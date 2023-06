Fotos von Paul McCartney: Als die Beatles die Welt erobern

Von: Michael Hesse

Beinahe wie im Film „A Hard Day’s Night“: Fans und Fotografen verfolgen die Beatles in den Straßen New Yorks. © © Paul McCartney

Ein Fotoband von Paul McCartney zeigt Bilder vom Aufstieg der Band im Jahr 1964.

Das Jahr 1964 war ein unruhiges Jahr. Zumindest in den USA. John F. Kennedy war am 22. November 1963 ermordet worden, die Erschütterungen des Attentats waren immer noch zu spüren. Ein Gesetz für mehr Bürgerrechte war im Sommer durch den Senat gepeitscht worden. Als Reaktion darauf töteten Mitglieder des Ku Klux Klans in Mississippi die drei Bürgerrechtler James Chaney, Andrew Goodman und Michael Schwerner. Die Welt war in der Kuba-Krise nur knapp einem Atomkrieg entkommen. Und dann gab es da noch die Beatles. Zum ersten Mal brachen sie in die USA auf. „1964 veränderten die Beatles die Welt“, schreibt die Historikerin Jill Lepore, „und die Welt veränderte sie.“

Am Ende des Jahres verbrannten Baptisten im Süden der USA Beatles-Platten und verdammten ihre Musik als die des Leibhaftigen. Paul McCartney hatte zuvor den in den USA herrschenden Rassismus verurteilt. Und John Lennon hatte einen Satz gesagt, wegen dem ihn 16 Jahre später ein gewisser Mark David Chapman töten sollte: Die Beatles seien „größer als Jesus Christus“. Im Jahr 1980 feuerte Chapman vier Schüsse auf ihn ab. Lennon starb vor dem Dakota Building in New York.

1964 veränderte die Beatles. So war es. Und dass sie die Welt ein bisschen veränderten, sie vielleicht liebenswerter machten, so war es wohl auch. Für Historiker und Historikerinnen war das Jahr der Anfang der 1960er Jahre, und dieses Jahr 1964 „begann an jenem Tag, dem 22. November 1963 um 13.40 Uhr Eastern Standard Time“, schreibt die US-Amerikanerin Lepore. Eine Eilmeldung erreichte die Menschen damals: „In Dallas, Texas, wurden drei Schüsse auf den Autokonvoi von Präsident Kennedy abgegeben.“ Amerika stand unter Schock. Die Beatles waren zum Zeitpunkt des Attentats gerade in einem Tonstudio in England. Die Schockwellen sollten auch sie noch bei ihrem Besuch in Übersee spüren können.

Den Beginn der Beatlemania kann man nun in dem Fotoband „Die Augen des Sturms“ von Paul McCartney eingehend studieren. McCartneys „weitgehend ungesehene Fotos halten die explosive Zeit von Ende 1963 bis Anfang 1964 fest, in der die Beatles zu einer internationalen Sensation wurden und den Lauf der Musikgeschichte veränderten“, heißt es in der Beschreibung des Buches. Die Beatlemania hatte zunächst das Vereinigte Königreich erfasst, nun besuchte die Band zum ersten Mal die USA, wo sie in der „Ed Sullivan Show“ auftrat und John, Paul, George und Ringo danach zu den berühmtesten Menschen der Welt gehörten. Die 275 Fotos in dem Band – alle mit McCartneys 35-mm-Kamera aufgenommen – zeigen die Reisen der Beatles nach Liverpool, London, Paris, New York, Washington, D.C. und Miami. Eine Reihe von bislang unbekannten Porträts sind darin zu sehen, und es ist das erste Mal, dass man die Beatlemania aus der Sicht eines der Bandmitglieder zu sehen bekommt.

Das Titelbild ist ein Ausschnitt aus einem Foto, das McCartney aus dem Inneren eines Autos auf der West 58th Street in New York aufnahm, als er die Avenue of the Americas überquerte. In der Bildunterschrift sagt McCartney, dass die „Menschenmengen, die uns in ‚A Hard Day’s Night‘ verfolgen, auf Momenten wie diesem beruhen“.

