gehen, hier hören sie der Märchenerzählerin Dorothea Viehmann zu. © imago images/H. Tschanz-Hofmann

Wo ist er nur geblieben, der Zusammenhang? Beim Erzählen und Zuhören muss man den anderen verstehen wollen – da könnte die postnarrative Gesellschaft von der Romantik noch etwas lernen.

Die einen wettern gegen den angeblichen „Gender-Wahn“, die anderen betonen die Notwendigkeit, tradierte Benachteiligungen zu überwinden. Die einen beklagen eine Kultur, die das Opfersein zementiert, die anderen insistieren auf ein Sichtbarmachen verdeckter Gewaltstrukturen. Wer die Timeline auf den sozialen Netzwerken herunterscrollt, wird diese und ähnliche binäre Oppositionen in den vergangenen Jahren zuhauf finden. Die Begriffe sind austauschbar, die Mechanismen eingefahrener Diskursschleifen jedoch zumeist dieselben.

Kritisch mag man fragen: Hat dieses zumeist identitätspolitische Hin und Her die Gesellschaft besser, gar reifer gemacht? Dass wir so viel wie nie zuvor über Diskriminierung und Liberalisierung reden und gleichzeitig die rechtsautoritären Kräfte einen ungeahnten Zulauf verzeichnen, stellt ein bemerkenswertes Paradox unserer Zeit dar. Mehr und mehr drängt sich der Eindruck auf, dass wir es daher mit einer neuen Bildung von Parallelgesellschaften zu tun haben. Wir leben alle in einem Land. Und doch können uns von Welten von den anderen trennen.

Wie konnten wir nur an diesen Punkt gelangen? Klar, Twitter und Facebook haben mit ihren Echokammern befördernden Algorithmen ihren Beitrag dazu geleistet. Und ja, auch die wachsende soziale Ungerechtigkeit, verbunden mit der Prekarisierung der unteren Mittelschicht, hat daran Anteil.

Was uns jedoch vor allem verloren gegangen ist, lässt sich als gemeinsame Erzählung beschreiben. Sie erwies sich stets als Fortschrittsmotor: Nachdem einst der Wiederaufbau die Menschen aller Milieus in der jungen Bundesrepublik verband, galt es wiederum in den Dekaden der deutschen Teilung eine widerstandsfähige und gelingende Demokratie aufzubauen. Doch spätestens mit der Wiedervereinigung und der Beendigung des Ost-West-Systemkonflikts schienen sich Lücken im Erfolgsnarrativ aufzutun.

Jenseits der Rede von den blühenden Landschaften entwickelte man keine echten Visionen für ein Deutschland von morgen. Vergrößert haben sich die Risse sodann mit einer Globalisierung, die die verbliebenen kulturellen und sozialen Konstanten ins Wanken brachte.

Und heute? Sieht man vom erklärten Willen zur Transformation der Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität (also einer letztlich technischen Lösungsperspektive) ab, mangelt es unserer Gegenwart an einem Zukunftsversprechen. Hinzu kommt: Seit Angela Merkel zeichnet sich Regierungspolitik vor allem durch Pragmatismus und Reaktionismus aus. Krisen haben das viel zitierte Bild des „Fahrens auf Sicht“ hervorgebracht. Und so verharrt die postnarrative Gesellschaft in ihren Konflikten, die nur in immer neuen Stellvertreterauseinandersetzungen aufploppen. Hier das Team Vorsicht, dort die, die Corona leugnen, hier der Aktivismus gegen den Klimawandel, dort das Klimarelativieren.

Bei allem, was die verfeindeten Lager trennt, eint sie der entglittene Zusammenhang. Statt auf einem Dagegen-Schema fußt dieser hingegen auf dem Prinzip des Erzählens, also auf der Konstruktion einer linearen und verzahnten Handlung. Niemand anderes als die Vertreter und Vertreterinnen der Romantik, die ihre Weltanschauung gerade auch in einer Epoche fehlender kultureller Identität begründet haben, machten sich diese genuin literarische Praxis zu Nutze. Sie sammelten Märchen und Sagen, um damals – inmitten einer Landkarte aus Kleinfürstentümern – so etwas wie einen deutschen Volksgeist zu rekonstruieren. Bis in die konkreten Geschichten hinein haben sie das Erzählen als Gemeinschaftsprojekt etabliert.

