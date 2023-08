Geld vom Bund: Wie sich das Träumen lohnt

Von: Lisa Berins

Im Bau: das neue Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein. © Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein

Der Bund verteilt unkonventionell schnell Geld zur Digitalisierung - und in der schwäbischen Provinz entsteht ein supermodernes Museum.

Wer wissen will, wie das geht, dass man in Zeiten knapper Kassen ein millionenschweres, hypermodernes Museum mitten in die schwäbischen Provinz setzt, der braust am besten plaudernd mit Michael Fuchs in seinem alten Jaguar über die schmale K6119, die eine Viertelstunde Autofahrt vom Bodensee durch Wälder und noch erstaunlich sattes Grün führt. Wenn sich die Spitze des Schlosses über den Baumwipfeln erhebt, sind es nur noch wenige hundert Meter.

Fuchs ist Präsident des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein. Der Titel hat mit der Vereinsstruktur des Museums zu tun, außerdem gefällt er dem 63-Jährigen. Er ist in Radolfzell geboren und hat ein Buch über die lokale Fastnacht geschrieben. Der Brauch ist ein großes Ding in der Region, sie gehört fest zur kulturellen Identität, sagt Fuchs. Vor bald zehn Jahren hat die Unesco die schwäbisch-alemannische Fastnacht als nationales immaterielles Kulturerbe aufgenommen, darauf sind die Menschen in der Region stolz.

Als Fuchs die Leitung des Fasnachtsmuseums übernahm, stand schon bald ein Neuanfang an: Das Museum existierte seit 1969 in den Räumen des hochherrschaftlichen Schlosses Langenstein, dem Sitz der Familie Graf Douglas. Vor fünf Jahren musste es raus, die Adligen wollten die Räume privat nutzen. Seitdem ist der Präsident gewissermaßen ein König ohne Land. Aber das wird nicht mehr lange so sein.

Michael Fuchs lenkt das Auto auf eine Schottereinfahrt neben den Bauzäunen. Dahinter steht die wahrwerdende Vision als fast fertiger Rohbau: ein Holz-und-Beton-Gebäude mit einem geräumigen, fast kathedralhaften Innern, zwei Stockwerken, einem Panoramafenster, 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Mitten auf einem Golfplatz steht es, in Sichtweite zum Schloss und in Schlagweite zum italienischen Restaurant mit gemäßigten Preisen für Pizza und 750-Euro-Champagner auf der Karte.

Wenn alles gutgeht, dann zieht im kommenden Jahr das „Master Brain“ in den Neubau ein: eine digitale Plattform, die ein komplett individualisiertes und interaktives Museumserlebnis ermöglichen soll. Ein Chatbot wird den Kenntnisstand und das Lernniveau des oder der Besuchenden abklopfen. Ein Tracker in Form einer Fastnachtsmaske verfolgt den Weg durch die Ausstellung. Es gibt ein Quiz, es gibt Touch-Screens mit 3D-Grafiken. Außerdem: sechs große, auf dem Boden liegende Monitore mit filmischen Eindrücken der Fastnacht, eine KI-Gesichtserkennung, die einem die passende Fastnachtsmaske aus dem Archiv aufsetzt, einen virtuellen Paternoster, der die alten Schaufiguren aus der Sammlung an der Wand rauf- und runterfahren lässt. Eine interaktive, digitale Holzwand – und eine holografische Weltkugel, die als Augmented-Reality-Animation mitten in den Raum projiziert werden kann. So ist der ambitionierte Plan, den Fuchs und sein Team in einer Powerpoint-Präsentation für Interessierte und potenzielle Geldgeber ausgearbeitet haben.

Michael Fuchs ist die Sichtbetontreppe hinaufgestiegen und lässt seinen Blick durch die noch leere Halle schweifen. Thinking Big – das scheint hier aufgegangen zu sein. Für seine Idee, die Tradition der schwäbisch-alemannischen Fastnacht in das nächste Jahrtausend zu beamen, hat Fuchs viel Lebenszeit, auch viel private, eingesetzt, mit dem Vorstand des Museums Spendenaktionen organisiert, eine „Tingeltangeltour“ durch Politikerbüros unternommen. Ein Teil des Neubaus wird durch Spenden und durch geschenkte Dienstleistungen lokaler Unternehmen finanziert, der andere, größere Teil kommt aus öffentlichen Quellen: vom Land Baden-Württemberg und aus einem Strukturfonds der EU. Die komplette technische Ausstattung und die Entwicklung des „Master Brain“ ist vom Bund bezahlt: sage und schreibe 1,6 Millionen Euro sind dafür geflossen.

