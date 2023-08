Friedensforscher Hasenclever: „Geschlechtergerechtigkeit ist einer der stärksten Indikatoren für friedliche Gesellschaften“

Von: Bascha Mika

Teilen

Die ukrainsche Metropole Odesssa nach russischen Angriffen. © AFP

Friedensforscher Andreas Hasenclever über feministische Außenpolitik, die Lieferung von Streumunition an die Ukraine und die Frage, warum Putin die Reaktion des Westens so falsch eingeschätzt hat

Herr Hasenclever, haben Sie als Friedensforscher mit einem Krieg in Europa gerechnet?

Der Krieg war ja spätestens mit der Besetzung der Krim nach Europa zurückgekehrt. Und vergessen Sie nicht den Angriff auf Georgien im Jahr 2008. Es gab also immer wieder kriegerische Konflikte in Europa, bei denen sich eine relativ klare Linie abzeichnete – insofern, dass Russland versuchte, mit militärischen Mitteln wieder Einfluss und Größe zu erlangen. Deshalb hat mich nicht überrascht, dass es Krieg gibt, sondern die Entscheidung des Kreml, die Ukraine anzugreifen.

Was haben Sie denn stattdessen erwartet?

Dass Russland versucht, Zugeständnisse im Blick auf die Neutralität der Ukraine zu erlangen, um das Land als Pufferstaat zu erhalten. Ich hätte nie gedacht, dass Putin die Ukraine angreift, weil von dort ja keine militärische Bedrohung ausging.

Doch jetzt hat das Militär das Sagen. Und seit Beginn des Angriffskriegs beherrschen auch hierzulande militärstrategische Themen, Waffen- und Sicherheitsfragen den öffentlichen Diskurs. Was macht das mit einer Gesellschaft?

Schwierige Frage. Die Fokussierung auf Waffengewalt ist keineswegs gut – allerdings ist es auch nicht gut, das Problem gesellschaftlich auszublenden. Die Zahlen von SIPRI, dem schwedischen Institut für Friedens- und Konfliktforschung, sprechen eine eindeutige Sprache. Wir leben in einer Welt, in der seit zwanzig Jahren aufgerüstet wird, dass es kracht.

Es geht ja nicht darum, die Realität zu leugnen, sondern um eine Verschiebung der Perspektive – und dadurch auch der Werte. Plötzlich scheint uns nichts wichtiger, als das Zwei-Prozent-Ziel für die Nato zu erfüllen oder sogar überzuerfüllen.

Mit der Verschiebung haben Sie recht. Dennoch hat die Bundesregierung auch vor dem Krieg viel Geld für Verteidigung ausgegeben. Das waren zwar nur um die 1,4 bis 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, aber dennoch gewaltige Summen, nämlich 50 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr. Dagegen ist die jetzige Aufstockung nicht so dramatisch, wie sie erscheint. Das Militär spielt in dieser Welt eben eine wichtige Rolle. Deutschland hat mit gutem Recht und auch Erfolg versucht, eine zivile Politik zu betreiben und ist jetzt ein Stück umgeschwenkt. Dennoch steht nicht nur das Militärische im Vordergrund. Sonst hätten wir ja keine feministische Außenpolitik.

Haben wir die denn?

Zumindest auf dem Papier ...

Eben ...

Klar, es ist eine sehr weichgespülte Form der Außenpolitik, wo alles Gute unter diese Überschrift gepackt wird. Aber die Ansätze, die in der feministischen Außenpolitik formuliert werden, sind ja ausgesprochen sinnvoll. Geschlechtergerechtigkeit ist einer der stärksten Indikatoren für friedliche Gesellschaften – was sich problemlos mit Daten unterfüttern lässt. Von daher ist es klug, auch außenpolitisch auf einen Ausgleich zwischen den Geschlechtern hinzuwirken.

Klingt gut, aber welche Rolle spielt das noch nach der sogenannten Zeitenwende?

Ich bin bei diesem Begriff skeptisch. Ich glaube nicht wie Olaf Scholz an ein vor und nach dem Angriffskrieg. Wir bewegen uns in einer hässlichen Welt, die einen Kompass braucht, damit sie nicht völlig abgleitet, sondern sogar Stück für Stück besser wird. Das war bis 2008 ja auch tatsächlich der Fall. Seitdem ist schrittweise eine Verhärtung der internationalen Frontlinien zu beobachten.

Wenn wir keine Zeitenwende haben, was haben wir dann?

Eine Veränderung der Wahrnehmung. Die Welt ist wesentlich brutaler, als wir es lange Zeit wahrhaben wollten. An vielen Stellen haben wir versucht, sie mit zivilen Mitteln zu transformieren und Strukturen zu schaffen, die eine friedliche Politik möglich machen. Dafür sprach ja sehr viel, es war keinesfalls völlig naiv. Rüstung und Nato gab es ja trotzdem. Die Rückfallpositionen waren also da – und jetzt werden sie wieder bezogen. Deshalb geht es nicht um eine Zeiten-, sondern eine Wahrnehmungswende. Denn abhängig von der Wahrnehmung ändert sich auch das Verhalten.

