Egon Bahr formuliert eine neue Deutschlandpolitik – „Gegen unser Gefühl“

Von: Arno Widmann

Egon Bahr. © Imago

Vor 60 Jahren formuliert Egon Bahr eine die neue Politik des Wandels durch Annäherung.

Am 15. Juli 1963 trat vom idyllisch am Starnberger See gelegenen Tutzing aus einer der umstrittensten Begriffe der Bundesrepublik seinen Siegeszug an. Egon Bahr (1922 – 2015) hatte ihn in einem Vortrag im „Politischen Club“ der evangelischen Akademie lanciert. Der SPD-Politiker war damals Leiter des Presse- und Informationsamtes des Landes Berlin und einer der engsten Vertrauten des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt. Der war Ende Juni in den Focus weltweiter Öffentlichkeit gelangt, als er bei dessen Ich-bin-ein-Berliner-Rede neben dem US-Präsidenten John F. Kennedy stand.

Der Mauerbau lag noch keine zwei Jahre zurück. Er war der Beleg dafür, dass keiner der Westalliierten im Ernst daran dachte, die Grenzziehungen des Zweiten Weltkrieges rückgängig zu machen. Man hatte sich auch diesmal beim Konflikt zwischen Kommunismus und Kapitalismus auf die immer wieder gerne hervorgezogene Friedensformel geeinigt: cuius regio – eius religio. Die DDR konnte auf ihrem Territorium machen, was sie wollte. Auch eine Mauer bauen. Darüber waren Sowjetunion und USA sich schon vor dem Mauerbau einig geworden. Der Aufstellung sowjetischer Raketen auf Kuba dagegen widersetzten sich die USA energisch. Es sind die Jahre, in denen nicht nur die Kräfte gemessen, sondern auch die Einflusssphären überall auf dem Globus abgesteckt werden. Das waren die „Stellvertreterkriege“, die halfen, den Kalten Krieg der Supermächte nicht in einen heißen übergehen zu lassen.

Es war klar, dass die USA nichts tun würden, das die Lage in Europa eskalieren lassen würde. Die CDU-Regierung sprach gerne von der „Politik der Stärke“, ein Muskelspiel, an das sie selbst nicht glaubte, an dem keiner der Alliierten sich beteiligen wollte, das man aber glaubte der deutschen Öffentlichkeit darbieten zu müssen.

Egon Bahrs „Diskussionsbeitrag“ so die offizielle Bezeichnung seiner Rede, war nicht nur genauestens mit Willy Brandt abgestimmt, sondern ging aus von Kennedys Erklärungen. In den USA war Kennedy auf Dwight D. Eisenhower gefolgt. Wer in der „Tönenden Wochenschau“ Brandt und Kennedy hatte durch Westberlin fahren sehen, der mochte auf die Idee kommen, auch in Deutschland wäre ein Generationswechsel von Konrad Adenauer auf Willy Brandt an der Zeit.

Was sagte Egon Bahr am 15. Juli 1963? „Die amerikanische Strategie des Friedens lässt sich auch durch die Formel definieren, dass die kommunistische Herrschaft nicht beseitigt, sondern verändert werden soll. Die Änderung des Ost-West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll.“ Das ist der Kern dessen, worum es Bahr geht. Er führt ihn ein als Referat der US-Position. Er tat das ganz sicher in enger Abstimmung mit den USA.

Bahrs Rede wurde von vielen als ein Tabubruch empfunden, er angefeindet und bekämpft. In Wahrheit trug er vor, was längst Politik war. Die „Wiedervereinigung“ stand auf niemandes Tagesordnung. Sie war Thema für Sonntagsreden und Hasstiraden, die einer Verbesserung der Beziehungen beider deutscher Staaten und des Zusammenlebens ihrer Bewohner schadeten, statt ihr zu nutzen.

Diese Dinge beim Namen zu nennen, darin bestand der Tabubruch Bahrs. Er wusste, dass er sich auf vermintem Gelände bewegte. Er tat es nicht nur, weil er es für erforderlich hielt, sondern womöglich auch, weil er dachte, dass, was Ingeborg Bachmann 1959 im Bundeshaus in Bonn gesagt hatte, auch auf Wählerinnen und Wähler zutrifft: „Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.“

Ich möchte Egon Bahr noch ein wenig zitieren, weil seine Sätze uns helfen können, unsere heutige Lage klarer zu fassen. Gerade auch im Unterschied zur damaligen: „Wenn es richtig ist, und ich glaube, es ist richtig, dass die Zone dem sowjetischen Einflussbereich nicht entrissen werden kann, dann ergibt sich daraus, dass jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Diese Folgerung ist rasend unbequem und geht gegen unser Gefühl, aber sie ist logisch. Sie bedeutet, dass Änderungen und Veränderungen nur ausgehend von dem zur Zeit dort herrschenden verhassten Regime erreichbar sind.“

Der Eiserne Vorhang hatte Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost und West geteilt. Davon ging Bahr aus. Er ging aber auch davon aus, dass die Sowjetunion nicht versuchen würde, ihr Territorium darüber hinaus zu erweitern. Der „Wandel durch Annäherung“ war eine Politik, die auf der Anerkennung des Status quo beruhte. Auf beiden Seiten. Wir wissen inzwischen, dass die Rede vom Vertrauen, das man auch dem Gegner entgegenbringen müsse, um einen Schritt weiter zu kommen, zwar richtig ist, dass daneben aber niemals die Kontrolle vergessen werden darf.

Helmut Schmidt hatte später, als die deutsche Politik und die deutsche Bevölkerung sich gar zu sehr auf die Vertrauensseite geschlagen hatten, darauf hingewiesen, dass die Sowjetunion kräftig aufrüste, und so den Nato-Doppelbeschluss auf den Weg gebracht. Jesus hatte wohl recht, als er sagte: „Seid ohne Falsch wie die Tauben, aber auch klug wie die Schlangen.“

Sowie wir uns in der Wirklichkeit bewegen, haben wir es mit paradoxen Lagen zu tun. Sich auf den Krieg vorzubereiten, kann einem helfen, in Frieden zu leben. Noch ein letztes Mal Egon Bahr am 15. Juli 1963: „Wir haben gesagt, dass die Mauer ein Zeichen der Schwäche ist. Man könnte auch sagen, sie war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese durchaus berechtigten Sorgen dem Regime graduell so weit zu nehmen, dass auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte: Wandel durch Annäherung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Selbstbewusstsein genug haben können, um eine solche Politik ohne Illusionen zu verfolgen, die sich außerdem nahtlos in das westliche Konzept der Strategie des Friedens anpasst, denn sonst müssten wir auf Wunder warten, und das ist keine Politik.“