„Das war ein absoluter Glücksfall für uns“, sagt Fuchs. Ein außergewöhnlicher Glücksfall, müsste man sogar sagen. Denn es ist nun mal nicht so, als hätte der Bund permanent Geld an kühne Visionen von Kulturinstitutionen zu verteilen, schon gar nicht an große Vorstellungen von kleinen Museen in der schwäbischen Provinz, und erst recht nicht von noch nicht gebauten Museen. Diesmal war es also anders. Wie kam es dazu? Wieso floss das Bundesgeld gerade hierher, direkt in das digitale „Master Brain“ am Fuße von Schloss Langenstein?

Berlin im November 2016. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschließt etwas Außergewöhnliches: ein bisher beispielloses Förderprojekt zur Digitalisierung in Museen, ausgestattet mit 15 Millionen Euro: „museum4punkt0“ sein technisch-progressiver Name. Über zunächst drei Jahre sollte erforscht und erprobt werden, wie neueste digitale Technologien in Museen eingesetzt werden können, besonders in der Vermittlung. Eingereicht hatte die Projektidee die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beim Kulturstaatsministerium, damals noch unter Leitung von Monika Grütters (CDU). Ziel war es, Software-Prototypen zu konzipieren und digitale Tools zu entwickeln, die von allen Museen in Deutschland kostenlos verwendet und leicht für den eigenen Nutzen umgeschrieben werden können.

Bei der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft vermutlich keine so schlechte Idee, denn: „Vor allem kleine Museen können sich oft die Anschaffung oder Entwicklung digitaler Angebote aus eigener Kraft nicht leisten, sowohl aus finanziellen als auch aus personellen Gründen“, sagt Anja Hoffmann von der Stabstelle Bildung und Vermittlung des Deutschen Museumsbundes. Ein modernes Update würden sich viele Museen wünschen, auch, aber nicht nur, angesichts eines kontinuierlichen Besucherschwundes. Bei „museum4punkt0“ gehe es darum, Angebote zu schaffen, die niedrigschwellig sind und die sich an den heutigen Nutzungsgewohnheiten von digitalen Medien orientieren, sagt Johann Herzberg, Leiter der Koordinationsstelle bei der SPK. Spielerische Apps, Datenbrillen, Computerspiele – all das sei im modernen Museum denkbar.

Dass ein solch fortschrittliches Vorhaben, eine Art Testballon, von der Regierung gleich mit 15 Millionen Euro ausgestattet wurde, überrascht durchaus – die Projektskizze, die vor den Abgeordneten lag, scheint gut gewesen zu sein, und es gab offensichtlich großes Vertrauen in ihre Umsetzbarkeit. Vielleicht gab’s auch die ein oder andere Aussicht, im eigenen Wahlkreis davon zu profitieren, jedenfalls: das Geld wurde frei und konnte fließen – und das sollte offenbar ziemlich schnell passieren.

Ein langwieriges Auswahlverfahren, eine offizielle Ausschreibung für „museum4punkt0“ gab es nicht. Stattdessen hatte die SPK, die als Initiatorin auch die Projektleitung übernommen hatte, ihre Wunschpartner „aktiv angesprochen“, wie es dort heißt. Die Entscheidung über die beteiligten Museen sei im Haushaltsauschuss gefallen. Welche inhaltlichen Anforderungen und Kriterien es an ein förderfähiges Projekt gab? – Unklar. „Zentrale Kriterien bei der Auswahl der Projektpartner waren einerseits die Bandbreite der Museumssparten, andererseits auch eine möglichst breite regionale Verteilung“, heißt es bei der SPK.