In Ihrer Promotion haben Sie sich mit der „Macht der Moral in der internationalen Politik“ auseinandergesetzt. Welche Macht hat die Moral im Ukraine-Krieg?

Damals ging es mir um die Beobachtung, dass in der internationalen Politik immer wieder Dinge passieren, die sich nicht auf reines Interessenkalkül und einen national-egoistischen Politikansatz zurückführen lassen. Dieses Verhalten habe ich mit dem Begriff der Moral bezeichnet, weil es einer gewissen Menschenrechtslogik folgt. Nicht, weil die Politik in den entsprechenden Fällen plötzlich menschenrechtsorientiert war, sondern weil über öffentlichen Druck ein Verhalten erzeugt wurde, das es sonst nicht gegeben hätte.

Und was beobachten Sie im Blick auf die Ukraine?

Die Versuche, Putin auch strafrechtlich zu verfolgen, sind ein starkes Anzeichen für Symbolpolitik. Deswegen sehen viele Experten die Sache auch skeptisch. Denn Machthaber sind oft erst dann ernsthaft bereit, über Frieden zu verhandeln, wenn sie nicht befürchten müssen, den Krieg am Verhandlungstisch zu verlieren und dann im Gefängnis zu landen. Signale wie aus Den Haag können zu einer weiteren Polarisierung führen. Ob das Recht also das richtige Instrument ist, wenn man irgendwann wieder miteinander reden will, ist durchaus strittig. Und auch den Abschreckungseffekt, der von einer strafrechtlichen Verfolgung angeblich ausgeht, würde ich im Augenblick für die internationale Politik infrage stellen.

Zur Person Andreas Hasenclever ist seit 2004 Professor für Friedensforschung und Internationale Politik an der Universität Tübingen. Vorher war er Projektleiter der Hessischen Stiftung Friedensforschung in Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Analyse internationaler Institutionen, das Phänomen des demokratischen Friedens und die Rolle von Religionen in Bürgerkriegen. In Tübingen, München und Paris hat er katholische Theologie und Politikwissenschaften studiert. Seine Dissertation zu militärischen Interventionen westlicher Staaten in Somalia, Ruanda und Bosnien- Herzegowina wurde 2003 mit dem Helmuth-James-von-Moltke-Preis der Deutschen Gesellschaft für Wehrrecht und Humanitäres Völkerrecht ausgezeichnet.

Apropos Moral: Wo bleibt die des Westens, wenn die Ukraine international geächtete Waffen wie Streubomben fordert und die USA sie bereitwillig liefern?

Ich finde den Einsatz von Waffen generell bescheuert und kann auch nicht beurteilen, ob es eine militärische Notwendigkeit für den Einsatz von Streubomben gibt. Sie wurden konzipiert, um in Grabenkriegen möglichst viele feindliche Soldaten zu töten. Diese Situation haben wir in der Ukraine durchaus. Und Streumunition ist ja nicht deshalb geächtet, weil sie so furchtbar ist, sondern wegen ihrer Folgewirkung auf die Zivilbevölkerung. Grundsätzlich würde ich große moralische Fragen nicht am Einsatz bestimmter Waffengattungen aufhängen. Auch wenn ich die Vorstellung furchtbar finde, dass sowohl auf ukrainischer wie russischer Seite permanent Menschen durch Waffengewalt sterben, weil im Kreml jemand sitzt, der durchgedreht ist.

Putins imperiales Denken ist die treibende Kraft in diesem Krieg. Geht es um mehr als den Machterhalt seines Regimes?

Sicher geht es um Machterhalt. Doch die Frage bleibt, was diese Macht impliziert. Putin lebt in einer Welt, die sehr stark durch das Militärische und durch Gewalt geprägt ist. Dem entspricht ja auch die rasante Autokratisierung des Landes und dass der Kreml enorm auf Rüstung setzt. Folgt man dieser Logik, ist klar, dass der Westen als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen wird. Doch in der Realität geht diese Bedrohung nicht von der Nato aus, sondern von sozialen Veränderungen – wie den Demokratisierungsbewegungen in Belarus und der Ukraine. Russland musste fürchten, dass der Funke ins eigene Land überspringt. Hinzu kommt die Globalisierung, bei der Russland droht, den Anschluss zu verlieren. Diese Entwicklungen fordern das Regime heraus, und es scheint darauf nur mit einer imperialistischen Politik des 19. Jahrhunderts antworten zu können. Das muss scheitern, mit furchtbaren Folgen ...

... die man ja jetzt bereits sieht. Wenn es der globale Wandel ist, der Putins Regime bedroht – hätte es nicht auch innenpolitische Hebel gegeben, damit Russland nicht zum Globalisierungsverlierer wird?