Man denke beispielsweise an Eduard Mörikes heute leider weithin in Vergessenheit geratene Novelle „Der Schatz“ (1836). Dort versammelt sich im „Gasthofe des Bades zu K*“ eine kleine Gruppe um einen Protagonisten, der, wie sich im Laufe der Erzählung herausstellt, spannend von seiner eigenen Vita berichtet. Dass der einstige Geselle zum Hofrat und somit in die oberen Kreise aufgestiegen ist, verdankt sich allerlei Fügungen. Ausgiebig lässt er das Abenteuer seines Lebens Revue passieren, schildert neben der schicksalshaften Begegnung mit seiner heutigen Frau eine das Publikum in Staunen versetzenden Story über den Geist der Irmel. Einst soll sie von ihrem Mann, einem Grafen, eine Kette zum Hochzeitstag erhalten haben, die er mit ihrer späteren Verstoßung zerriss. Erst wenn ein junger Mann die Teile wieder zusammenfügen würde, soll sie, die sich selbst umbrachte, von ihrem Fluch erlöst werden. Und dieser war natürlich der Erzähler der verwinkelten Narration.

Nicht nur die symbolische Wiederherstellung der Kette betont den Wert des Erzählens, dem damit heilsame Wirkungen zugeschrieben werden, auch das Setting erweist sich als entscheidend, entwickelt sich doch die Geschichte des Franz Arbogast auch durch das Fragen und Ergänzungen der Zuhörerschaft im Gasthaus stets weiter. „In der Geselligkeit“, so die Deutung des Literaturwissenschaftlers Ulrich Kittstein, „wird eben (…) Vergesellschaftung gespielt“.

Auf diese Weise gelingt es dem schwäbischen Literaten schon früh das zu erproben, was der Philosoph Paul Ricœur in einem Interview von 1995 so beschreibt: „Die Identität der Menschen und auch die Identität einer Gemeinschaft entsteht aus der Geschichte heraus, die diese gemeinsam erleben und die sie sich einander erzählen. Darum ist die Identität eines jeden mit den Identitäten aller Anderen eng verbunden. Denn nur weil ich weiß, dass auch der Andere tief in mir lebt und dass ich mich auch selbst über diesen Anderen, der in mir lebt, definieren muss, nur das führt dazu, dass ich mich dann tatsächlich selbst entdecken und verstehen kann.“

Das Sprechen und Zuhören als partizipative Momente eines gemeinsamen Erzählens sorgen also für ein gegenseitiges Durchdringen. Man taucht in die Gedanken des Gegenübers ein, um diese fortzuspinnen. So entsteht Empathie, mithin das Bewusstsein, voneinander abhängig zu sein. Man muss den anderen verstehen wollen. Einen Fortgang kann es nur geben, wenn sich, ganz im Sinne der Irmel-Kette, die Glieder zusammentun und an einem solidarischen Projekt teilhaben. So kann aus einzelnen Komponenten ein utopisches, das heißt die Menschen verbindendes Aufbruchsnarrativ hervorgehen.

Was für manche naiv bis theoretisch klingt, findet seinen Prototypus etwa in Bürgerräten. Es gibt sie schon, nur ohne die entsprechende Wirksamkeit. Ebenso fordern Mitglieder der Letzten Generation vermehrt die Einberufung derartiger Kongresse. Sicherlich ist es nicht die Aufgabe der Politik, den Menschen von oben eine Erzählung zu verordnen, aber sie wäre gut beraten, über derlei Strukturen nachzudenken und Mörikes „Gasthof des Bades zu K*“ als Modell zu erproben.

Doch auch die Zivilgesellschaft steht in der Verantwortung. Erzählen steht für ein hierarchieloses Verfahren, für eine Kultur der gleichberechtigten Einmischung. Es ringt – im Gegensatz zur Ethik – weniger um das Richtige oder Falsche, als vielmehr um die Konstruktion von Sinn. Man soll sich einander annähern, ohne vorige Gewissensprüfung ein. Wäre dies dann eine Einleitung für einen neuen Text? Den teils verfeindeten Lagern unserer Republik wäre sie zu wünschen.