Eine bunte Mischung war es in der Tat: Im Bunde der Geförderten waren das Deutsche Museum in München, die Stiftung Humboldt Forum Berliner Schloss, das Auswandererhaus Bremerhaven, das Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz und die Staatlichen Museen zu Berlin – und als kleinstes (und zeitweise ohne Ausstellungsort existierendes) Museum natürlich das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein, das sich noch einen Partner suchen musste, weil es für die Summe, die zur Verfügung stand, dann doch zu klein war. Das nur etwa 50 Kilometer entfernte Fastnachtsmuseum Narrenschopf Bad Dürrheim sprang mit ein – es erhielt für seine digitalen Projekte rund 1,5 Millionen Euro. In Summe mehr als drei Millionen Euro für die digitalen Projekte zur schwäbisch-alemannische Fastnacht - das dürfte dort ein Grund zum Feiern sein.

Mit Sicherheit hätte es auch andere Museen gegeben, die die „Bandbreite der Museumssparten“ erweitert und die „breit verteilt“ in der Republik gelegen – und von daher die Kriterien zur Auswahl erfüllt hätten. Aber wo sich niemand beschwert, läuft es so weiter, wie es nun mal läuft. Was eher gegen das Kriterium der „breiten Verteilung“ spricht, ist allerdings die Konzentration von vielen geförderten Projekten in Berlin, in die große Beträge wanderten, nämlich gut ein Viertel der gesamten Fördersumme – und dabei ist das Geld, das die in Berlin ansässige SPK sich selbst für die Koordination und Verbundarbeit verbuchte (etwas mehr als sechs Millionen Euro), noch nicht mitberechnet. Zählt man die Fördersummen der Staatlichen Museen zu Berlin, die auch zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören, und die Ausgaben für die Projektkoordination zusammen, kommt man auf stolze 11,76 Millionen Euro, die in die SPK flossen. Mehr als ein Drittel der Gesamtsumme von „museum4punkt0“.

Das Projekt hatte sich inzwischen nämlich um weitere Förderphasen bis Ende Juni 2023 verlängert, es wurde um neue Mitglieder erweitert und mit zusätzlichen 15 Millionen aus dem Corona-Rettungsprogramm „Neustart Kultur“ des Kulturstaatsministeriums von Claudia Roth (Grüne) ausgestattet. Auch hier ging es um eine unkomplizierte und zügige Verteilung ohne explizite öffentliche Ausschreibung. „Assoziierte Partner aus dem gesamten Bundesgebiet“ konnten sich laut SPK ab 2020 „aus innovativem Eigeninteresse am Verbund beteiligen“, und wurden dazu aufgerufen, Projektskizzen einzureichen. 27 Teilprojekte waren es zum Schluss. In Hessen waren das Oberhessische Museum Gießen und das Frankfurter Goethe-Haus/Freies Deutsches Hochstift beteiligt – letzteres bekam für eine virtuelle Zeitreise in E.T.A. Hoffmanns Frankfurt einen Zuschuss von etwa 107 000 Euro, den kleinsten Betrag überhaupt.

Das Prinzip „Eigeninitiative“ scheint durchaus etwas für sich und in der Kulturlandschaft vor allem Freunde zu haben. Denn im Gegensatz zum üblichen, aufwendigen Stellen von Förderanträgen, mit dem Kulturinstitutionen sehr viel Zeit verbringen, wirkt es für die Beteiligten, so erzählen einige rückblickend, durchaus sinnvoller, sich durch Mitarbeit und „Eigeninteresse“ zu qualifizieren. Es hat aber auch den ein oder anderen Haken. Praktisch bedeutet das nämlich unter Umständen: Ob ein Museum in den Kreis der Geförderten kommt oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob es sich unter hunderten Mitbewerbern durchsetzt, sondern ob es die strukturelle Möglichkeit und die personellen Ressourcen hat, sich langfristig zu engagieren. Ohne eine formelle Ausschreibung ist überhaupt erst mal fraglich, ob wirklich alle interessierten Museen von dieser Chance Wind bekommen. Gut vernetzt ist halb gewonnen, könnte man in diesem Zusammenhang vielleicht sagen. Und möglicherweise kommt auch die Langenstein’sche Superkraft ins Spiel: Glück.

Unüblich sei es jedenfalls nicht, dass Kulturförderung sehr viel mit Netzwerken zu tun hat, hört man in der Kulturbranche. Auch das Networking ist schließlich Arbeit – eine „Tingeltangeltour“ wie es Micheal Fuchs nannte. Ungeregelt und intransparent wirken die hinter der Verteilung stehenden politischen Entscheidungsprozesse allerding schon. Der Professor für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim Julius Heinicke sieht hier die derzeit ambivalente Situation für die deutsche Förderpraxis durchscheinen. Grundsätzlich sei nichts gegen eine „Bottom-up“-Förderung zu sagen, bei der direkt von „unten“ mitgearbeitet wird, statt das Geld „von oben“ zu verteilen. „Erstrangig ist die Kulturförderung jedoch Sache der Länder und Kommunen, und das ist mit Blick auf die Geschichte gut so. Der Bund darf also nur in internationalen Kontexten oder bei bundesweit relevanten Projekten fördern. Themen wie Digitalisierung, Diversität, Nachhaltigkeit und Restitutionen könnten aber ebenfalls als bundesweit relevant eingestuft werden.“ Das Herausfordernde daran, sagt Heinicke: „Das im Koalitionsvertrag versprochene Staatsziel ,Kultur in ihrer Vielfalt‘ ist noch nicht nicht umgesetzt.“ Auf Grundlage dieses Staatsziels könnten transparente Richtlinien zur Vergabe der Bundeskulturgelder erarbeitet werden.

Was bei dem 30 Millionen-Euro-Projekt „museum4punkt0“ herausgekommen ist: Viele interessant erscheinende, einige nicht weiter einzuordnende Projekte, und einige, die auf internationale Museen Eindruck machen. Das Senckenberg Museum Görlitz hat zum Beispiel eine Virtual-Reality-Anwendung entwickelt, mit der man in Landassel-Größe in das Erdreich und seine Bewohner eintauchen kann, und die demnächst auch in anderen Städten zu sehen sein wird. Außerdem ist entstanden: ein Verbund, in dem die Beteiligten nach eigenen Erzählungen sehr viel vom Austausch mit den unterschiedlichen Partnern gelernt haben. Prototypen, die untereinander ausgetauscht und weiterentwickelt wurden, andere, die vielleicht nicht wirklich übertragbar sind. Ein „Workbook“ mit Anleitungen für interessierte Museen. Auf der Plattform Github können die Programmcodes frei heruntergeladen werden – vorausgesetzt, technisch versiertes Personal ist im Hause und die nötige Hardware verfügbar. Die Frage ist, wie, oder eher ob es mit „museum4punkt0“ nun weitergeht.

Im Büro von Michael Fuchs stapeln sich die Kartons mit Hardware – er und sein Team sind von VR-Brillen lieber auf Tablets umgestiegen, weil die einfacher und pesonalsparender zu bedienen sind. Der holografische Erdball ist durch den Screen zu groß, um ihn in dem kleinen Raum ganz zu sehen. Bunte 3-D-Bühnen ploppen bei Berührung aus Kontinenten hervor, es sind „Masken der Welt“ zum Thema Karneval und kurze Erklärtexte zu sehen.

Der Rest der Hardware sei derzeit „eingemottet“, bis sie eingesetzt werden kann, sagt Fuchs. Eine wichtige Zeit steht bald bevor: die Installation der Technik, eine Testphase, die Eröffnung. Dann müssen die Besucherinnen und Besucher kommen, am besten touristische Gäste der Region am Bodensee.

Es müssen Marketingkooperationen geschlossen werden, Hinweisschilder angebracht, und nun ja; Menschen für die schwäbisch-alemannische Fastnacht, für ihre Geschichte, ihre Eigenarten, ihre Bedeutung begeistert werden – oder für gutdesignte digitale Spielereien – oder beides. Mindestens 15 000 Besucher sollten im Jahr kommen, aber das will Fuchs noch nicht zu laut sagen. Das wäre ein Traum. Und wenn es sich zu träumen lohnt, dann ja wohl hier, im Schatten von Schloss Langenstein.

Michael Fuchs. © Lisa Berins