Es waren andere Zeiten. „Der Kalte Krieg befand sich auf seinem Höhepunkt. Ende Januar kam ‚Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe‘ zu lieben in die Kinos. Ursprünglich sollte der Film bereits am 22. November 1963 in die Kinos kommen, wurde aber ebenso wie der Bericht über die Beatles in den CBS News wegen der Ermordung Kennedys verschoben“, erzählt Harvard-Professorin und „New Yorker“-Kolumnistin Lepore, die zurzeit eine der angesagtesten Historikerinnen überhaupt ist. „Als die Beatlemania ausbrach, sank der Stern des britischen Empire bereits, und das Zeitalter der Globalisierung hatte begonnen.“ Es gab eine Art revolutionären Umbruch, „eine Verwerfung“, so Lepore. Kam die Rede auf die Beatles, sprach man von einem „Neuen Wahnsinn“. Und das lag, glaubt Lepore, „an ihrer herrlichen Respektlosigkeit, den liebenswerten Unverschämtheiten und ihrer erstaunlich sanften Sexyness“. Ihre Schlagfertigkeit demonstrierten die Beatles in den zahlreichen Interviews, von denen einige Schnipsel in dem Band abgedruckt sind.

Reporter: Wer hat sich den Namen Beatles einfallen lassen, und was bedeutet er eigentlich?

Lennon: Er bedeutet Beatles. Aber das ist nur ein Name, so wie Schuh.

McCartney: The Shoes. Wir hätten uns auch The Shoes nennen können.

Aufgeweckte, schlaue junge Männer, die „die unendlich blöden Fragen der Reporter schlagfertig parierten“, so Lepore.

Reporter: Sagen Sie, wie fanden Sie Amerika?

Lennon: Wir sind bei Grönland links abgebogen.

Reporter: Hat der Erfolg Ihr Leben verändert?

McCartney: Nein.

Reporter: Wie würden Sie Ihre Frisur nennen?

Harrison: Arthur.

Die Dialoge in dem Film „A Hard Day’s Night“, den die Beatles 1964 drehten, wirkten daher kaum fiktionalisiert.

Der Bildband verdankt seine Existenz einem Zufall. McCartney hatte die Fotos quasi bei der Vorbereitung einer Ausstellung, die seiner verstorbenen Frau Linda gewidmet war, wiederentdeckt. Er „erfuhr, dass sie sich in den Archiven bei MPL befanden“, schreibt er in der Einleitung des Buches. Es wurden sehr viele Emotionen in ihm wach, als er die Fotos betrachtet habe, berichtet er. Das Erlebnis in den USA sei auch für sie, die Beatles, einschneidend gewesen, schreibt er. „Ende Februar 1964, nach unserem ersten Amerikabesuch und drei Auftritten in der Ed Sullivan Show, begriffen wir schließlich, dass wir uns, anders als ursprünglich befürchtet, nicht wie die meisten Gruppen totlaufen würden.“ Die Beatles merkten langsam, dass das Schicksal mit ihnen etwas Besonderes vorhatte. „Wir waren die Vorreiter von etwas Größerem, einer Kulturrevolution, die vor allem Jugendliche betraf“, erklärt McCartney.

„Fotografie hat mich ehrlich gesagt immer interessiert“, erzählt McCartney weiter, doch er möchte unterstreichen, „dass ich mich für keinen Meister halte“. Ihre Reisen nach Frankreich und in die USA galten ihrem Ziel, „unbedingt den großen Sprung“ zu schaffen.

Die Beatles hätten im Auge eines von ihnen selbst geschaffenen Wirbelwindes gestanden, daher hätte der Band „Im Auge des Sturms“ heißen sollen, „doch beim Durchgehen der Fotos wurde mir klar, dass es wegen der anderen aufgenommenen Bilder und auch der Blicke der Fans und Sicherheitskräfte, die uns bejubelt und beschützt haben, ein Plural sein muss: die ,Augen des Sturms‘“.

McCartney berichtet von wilden Verfolgungsjagden mit Fans und Fotografen, es seien diese Verfolgungsjagden gewesen, „die die Beatles ins Zentrum des Sturms rückten. Wir mussten uns nur erst daran gewöhnen.“ Sie seien sich nie vorgekommen wie Tiere im Käfig, eher wie „Stars in einem sehr aufregenden Film. Das Gute war, es gab nie irgendeine Art von Bösartigkeit. Die Menschen, die auf uns zu gerannt kamen, wollten uns nur sehen, nur Hallo sagen, uns nur mal anfassen.“

Einige Bilder liegen McCartney besonders am Herzen. Etwa, als er George Harrison schlafend fotografiert oder John Lennon unbemerkt ablichtet, die Natürlichkeit dieser Bilder spreche eben auch von einer großen Nähe und Vertrautheit der jungen Band-Mitglieder untereinander. Eines seiner Lieblingsfotos „zeigt George Harrison, sein Gesicht hinter einer Sonnenbrille verborgen, wie er einen Drink - vermutlich Scotch mit Cola - von einem Mädchen gereicht bekommt, obwohl wir ihr Gesicht nicht sehen, sehen wir ihren umwerfenden gelben Bikini“.

Überhaupt sei er begeistert von den Eindrücken: „Du liebe Güte, sieht John toll aus. Und wie schön George ist und wie cool Ringo mit dem lustigen französischen Hut.“

Eines seiner eindruckvollsten Fotos ist das eines Polizisten in Miami, der die Beatles begleitete. „Er hielt direkt neben der Limousine der Beatles, sodass ich seine Pistole und die Munition direkt vor das Objektiv meiner Kamera bekam. Ganz besonders kurz nach der Ermordung Kennedys begriff ich, dass dies etwas sehr Amerikanisches war.“

Die Fotos zeigen Ausschnitte aus einem besonderen Leben. Schnipsel und Fragmente aus einer Zeit, in der die Beatles die Musikwelt lange Zeit dominieren sollten - sogar noch nach ihrer Trennung verkauften sie einige Jahre die meisten LPs aller Bands.

Die Bilder gewinnen ihren Reiz, weil sie eine Art Alltäglichkeit im Außergewöhnlichen zeigen: die kurzen Frottee-Bademäntel aus einem Hotel in Miami, die die vier Musiker so sehr liebten, sodass sie sie niemals mehr ausziehen wollten. Den lachenden John, den feixenden Ringo, George mit zwei Hüten. Die vollkommen aus dem Häuschen geratenen Fans, die ihnen mal auf einer Straße folgen oder am Flughafen außer Rand und Band geraten und so laut schreien, als ob es sich „um das Dröhnen von Flugzeugmotoren“ handele.

Nach ihrem Auftitt in der „Ed Sullivan Show“ führten sie sogleich mit „I Want to Hold Your Hand“ die Charts an. 73 Millionen Menschen schalteten ein. Es war, schreibt McCartney, „der Moment, in dem die Hölle losbricht“.

Sie waren nett und süß. „Die Beatles wollen mit dir Händchen halten“, glaubte der US-Schriftsteller Tom Wolfe. „Die Stones wollen deine Stadt niederbrennen.“

Die Fotos zeigen die Beatles vor Auftritten, mit den Vor-Bands wie „The Vernons Girls“ („wir liebten sie“, so McCartney) oder ihren vielen Helfer. Es wirkt alles ein bisschen verrückt, aber doch irgendwie auch alles sehr wohlerzogen im Vergleich zu heute.

In Paris fotografierte Paul McCartney ein Snack-Bar-Restaurant, einen Verkehrspolizisten, Menschen im Café. Viele Fotos stammen aus den Hotels, in denen sie abstiegen. Jemand hielt sie für eine Art Strafgefangene mit Zimmerservice. Krass wirken dagegen die Häuserschluchten in New York, die vielen Polizisten im Central Park und die Fan-Massen. Und die Beatles dabei immer lustig, frei und fröhlich, lachend, die Arme von sich streckend. Die Welt gehört ihnen. Sie wirken, als wären sie immer gut drauf.

Jeder, der auch nur halbwegs Interesse an den Beatles hat, wird diesen Foto-Band von Paul McCartney faszinierend finden. Es macht Spaß, das Buch durchzublättern und ein bisschen von jener Zeit aufzusaugen, in denen die Beatles die Welt eroberten. Im Angesicht dieser erstaunlichen Jungs kommt ein bisschen das Gefühl der guten, alten Zeit auf.

Wie sagte Paul McCartney am Ende des erstaunlichen Bandes: „Wow – das haben wir alles gemacht, dabei waren wir nur vier Jungs aus Liverpool.“

George Harrison. © © Paul McCartney

John Lennon. © © Paul McCartney

Ringo Starr. © © Paul McCartney

Paul McCartney. © © Paul McCartney