Mehr Geld für FR-Angestellte

Beschäftigte der Frankfurter Rundschau fordern eine bessere Bezahlung und eine Rückkehr des Verlags in den Tarifvertrag. © Gemmer

In der zweiten Tarifrunde bei der Frankfurter Rundschau hat die Geschäftsführung höhere Gehälter für einen Teil der Belegschaft und Inflationsprämien angekündigt.

Die Beschäftigten der Gesellschaft FRR erhalten vom Oktober an 300 Euro mehr im Monat. Die erste Stufe liegt dann bei 3400 Euro; die letzte nach elf Jahren bei 4100 Euro. Zudem ist für Sommer 2025 eine Erhöhung um drei Prozent angekündigt.

Die Vergütung für Volontärinnen und Volontäre wird um 200 Euro steigen. Für den besser bezahlten Teil der Redaktion in der FR GmbH gelten die Anpassungen nicht.



Die Gewerkschaften kritisierten, die künftigen Gehälter lägen „weit unter dem Flächentarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure“. Verdi und DJV Hessen fordern eine tarifliche Lösung für alle Beschäftigten. Sie wollen nun mit den Mitgliedern das weitere Vorgehen besprechen.

Offener Brief an FR-Eigner

Erstmeldung vom 16. August 2023

Ein Aktivenausschuss unterstreicht diese Forderungen nun in einem offenen Brief an die Haupteigentümer. „Viele Kolleg:innen verdienen so wenig, dass die Lebenshaltungskosten im Rhein-Main-Gebiet für sie nicht mehr zu stemmen sind“, heißt es darin. Auch Kolleg:innen mit besseren Verträgen hätten seit Jahren enorme Reallohnverluste zu verzeichnen.

Der Aktivenausschuss betont, als linksliberale Zeitung stehe die FR für Gerechtigkeit ein. Den eigenen Ansprüchen, jenen der Leserschaft und den Ansprüchen, die die Rolle der Zeitung in einer demokratischen Öffentlichkeit mit sich bringe, gerecht zu werden, gelinge „nur um den Preis der Selbstausbeutung“.

Das Schreiben ist adressiert an den Geschäftsführer der Frankfurter Rundschau GmbH, Max Rempel, und Verantwortliche in der Ippen-Gruppe. Mit Rempel führen die Gewerkschaft verdi und der Deutschen Journalisten-Verband derzeit Tarifverhandlungen.

Rempel teilte mit, man sei sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Medienbranche sei in einem tiefgreifenden Umbruch. Eine nachhaltige Zukunft für die FR brauche aber eine wirtschaftlich stabile Basis. „Dies wurde in der Vergangenheit nicht immer beachtet.“

In der Verhandlungsrunde am 22. August erwarten die Gewerkschaften ein Angebot der Arbeitgeberseite.