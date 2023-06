Geist und Macht: Eine komplizierte Affäre

Von: Michael Hesse

Siegfried Lenz (links), Günter Grass und Willy Brandt im Jahr 1977. © imago/Sven Simon

Wenn Geist und Macht aufeinander treffen: Ein Blick in die Geschichte.

Wenn sich Geist und Macht sehr nahe kommen, muss das nicht von Vorteil sein. Auf der Phil.Cologne wurde hierzu das jüngste Experiment gestartet. Kanzler Olaf Scholz debattierte mit dem Soziologen Axel Honneth, Minister Robert Habeck stritt mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, und zu guter Letzt wurde Sahra Wagenknecht dazu befragt, wohin der Weg von linker Politik geht. Die großen Namen zogen, die mediale Wirkung war immens. Ein Erfolg, den solche Festivals wie die Phil.Cologne durchaus benötigen, gerade auch wegen der Durststrecke in der Pandemie-Zeit. Anstelle der Philosophen und Philosophinnen sitzen nun vermehrt Politiker und Politikerinnen auf den Stühlen. Eine bizarre Konstellation. Einerseits.

Andererseits: Die Beziehung zwischen Geist und Macht ist alt, so alt wie die Philosophie und Literatur selbst. Die Nähe der Macht faszinierte die Denker seit jeher, und die Mächtigen schmückten sich nur allzu gern mit der Brillanz der Philosophen. Man kennt die Reisen des großen Platon an die Höfe der Tyrannen, wo er erstaunten jungen Männern die Vorzüge seiner Philosophie beizubringen versuchte. Mit Dion, Schwager des Tyrannen, diskutierte er freigiebig über das, was Macht ist und wie ein guter Staat aussehen müsste: natürlich mit Philosophen an der Spitze. Von der Tyrannis hielt Platon wenig, weshalb es zu massiven Reibungen mit dem Herrscher von Syrakus, Dionysios I., kam. Er soll Platon in entehrender Weise von Sizilien fortgeschickt haben.

Die Idealfigur der Philosophie, Sokrates, der Lehrer Platons, sah sich trotz seiner enormen geistigen Kraft mitunter in einer Exekutiv-Funktion. Er soll, so berichtet der Platon-Biograf Thomas Szlezak, allzu gerne an vorderster Front in den Kriegen gekämpft und freizügig ausgeteilt haben. Politisch trat der Meister des philosophischen Fragens hingegen nicht in Erscheinung.

Auch das Verhältnis von Voltaire und Friedrich II. wird gerne idealisiert. Allzu oft wird der alte Fritz als ein Aufklärer dargestellt, der an seinem Hof dem Geist alle Entfaltungsmöglichkeiten eingeräumt habe. Voltaires Aufenthalt dort war jedoch viel kürzer als gemeinhin angenommen wird. Friedrich II. schätzte das Werk von Voltaire zwar über alle Maßen. Potsdam beschrieb Voltaire hingegen als eine Mischung aus Sparta und Istanbul. Der König würde sich wie ein Sultan gebärden. Der Militarismus erinnere an Sparta. Voltaire taugte nicht zum Hofdichter, fasst der Historiker Volker Reinhardt die Episode des französischen Denkers am preußischen Hof zusammen.

Peinlicher Hegel

Für eine der großen Peinlichkeiten in der Philosophie-Historie stand ausgerechnet Georg Wilhelm Friedrich Hegel, als es ums Politische ging. Bis heute gilt der Autor der „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ als einer der führenden Ideologen der preußischen Restauration. Auch wenn diese Auffassung verzerrend sein mag, ist es ein „mit einer streckenweise peinlichen Vorrede versehenes Buch“, so der Hegel-Experte Ludwig Siep. Hegel habe es einfach zur falschen Zeit mit der falschen politischen Absicht publiziert. „Selten hat ein großer Philosoph einem seiner Werke einen solchen Bärendienst erwiesen wie Hegel seiner Rechtsphilosophie mit der zeitbezogenen Polemik des Buches von 1820“, erklärt Siep.

Ein besonderes und vielleicht auch glückliches Beispiel für die Begegnung von Geist und Macht fand in der Ära des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt statt. Andy Warhol fotografierte den Kanzler mit Polaroidkamera, 26 Bilder kamen dabei heraus, die er in Siebdrucke verwandelte. Brandt wurde in den Pop-Himmel gehoben. Der Schriftsteller Günter Grass, der in Berlin lebte, hatte Brandt in den 1960er Jahren kennengelernt und sollte fortan für ihn trommeln. „Wer Brandt wählte, wählte auch Grass und Böll oder deren kritisch-liberale, frisch durchlüftete Republik gleich mit“, schreibt Gunter Hofmann in seiner jüngsten Brandt-Biografie. Brandt habe diese kritischen Geister gebraucht, „die lange vom Gartenzaun aus zuschauten“. Er habe sie an sich binden müssen, da er die bürgerlichen „Schiller“-Wähler und -Wählerinnen benötigt habe. Viele lechzten nach Neuem nach der erdrückenden Adenauer-Zeit.

Insgesamt sympathisierten viele Intellektuelle aus Kultur, Kunst und Wissenschaft mit der Ost-Politik Brandts. Später, in der Frage der nationalen Einheit, gingen die Meinungen zwischen Brandt und Grass auseinander. Grass stand da aufseiten des Lafontaine-Lagers, während Brandt die Einigung als historische Chance begriff. Aus Briefwechseln weiß man, dass Grass Brandts Personalpolitik immer wieder kritisierte und ihm auch immer wieder eigene Vorschläge machte. Sein Schriftstellerkollege Siegfried Lenz wäre doch sehr geeignet für den Posten des Bundespräsidenten, schlug Grass Brandt vor. Zudem wies er auf das große kommende Thema Umweltpolitik hin. Brandt lehnte ab.

Das Verhältnis von Macht und Geist ist bis heute eine komplizierte Affäre. Und wird es wohl auch bleiben.