Aber welche? Da hat der Westen während der Jelzin-Zeit ziemlich viel Mist gebaut. Der Transformations- und Liberalisierungsprozess in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war verheerend. In diesem Zuge sind ganz brutale Machtstrukturen entstanden und ein System, das sich über die letzten zwanzig Jahre als extrem innovationsschwach erwiesen hat. Deshalb ist Russland so stark von seinen Rohstoff-Exporten abhängig – was für einen Staat, der Weltmacht sein will, auf Dauer tödlich ist.

Das Land führt Krieg, weil es mit globalen Entwicklungen nicht mehr Schritt halten kann? Gibt es dazu historische Parallelen?

Der amerikanische Kollege Graham Allison hat eine sehr interessante These. Er spricht von der sogenannten Thukydides-Falle. Die beschreibt eine Veränderung der Konstellation zwischen einer etablierten und einer aufsteigenden Macht. Allison bezieht sich dabei auf den Peloponnesischen Krieg, bei dem sich Sparta durch das aufstrebende Athen herausgefordert gefühlt hat und darauf mit militärischen Mitteln reagierte, um Athen kleinzuhalten.

Das klingt allzu bekannt ...

Solche Situationen sind in der internationalen Politik auch gar nicht so selten. Nehmen wir nur den Angriff Japans auf Pearl Harbor 1941. Oder auch die deutsche Wiedervereinigung, auf die sowohl Frankreich als auch Großbritannien extrem skeptisch reagiert haben, weil sie um Macht und Einfluss fürchteten. Die anschließende Einbindung Deutschlands in Europa gilt als einer der wenigen Fälle, bei denen man ohne Waffengewalt aus der Thukydides-Falle herausgekommen ist. Auf dieser Grundlage überlegt Allison, wie verhindert werden kann, dass die Falle zuschnappt.

Wenn Russland in der Verblendung der Thukydides-Falle steckt, hielt es den Krieg wohl für unausweichlich ...

... unausweichlich ist der aber nur, wenn sich ein Staat gewisse Chancen ausrechnet, militärisch etwas wuppen zu können ...

... was sich in der Ukraine als schwierig herausstellt.

Genau. Deshalb bin ich auch weit davon entfernt, die Entspannungspolitik der Merkel-Zeit für einen Fehler zu halten. Es war der Versuch, mit zivilen Mitteln auf Russland einzuwirken, so lange es irgendwie ging. Verbunden mit der Hoffnung, dass darüber Transformationsprozesse einsetzen, die von militärischer Machtausübung wegführen. Das halte ich alles erstmal für richtig – auch mit Blick auf die bestehende Rückversicherung, die es unter anderem in Form der Nato gegeben hat. Und diese Rückversicherung war ja auch ausreichend, wie man nun sieht. Ich glaube nicht, dass die jetzige Situation mit einer ständigen militärischen Aufrüstung hätte verhindert werden können. Dann hätte die Eskalation nur früher stattgefunden.

Wieso hat Russland die Reaktion des Westens derart unterschätzt?

Gute Frage. Eine Ursache liegt im Verhalten des Westens in den 2010er Jahren. Da passierte einiges, was die internationale liberale Ordnung ausgehöhlt hat – und zwar nicht von außen, sondern von innen. Bei der Bankenkrise, der Flüchtlingskrise und der Pandemie hat der Westen Schwäche gezeigt. Beim Brexit ebenso. Hinzu kam Trump und sein Isolationismus. Der Westen schien überhaupt nicht mehr gewillt, für seine liberale Ordnung einzustehen. Das wurde im Kreml wohl so gelesen, dass Russland mit einer militärischen Aggression davonkommen würde. Der Westen hat nicht deutlich genug kommuniziert, dass es rote Linien gibt, die auch ernst genommen werden.

Hätte der Westen etwa drohen sollen?

Nein, nicht drohen, sondern zeigen, dass er politisch entschlossen und konsistent handelt. Es geht um Glaubwürdigkeit. Russland sah einen Westen, der mit sich selbst beschäftigt und zudem gespalten war. Daraus hat Putin den Schluss gezogen, dass dieser Westen nicht mit vereinter Kraft auftreten wird und bei einem Einmarsch in die Ukraine folglich keine Gefahr darstellt. Dass man nur männlich genug draufhauen muss, damit der Gegner zusammenklappt. Da genau liegt für mich der Knackpunkt – bei der Frage von Wahrnehmung und wie sie erzeugt wird. Putin wusste sicher, dass er einen geeinten Westen nicht niederwerfen kann, ging aber davon aus, dass dessen Einigkeit nicht zustande kommt. Das war sein Fehler.

Und was heißt das für einen Frieden in der Ukraine?

Weiß ich nicht. Es wird ein langer Konflikt und irgendwann werden die Parteien so erschöpft sein, dass die Kämpfe einschlafen. Dann muss man schauen, was am Verhandlungstisch möglich ist. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern.